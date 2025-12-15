Discussão do artigo "MetaTrader 5 no Linux" - página 31
Bom dia, gostaria de informar que o MT5 funciona com o Wine instalado desde o lançamento oficial. Se você utilizar outro pacote ou compilar o Wine com opções diferentes das do pacote oficial, o MT5 não funcionará.Instalei o 10.5 a partir de aqui :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
As outras versões que testei com esses binários oficiais e que funcionam são 10, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4,
A versão MT4, mesmo com as binários oficiais (depois da versão 10.2), não funciona, e mesmo o instalador anterior não funciona. Se alguém quiser entender, parece que essa é a causa do problema.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
Minha experiência com a reversão de uma versão atualizada aleatoriamente do wine não foi bem-sucedida (a compilação do wine a partir do código-fonte leva um tempo monstruosamente longo, por isso não aguentei). Sou usuário do Manjaro Linux e aqui estão outros gerenciadores de pacotes e seus formatos, portanto não descreverei as ações que tomei com meu sistema.
Para reverter a versão do wine, você precisa desinstalá-lo manualmente (se precisar de instruções detalhadas, consulte perplexity.ai, por exemplo) e, em seguida, instalar manualmente o pacote antigo(aqui está um exemplo de onde você pode obter um pacote deb compilado adequado para o seu sistema).A maneira como resolvi o problema foi instalar o shell multi-prefixo do bottles em vez do wine puro. Também experimentei o luxwine, mas não o recomendo devido ao seu peso. O Bottles me permitiu criar um prefixo com uma versão antiga do wine (10.0-10.2, não posterior), onde as novas versões do MetaTrader 5 funcionam sem problemas (apenas a guia "Relatórios" não funciona, embora o WebView2 esteja instalado, mas isso não é crítico). Pode ser mais fácil desinstalar o wine do sistema, instalar o bottles, definir o prefixo para usar a versão necessária do wine (10.2) e desfrutar de um MT5 funcional.
De minha parte, estou usando o Debian 10. Tudo funcionou perfeitamente até o início de junho, mas a última atualização automática tornou inutilizável o MT5, que foi lançado no final da instalação.
Sim. Atualmente estou usando a MT5 através do Bottles, que é é um software livre e de código aberto que usa ambientes para ajudar você gerencia e executa facilmente aplicativos do Windows no Linux.
https://usebottles.com/
Ele faz todo o processo de instalação do Wine automaticamente com uma versão estável, tanto para aplicativos quanto para jogos. Eu mesmo que não conseguia instalar alguns jogos do Windows diretamente pelo Wine, consegui pelo Bottles.
Atualmente, estou executando o Debian-12, MT5 5120.
Esta versão do Wine funciona. Não creio que isso seja possível com o Wine 10.3 e versões posteriores.
Esta é a versão estável mais recente, as próximas são apenas de teste e desenvolvimento por enquanto. Se você mudar da versão de teste para a estável, tudo funcionará.
Há alguns meses, em outro tópico, escrevi sobre outra tentativa de mudar do Windows 10 para o Linux. Eu tinha uma GPU AMD RX580 de 8 Gb. A AMD tem um suporte muito ruim no Linux, exceto para os modelos superiores. Meus jogos tinham FPS 2 vezes menor do que no Win10. Foi quando desisti da transição. Agora tenho a NV RTX 3060. Com o driver proprietário, o FPS caiu de 80 para 72. Satisfatório.
Instalei o Lutris e o ProtonUp-Qt para controle do WINE. Para jogos, uso o GE-Proton10-11. Para o MT5 ele não era adequado, pois a fonte era muito grande e não era escalável (ou não sei como). Para isso, instalei o wine-10.8-staging-tkg-ntsync e um prefixo separado. A tecnologia ntsync permite gráficos mais rápidos, suportados por kernels mais novos, requer que o dispositivo /dev/ntsync seja ativado (sudo modprobe ntsync). Ela também é compatível com o GE-Proton, mas não com as outras versões disponíveis no Lutris e no ProtonUp-Qt.
Antes de tudo isso, tentei instalar o WINE+MT5 com o instalador dos desenvolvedores, mas ele travou com um erro ao instalar o MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. A instalação manual falhou até que eu alterasse a versão no WINE para Windows 8.1. Depois disso, o MT5 parou de iniciar, relatando um depurador no sistema. Portanto, tive que ficar sem ele. Com o wine-gecko, todo o conteúdo da Web é exibido, exceto a guia de relatórios, que eu não uso. Mas eu gostaria que tudo funcionasse.
Como resultado, o MT5 funciona sem problemas.
Tive alguns problemas com jogos. Eu o configurei para ser executado em uma placa discreta, desconectei o monitor dela e o conectei ao vídeo integrado. O jogo começa com o mesmo FPS. Se estivesse funcionando apenas como um acelerador para cálculos, ainda haveria perda de FPS. Não estou entendendo.
Sim, o Wine após a versão 10.3 quebrou seriamente os pontos de entrada das funções do sistema no ntdll.dll e é por isso que os protetores pararam de funcionar:
Há uma solução alternativa com a configuração do modo Windows 11 + Wine Staging 10.12 ou mais recente para que funcione.
