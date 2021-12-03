MQL5. 커뮤니티 채널과 그룹 챗을 사용하세요

MQL5.com 사이트에는 1,000개 이상의 알고리즘과 트레이딩과 관련된 기사, 수만 개의 무료 소스 코드 및 거래 애플리케이션을 구매하거나 거래 신호(시그널)를 복사할 수 있는 트레이더 서비스가 있습니다. 또한 플랫폼에서는 혁신적인 트레이딩 기능들을 구현하고 최고의 거래 환경을 유지할 수 있습니다. 우리는 커뮤니티 구성원에게 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 노력합니다. 또한 11개 언어로 제공되는 편리한 포럼 외에도 터미널과 통합된 MetaTrader 채팅을 만들었습니다. 비공개 개인 메시지를 보내기 위해 채팅을 사용하거나 그룹 채팅을 만들거나 채널을 통해 많은 청중에게 트레이딩 아이디어를 방송하세요.





트레이더와 브로커와의 커뮤니케이션을 위한 채팅



MQL5.community의 계정을 만드세요 그러면 언제든지 다른 트레이더들과 소통할 수 있습니다. 이 단일 계정으로 사이트, 데스크톱 플랫폼과 MetaTrader 모바일 앱을 모두 사용할 수 있습니다..



MQL5.com 사이트는 원래 메시징 시스템을 내장하여 시작되었습니다. 이후 이 시스템은 여러 번 디자인이 변경되고 업데이트되었습니다. 이 시스템을 통해 MQL5.community의 트레이더들은 공개적으로는 논의 하기 어려운 주제에 대해 비공개로 토론할 수 있습니다.











MQL5 서비스의 발전과 MetaTrader 모바일 사용자의 급속한 성장은 트레이더들에게 개인 메시징 시스템뿐만 아니라 그룹 및 채널을 통한 본격적인 채팅 서비스가 필요하다는 것을 분명히 보여주었습니다. 2012년 새로운 시스템으로 이동 후에 흩어져 있던 메시지를 스레드로 편리하게 정리했습니다. 푸시 알림의 도입으로, 메시징 시스템은 모바일 기반의 즉각적인 서비스로 변모했습니다.

2016년 채팅이 데스크탑 터미널에 통합되었고 웹 브라우저를 열지 않고도 친구 및 동료 트레이더들과 커뮤니케이션 할 수 있게 되었습니다. 2 년 후 데스크탑 터미널에서 채팅 및 채널에 대한 기본 지원을 제공하게 되었습니다. 이를 통해 브로커가 트레이딩 플랫폼에서 직접 고객에게 기술 지원을 제공할 수 있었습니다. 채팅은 다른 트레이더들과 소통할 수 있는 편리한 도구를 제공하는 것 외에도 브로커에게 도움을 요청할 수 있는 가장 빠른 길이기도 합니다.





MetaTrader 4/5에서 기술 지원 채팅을 생성하려면 브로커가 MQL5 계정에 등록 되어 있어야 하며 확장된 비즈니스 권한을 요청해야 합니다. 트레이딩 서버에 할당된 기술 지원 계정은 우선 순위로 표시되며 해당 서버의 모든 트레이더들이 항상 사용할 수 있습니다.







그룹 혹은 채널?



기존의 대부분의 인스턴트 메신저와 마찬가지로 MetaTrader 채팅은 많은 사람들에게 여러 내용을 방송할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 위해 두 가지 메시징 유형을 사용할 수 있습니다: 그룹 및 채널. 두 가지 유형 모두 친구 및 동료와 소통하고 이미지, 비디오 및 파일을 공유할 수 있습니다. 각 유형은 신호 및 Market과 같은 MQL5 서비스로부터 얻을 수 있는 수익을 증가 시키는 수단으로도 사용할 수 있습니다.

채널은 일반적으로 구독자에게 정보를 방송하는 데 사용되므로 마이크로 블로깅 플랫폼 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 신호(시그널) 가입자 또는 Market의 제품을 사용하는 사용자들과 뉴스 및 중요 공지를 공유하는 효율적인 방법을 제공합니다. 만약 채널을 공개로 하면 모든 MQL5.community 회원이 채널을 구독할 수 있습니다. 비공개 채널에서는 소유자와 관리자 권한이 있는 사용자만 회원을 초대할 수 있습니다. 채널의 특징은 채널 소유자 또는 관리자만이 메시지를 보낼 수 있다는 것입니다. 구독자는 메시지를 작성할 수 있는 권한은 없으며 게시물을 읽을 수만 있습니다.

채팅 유형을 선택할 때 이러한 점에 주의하십시오. 피드백이나 의견을 받지 않고 정보만 공유하려면 채널을 사용하세요.



채널에서 관리자가 작성한 모든 메시지는 익명이며 관리자를 구분하지 않고 채널 이름으로 서명되어 발송됩니다. 만약 모든 사용자가 메시지를 작성할 수 있게 하려면 그룹 채팅을 만들어야 합니다.



채널은 iPhone 및 Android용 MetaTrader 모바일 앱에서 편리하게 볼 수 있습니다.



MQL5 채널 MQL5.community 채팅의 모든 기능을 지원하는 iPhone용의 별도의 메신저 앱을 추가로 개발했습니다. 앱은 매우 효율적인 데이터 패킹을 사용하여 가능한 한 적은 데이터로 메시지가 전달됩니다. 네트워크가 느린 장치에서도 메시지가 빠르게 전달됩니다.

채널 소유자는 관리자를 지정하여 게시물을 작성할 수 있는 권한을 부여할 수 있으므로 편집자 그룹이 채널을 관리할 수 있습니다. 이 경우 모든 새 메시지는 실제 메시지 작성자의 이름을 표시하지 않고 채널 이름으로 서명됩니다. 그룹 채팅은 커뮤니티를 구축하는 강력한 도구를 제공하여 모든 구성원이 메시지와 이미지를 공유할 수 있도록 합니다. 그룹의 각 메시지는 해당 작성자의 이름으로 서명되며 각 메시지는 별도의 색상으로 표시됩니다.







그룹 채팅 만들기



그룹 채팅은 커뮤니티와 팀을 위한 것입니다. 모든 그룹 구성원은 그룹에서 메시지를 작성할 수 있을 뿐만 아니라 지원되는 형식의 이미지나 파일을 게시할 수 있습니다. 그룹은 친구 및 팀원과 프로젝트를 공유하고 논의할 때 편리하게 사용됩니다. 거래자는 거래 전략을 개발하고 아이디어를 공유하며 프로젝트 작업을 위해 그룹 채팅을 사용할 수 있습니다.

모든 MQL5.community 사용자는 고유한 채널 및 그룹을 생성할 수 있습니다. 채널 또는 그룹을 생성한 자가 다른 구독자에게 추가 권한을 할당할 수 있는 메인 관리자입니다.



웹 브라우저 버전에서는 메시지 섹션의 상단 모서리에 있는 사용자 프로필에서 그룹 및 채널 생성 버튼을 사용할 수 있습니다. 옆에 있는 검색 버튼을 사용하여 이름을 입력해서 기존의 채팅 또는 사용자를 쉽게 찾을 수 있습니다.







그룹 이름을 지정하고 채팅 목록에 표시될 로고를 추가합니다. 보기 좋은 로고는 가입자가 그룹을 더 쉽게 찾을 수 있도록 합니다. 짧고 명확한 그룹 설명을 추가합니다.

그룹 설명 섹션에서 구독자에게 표시될 한 개 이상의 링크를 추가할 수도 있습니다.



공개 — MQL5.community 사용자라면 누구나 이러한 그룹에 참여할 수 있습니다.

비공개 — 비공개 그룹은 다른 사용자에게 표시되지 않습니다. "일반 채팅 사용자는 새 구성원을 추가할 수 있음" 옵션이 활성화된 경우에는 접근 권한이 그룹 관리자 또는 구성원에 의해 부여됩니다.

시스템은 두 가지 유형의 그룹 채팅을 지원합니다.

그룹 사용자에게 운영자 또는 관리자 권한을 부여하고 이들의 사용자 권한을 제한할 수 있습니다(예: 메시지 게시 기능 비활성화).











채팅 탐색

채팅, 그룹, 채널 간에 전환하려면 스레드 목록 아래에 있는 아이콘을 사용하십시오. 아이콘 위로 마우스를 가져가면 관련 도구 설명이 나타납니다.



데스크탑 터미널의 관련 명령은 동일한 작업을 수행하지만 아이콘이 약간 다릅니다. 섹션 설명은 마우스를 위에 올려 놓으면 툴팁에도 나타납니다.



이 아이콘들은 다음의 섹션에 대한 액세스를 제공합니다(왼쪽에서 오른쪽으로).

브로커 기술 지원 채팅, 브로커가 거래 서버에 대해 이 옵션을 활성화한 경우



모든 채팅 목록



MQL5.community 사용자 이름으로 비공개 채팅



그룹 이름으로 그룹 채팅



채널







MQL5 서비스에서 채팅 사용



그룹 채팅은 Market 및 신호(시그널) 판매자가 고객에게 연락할 수 있는 편리한 도구를 제공합니다. 예를 들어, 문제가 발생할 경우 신속하게 대응하고 질문에 답변할 수 있습니다. 모든 메시지가 모바일 단말기로 즉시 전달되기 때문입니다. 효율적인 제품 지원을 통해 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

Market 판매자는 새로운 제품 버전의 출시를 발표하고 고객의 질문에 답변할 수 있습니다. 신호(시그널) 제공자는 현재 시장에 대한 정기적인 리뷰를 게시하고 거래 보고서를 공유할 수 있습니다. 그룹 채팅 및 채널을 사용하여 잠재 고객에게 새 제품을 소개하고 제품 인지도를 높일 수 있습니다.







MetaTrader 채팅을 사용해 보세요!



전 세계에서 서로 같은 생각을 가진 사람들이나 트레이더들과 소통하고, 개인 메시지를 보내고, 공개 또는 비공개 커뮤니티를 만들고 많은 청중에게 정보를 방송하십시오.

그룹 채팅 및 채널을 만들어 MetaTrader 터미널 및 MQL5 서비스를 사용하는 수백만 명의 거래자에게 다가가십시오.

