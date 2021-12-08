Utilisez les canaux MQL5.community et les discussions de groupe

Le site MQL5.com propose plus d'un millier d'articles d'algo-trading, des dizaines de milliers de codes sources gratuits et des services aux traders où les utilisateurs peuvent acheter des applications de trading ou copier des signaux. En plus de mettre en œuvre des fonctions de trading innovantes sur notre plateforme et de maintenir une infrastructure ultime autour de celle-ci, nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience utilisateur aux membres de notre communauté. Par conséquent, en plus du forum pratique en 11 langues, nous avons créé le chat MetaTrader intégré aux terminaux. Utilisez les chats pour les messages privés, créez des chats de groupe ou diffusez des idées de trading à un large public via des canaux.





Chats pour communiquer avec les traders et les courtiers



Créez un compte dans la communauté MQL5.community et communiquez avec d'autres traders à tout moment de la journée. Ce compte unique peut être utilisé sur le site, dans la plateforme de bureau et dans les applications mobiles MetaTrader.



Le site MQL5.com a été lancé à l'origine avec le système de messagerie intégré. Plus tard, ce système a été repensé et mis à jour plusieurs fois. Grâce à ce système, les traders de la MQL5.community pouvaient discuter en privé des questions qui ne pouvaient pas être discutées en public.











Le développement des services MQL5 et la croissance rapide des utilisateurs mobiles de MetaTrader ont clairement montré que les traders avaient besoin non seulement d'un système de messagerie privé, mais également d'un service de chat à part entière avec des groupes et des canaux. Après le passage à un nouveau système en 2012, les messages dispersés ont été commodément organisés en fils de discussion. Avec l'introduction des notifications push, le système de messagerie est devenu mobile et instantané.

En 2016, des chats ont été intégrés au terminal de bureau, permettant de communiquer avec des amis et des collègues traders sans ouvrir de navigateur Web. Deux ans plus tard, le terminal de bureau offrait une prise en charge native des chats et des canaux, grâce auxquels les courtiers pouvaient fournir une assistance technique à leurs clients directement sur la plateforme de trading. Ainsi, en plus d'offrir un outil pratique pour communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées, les chats constituent la méthode la plus rapide possible pour demander de l'aide à votre courtier.





Pour créer un chat de support technique dans MetaTrader 4/5, le courtier doit enregistrer un compte MQL5 et demander des autorisations commerciales étendues. Le compte de support technique attribué à un serveur de trading est affiché en priorité et est toujours disponible pour tous les traders du serveur concerné.







Groupe ou chaîne ?



Comme la plupart des messageries instantanées existantes, les chats MetaTrader offrent des opportunités de diffusion de messages à un large public. Deux types de messagerie sont disponibles : les groupes et les canaux. Les deux types permettent de communiquer avec des amis et des collègues, ainsi que de partager des images, des vidéos et des fichiers. Chacun de ces types peut également être utilisé comme moyen d'augmenter les revenus des services MQL5, tels que les Signaux et le Market.

Les canaux sont généralement utilisés pour diffuser des informations aux abonnés et peuvent donc servir de plateforme de microblogging. Par exemple, ils offrent un moyen efficace de partager des actualités et des annonces importantes avec les abonnés aux Signaux ou les utilisateurs de produits du Market. Si vous créez une chaîne publique, tout membre de la MQL5.community pourra s'y abonner. Dans les canaux privés, seuls le propriétaire et les utilisateurs disposant d'autorisations d'administrateur peuvent inviter des membres. Une caractéristique distinctive de ce type de chat est que le message ne peut être envoyé que par le propriétaire du canal ou les administrateurs. Les abonnés ne peuvent lire que les messages, sans la possibilité d'écrire des messages.

Veuillez prêter attention à cette fonctionnalité lorsque vous choisissez le mode de votre chat. Utilisez les canaux si vous souhaitez uniquement partager des informations, sans recevoir de retours ou de commentaires.



Tous les messages écrits par les administrateurs dans les canaux sont anonymes et sont signés avec le nom du canal, sans distinction entre les administrateurs. Si vous souhaitez que tous les utilisateurs puissent écrire des messages, vous devez créer une discussion de groupe.



Les canaux peuvent être facilement visualisés dans les applications mobiles MetaTrader pour iPhone et Android.



Nous avons en outre créé une application de messagerie distincte Canaux MQL5 pour iPhone, qui prend en charge toutes les fonctionnalités des chats MQL5.community. Avec l'emballage de données très efficace, vos messages sont livrés en utilisant le moins de données possible. Les messages sont livrés rapidement, même sur les réseaux et les appareils lents.

Le propriétaire de la chaîne peut nommer des administrateurs supplémentaires, leur donnant le droit d'écrire des articles, et ainsi une chaîne peut être gérée par un groupe d'éditeurs. Dans ce cas, tous les nouveaux messages sont signés avec le nom du canal, sans afficher le nom de l'auteur du message réel. Les discussions de groupe fournissent un outil puissant pour créer des communautés, permettant à tous les membres de partager des messages et des images. Chaque message dans les groupes est signé avec le nom de l'auteur concerné, et chacun est affiché dans une couleur distincte.







Créer une discussion de groupe



Les chats de groupe sont destinés aux communautés et aux équipes. Tout membre du groupe peut écrire des messages dans ces groupes, ainsi que publier des images et des fichiers de formats pris en charge. Les groupes sont pratiques pour les projets partagés et les discussions d'investissement avec des amis et des coéquipiers. Les traders peuvent utiliser les discussions de groupe pour développer des stratégies de trading, partager des idées et travailler sur des projets.

Chaque utilisateur de la MQL5.community peut créer ses propres canaux et groupes. L'auteur de la chaîne ou du groupe est son administrateur principal, qui peut attribuer des autorisations supplémentaires à d'autres abonnés.



Dans la version navigateur Web, les boutons de création de groupe et de canal sont disponibles dans le profil utilisateur, dans le coin supérieur de la section Messages. En utilisant le bouton de recherche à côté d'eux, vous pouvez facilement trouver un chat ou un utilisateur existant en tapant son nom.







Précisez le nom du groupe et ajoutez un logo qui s'affichera dans la liste des chats. Un bon logo permettra aux abonnés de trouver plus facilement votre groupe. Ajoutez des descriptions de groupe courtes et claires.

Vous pouvez également ajouter un ou plusieurs liens qui seront visibles par les abonnés dans la section description du groupe.



Public — tout utilisateur autorisé de la MQL5.community peut rejoindre un tel groupe.

Privé — ces groupes ne sont pas visibles pour les autres utilisateurs. L'accès à ceux-ci peut être accordé par les administrateurs ou les membres du groupe si l'option "Les utilisateurs de chat régulier peuvent ajouter de nouveaux membres" est activée.

Le système prend en charge deux types de discussions de groupe :

Vous pouvez donner des autorisations de modérateur ou d'administrateur aux utilisateurs de groupe, ainsi que restreindre les droits des utilisateurs, par exemple désactiver la possibilité de publier des messages.











Navigation dans les chats

Pour basculer entre les discussions, les groupes et les canaux, utilisez l'icône sous la liste des fils de discussion. Les infobulles correspondantes apparaissent lorsque vous passez la souris sur les icônes.



Les commandes correspondantes dans les terminaux de bureau effectuent les mêmes actions, mais elles ont des icônes légèrement différentes. La description de la section apparaît également dans une info-bulle au survol.



Ces icônes donnent accès aux sections suivantes (de gauche à droite) :

Chat d'assistance technique du courtier, si le courtier a activé cette option pour le serveur de trading



Liste de toutes les discussions



Chats privés par noms d'utilisateurs de la MQL5.community



Discussions de groupe par noms de groupe



Canaux







Utiliser les chats dans les services MQL5



Les chats de groupe offrent aux vendeurs du Market and des Signaux un outil pratique pour atteindre leurs clients. Par exemple, vous pouvez réagir rapidement aux problèmes qui surviennent et répondre aux questions, car tous les messages sont instantanément transmis aux terminaux mobiles. Vous augmenterez la fidélité de la clientèle en fournissant un support produit efficace.

Les vendeurs du Market peuvent annoncer les sorties de nouvelles versions de produits et répondre aux questions des clients. Les fournisseurs de signaux peuvent publier des revues périodiques sur les développements actuels du marché et partager des rapports de trading. Utilisez des discussions et des canaux de groupe pour présenter vos nouveaux produits à des clients potentiels et accroître la notoriété de vos produits.







Utilisez les chats MetaTrader !



Communiquez avec des personnes partageant les mêmes idées et des traders du monde entier, envoyez des messages privés, créez des communautés publiques ou privées et diffusez des informations à un large public.

Créez des discussions de groupe et des canaux pour atteindre des millions de traders qui utilisent les terminaux MetaTrader et les services MQL5.

