CCanvasでのカスタム指標とインフォグラフィックス

値の作成と指標への受け渡しは、非常に簡単なメソッドで実装されます。下のリストでは、小さな設定の2つの指標が表示されます。そのうち1つは、あと1つの指標の2倍の最大値を持ちます。

図2は、似たような値では、指標スケールの長さは異なるスケールで適切な値を有することをはっきりと示しています。表示結果を視覚的に評価できるように、50と最大値（最初の値は100、2番目の値は200）が選択されています。

図2 丸みを帯びた線状指標の例

CCanvasクラスによって設定されたプリミティブを使用して、指標を正六角形の形でプロットするためのさまざまなメソッドを使用できます。これには、ポリラインの構築やその後の領域の塗りつぶし、ピザのスライスのような6つの正三角形の「組み立て」が含まれます。しかし、ここでの目的は単純さを最大限にすることであるため、1つの四角形と2つの二等辺三角形という3つのプリミティブを使用して正六角形を構築します。



図3 正六角形の構造

正方形のキャンバスに右の六角形を挿入します。この形の属性を覚えておいてください。

Create() メソッドでは、二等辺三角形の値が 1つの 変数に割り当てられます。実際、このようにして、縦軸（Y軸）に沿った三角点の座標を求めます。数値を転送して更新するメソッドは、数値を描画するテキストオブジェクトが value 引数 を受け取るという点でのみ異なります。

プロパティとメソッドはすべて上で作成したファイルで一覧できるので、指標の視覚化を担当するメソッドに集中しましょう。

花弁型指標の実装には、Canvasクラスのメソッドからの2-3個のプリミティブが必要です。これらは塗りつぶされた円（FillCircle() メソッド）と、1つか2つ（形式による）の塗りつぶした三角形（FillTriangle()）です。構造と要素を図6に示します。

図6 花弁状指標の基本構造

ご覧のように、ここでは2つの三角形が使用されていますが、 'enum'列挙型を使用して、いくつかの形式をクラスに含めます。これらの形式をもっと詳しく考えてみましょう。





図7 花弁指標の形式

実装を始めましょう。 CustomGUI/IndicatorsフォルダにPetal.mqhファイルを作成して、この新しく作成されたファイルにСPetalクラスを作成し、以前に作成されたCCanvasBaseクラスをその基本クラスとして割り当てます。そして、次のような共通リストにインクルードします。

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh"

標準的なプロパティは抜かし、指標を作成してその値を更新するメソッドについて考えてみましょう。塗りつぶされた円を作成した後、Create() メソッドは、以前に考えられた「形式」プロパティに応じたENUM_POSITION列挙体を使用して指定された位置に塗りつぶされた三角形を描画します。

void CPetal::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); if (m_orientation==TOPRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==TOPLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTHRIGHT) { m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } else if (m_orientation==BOTHLEFT) { m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "-" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

例として蝶々型の指標を作成するためのテンプレートを開発してみましょう。

#property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CPetal ind1,ind2,ind3,ind4; int OnInit () { int b= 2 ; ind1.BgColor( C'230,80,80' ); ind1.Orientation(BOTHLEFT); ind1.Create( "petal1" , 200 -b, 100 -b); ind2.BgColor( C'35,170,190' ); ind2.Orientation(BOTHRIGHT); ind2.Create( "petal2" , 300 +b, 100 -b); ind3.BgColor( C'245,155,70' ); ind3.Orientation(BOTHRIGHT); ind3.Create( "petal3" , 200 -b, 200 +b); ind4.BgColor( C'90,200,130' ); ind4.Orientation(BOTHLEFT); ind4.Create( "petal4" , 300 +b, 200 +b); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ind3.Delete(); ind4.Delete(); }





図8 花弁指標の使用

CHistogramクラス



ヒストグラムクラスは、CLIneGraphクラス（より正確には座標軸、軸スケール、およびそれらの値を構築する一般的な構造）に基づいています。したがって、この段階を記述する必要はありません。ヒストグラムのタイプとCCanvasクラスプリミティブを使用した実装について詳しく説明しましょう。ヒストグラム指標の実装に移る前に、形式を定義します。

enum ENUM_TYPE_HISTOGRAM { SIMPLE= 1 , TRIANGLE= 2 , RECTANGLE= 3 };

SIMPLE — 簡単な形式は三角形のヒストグラムに基づいており（図10）、その高さはチャートの数値として固定されています。

— 簡単な形式は三角形のヒストグラムに基づいており（図10）、その高さはチャートの数値として固定されています。 TRIANGLE — 疑似体積型の三角形のヒストグラム（図11）

— 疑似体積型の三角形のヒストグラム（図11） RECTANGLE — 列の形での標準的なヒストグラム





図10SIMPLE型ヒストグラム





図11 TRIANGLE型ヒストグラム

図12 RECTANGLE型ヒストグラム

CustomGUI/IndicatorsフォルダにHistogram.mqhファイルを作成して、この新しく作成されたファイルにСHistogram クラスを作成し、以前に作成されたCCanvasBaseクラスをその基本クラスとして割り当てます。また CustomGUI.mqh ファイルの共通リストにインクルードします。Create()など、ほとんどのクラスのメソッドとプロパティはCLineGraphクラスに似ています。したがって、基本的な違い、つまり SetArrayValue()メソッドを見てみましょう。

void CHistogram::SetArrayValue( double &data[]) { int x,y,y1,y2; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); ArrayResize (m_label_value, ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data);i++) { if (data[i]> 0 ) { x= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 2 ); y= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.3 ); y2= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.1 ); y=(y<m_gap)?m_gap:y; if (m_type==SIMPLE) m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); else if (m_type==TRIANGLE) { m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,x,y,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color2,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(x,y,x,y1,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color3,m_transparency)); } else if (m_type==RECTANGLE) { int x1,x2; x1= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); x2= int (m_x[i]+ 2 *(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); m_canvas.FillRectangle(x1,y,x2,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (x,y2, DoubleToString (data[i], 2 ), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas. TextOut (x,y- 5 ,m_label_value[i], ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } } m_canvas.Update(); }

基本的な相違点は、上記のENUM_TYPE_HISTOGRAMヒストグラム型が、指定されたデータ配列によってヒストグラムプロットブロック内で考慮されることです。使用例として、異なる期間の3つのRSI指標を視覚的に表示するメソッドが実装されています。

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/jp/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input int RSIPeriod1= 10 ; input int RSIPeriod2= 14 ; input int RSIPeriod3= 18 ; input ENUM_TYPE_HISTOGRAM Type=RECTANGLE; CHistogram ind; int InpInd_Handle1,InpInd_Handle2,InpInd_Handle3; double rsi1[],rsi2[],rsi3[],ex[ 3 ]; string descr[ 3 ]; int OnInit () { InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod1, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle2= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod2, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle3= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod3, PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle1== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle2== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle3== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } descr[ 0 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod1)+ ")" ; descr[ 1 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod2)+ ")" ; descr[ 2 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod3)+ ")" ; ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Type(Type); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); ind.SetArrayLabel(descr); ArraySetAsSeries (rsi1, true ); ArraySetAsSeries (rsi2, true ); ArraySetAsSeries (rsi3, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 1 ,rsi1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 1 ,rsi2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 1 ,rsi3)<= 0 ) return ( 0 ); ex[ 0 ]=rsi1[ 0 ]; ex[ 1 ]=rsi2[ 0 ]; ex[ 2 ]=rsi3[ 0 ]; ind.SetArrayValue(ex); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }





図13 3つのRSI期間のヒストグラムの形での指標の結果





CPyramidクラス



これまではプリミティブを使って複雑な形状を構築するためのクラスと原則を調べてきました。ヒストグラム型の指標を作成するクラスについて説明する際に、擬似3Dオブジェクトを色の選択によってプロットすることについて述べてきました（図13）。しかし、ピラミッドは平らな姿ではありません。したがって、与えられた2次元座標系で等値投影を使用する必要があります。基本的な構造にはあまり多くの要素が含まれていません（図14）が、ピラミッド投影法と可視化の方法は、クラスの実装の主要部分です。





図14 CPyramidクラスの基本構造

CustomGUI/IndicatorsフォルダにPyramid.mqhファイルを作成して、この新しく作成されたファイルにСPyramidクラスを作成し、以前に作成されたCCanvasBaseクラスをその基本クラスとして割り当てます。また CustomGUI.mqh ファイルの共通リストにインクルードします。インクルードされたクラスの一般的なリストは次のようになります。

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh" #include "Indicators\Histogram.mqh" #include "Indicators\Pyramid.mqh"

プロパティとメソッドはクラス自体の中で一覧できます。重要なものに焦点を当てましょう。基本的なCreate()メソッドとNewValue()メソッドを考察する前に、その中で使われているプライベートメソッドについて考えます。

void CPyramid::Equation( double x1, double y1, double x2, double y2, double &arr[]) { ArrayResize (arr, 2 ); arr[ 0 ]=(y1-y2)/(x1-x2); arr[ 1 ]=y2-arr[ 0 ]*x2; }

二点を通る直線の方程式を求めるにはEquation()メソッドが使用されます。特に、従来の二点を通る直線の方程式から、一般的なy = kx + b の形での式でのkとbの比率が求められます。

このメソッドは、指定された点で直線方程式をさらに定義して、辺ABと辺ACとピラミッドの底辺に平行な直線の交点を見つけます。図15に示す点の座標は、 ピラミッドの側面と似た三角形を構成するために必要です。それは、指標のセクションです。

図15 ピラミッドの辺とピラミッドの底辺に平行な直線の交差点

2つの直線の比がわかるので、方程式系を使って交差点座標を計算します。これにはCross()メソッドが使われます。

void CPyramid::Cross( double k1, double b1, double k2, double b2, double &arr[]) { double x,y; ArrayResize (arr, 2 ); y=(b1*k2-b2*k1)/(k2-k1); x=(y-b2)/k2; arr[ 0 ]=x; arr[ 1 ]=y; }

ピラミッドをプロットする際に使用される関数がわかったのでCreate()メソッドに完全に焦点を当てることができます。

void CPyramid::Create( string name, int x, int y) { int size=m_size; x=(x<size/ 2 )?size/ 2 :x; y=(y<size/ 2 )?size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(size); YSize(size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas.FontAngleSet( 200 ); double x1,x2,y1,y2; x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2= 0 ;y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ],m_transparency)); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); } x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2=XSize();y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ])); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas. TextOut ( int (x1+ 2 ), int (y2+YSize()/ 6 ), " - " , ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } m_canvas.LineVertical(XSize()/ 2 , 0 ,YSize(), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.Update(); }

ピラミッド構築アルゴリズムは次のとおりです。

ピラミッドの左側を構築します。 A点とB点の座標を定義し、それらを使って直線方程式を求めます。

その結果、ピラミッドの底辺に平行な直線方程式を見つけ、ループで 辺ABとの交差点 を見つけます。

を見つけます。 得られた点を使ってセクションと目盛り（ディビジョン）を作成します。

同様の方法でピラミッドの右側を構築します。

セクションと目盛りとは別に、右側に 目盛り値を追加 します。

します。 2つのセクションの垂直方向の分離