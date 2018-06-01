Собственное представление торговой истории и создание графиков для отчетов

Введение

Не секрет, что при трейдинге на финансовых рынках важно отслеживать результативность и уметь анализировать историю собственной торговли. По ретроспективным данным можно не только отследить динамику торгов, но и оценить общую эффективность применяемой стратегии. Это было бы полезно всем трейдерам: и предпочитающим ручную торговлю, и алгоритмистам. Предлагаю создать инструменты, которые реализуют такую функцию.

В основе любого трейдинга лежит торговый алгоритм, формирующий кривую Profit/Loss. Такой алгоритм можно сравнить с неким синтетическим активом, стоимость которого формируется относительно базового актива (торгуемого инструмента). К примеру, для опционов есть формула (BSM-модель), по которой в любой момент рассчитывается стоимость этого синтетического актива, исходя из цены базового. Но для торгового алгоритма такой формулы не существует. Соответственно, запуск алгоритма можно сравнить с длинной позицией по синтетическому инструменту, кривая PL которого формируется по запрограммированной логике. Формируемая этим «активом» прибыль может быть нестабильна в разные периоды времени. Даже если она и подлежит оценке единой эконометрической моделью, то эту модель невозможно унифицировать. Возникает вопрос: как же отслеживать этот актив и стадии нашей торговли? Подходящим решением выглядит отслеживать ретроспективу торговли по этому алгоритму и выявлять отклонения от ожидаемых результатов.

Я не стану давать советов по анализу алгоритмов, а лишь представлю набор методов, с помощью которых можно достаточно полно отразить картину истории торгов. На основании полученных данных можно строить сложные эконометрические модели, рассчитывать вероятностные характеристики и делать прочие умозаключения.



Эта статья будет разбита на 2 раздела. В первом (техническом) разделе я расскажу о методах формирования отчетов о торговле из той массы сведений, которая хранится в ваших терминалах. Этот раздел касается исходных данных для анализа. Во втором разделе сформируем основные показатели, по которым будем оценивать ретроспективу торговли по выбранным данным. Выборку данных можно будет варьировать: по всем активам или по конкретному выбранному, за всю имеющуюся историю или за определенный промежуток времени. Результаты анализа будут представлены в отдельном файле и кратко визуализированы в терминале.

Примеры данных для анализа я взял из моей реальной истории торговли. Примеры реализации кода сделаны на тестовом периоде, который специально под эти цели был "наторгован" на демо-счете.





Глава 1. Подготовка данных для анализа торговой статистики

Любая аналитика начинается с подготовки исходных данных. В нашем случае это торговая история за заданный период времени. В памяти терминала MetaTrader 5 хранятся детализированные отчеты. Но иногда информация бывает лишней, и чрезмерная подробность может не помочь, а помешать. В этом разделе попытаемся создать удобочитаемую краткую и информативную "выжимку" торговой истории, которую можно будет обсчитывать и анализировать.



Торговая история в MetaTrader 5 и методы работы с ней

Выгрузку торговой истории всегда сопровождает множество записей. Во-первых, каждая позиция разбита на сделки входа/выхода, причем и те, и другие могут проходить в несколько этапов. Во-вторых, порой складываются ситуации постепенной докупки и сокращения позиций. В-третьих, в истории есть строки, отведенные под «мнимые сделки». Это могут быть:

закрытие/открытие позиции во время начисления/списания вариационной маржи (FORTS);

всевозможные коррекции существующих позиций;

начисления и выводы средств с торгового счета.

Неудобство чтения отчетов дополняется еще и тем, что история сортируется по времени открытия сделок. Из-за того, что время жизни сделок различается, это может исказить очередность представления информации о том, когда был зафиксирован результат сделки. К примеру, первая сделка открывается 1 июня, закрывается 5. Вторая открывается 2 июня - и в тот же день закрывается. Прибыль/убыток по ней мы получаем раньше, чем по первой — но в таблице она все равно будет находиться позже, поскольку позже была открыта.



Соответственно для анализа торговли, история торгов записанная в подобном виде не подходит. Однако она в полной мере отражает всю историю работы по анализируемому счету. Для работы с описываемым массивом данных, в Mql5 существует полезный набор инструментов, коими мы воспользовались для приведения истории торгов к читабельному виду. Первое что нам потребуется, это разбить озвученную кипу данных на историю торгов, отсортированную по торгуемым активам и сделкам. Для этого создадим следующие структуры:

struct DealData { long ticket; long order; datetime DT; long DT_msc; ENUM_DEAL_TYPE type; ENUM_DEAL_ENTRY entry; long magic; ENUM_DEAL_REASON reason; long ID; double volume; double price; double comission; double swap; double profit; string symbol; string comment; string ID_external; }; struct DealKeeper { DealData deals[]; string symbol; long ID; datetime DT_min; datetime DT_max; };

Из этого кода видим, что структура DealData содержит избыточное описание параметров сделки.

Нашей основной структурой будет DealKeeper. В ней находится описание позиции и всех входящих в них сделок. Основной фильтр позиции в терминале — это ее ID, показатель, который остается неизменным для всех сделок этой позиции. Поэтому если происходит разворот позиции, то она сохраняет изначальный ID, но при этом меняется на противоположную, поэтому в структуре DealKeeper будут содержаться две позиции. Фильтрация заполнения DealKeeper в нашем коде построена по ID позиции.

Рассмотрим детально способ заполнения структуры. За это отвечает класс CDealHistoryGetter, в частности — его функция getHistory:

class CDealHistoryGetter { public : bool getHistory(DealKeeper &deals[],datetime from ,datetime till); bool getIDArr(ID_struct &ID_arr[],datetime from ,datetime till); bool getDealsDetales(DealDetales &ans[],datetime from ,datetime till); private : void addArray(ID_struct &Arr[], const ID_struct & value ); void addArray(DealKeeper &Arr[], const DealKeeper & value ); void addArray(DealData &Arr[], const DealData & value ); void addArr(DealDetales &Arr[],DealDetales & value ); void addArr( double &Arr[], double value ); void getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]); double MA_price( double &prices[], double &lots[]); bool isBorderPoint(DealData &data,BorderPointType &type); ENUM_DAY_OF_WEEK getDay(datetime DT); double calcContracts( double &Arr[],GetContractType type); };

Рассмотрим ее реализацию:

bool CDealHistoryGetter::getHistory(DealKeeper &deals[], datetime from, datetime till) { ArrayFree (deals); ID_struct ID_arr[]; if ( getIDArr(ID_arr,from,till) ) { int total= ArraySize (ID_arr); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { DealKeeper keeper; keeper.ID=ID_arr[i].ID; keeper.symbol=ID_arr[i].Symb; keeper.DT_max = LONG_MIN ; keeper.DT_min = LONG_MAX ; if ( HistorySelectByPosition (ID_arr[i].ID)) {

Сначала нужно получить уникальные ID позиций. Для этого в сплошном цикле по истории просматриваются ID сделок и формируется структура с двумя полями — Символ и ID позиции. Полученные данные потребуются нам для работы функции getHistory.

В языке MQL5 есть очень полезная функция HistorySelectByPosition, которая выбирает всю историю сделок с переданым ID. С ее помощью мы сразу же отбросим из списка ненужные нам операции (обработка аккаунта, вводы и выводы средств и т.д.). В итоге в память вносится сформированная история всех изменений, происходивших с позицией, пока она была открыта. Данные отсортированы по дате и времени. Нам остается только перебрать их по порядку с помощью функции HistoryDealsTotal, которая возвращает общее количество всех сделок с заданным ID, которые были предварительно занесены в память.



int total_2= HistoryDealsTotal (); for ( int n= 0 ;n<total_2;n++) { long ticket=( long ) HistoryDealGetTicket (n); DealData data; data.ID=keeper.ID; data.symbol=keeper.symbol; data.ticket= ticket; data.DT=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); keeper.DT_max= MathMax (keeper.DT_max,data.DT); keeper.DT_min= MathMin (keeper.DT_min,data.DT); data.order= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); data.type = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); data.DT_msc= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME_MSC ); data.entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); data.magic = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); data.reason= ( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); data.volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); data.price = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); data.comission= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); data.swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); data.profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); data.comment= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT ); data.ID_external= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_EXTERNAL_ID ); addArray(keeper.deals,data); } if ( ArraySize (keeper.deals)> 0 ) addArray(deals,keeper); } } return ArraySize (deals) > 0 ; } else return false ; }

Таким образом, пройдясь по каждому уникальному ID, мы формируем массив данных, описывающих позицию. Массив структур DealKeeper отражает детализированную торговую историю по текущему аккаунту за запрашиваемый период времени.

Подготовка данных для анализа

В предыдущем разделе мы получили данные. Экспортируем их в файл. Вот как будет выглядеть список сделок по одной из изученных позиций:

Ticket Order DT DT msc Type Entry Magic Reason ID Volume Price Comission Swap Profit Symbol Comment ID external 10761601 69352663 23.11.2017 17:41 1,51146E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58736 -0,5 0 0 Si-12.17 Open test position 23818051 10761602 69352663 23.11.2017 17:41 1,51146E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58737 -0,5 0 0 Si-12.17 Open test position 23818052 10766760 0 24.11.2017 13:00 1,51153E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58682 0 0 -109 Si-12.17 [variation margin close] 10766761 0 24.11.2017 13:00 1,51153E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58682 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10769881 0 24.11.2017 15:48 1,51154E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58649 0 0 -66 Si-12.17 [variation margin close] 10769882 0 24.11.2017 15:48 1,51154E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58649 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10777315 0 27.11.2017 13:00 1,51179E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58420 0 0 -458 Si-12.17 [variation margin close] 10777316 0 27.11.2017 13:00 1,51179E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58420 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10780552 0 27.11.2017 15:48 1,5118E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58417 0 0 -6 Si-12.17 [variation margin close] 10780553 0 27.11.2017 15:48 1,5118E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58417 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10790453 0 28.11.2017 13:00 1,51187E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58589 0 0 344 Si-12.17 [variation margin close] 10790454 0 28.11.2017 13:00 1,51187E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58589 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10793477 0 28.11.2017 15:48 1,51188E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58525 0 0 -128 Si-12.17 [variation margin close] 10793478 0 28.11.2017 15:48 1,51188E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58525 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10801186 0 29.11.2017 13:00 1,51196E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58515 0 0 -20 Si-12.17 [variation margin close] 10801187 0 29.11.2017 13:00 1,51196E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58515 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10804587 0 29.11.2017 15:48 1,51197E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58531 0 0 32 Si-12.17 [variation margin close] 10804588 0 29.11.2017 15:48 1,51197E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58531 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10813418 0 30.11.2017 13:00 1,51205E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58843 0 0 624 Si-12.17 [variation margin close] 10813419 0 30.11.2017 13:00 1,51205E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58843 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10816400 0 30.11.2017 15:48 1,51206E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58609 0 0 -468 Si-12.17 [variation margin close] 10816401 0 30.11.2017 15:48 1,51206E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58609 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10824628 0 01.12.2017 13:00 1,51213E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58864 0 0 510 Si-12.17 [variation margin close] 10824629 0 01.12.2017 13:00 1,51213E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58864 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10828227 0 01.12.2017 15:48 1,51214E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58822 0 0 -84 Si-12.17 [variation margin close] 10828228 0 01.12.2017 15:48 1,51214E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58822 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10838074 0 04.12.2017 13:00 1,51239E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59093 0 0 542 Si-12.17 [variation margin close] 10838075 0 04.12.2017 13:00 1,51239E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59093 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10840722 0 04.12.2017 15:48 1,5124E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59036 0 0 -114 Si-12.17 [variation margin close] 10840723 0 04.12.2017 15:48 1,5124E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59036 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10848185 0 05.12.2017 13:00 1,51248E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58793 0 0 -486 Si-12.17 [variation margin close] 10848186 0 05.12.2017 13:00 1,51248E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58793 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10850473 0 05.12.2017 15:48 1,51249E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58881 0 0 176 Si-12.17 [variation margin close] 10850474 0 05.12.2017 15:48 1,51249E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58881 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10857862 0 06.12.2017 13:00 1,51257E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59181 0 0 600 Si-12.17 [variation margin close] 10857863 0 06.12.2017 13:00 1,51257E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59181 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10860776 0 06.12.2017 15:48 1,51258E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59246 0 0 130 Si-12.17 [variation margin close] 10860777 0 06.12.2017 15:48 1,51258E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59246 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10869047 0 07.12.2017 13:00 1,51265E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59325 0 0 158 Si-12.17 [variation margin close] 10869048 0 07.12.2017 13:00 1,51265E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59325 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10871856 0 07.12.2017 15:48 1,51266E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59365 0 0 80 Si-12.17 [variation margin close] 10871857 0 07.12.2017 15:48 1,51266E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59365 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10879894 0 08.12.2017 13:01 1,51274E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59460 0 0 190 Si-12.17 [variation margin close] 10879895 0 08.12.2017 13:01 1,51274E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59460 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10882283 0 08.12.2017 15:48 1,51275E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59421 0 0 -78 Si-12.17 [variation margin close] 10882284 0 08.12.2017 15:48 1,51275E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59421 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10888014 0 11.12.2017 13:00 1,513E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59318 0 0 -206 Si-12.17 [variation margin close] 10888015 0 11.12.2017 13:00 1,513E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59318 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10890195 0 11.12.2017 15:48 1,51301E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59280 0 0 -76 Si-12.17 [variation margin close] 10890196 0 11.12.2017 15:48 1,51301E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59280 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10895808 0 12.12.2017 13:00 1,51308E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58920 0 0 -720 Si-12.17 [variation margin close] 10895809 0 12.12.2017 13:00 1,51308E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58920 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10897839 0 12.12.2017 15:48 1,51309E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58909 0 0 -22 Si-12.17 [variation margin close] 10897840 0 12.12.2017 15:48 1,51309E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58909 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10903172 0 13.12.2017 13:00 1,51317E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59213 0 0 608 Si-12.17 [variation margin close] 10903173 0 13.12.2017 13:00 1,51317E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59213 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10905906 0 13.12.2017 15:48 1,51318E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59072 0 0 -282 Si-12.17 [variation margin close] 10905907 0 13.12.2017 15:48 1,51318E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59072 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10911277 0 14.12.2017 13:00 1,51326E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58674 0 0 -796 Si-12.17 [variation margin close] 10911278 0 14.12.2017 13:00 1,51326E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58674 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10912285 71645351 14.12.2017 14:48 1,51326E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58661 -0,5 0 -13 Si-12.17 PartialClose position_2 25588426 10913632 0 14.12.2017 15:48 1,51327E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58783 0 0 109 Si-12.17 [variation margin close] 10913633 0 14.12.2017 15:48 1,51327E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58783 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10919412 0 15.12.2017 13:00 1,51334E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58912 0 0 129 Si-12.17 [variation margin close] 10919413 0 15.12.2017 13:00 1,51334E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58912 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10921766 0 15.12.2017 15:48 1,51335E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58946 0 0 34 Si-12.17 [variation margin close] 10921767 0 15.12.2017 15:48 1,51335E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58946 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10927382 0 18.12.2017 13:00 1,5136E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58630 0 0 -316 Si-12.17 [variation margin close] 10927383 0 18.12.2017 13:00 1,5136E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58630 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10929913 0 18.12.2017 15:48 1,51361E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58664 0 0 34 Si-12.17 [variation margin close] 10929914 0 18.12.2017 15:48 1,51361E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58664 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10934874 0 19.12.2017 13:00 1,51369E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58635 0 0 -29 Si-12.17 [variation margin close] 10934875 0 19.12.2017 13:00 1,51369E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58635 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10936988 0 19.12.2017 15:48 1,5137E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58629 0 0 -6 Si-12.17 [variation margin close] 10936989 0 19.12.2017 15:48 1,5137E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58629 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10941561 0 20.12.2017 13:00 1,51377E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58657 0 0 28 Si-12.17 [variation margin close] 10941562 0 20.12.2017 13:00 1,51377E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58657 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10943405 0 20.12.2017 15:48 1,51378E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58684 0 0 27 Si-12.17 [variation margin close] 10943406 0 20.12.2017 15:48 1,51378E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58684 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10948277 0 21.12.2017 13:00 1,51386E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58560 0 0 -124 Si-12.17 [variation margin close] 10948278 0 21.12.2017 13:00 1,51386E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58560 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10949780 0 21.12.2017 15:45 1,51387E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_CLIENT 69352663 1 58560 0 0 0 Si-12.17 [instrument expiration] 26163141

Этот пример взят из истории сделок на демо-счете на рынке FORTS по фьючерсу на пару USDRUR. Из таблицы видно, что вход в позицию был разбит на два ордера с равным лотом. На две части разбит и выход. ID ордера, открывшего сделки для каждого входа и выхода (за исключением вариационной маржи), были ненулевые. Но последняя сделка, закрывшая позицию, пришла с ID ордера, равным нулю. Это произошло, потому что позиция была закрыта не вручную, а из-за экспирации актива.

Эта торговая история уже читаемая и отражает сделки (в том числе и "мнимые"), совершенные в рамках одной позиции. Но она всё еще неудобна для конечного анализа позиции и требует доработки. Нам нужна таблица, каждая строка которой будет полностью отражать финансовый результат по позиции, а также давать сопутствующую информацию.

Создадим для этого структуру:

struct DealDetales { string symbol; datetime DT_open; ENUM_DAY_OF_WEEK day_open; datetime DT_close; ENUM_DAY_OF_WEEK day_close; double volume; bool isLong; double price_in; double price_out; double pl_oneLot; double pl_forDeal; string open_comment; string close_comment; };

Эту структуру формирует метод getDealsDetales. В нем используются 3 ключевых private метода:

isBorderPoint, определяющий, является ли текущая сделка «пограничной» (выставлена ли она трейдером и закрывает/открывает ли она позицию);

определяющий, является ли текущая сделка «пограничной» (выставлена ли она трейдером и закрывает/открывает ли она позицию); MA_price , рассчитывающий фактическую цену открытия/закрытия позиции;

, рассчитывающий фактическую цену открытия/закрытия позиции; calcContracts, для подсчета количества контрактов, которые были в рынке на момент существования позиции.

Рассмотрим подробнее метод MA_price. К примеру, если позиция была открыта в несколько контрактов и по разным ценам, то будет некорректно фиксировать в качестве цены открытия позиции цену самой первой сделки. Это приведет к погрешностям в дальнейших вычислениях. Используем средневзвешенную величину. Усреднять будем цены открытия/закрытия позиций, а взвешивать их по объему открытых сделок. Релизация этой логики в коде выглядит так:

double CDealHistoryGetter::MA_price( double &prices[], double &lots[]) { double summ= 0 ; double delemetr= 0 ; int total= ArraySize (prices); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { summ+=(prices[i]*lots[i]); delemetr+=lots[i]; } return summ/delemetr; }



In Out Open (t1) 1 0 t2 2 0 t3 5 3 t4 1 0 t5 0 1 t6 1 0 t7 0 1 t8 1 0 t9 0 1 Close (t10) 0 5 Total 11 11

Относительно торгуемых лотов: этот случай более запутанный, но разобраться в нем несложно. Рассмотрим пример, когда мы динамически управляем позицией и постепенно прибавляем или сокращаем количество лотов:

Во время существования позиции мы постоянно то докупали, то продавали торгуемый актив (иногда поочередно, а иногда почти одновременно). В результате у нас накопилось 11 лотов на покупку и на продажу. Но это не означает, что максимально достигнутый объем позиции равнялся 11 лотам. Запишем все входы и выходы в ряд: наращивание и входы — со знаком +, а выходы и сокращения — со знаком -. Просуммируем их, как суммируется кривая PL.





Объем сделки Объем позиции deal 1 1 1 deal 2 2 3 deal 3 5 8 deal 4 -3 5 deal 5 1 6 deal 6 -1 5 deal 7 1 6 deal 8 -1 5 deal 9 1 6 deal 10 -1 5 deal 11 -5 0

Из этой таблицы мы явно видим, что максимально достигавшаяся сумма лотов была равна 8. Это и есть искомая величина.

Вот как функция, отражающая количество лотов, реализована в коде:

double CDealHistoryGetter::calcContracts( double &Arr[],GetContractType type) { int total; if ((total= ArraySize (Arr))> 1 ) { double lotArr[]; addArr(lotArr,Arr[ 0 ]); for ( int i= 1 ;i<total;i++) addArr(lotArr,(lotArr[i- 1 ]+Arr[i])); if (type==GET_REAL_CONTRACT) return lotArr[ ArrayMaximum (lotArr)]; else return lotArr[ ArraySize (lotArr)- 1 ]; } else return Arr[ 0 ]; }

Помимо простого подсчета лотов, функция еще и показывает последний активный лот (в нашем примере он равен 5).

Рассмотрим функцию isBorderPoint, которая была создана для фильтрации ненужных сделок. Исходя из структуры наших данных, важность сделки мы можем определить, исходя из 4 показателей:



ID ордера;

ENUM_DEAL_ENTRY — вход, выход, переворот;

ENUM_DEAL_TYPE — покупка/продажа;

ENUM_DEAL_REASON — способ выставления ордера.



Создадим перечисление:

enum BorderPointType { UsualInput, UsualOutput, OtherPoint, InOut, OutBy };

Вариант перечисления ID ордера ENUM_DEAL_ENTRY ENUM_DEAL_TYPE ENUM_DEAL_REASON UsualInput >0 DEAL_ENTRY_IN DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE







UsualOut >=0(=0 если была экспирация) DEAL_ENTRY_OUT DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_REASON_WEB







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_MOBILE





DEAL_REASON_SL







DEAL_REASON_TP







DEAL_REASON_SO







OtherPoint 0 DEAL_ENTRY_IN DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_ROLLOVER DEAL_TYPE_SELL







DEAL_TYPE_BALANCE







DEAL_TYPE_CREDIT







DEAL_TYPE_CHARGE







DEAL_TYPE_CORRECTION







DEAL_TYPE_BONUS DEAL_REASON_VMARGIN





DEAL_TYPE_COMMISSION







DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY







DEAL_ENTRY_OUT DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY





DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY







DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY







DEAL_TYPE_INTEREST DEAL_REASON_SPLIT





DEAL_TYPE_BUY_CANCELED







DEAL_TYPE_SELL_CANCELED







DEAL_DIVIDEND







DEAL_DIVIDEND_FRANKED







DEAL_TAX







InOut >0 DEAL_ENTRY_INOUT DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE







OutBy >0 DEAL_ENTRY_OUT_BY DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE









Из пяти представленных вариантов нас интересуют только четыре. Все ненужные сделки попадают под вариант OtherPoint. Сочетания параметров, удовлетворяющие каждому из вариантов перечисления, представлены в таблице. Код функции вы можете посмотреть в файлах, приложенных к статье.

Формировать требуемую историю будем с использованием метода getDeals_forSelectedKeeper. Рассмотрим его общую логику, а затем детально разберем действия для каждого из вариантов вышеописанных перечислений (начиная со строки 303).

void CDealHistoryGetter::getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]) { ArrayFree (ans); int total= ArraySize (inputParam.deals); DealDetales detales; detales.symbol=inputParam.symbol; detales.volume= 0 ; detales.pl_forDeal= 0 ; detales.pl_oneLot= 0 ; detales.close_comment= "" ; detales.open_comment = "" ; detales.DT_open= 0 ; bool isAdd= false ; bool firstPL_setted= false ; double price_In[],price_Out[],lot_In[],lot_Out[],contracts[]; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { BorderPointType type; double pl_total= 0 ; if (isBorderPoint(inputParam.deals[i],type)) { } else { detales.pl_forDeal+=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); } } if (isAdd && PositionSelect (inputParam.symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER )==inputParam.ID) isAdd= false ; } if (isAdd) { detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); addArr(ans,detales); } }

На 404 строке функции объявляются массивы. В дальнейшем они будут использованы в условии, обозначенном с 411 или 414 строки. Внутри этого условия рассматриваются только пограничные точки (сделки, приводящие к открытию/закрытию или донабору/частичному закрытию изучаемой позиции).

Если же сделка не попадает под первое условие, то единственное требуемое действие — это подсчет прибыли/убытка по ней. Дело в том, что передаваемая нами история содержит фактически начисленную прибыль/убыток, которая разбита на сделки. Каждая сделка отражает изменение PL, начиная от прошлой сделки до момента свершения анализируемой. Общая прибыль за позицию равняется сумме PL всех этих сделок. Если считать прибыль/убыток просто как разность между ценами открытия и закрытия, то мы упустим ряд факторов: проскальзывание, изменение объема внутри позиции, комиссии и сборы.

С 541 по 546 строки кода происходит фильтрация открытых позиций, которые мы не сохраняем в качестве результата. В завершении функции рассчитываются цены открытия и закрытия, а также максимально существовавший в рынке объем позиции.

Переменная type служит для фильтрации типов пограничных точек. Если в текущий момент совершается открытие либо донабор сделки, то мы попадаем в следующее условие, которое прописано начиная с 413 строки (см. полный текст метода в приложении).

if (type==UsualInput) { if (detales.DT_open== 0 ) { detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); } detales.isLong=inputParam.deals[i].type== DEAL_TYPE_BUY ; addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_In,inputParam.deals[i].volume); pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_forDeal+=pl_total; if (!firstPL_setted) { detales.pl_oneLot=pl_total/inputParam.deals[i].volume; firstPL_setted= true ; } else detales.pl_oneLot=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.open_comment+=( StringCompare (detales.open_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,inputParam.deals[i].volume); }

В нем мы присваиваем дату открытия позиции и расчитываем прибыль (общую и на один лот). Закрытие позиции происходит по другому условию:

if (type==UsualOut || type==OutBy) { if (!isAdd)isAdd= true ; detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_Out,inputParam.deals[i].volume); pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_forDeal+=pl_total; if (i==total- 1 ) detales.pl_oneLot+=pl_total/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); else detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.close_comment+=( StringCompare (detales.close_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,-inputParam.deals[i].volume); }

Это условие присваивает дату выхода из позиции, рассчитывает прибыль за сделку. Входов и выходов может быть несколько — а значит, эти условия могут наступать многократно.



Условие InOut — комбинация из второго и первого условий. Оно наступает только один раз и заканчивается переворотом позиции.

if (type==InOut) { firstPL_setted= true ; double closingContract=calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); double myLot=inputParam.deals[i].volume-closingContract; addArr(contracts,-closingContract); detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_Out,closingContract); pl_total=(inputParam.deals[i].profit*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; double commission_total=(inputParam.deals[i].comission*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; detales.pl_forDeal+=(pl_total+commission_total); detales.pl_oneLot+=pl_total/closingContract; if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.open_comment+=( StringCompare (detales.open_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); addArr(ans,detales); if (isAdd)isAdd= false ; ArrayFree (price_In); ArrayFree (price_Out); ArrayFree (lot_In); ArrayFree (lot_Out); ArrayFree (contracts); detales.close_comment= "" ; detales.open_comment= "" ; detales.volume= 0 ; addArr(contracts,myLot); pl_total=((inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission)*myLot)/inputParam.deals[i].volume; detales.pl_forDeal=pl_total; detales.pl_oneLot=pl_total/myLot; addArr(lot_In,myLot); detales.open_comment=inputParam.deals[i].comment; detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); detales.isLong=inputParam.deals[i].type== DEAL_TYPE_BUY ; addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); }

Итогом описанных вычислений становится таблица, где каждая строка отражает основные параметры позиции. Теперь мы можем производить все требуемые расчеты, оперируя уже позициями, а не сделками, из которых они состоят.

Instrument Open DT Open day Close DT Close day Contracts Direction Price open Price close PL for 1 lot PL for position Open comment Close comment RTS-12.17 17.11.2017 19:53 FRIDAY 17.11.2017 19:54 FRIDAY 2.00000000 Long 113200.00000000 113180.00000000 -25.78000000 -55.56000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:54 FRIDAY 17.11.2017 19:54 FRIDAY 2.00000000 Short 113175.00000000 113205.00000000 -58.47000000 -79.33000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:58 FRIDAY 17.11.2017 19:58 FRIDAY 1.00000000 Short 113240.00000000 113290.00000000 -63.44000000 -63.44000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:58 FRIDAY 17.11.2017 19:58 FRIDAY 1.00000000 Long 113290.00000000 113250.00000000 -51.56000000 -51.56000000 Si-12.17 17.11.2017 20:00 FRIDAY 17.11.2017 20:00 FRIDAY 10.00000000 Long 59464.40000000 59452.80000000 -23.86000000 -126.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:00 FRIDAY 17.11.2017 20:00 FRIDAY 5.00000000 Short 59453.20000000 59454.80000000 -5.08666667 -13.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:02 FRIDAY 17.11.2017 20:02 FRIDAY 1.00000000 Short 59460.00000000 59468.00000000 -9.00000000 -9.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:02 FRIDAY 17.11.2017 20:03 FRIDAY 2.00000000 Long 59469.00000000 59460.00000000 -14.50000000 -20.00000000 Si-12.17 21.11.2017 20:50 TUESDAY 21.11.2017 21:06 TUESDAY 2.00000000 Long 59467.00000000 59455.00000000 -13.00000000 -26.00000000 Si-12.17 23.11.2017 17:41 THURSDAY 21.12.2017 15:45 THURSDAY 2.00000000 Long 58736.50000000 58610.50000000 -183.00000000 -253.50000000 Open test position | Open test position PartialClose position_2 | [instrument expiration] RTS-12.17 23.11.2017 18:07 THURSDAY 14.12.2017 14:45 THURSDAY 1.00000000 Short 115680.00000000 114110.00000000 1822.39000000 1822.39000000 Open test position_2 RTS-3.18 30.01.2018 20:22 TUESDAY 30.01.2018 20:22 TUESDAY 2.00000000 Short 127675.00000000 127710.00000000 -61.01000000 -86.68000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:24 TUESDAY 30.01.2018 20:24 TUESDAY 1.00000000 Long 127730.00000000 127710.00000000 -26.49000000 -26.49000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:24 TUESDAY 30.01.2018 20:25 TUESDAY 1.00000000 Long 127730.00000000 127680.00000000 -60.21000000 -60.21000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:25 TUESDAY 30.01.2018 20:25 TUESDAY 1.00000000 Long 127690.00000000 127660.00000000 -37.72000000 -37.72000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:25 TUESDAY 30.01.2018 20:26 TUESDAY 1.00000000 Long 127670.00000000 127640.00000000 -37.73000000 -37.73000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:29 TUESDAY 30.01.2018 20:30 TUESDAY 1.00000000 Long 127600.00000000 127540.00000000 -71.45000000 -71.45000000

Глава 2. Формирование пользовательского торгового отчета



Теперь создадим класс, формирующий торговый отчет. Определимся с требованиями к отчету.

Отчет будет содержать и стандартные графики PL, и доработанные, для более наглядной оценки результативности. Построение графиков начинается с нуля (вне зависимости от начального капитала) — это повысит объективность оценки.

Будет формироваться и график Buy and hold стратегии, сопоставимый с графиком PL (их будет рассчитывать одна функция). Оба этих графика будут строиться по всем активам, фигурирующим в отчете.

Основные коэффициенты и результаты трейдинга должны отражаться в виде таблицы.

Должны строиться дополнительные графики: например, Pl по дням.

В завершение представим проанализированные параметры в виде сменяющихся графиков и выгрузим все результаты расчетов в csv-файлы. Приводимые здесь примеры созданы по реальной истории за определенный промежуток времени. Эта история приложена в конце статьи. Скрипт для визуализации и выгрузки данных будет содержать функции: первая покажет примеры по прилагаемой истории торгов, а вторая — по вашей собственной, выгруженной из вашего терминала.

В этой части статьи будет минимум кода. Вместо этого сосредоточимся на рассмотрении полученных данных и описании их смысла. Все части класса, создающего отчет, подробно прокомментированы, поэтому вы легко в них разберетесь. Для более удобного ориентирования в описываемых функциях прилагаю структуру рассматриваемого класса.

class CReportGetter { public : CReportGetter(DealDetales &history[]); CReportGetter(DealDetales &history[], double balance); ~CReportGetter(); bool get_PLChart(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); bool get_BuyAndHold(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); bool get_PLHistogram(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], string &Symb[]); bool get_PL_forDays(PLForDaysData &ans, DailyPL_calcBy calcBy, DailyPL_calcType type, string &Symb[]); bool get_extremePoints(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &forDeal, string &Symb[]); bool get_AbsolutePL(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &average, string &Symb[]); bool get_PL_And_Lose_percents(PL_And_Lose &ans, string &Symb[]); bool get_totalResults(TotalResult_struct &res, string &Symb[]); bool get_PLDetales(PL_detales &ans, string &Symb[]); void get_Symbols( string &SymbArr[]); private : DealDetales history[]; double balance; void addArray(DealDetales &Arr[],DealDetales &value); void addArray(PL_chartData &Arr[],PL_chartData &value); void addArray( string &Arr[], string value); void addArray( datetime &Arr[], datetime value); void sortHistory(DealDetales &arr[], bool byClose); void cmpDay( int i, ENUM_DAY_OF_WEEK day, ENUM_DAY_OF_WEEK etaloneDay,PLDrowDown &ans); bool isSymb( string &Symb[], int i); bool get_PLChart_byHistory(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], DealDetales &historyData[]); ENUM_DAY_OF_WEEK getDay( datetime DT); };

3 вида графика PL

Чтобы построить график прибыли и убытка, отсортируем исходные данные по дате закрытия позиции. Не будем вдаваться в подробности построения — оно будет стандартным. Он будет состоять из двух графиков с датами закрытия позиций по оси Х. Первым будет собственно график PL, а вторым — накопленная просадка относительно максимального значения PL, в процентах. Рассмотрим 3 разновидности графиков.



Стандартный график накопленной прибыли. График накопленной прибыли без учета объема торгов — как если бы мы на всей истории и по всем инструментам торговали бы одним лотом. График прибыли и убытка, нормированный на максимальный убыточный (или прибыльный) лот. Если график PL находится в красной зоне, то мы делим i-тый убыток на максимальный прибыльный лот. Если график находится в зеленой зоне, то мы делим i-тую прибыль на максимальный убыточный лот.

Первые два графика дают нам представление о том, как изменение объема торгов влияет на прибыль/убыток. Третий график позволяет представить экстремальную ситуацию: если бы вдруг началась череда убытков, и эти убытки равнялись бы максимально возможным историческим потерям за один лот (чего практически не может произойти). Он показывает, сколько максимальных убытков подряд может вынести наш график PL до того, как дойдет до 0 (вся прибыль будет сведена на нет) — или же наоборот, что будет, когда все убытки будут сведены на нет чередой максимальных прибылей. Ниже приведены рассматриваемые типы графиков:





График PL при торговле одним лотом выглядит куда привлекательнее, чем реальный график. К тому же на реальных торгах прибыль превышала гипотетическую "однолотовую" всего на 30 %. Размер лота варьировался от 1 до 10. Просадка в процентах доходила до 30 000 %. Звучит ужасающе, но не все так страшно. Как мы уже говорили, график PL строится с нулевой отметки, а просадка рассчитывается относительно максимального значения кривой PL. В один из моментов времени, пока убыток еще не достиг максимума (красная зона на графике), прибыль поднималась на несколько рублей, а потом падала до - 18 000 р. Отсюда и берутся эти несуразные значения. В реальности же просадка была не более 25 % на один лот и 50 % — по факту.

Нормированный график PL тоже застрял на одном значении. Это указывает на необходимость поменять подход к торговле (допустим, изменить метод управления лотами) и, как вариант, переоптимизировать торговые алгоритмы. График PL с учетом изменения лотов выглядит хуже "однолотового" за тот же период, но всё же такое управление позициями принесло свои плоды: всплески просадок стали слабее.



Класс, формирующий торговый отчет, называется CReportGetter, а графики строит метод get_PLChart_byHistory. Этот метод подробно прокомментирован в файлах с исходным кодом. Он работает следующим образом:

Осуществляется проход по переданной истории. Каждая позиция участвует в расчете PL, максимальной прибыли и просадки. Просадка рассчитывается по накоплению относительно максимальной достигнутой прибыли. Если график PL сразу же начал опускаться в красную зону, то просадка пересчитывается с каждым обновлением минимумов. В данном случае максимальная прибыль будет равна нулю, а просадка на i-том и всех предыдущих элементах пересчитывается по максимальному убытку. Просадка в этот момент равняется 100 %. Как только максимальная прибыль оказывается больше нуля (кривая PL переходит в положительную часть графика), то просадка всегда рассчитывается относительно максимальной прибыли.

Проведем анализ, сопоставив 3 графика. Выявляется гораздо больше недочетов, чем если бы мы рассматривали один стандартный график прибыли и убытка. Графики PL стратегии buy and hold, как уже было упомянуто, строятся по тому же алгоритму. Для примера представлю только один из графиков. Остальные построятся автоматически при запуске скрипта визуализации.





График показывает, что если бы торговля теми же активами велась по стратегии Buy and hold в тех же объемах, то график PL едва ли сошелся бы к нулю, а просадка была бы порядка 80 000 р (вместо 70 000 максимально достигнутой прибыли).

Гистограмма накопления PL

Этот вид графика представляет собой две гистограммы, наложенные друг на друга. Их построение немного отличается от стандартного графика PL. Гистограмма прибылей создается постепенным суммированием только прибыльных сделок. Если i-тая позиция является убыточной, то мы игнорируем ее значение и записываем предыдущее значение на i-тый временной интервал. Гистограмма убыточных сделок строится по зеркальной логике. Ниже приведены графики гистограмм прибыли и убытка по нашим данным.







Привычный нам график PL — простая разность гистограммы прибыли и убытка. Первое, что бросается в глаза при анализе — это то, как сильно реально полученная прибыль отличается от наторгованной. Если реально полученая прибыль превосходила прибыль от торговли одним лотом примерно на 30%, то анализ графика по гистограммам прибыли дает разницу почти на 50 %. Секрет недополученных 20% прибыли кроется в отличии динамики роста прибыли над убытками на первом и втором графиках. Проиллюстрируем сказанное. Построим по этим гистограммам два графика динамики прибыли и убытка. Формула предельна проста:

Мы видим, что динамика прибыли по сравнению с убытками вначале возрастала. Это идеальное развитие событий: с каждой новой сделкой наша прибыльная гистограмма все больше отрывается от гистограммы убыточных сделок. И если на протяжении всей торговли график динамики роста прибылей над убытками имеет положительный наклон, то мы получаем один из лучших исходов событий. Прибыль накапливается все быстрее, а убытки прибавляются с прежней или же меньшей по отношению к прибылям скоростью.

Следующий отрезок графиков показывает, что гистограмма прибыли прекратила увеличивать процентный отрыв от гистограммы убытков, но зависла в боковике. Если боковик прироста прибылей над убытками имеет любой интервал больше единицы, то это тоже хороший сигнал. Если интервал равен единице, то кривая PL сведется к нулю (каждая новая прибыль будет равна каждому новому убытку). Если же интервал "зависания" нашей гистограммы меньше 1, то мы перешли к постепенному сливу. Иначе говоря, рассматриваемые графики — это графики постепенного изменения профит-фактора. Проиллюстрируем это:

Здесь синяя гистограмма — это линейное начисление убытка (по сути, это график от 0 до 100).

Зеленая линяя — гистограмма убытков * 1,3,

Серая — гистограмма убытков * 1,

Красная — гистограмма убытков * 0,7.

Графики показывают, что коэффициент превышения прибылей над убытками (профит-фактор) всегда должен быть больше единицы. Идеальный вариант — если он постепенно растет. При этом PL графика будет расти экспоненциально. К сожалению, это несбыточно в долгосрочной перспективе, но может случиться в короткий период удачи, если повышать лот после каждой прибыльной сделки. Рассмотренный пример дает право со 100% уверенностью утверждать, что главное в торговле — не то, как меняется график PL, а то, как себя ведет гистограмма прибыльных и убыточных сделок, а следовательно — какова динамика изменения профит-фактора.

Теперь поговорим про недополученные 20% прибыли. На графике динамики роста прибыли на один лот мы видим, что приросты прибыли зависли на отметке [1,4 — 1,6]. Это выше, чем [1.2 — 1.4]. Со временем это различие и "съело" 20% потенциальной прибыли. Иначе говоря, управление размером позиций не прошло даром. Если вы используете методы наподобие мартингейла/антимартингейла, то эти графики — и особенно показатели, рассчитанные на их основе, — могут дать много полезной информации для анализа. Эти графики строит функция get_PLHistogram.

Прибыль и убыток по дням

Подобный график знаком всем, кто хоть раз тестировал роботов в тестере терминала. Смысл и методика построения этой гистограммы неизменны, но я добавил возможность строить ее по «абсолютным» данным (получаемым методом простого суммирования прибылей и убытков по дням) и усредненным данным. В приложенном классе используется усреднение методом простого среднего значения. Но другие методы усреднения (мода/медиана, взвешенное усреднение) могут дать результаты поинтереснее. Эти типы усреднения вы можете реализовать самостоятельно, если захотите.

Также я добавил сумму сделок (положительных и отрицательных): она показывает количество сделок по дням. Совместный анализ этой гистограммы и гистограммы PL по дням дает более верное представление о торговле в разрезе недели. Например, он позволит отследить ситуацию, когда в один из дней будет получено 50 малых убытков и 3 прибыли, которые с лихвой перекроют все потери. Для примера приведу график, построенный по абсолютным данным и по ценам закрытия позиций.

Как видно из графика по всем дням недели, положительные сделки перевешивали отрицательные, однако отрицательных было всегда больше (и это в целом норма для алгоритмического трейдинга). И ни в один из дней отрицательных сделок не было больше, чем положительных, более чем на 25 %, что тоже в целом нормально.

График крайних точек и абсолютных показателей

График крайних точек — это гистограмма из 4 столбцов, разделенных на две группы. Крайние точки — это максимальные и минимальные отклонения на графике PL (максимально достигнутая прибыль и максимальная накопленная просадка). Еще два столбца — максимально прибыльная и убыточная позиции. Обе группы данных строятся по данным реальных торгов, а не по данным прибыли и убытка за одну сделку. Подсчет максимальной прибыли по кривой PL — это самая высокая точка на ней. Методику расчета максимальной просадки я описывал выше. Для большей конкретики сверну все в формулу:

Этот график иллюстрирует, какой был максимальный разброс прибыли и убытка. Доля максимальной просадки по сравнению с максимальной прибылью составила 30 %, а максимально убыточной сделки по сравнению с максимально прибыльной — 60%. В коде это реализуется как цикл с постепенным сравнением данных кривой PL по обозначенным условиям.

Что же касается абсолютных показателей, то их лучше всего представить в виде таблицы. Это тоже две группы данных: первая — сумма всех прибылей и сумма всех убытков, а вторая — средние значения прибылей и убытков по анализируемой истории.

Общая Усредненная Прибыль 323237 2244,701 Просадка 261534 1210,806

Таблицы с краткой сводкой по графику PL и основными показателями результатов торговли

В этих таблицах дается характеристика результативности торговли в цифрах. Программно они создаются в виде следующих структур:

struct TotalResult_struct { double PL; double PL_to_Balance; double averagePL; double averagePL_to_Balance; double profitFactor; double reciveryFactor; double winCoef double dealsInARow_to_reducePLTo_zerro; double maxDrowDown_byPL; double maxDrowDown_forDeal; double maxDrowDown_inPercents; datetime maxDrowDown_byPL_DT; datetime maxDrowDown_forDeal_DT // double maxProfit_byPL; double maxProfit_forDeal; double maxProfit_inPercents; datetime maxProfit_byPL_DT; datetime maxProfit_forDeal_DT; }; struct PL_detales_item { int orders; double orders_in_Percent; int dealsInARow; double totalResult; double averageResult; }; struct PL_detales { PL_detales_item profits; PL_detales_item loses; };

Первая структура — TotalResult_struct — представляет собой сводку основных показателей по всей запрашиваемой торговой истории. В нее входят и очевидно необходимые показатели (прибыль и убыток за сделку и т.д.), и рассчитанные коэффициенты результативности трейдинга.

Вторая и третья структуры неразрывно связаны. Основная из них — PL_detales, в ней сосредоточена краткая сводка по гистограмме прибыли и убытка. По анализируемой нами истории были получены следующие показатели:

Показатель Значение PL 65039 PL к балансу 21,8986532 Средний PL 180,1634349 Средний PL к балансу 0,06066109 Профит фактор 1,25097242 Фактор востановления 3,0838154 Коэфицент выигрыша 1,87645863 Сделок до сведения PL в нуль 24,16908213 Просадка по PL -23683 Просадка за сделку 1 лотом -2691 Просадка к балансу -0,07974074 Дата просадки по PL 24.07.2017 13:04 Дата просадки за сделку 1 лотом 31.01.2017 21:53 Прибыль по PL 73034 Прибыль за сделку 1 лотом 11266 Прибыль к балансу 0,24590572 Дата прибыли по PL 27.06.2017 23:42 Дата прибыли за сделку 1 лотом 14.12.2016 12:51

Вторая таблица выглядит следующим образом:

Прибыли Убытки Средний результат 2244,701 -1210,81 Сделок подряд 5 10 Сделок всего 144 216 Сделок в % 0,398892 0,598338 Общий результат: 323237 -261534

Распределение убыточных и прибыльных позиций можно представить в виде круговой диаграммы:

Как видно из результата, 40 % сделок были положительными.

Заключение

Не секрет, что при трейдинге с помощью алгоритмов недостаточно просто оптимизировать их и запустить. Результат запуска алгоритма на всю катушку сразу же после оптимизации по наитию, и без разделения по структуре портфеля может оказаться более чем неожиданным. Конечно же, нашему брату-трейдеру свойственно играть в русскую рулетку, но для тех, кто все же предпочитает рассчитывать свои шаги наперед, использованная в статье методика разбиения истории дает интересную возможность: протестировать, насколько оптимален подбор весов, присвоенных каждому алгоритму трейдинга.

Особенно интересно будет посидеть над разными методиками расчета портфеля и протестировать их на наторгованной истории, сравнивая результат торговли по свежесформированному портфелю и фактически полученный результат. Осуществить задуманное поможет торговля одним лотом, которая рассчитывается по реально наторгованной истории в первой главе этой статьи. Но надо помнить, что данные, полученные при подобных расчетах, будут лишь приблизительными, потому что в них не учитывается ликвидность активов, комиссии и всевозможные форсмажоры.





К статье прилагаются следующие файлы:

CSV-файл dealHistory.csv с историей торгов (находится в папке MQL5\Files\article_4803), по которой в текущей статье приводились примеры. Исходные файлы для MetaTrader 5, которые находятся в папке MQL5\Scripts\Get_TradigHistory



Проект тестового скрипта, разделенный на нижеописанные части



Файл ListingFilesDirectory.mqh – библиотека функций WinAPI, которая позволяет оперировать файлами повсюду на компьютере.

Файлы Tests.mqh и Tests.mq5 – cохраняют полученный отчет в файл, предварительно создав папки по переданным путям.

Файл PlotCharts.mqh – строит графики визуализации полученных отчетов в самом терминале.

Сам тестовый скрипт - Get_TradingHistory.mq5, в нем есть 2 функции:

Первая “test_1” – принимает в качестве параметра путь к файлу с приложенной тестовой историей и, в качестве второго параметра, путь к папке с результатами. Данная функция создает отчет по тестовым файлам переданным по первому параметру функции. Вторая “test_2” – Принимает в качестве параметра лишь путь ко второй папке (пути должны быть разными), где будет сохранен отчет Вашей торговли.

Основные файлы:

Файл DealHistoryGetter.mqh – здесь функции, реализующие механизм выгрузки данных, описанной в первой главе данной статьи.

Файл ReportGetter.mqh – в нем реализован механизм создания самих отчетов торгов. Класс, содержащийся в данном файле, принимает сформированную историю и обрабатывает ее.



