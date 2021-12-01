使用 MQL5.0 社区频道和群聊天

MQL5.com 网站提供超过 1000 多篇的算法交易文献；数万个免费源代码；以及交易员服务，用户可以在该网站上购买交易应用程序或跟单信号。 除了在我们的平台上实现创新的交易功能，以及维护其周边的最终基础设施外，我们还努力为我们的社区成员提供最佳的用户体验。 故此，除了提供 11 种语言的便捷论坛之外，我们还为终端创建了集成的 MetaTrader 聊天功能。 聊天功能是针对私人交流，创建群聊或通过频道来向广大受众传播交易思路。





交易员和经纪商进行沟通的聊天频道



在 MQL5 社区中创建一个账户，在一天中的任何时间均可与其他交易员进行沟通。 此单一帐户可在网站、桌面平台和 MetaTrader 移动应用程序中使用。



MQL5.com 站点最初是由内置的消息传递系统来启动的。 后来，这个系统被重新设计和更新了若干次。 经由该系统，MQL5 社区交易者可以私下讨论一些不便公开讨论的问题。











MQL5 服务的发展和 MetaTrader 移动用户的快速增长清晰地表明，交易者不仅需要一个私人消息交流系统，还需要一个拥有群和频道功能的成熟聊天服务。 2012 年，在迁移到新系统之后，零散的消息被方便地组织到话题之中。 随着引入推送通知，消息交流系统已经向绝对的移动性和即时性演变。

2016 年，聊天功能被集成到桌面终端，无需打开网络浏览器即可与朋友们同行进行交流。 两年后，桌面终端为聊天和频道提供了原生支持，经纪商可以通过该终端直接在交易平台上为客户提供技术支持。 因此，除了为志同道合的人提供交流的便捷工具之外，聊天功能还提供了向经纪商请求帮助的最快捷方法。





为了在 MetaTrader 4/5 中创建技术支持聊天功能，经纪商需要注册 MQL5 帐户，并请求扩展业务权限。 分配在交易服务器商技术支持帐户显示在优先位置，并且始终可供相关服务器的所有交易员使用。







群聊还是频道？



像大多数现有的即时通讯工具一样，MetaTrader 聊天功能为大量受众提供了广播信息的机会。 有两种消息类型可用：群聊和频道。 这两种类型都允许与朋友和同事交流，以及共享图像、视频和文件。 每种类型都可以为 MQL5 服务收入增加额外的手段，诸如信号和市场。

频道通常用于向用户广播信息，因此可以作为微博平台。 例如，它们提供了一种有效方式，能够为信号订户或市场产品用户共享新闻和重要公告。 如果您将频道公开，则任何 MQL5 社区成员都可以订阅该频道。 在私人频道中，只有所有者和拥有管理员权限的用户才能邀请成员。 这种聊天类型的一个显著特征是消息只能由频道所有者或管理员发送。 订阅者只能阅读文章，而不能编写消息。

选择聊天形式时，请注意此特征。 如果您只想共享信息，而不想收到任何反馈或评论，就使用频道。



管理员在频道中编写的所有消息都是匿名的，并用频道名称签名，无须区分哪个管理员。 如果您想让所有用户都能编写消息，您应该创建一个群聊。



在 iPhone 和 Android 的 MetaTrader 移动应用程序中可以方便地查看频道。



我们还为 iPhone 另外创建了一个单独的即时通应用程序 MQL5 频道，它支持 MQL5 社区聊天的所有功能。通过高效的数据封包，您的消息在发送时数据量尽可能的小。 即使在速度较慢的网络和设备上，消息也可以快速传递。

频道所有者可以任命其他管理员，赋予他们撰写帖子的权利，因此频道可以由一组编辑来管理。 在这种情况下，所有新消息都使用频道名签名，而不显示实际消息作者的名号。 群聊为社区建设提供了一个强大的工具，允许所有成员共享消息和图像。 群聊中的每条消息都用相关作者的名号签名，并且每条消息都以相隔的颜色显示。







创建群聊



群聊是针对社区和团队的。 任何群成员都可以在此类群中编写消息，以及发布所支持格式的图像和文件。 群里可以方便地与朋友和队友共享项目和讨论投资。 交易者可以利用群聊来制定交易策略、分享思路和参与项目。

每一位 MQL5 社区用户都可以创建自己的频道和群。 频道或群主是其主要管理员，他可向其他订阅者赋予附加权限。



在 web 浏览器版本中，群和频道创建按钮位于“消息”版面上角的“用户资料”当中。 使用旁边的搜索按钮，您可以键入姓名轻松搜索现有聊天室或用户。







指定群名并添加显示在聊天列表中的徽标。 一个优秀的徽标将令订阅者更容易找到您的群。 添加简短清晰的群描述。

您还可以在“群描述”部分添加一个或多个订阅者可见的链接。



公开 — 任何授权的 MQL5 社区用户都可以加入这样的群。

私人 — 其他用户看不到这些群。 如果启用了“普通聊天用户可以添加新成员”选项，则可由群管理员或成员授予访问权限。

系统支持两种类型的群聊：

您可以向群用户授予版主或管理员权限，以及限制用户权限，例如禁用发布消息的功能。











聊天中的导航

若要在聊天、群组和频道之间切换，请使用话题列表下的图标。 将鼠标悬停在图标上时，会显示相关的工具提示。



桌面终端中的相关命令执行相同的操作，但它们的图标略有不同。 悬停时，板块说明也会显示在工具提示里。



通过这些图标可以访问以下版块（从左到右）：

经纪商技术支持聊天，若经纪商已在交易服务器上启用此选项



所有聊天列表



依 MQL5 社区用户名称的私聊



依群名的群聊



频道







在 MQL5 服务中使用聊天



群聊为市场和信号服务卖家提供了一个便捷的工具，以便与客户联络。 例如，您可以迅速对出现的问题做出反应并回答问题，因为所有消息都会立即发送到移动终端。 如此提供高效的产品支持，您将提高客户忠诚度。

市场卖家可以发布新产品版本，并回答客户问题。 信号提供商可以发布针对当前行情发展的定期评测和份额交易报告。 通过群聊和频道向潜在客户展示您的新产品，并提高您的产品知名度。







使用 MetaTrader 聊天！



与世界各地志同道合的人和交易者交流，发送私人信息，创建公开或私人社区，并向广大受众广播信息。

创建群组聊天和渠道，与数百万使用 MetaTrader 终端和 MQL5 服务的交易员互动。

