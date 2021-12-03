Use los canales y chats grupales de MQL5.community

En el sitio web MQL5.com hay publicados más de 1000 artículos de trading algorítmico y decenas de miles de códigos gratuitos, asimismo, se venden aplicaciones comerciales y Señales para el copiado de transacciones. Así, no solo ofrecemos a los tráders de todo el mundo una plataforma comercial, sino que también intentamos satisfacer plenamente las necesidades de cada usuario. Por ello, además de un cómodo foro en 11 idiomas, hemos creado un chat integrado con los terminales MetaTrader. En él, podrá comunicarse en persona, crear chats grupales y mantener sus canales con una temática comercial.





Chats para comunicarse con tráders y brókeres.



Regístrese en MQL5.community y comience a comunicarse con otros tráders en cualquier momento. La cuenta creada le ayudará no solo a operar en el sitio web o el terminal de escritorio, sino también en las aplicaciones móviles de MetaTrader.



El sistema integrado de mensajes privados lleva funcionando desde el lanzamiento del sitio web MQL5.com y se ha actualizado en varias ocasiones. Con su ayuda, los tráders de MQL5.community pueden conversar entre ellos sobre temas que no están destinados a un foro público.











El desarrollo de los servicios MQL5 y el rápido aumento en el número de usuarios de los terminales móviles MetaTrader demuestran que los tráders no solo necesitan un sistema de correspondencia personal, sino también un chat completo con grupos y canales. Después de dar el salto al nuevo sistema en 2012, los mensajes dispersos fueron convenientemente organizados en hilos, y el sistema de envío de respuestas a través de mensajes push hizo que la mensajería por chat fuera absolutamente móvil e instantánea.

En 2016, aparecieron los chats en el terminal de escritorio, lo cual permitió a los usuarios comunicarse con amigos y colegas sin abrir un navegador. Y 2 años después, el terminal de escritorio también comenzó a admitir chats y canales grupales, lo que permitió a los brókeres ofrecer soporte técnico a sus clientes directamente en la plataforma comercial. Así, los chats integrados de MetaTrader no solo le permiten comunicarse con personas de ideas afines, sino que también le ofrecen el camino más corto para obtener ayuda de su bróker.





Para crear un chat de soporte técnico en MetaTrader 4/5, el bróker debe crear una cuenta aparte en el sitio web MQL5.com y obtener permiso de un representante oficial de la compañía. La cuenta de soporte técnico de MQL5 vinculada a un servidor comercial se muestra en una posición prioritaria y siempre está disponible para los tráders con una cuenta comercial de este bróker.







¿Grupo o canal?



Como todos los servicios de mensajería instantánea modernos, los chats en MetaTrader ofrecen oportunidades para la difusión masiva de información. Hay dos tipos de comunidades para elegir: grupos y canales. Ambos están diseñados para comunicarse con amigos y colegas, así como para compartir imágenes, vídeos y archivos. Cada tipo puede usarse no solo para comunicarse según los propios intereses, sino también para aumentar los ingresos en los servicios MQL5: las Señales y el Mercado.

Los canales suelen destinarse a la distribución masiva de información, y suponen una plataforma de microblogging. Resultan cómodos a la hora de comunicar novedades o información importante, por ejemplo, a los suscriptores de las Señales o los usuarios de productos del Mercado. Si hace público un canal, cualquier miembro de MQL5.community podrá suscribirse. Solo el creador o los administradores del canal pueden invitar a suscriptores privados. Un rasgo distintivo de este tipo de chat es la naturaleza unidireccional de los mensajes. Esto implica que solo el administrador (o administradores) del canal pueden escribir publicaciones. Los suscriptores solo pueden leerlas.

Es importante comprender que un canal no es un chat ni un grupo. Los comentarios en los canales están desactivados: los suscriptores solo podrán leerle a usted.



Solo los usuarios con derechos de administrador pueden escribir en los canales; en este caso, además, las publicaciones de todos los administradores de los canales son anónimas, es decir, se publican en el nombre del canal. Para comunicarse entre sí, se deben usar los chats grupales, no los canales.



Los canales se ven cómodamente en las aplicaciones móviles de MetaTrader para iPhone y Android.



Además, hemos lanzado recientemente el servicio de mensajería aparte MQL5 Channels para iPhone, que también se puede usar para comunicarse en los chats comunitarios de MQL5. El servicio usa un paquete de datos altamente eficiente que minimiza el consumo de tráfico al intercambiar mensajes. El usuario podrá chatear incluso con las conexiones más débiles.

El administrador del canal puede ofrecer permiso para escribir a otros suscriptores: esto resulta cómodo cuando el canal está dirigido por un grupo de redactores. Sin embargo, en este caso, todos los mensajes del canal se publicarán en el nombre del canal. Los chats grupales resultan más adecuados para la comunicación conjunta y la discusión de cualquier tema: en ellos, cada suscriptor puede escribir en su propio nombre. En este caso, cada publicación tendrá su propio autor, que se mostrará en un color diferente.







Creando un chat grupal



Los chats grupales se crean para posibilitar la comunicación entre un círculo de personas unidas por algún criterio. En estos grupos, cada miembro puede escribir sus propios mensajes y enviar imágenes, así como archivos en los formatos permitidos. El uso de esta plataforma de mensajería resulta cómodo en proyectos conjuntos o para discutir temas con amigos. Para los tráders, los chats grupales pueden ser útiles para desarrollar estrategias comerciales, buscar información, intercambiar opiniones y participar en algunos proyectos.

Todos los usuarios de MQL5.community pueden no solo comunicarse con otros miembros de la comunidad, sino también crear sus propios canales y grupos de interés. En este caso, el usuario se convierte en administrador y tiene la oportunidad de ofrecer derechos adicionales a otros suscriptores.



Los botones para crear grupos y canales en la versión de navegador de los chats se encuentran en el Perfil del usuario, en la esquina superior derecha de la sección Mensajes. Justo al lado de ellos hay un ícono de búsqueda que le permitirá encontrar rápidamente un chat o un usuario según su nombre.







Indique el nombre del grupo a crear y añada una imagen para que los suscriptores puedan encontrarlo fácilmente; el icono se mostrará en la lista de chats. Agregue un texto breve y claro sobre el cometido de su chat grupal.

También puede añadir uno o más enlaces que los suscriptores podrán ver al clicar en la descripción del grupo.



Público: cualquier usuario autorizado de MQL5.community puede suscribirse.

Privado: estos grupos no se muestran en la búsqueda a otros usuarios. Solo los administradores o miembros del grupo pueden compartir el acceso a ellos si la configuración "Los usuarios habituales del chat pueden añadir nuevos miembros" está habilitada.

Al igual que los canales, los chats grupales son de dos tipos:

Los miembros de los grupos y canales pueden recibir derechos de moderador y administrador, y también pueden ver sus derechos restringidos, por ejemplo, recibiendo la prohibición de escribir mensajes.











Navegando por los chats

La alternancia entre chats personales, grupos y canales se realiza clicando en el icono correspondiente debajo de la lista de hilos. Al colocar el cursor sobre el icono, aparece la pista emergente correspondiente.



En el terminal de escritorio, los comandos se organizan en el mismo orden, solo los iconos tienen un aspecto distinto. La pistas emergentes también le resultarán de ayuda aquí.



Así, en el terminal los iconos se ubican de izquierda a derecha para ir a:

el chat de soporte técnico del bróker, si este ha habilitado dicha opción para dicho servidor comercial;



una lista con todos los chats, todos sus chats se enumeran aquí;



los chats privados según el nombre de los usuarios de MQL5.community;



los chats grupales, según el nombre del grupo;



los canales.







Use los chats en los servicios MQL5



Los vendedores del Mercado y las Señales también pueden sacar provecho de los chats grupales. Con su ayuda, podrán aclarar rápidamente a sus clientes cualquier duda que les surja, ya que todos los mensajes se entregan en los terminales móviles al instante. Esto le permitirá reforzar la lealtad de los usuarios hacia sus productos y generará confianza en ellos.

Los vendedores del Mercado pueden anunciar el lanzamiento de una nueva versión de un producto en el Mercado y responder a las preguntas de los clientes. A los proveedores de señales les interesará ​​la oportunidad de publicar periódicamente pequeñas reseñas sobre la situación actual de los mercados e informar sobre sus resultados comerciales. Los compradores potenciales deberían interesarse por ​sus productos antes de comprarlos, por consiguiente, los chats temáticos pueden ser una herramienta importante para los vendedores a la hora de atraer nuevos clientes.







¡Comuníquese en los chats de MetaTrader!



Nuestros chats lo ayudarán a encontrar personas y tráders de todo el mundo con ideas afines, aprovechar sus oportunidades para la correspondencia personal, crear comunidades y difundir información.

¡Cree canales y chats grupales para llegar a los millones de tráders que usan los terminales MetaTrader y los servicios MQL5!

