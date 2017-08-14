Indicadores personalizados e infográficos no CCanvas

Conteúdo

Introdução

No nosso artigo anterior, nós consideramos os princípios da construção de indicadores gráficos usando os métodos para o desenvolvimento de primitivas simples da classe CCanvas. No entanto, a biblioteca de gráficos personalizados possui capacidades muito mais amplas, por isso sugiro que vejam novos tipos de indicadores com uma implementação estrutural mais complexa. Além disso, nós vamos traçar os tipos de indicadores pseudo-3D e infográficos dinâmicos.

Classe CLineRounded

Neste artigo, eu não vou recriar a estrutura geral das classes básicas para implementar objetos gráficos. Em vez disso, nós usaremos a biblioteca CustomGUI, que foi descrita no artigo anterior. Em particular, a classe CCanvasBase deve ser usada como base. As classes recém desenvolvidas são para complementar a lista no arquivo CustomGUI.mqh.

Para desenvolver um indicador linear simples, nós devemos definir sua estrutura e elementos básicos. A Fig. 1 apresenta os elementos que você pode gerenciar ao usar esse tipo de indicador. Note que eles não são elementos simples.





Fig. 1. A estrutura básica de um indicador linear simples

O elemento implementado pelos métodos da classe CCanvas são considerados simples (básicos). Por exemplo, apenas o Valor é considerado simples no indicador linear, uma vez que ele é implementado usando o método CCanvas::TextOut(). Os três elementos restantes são semelhantes e consistem principalmente de três figuras básicas — dois círculos preenchidos (implementação CCanvas::FillCircle()) e um retângulo (CCanvas::FillRectangle()).

Crie o arquivo LineRounded.mqh na pasta CustomGUI/Indicators, crie a classe СLineRounded no arquivo recém gerado e atribua a classe CCanvasBase, criada anteriormente, como base para isso.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CLineRounded : public CCanvasBase

Além disso, adicione-o para a lista do arquivo CustomGUI.mqh que oferece acesso rápido a todas as classes da biblioteca. Considerando as classes desenvolvidas anteriormente, seu código será o seguinte:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh"

A lista completa de propriedades e métodos da classe СLineRounded pode ser estudada no arquivo CustomGUI/Indicators/LineRounded.mqh. Vamos nos concentrar nos métodos para desenvolver e definir o indicador e atualizar os seus valores. Conforme mencionado acima, o indicador deve consistir de elementos compostos. A implementação desses elementos é comentada em blocos separados na listagem abaixo.

void CLineRounded::Create( string name, int x, int y) { x=(x<m_x_size/ 2 )?m_x_size/ 2 :x; y=(y<m_y_size/ 2 )?m_y_size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(m_x_size); YSize(m_y_size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Erro. Não é possível criar o Canvas." ); m_canvas.FillRectangle(YSize()/ 2 , 0 ,XSize()-YSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 - 1 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(XSize()-YSize()/ 2 - 1 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(YSize()/ 2 ,m_border,XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Update(); }

Como você pode ver, a Estrutura e o Cenário são implementados usando os dois métodos. Não esqueça que esses objetos são camadas e são desenhados se sobrepondo. Portanto, primeiro, desenhamos a estrutura seguido pelo cenário menor, escala do indicador e o valor numérico.

Considere o método CLineRounded::NewValue().

void CLineRounded::NewValue( double value, double maxvalue, int digits= 0 ) { int v; v= int ((XSize()-YSize()/ 2 )/maxvalue*value); m_canvas.FillRectangle(YSize()/ 2 ,m_border,XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); if (v>=YSize()/ 2 && v<=(XSize()-YSize()/ 2 )) { m_canvas.FillRectangle(YSize()/ 2 ,m_border,v,YSize()-m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(v,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); } else if (v>(XSize()-YSize()/ 2 )) { m_canvas.FillRectangle(YSize()/ 2 ,m_border,XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()-m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(XSize()-YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); } else if (v> 0 && v<YSize()/ 2 ) m_canvas.FillCircle(YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,YSize()/ 2 -m_border, ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 , DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Como podemos ver, o bloco de implementação do cenário está presente novamente no início do método. Por quê? Lembre-se do desenho camada por camada dos elementos por meio da aplicação consistente dos métodos correspondentes. Em outras palavras, primeiro, mostramos o fundo da escala seguido pelo indicador com o comprimento definido pelo valor máximo do parâmetro. Quando o novo valor do indicador chega, a camada de contexto é reescrita primeiro seguido da escala com um novo comprimento.

Desse modo, a criação e a passagem do valor para o indicador é implementado de forma muito simples. Na lista abaixo, você pode ver os dois indicadores com pequenas configurações que diferem apenas naquele que tem um valor máximo duas vezes maior que o do outro.

#property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CLineRounded ind1,ind2; int OnInit () { ind1.XSizeInd( 350 ); ind1.YSizeInd( 30 ); ind1.Create( "line1" , 300 , 100 ); ind2.XSizeInd( 350 ); ind2.YSizeInd( 30 ); ind2.ScaleColor( clrFireBrick ); ind2.Create( "line2" , 300 , 150 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ind1.NewValue( 50 , 100 , 2 ); ind2.NewValue( 50 , 200 , 2 ); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); }

A Fig. 2 mostra claramente que o comprimento da escala do indicador possui um valor apropriado no caso de valores semelhantes e escalas diferentes. O valor de 50 e máximo (100 para o primeiro e 200 para o segundo) são selecionados para que o resultado da exibição possa ser avaliado visualmente.

Fig. 2. Exemplo do indicador linear arredondado





Classe CHexagon



Nós podemos usar uma série de métodos para traçar um indicador na forma de um hexágono regular usando as primitivas definidas pela classe CCanvas. Eles incluem a construção de uma poli linha com um preenchimento posterior na área e uma "montagem" de seis triângulos equiláteros, como fatias de pizza. No entanto, nosso objetivo é a simplicidade máxima. Portanto, nós vamos construir um hexágono regular usando três primitivas — um retângulo e dois triângulos isósceles.







Fig. 3. Uma estrutura hexagonal regular

O hexágono direito é inserido na tela quadrada. Lembre-se das propriedades da figura:

O lado do hexágono regular é igual ao raio do círculo circunscrito em torno dele (no nosso caso, esta é a metade do lado da tela). Esse recurso é necessário ao traçar um retângulo.

O ângulo hexagonal é de 120 graus, portanto, os ângulos nas bases dos triângulos isósceles são de 30 graus cada. Estes dados são necessários para definir a altura do triângulo e encontrar as coordenadas dos pontos de base dos triângulos ao usar o método CCanvas::FillTriangle().

A estrutura básica do próprio indicador é bastante simples e, além do hexágono, inclui dois objetos de texto - valor numérico e descrição (Fig. 4).

Fig. 4. A estrutura básica do indicador hexagonal Crie o arquivo Hexagon.mqh na pasta CustomGUI/Indicators, crie a classe Cexagon no arquivo recém gerado e atribua a classe CCanvasBase, criada anteriormente, como base para isso. Inclua ele a lista geral: #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" A lista completa de propriedades e métodos pode ser encontrada no arquivo criado acima. Vamos destacar os métodos responsáveis ​​pela visualização do indicador. void CHexagon::Create( string name, int x, int y) { int a,r; r=m_size; x=(x<r/ 2 )?r/ 2 :x; y=(y<r/ 2 )?r/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(r); YSize(r); if (!CreateCanvas()) Print ( "Erro. Não é possível criar o Canvas." ); a= int (YSize()/ 2 * MathSin ( 30 * M_PI / 180 )); m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 , 0 ,a,XSize(),a, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 0 ,a,XSize(),a+YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,a+YSize()/ 2 ,XSize(),a+YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r/ 2 ,r/ 2 , "-" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r/ 2 ,r/ 2 +m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } No método Create() , o valor dos triângulos isósceles é atribuído a uma variável. Na verdade, desta forma, nós encontramos as coordenadas dos pontos do triângulo ao longo do eixo das ordenadas (Y). O método de transferência e atualização do valor numérico é diferente apenas no fato de que o objeto de texto responsável pelo desenho de um valor numérico recebe o valor do argumento: void CHexagon::NewValue( double value, int digits= 2 ) { int a,r; r=m_size; a= int (YSize()/ 2 * MathSin ( 30 * M_PI / 180 )); m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 , 0 ,a,XSize(),a, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 0 ,a,XSize(),a+YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,a+YSize()/ 2 ,XSize(),a+YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r/ 2 ,r/ 2 , DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r/ 2 ,r/ 2 +m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Vamos implementar um pequeno conjunto de indicadores hexagonais de exemplo:

#property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CHexagon ind1,ind2,ind3,ind4,ind5,ind6,ind7,ind8,ind9,ind10,ind11,ind12,ind13,ind14; int OnInit () { ind1.BgColor( clrWhite ); ind1.Size( 110 ); ind1.Create( "hex1" , 300 , 200 ); ind2.BgColor( C'60,170,220' ); ind2.Create( "hex2" , 300 , 200 ); ind3.BgColor( clrWhite ); ind3.Size( 110 ); ind3.Create( "hex3" , 300 , 80 ); ind4.BgColor( C'230,80,25' ); ind4.Create( "hex4" , 300 , 80 ); ind5.BgColor( clrWhite ); ind5.Size( 110 ); ind5.Create( "hex5" , 300 , 320 ); ind6.BgColor( C'150,190,15' ); ind6.Create( "hex6" , 300 , 320 ); ind7.BgColor( clrWhite ); ind7.Size( 110 ); ind7.Create( "hex7" , 180 , 140 ); ind8.BgColor( C'10,115,185' ); ind8.Create( "hex8" , 180 , 140 ); ind9.BgColor( clrWhite ); ind9.Size( 110 ); ind9.Create( "hex9" , 420 , 140 ); ind10.BgColor( C'20,150,150' ); ind10.Create( "hex10" , 420 , 140 ); ind11.BgColor( clrWhite ); ind11.Size( 110 ); ind11.Create( "hex11" , 420 , 280 ); ind12.BgColor( C'225,0,80' ); ind12.Create( "hex12" , 420 , 280 ); ind13.BgColor( clrWhite ); ind13.Size( 110 ); ind13.Create( "hex13" , 180 , 280 ); ind14.BgColor( C'240,145,5' ); ind14.Create( "hex14" , 180 , 280 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ind3.Delete(); ind4.Delete(); ind5.Delete(); ind6.Delete(); ind7.Delete(); ind8.Delete(); ind9.Delete(); ind10.Delete(); ind11.Delete(); ind12.Delete(); ind13.Delete(); ind14.Delete(); } O resultado é exibido na Fig. 5. Este modelo básico é muito fácil de configurar e mudar. Fig. 5. A implementação de exemplo do conjunto de indicadores usando a classe CHexagon

Classe CPetal

A implementação do indicador em forma de pétala requer 2-3 primitivas da classe CCanvas de métodos. Estes são o círculo preenchido (o método FillCircle()) e, dependendo da forma, 1-2 triângulos preenchidos (FillTriangle()). A estrutura e o conjunto de elementos são mostrados na Fig. 6.





Fig. 6. A estrutura básica do indicador de pétala

Como podemos ver, dois triângulos são usados ​​aqui, mas vamos incluir vários tipos de formas na classe usando a enumeração 'enum'. Vamos considerar esses tipos com mais detalhes:

enum ENUM_POSITION { TOPRIGHT= 1 , TOPLEFT= 2 , BOTTOMRIGHT= 3 , BOTTOMLEFT= 4 , BOTHRIGHT= 5 , BOTHLEFT= 6 };

TOPRIGHT — consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto superior direito .

— consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto . TOPLEFT — consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto superior esquerdo .

— consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto . BOTTOMRIGHT — consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto inferior direito .

— consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto . BOTTOMLEFT — consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto inferior esquerdo .

— consiste em um círculo e triângulo com seu vértice visível direcionado ao canto . BOTHRIGHT — consiste de um círculo e dois triângulos. O triângulo superior está localizado no canto superior direito .

— consiste de um círculo e dois triângulos. O triângulo superior está localizado no canto superior . BOTHLEFT— consiste de um círculo e dois triângulos. O triângulo superior está localizado no canto superior esquerdo.