Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas

Die Erstellung und die Sendung des Wertes in den Indikator werden sehr einfach realisiert. Im Listing unten sehen Sie zwei Indikatoren mit den kleinen Einstellungen und welche sich nur davon unterscheiden, dass bei einem von ihnen der maximale Wert zweimal mehr ist.

Auf der Abb. 2 ist es sehr gut sichtbar, dass bei den identischen Werten und verschiedenen Maßstäben das Maß der Skala des Indikators einen entsprechenden Wert hat Der Wert 50 und die maximalen (100 für Ersten und 200 für Zweiten) wurden so gewählt, dass man das Ergebnis der Abbildung sogar visuell bewerten kann.

in Abb.2. Das Beispiel der Arbeit des abgerundeten linearen Indikators.

Für den Aufbau des Indikators in Form vom richtigen Sechseck mit Hilfe der von der Klasse CCanvas gegebenen Ringpuffer können die folgenden Arten ausgewählt werden. Es können sowohl die Aufbaus der Halbe-Linie, als auch das nachfolgende Färben des Gebietes, und "die Montage" von sechs gleichseitigen Dreiecken, in der Art der Pizza-Stückchen. Aber unser Ziel — die maximale Einfachheit für das Verständnis. Deshalb werden wir das richtige Sechseck aus drei Ringpuffern sammeln — aus einem Rechteck und zwei gleichschenkligen Dreiecken.



in Abb.3. Die Struktur des richtigen Sechseckes.

Das richtige Sechseck wird in die quadratische Leinwand geschrieben. Dabei muss man sich an die Eigenschaft dieser Figur erinnern, und zwar:

in Abb.5. Das Beispiel der Realisierung des Satzes der Indikatoren unter Verwendung der Klasse CHexagon.

Das Ergebnis der Arbeit ist auf der Abb.5. dargestellt Dieses grundlegende Muster ist es sehr einfach, um zu ändern und einzustellen.

Als Beispiel realisieren wir den kleinen Satz aus den Indikatoren des sechseckigen Typs:

In der Methode Create() der Variabel a wird der Wert der Höhe der gleichschenkligen Dreiecken verliehen, d.h. eigentlich, auf diese Weise finden wir die Koordinaten der Punkte des Dreieckes nach der Ordinatenachse (Y). Der Unterschied zwischen der Methode der Sendung und der Erneuerung des Zahlenwertes liegt nur daran, dass ins Textobjekt, welches für das Abzeichen des Zahlenwertes verantwortlich ist, der Wert des Argumentes gegeben wird value:

a= int (YSize()/ 2 * MathSin ( 30 * M_PI / 180 )); m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 , 0 ,a,XSize(),a, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 0 ,a,XSize(),a+YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,a+YSize()/ 2 ,XSize(),a+YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency));

Die allgemeine Liste der Eigenschaften und Methoden kann man in der Datei erfahren, die höher erstellt wurde. Wir betrachten nur die Methoden, die für die Visualisierung des Indikators verantwortlich sind.

Wir erstellen im Ordner CustomGUI/Indicators die Datei Hexagon.mqh , und darin — die Klasse СHexagon und stellen es für sie die vorher erstellten Klasse CCanvasBase als Grundlegende. Wir fügen ihn zur allgemeinen Liste hinzu:

Die grundlegende Struktur des Indikators ist ziemlich einfach, außer dem Sechseck gehört dazu 2 Textobjekte — der numerische Wert und die Beschreibung (die Abb.4).

In der Realisierung des Indikators in Form vom Blatt werden 2-3 Ringpuffer aus dem Satz der Methoden der Klasse CCanvas gefordert. Es ist das Element, welches in Form eines gefärbten Kreises (der Methode FillCircle () )aussieht und, je nach der Form, 1-2 gefärbter Dreiecke ( FillTriangle () ). Die Struktur und der Satz der Elemente wurden auf der Abb.6 dargestellt.

in Abb.6. Die Grundlegende Struktur des blätternden Indikators.

Wie man es sehen kann, werden hier 2 Dreiecke verwendet, aber wir werden zur Klasse einige Arten der Formen mit Hilfe der Aufzählung enum hinzufügen. Lassen Sie uns den Code gründlicher betrachten:





in Abb.7. Die Aussicht der Formen des blätternden Indikators.

Also, fangen wir an, zu realisieren. Wir erstellen im Ordner CustomGUI/Indicators die Datei Petal.mqh, und darin — die Klasse СPetal und stellen es für sie die vorher erstellten Klasse CCanvasBase als Grundlegende. Auch werden wir es zur allgemeinen Liste hinzufügen, die jetzt so aussehen wird:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh"

Wir halten uns nicht bei den Standardeigenschaften auf. Betrachten wir die Methoden der Erstellung des Indikators und der Erneuerung seiner Werte. In der Methode Create() nach dem Aufbau des gefärbten Kreises, je nach früher betrachten Eigenschaft "die Aussicht der Form", mit der Aufzählung ENUM_POSITION wird die gefärbten Dreiecke in den gegebenen Positionen gezeichnet:

void CPetal::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); if (m_orientation==TOPRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==TOPLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTHRIGHT) { m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } else if (m_orientation==BOTHLEFT) { m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "-" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Als Beispiel werden wir die Muster für die Erstellung des Indikators in Form vom Schmetterling aufführen.

#property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CPetal ind1,ind2,ind3,ind4; int OnInit () { int b= 2 ; ind1.BgColor( C'230,80,80' ); ind1.Orientation(BOTHLEFT); ind1.Create( "petal1" , 200 -b, 100 -b); ind2.BgColor( C'35,170,190' ); ind2.Orientation(BOTHRIGHT); ind2.Create( "petal2" , 300 +b, 100 -b); ind3.BgColor( C'245,155,70' ); ind3.Orientation(BOTHRIGHT); ind3.Create( "petal3" , 200 -b, 200 +b); ind4.BgColor( C'90,200,130' ); ind4.Orientation(BOTHLEFT); ind4.Create( "petal4" , 300 +b, 200 +b); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ind3.Delete(); ind4.Delete(); }





in Abb.8. Das Beispiel der Verwendung des blätternden Indikators.

Die Klasse des Indikators, das Histogramm CHistogram



Bei dem Aufbau der Klasse der Histogramme als die Grundlage wurde die Klasse CLIneGraph genommen, und genauer gesagt — die allgemeine Struktur des Aufbaus der Koordinatenachsen, der Teilungen der Achse und ihrer Werte. Deshalb ist es noch früh, diese Stufe zu beschreiben. Wir betrachten mehr die Arten der Histogramme und der Realisierung mit Hilfe der Ringpuffer der Klasse CCanvas. Bevor wir die Realisierung des Indikators eines Histogramm-Typs betrachten, werden wir die Arten der Formen feststellen.

enum ENUM_TYPE_HISTOGRAM { SIMPLE= 1 , TRIANGLE= 2 , RECTANGLE= 3 };

SIMPLE — als die Grundlage der einfachen Form wurde es entschieden, das Histogramm in Form vom Dreieck (die Abb.10) zu nehmen, dessen Höhe ein Zahlenwert auf dem Chart sein wird.

— als die Grundlage der einfachen Form wurde es entschieden, das Histogramm in Form vom Dreieck (die Abb.10) zu nehmen, dessen Höhe ein Zahlenwert auf dem Chart sein wird. TRIANGLE — das Histogramm in Form vom Dreieck des pseudoräumlichen Typs (die Abb.11).

— das Histogramm in Form vom Dreieck des pseudoräumlichen Typs (die Abb.11). RECTANGLE — die klassische Aussicht des Histogramms in Form von Spalten (die Abb.12).





in Abb.10. Die Aussicht des Histogramms des Typs SIMPLE.





in Abb.11. Die Aussicht des Histogramms des Typs TRIANGLE.

in Abb.12. Die Aussicht des Histogramms des Typs RECTANGLE.

Wir erstellen im Ordner CustomGUI/Indicators die Datei Histogram.mqh, und darin — die Klasse СHistogram und stellen es für sie die vorher erstellten Klasse CCanvasBase als Grundlegende. Auch werden wir ihn zur allgemeinen Liste zur Datei CustomGUI.mqh hinzufügen. Die Mehrheit der Methoden und Eigenschaften der gegebenen Klasse sind der Klasse CLineGraph identisch, einschließlich auch die Methode Create(). Deshalb betrachten wir nur die prinzipiellen Unterschiede, und zwar — die Methode SetArrayValue().

void CHistogram::SetArrayValue( double &data[]) { int x,y,y1,y2; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); ArrayResize (m_label_value, ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data);i++) { if (data[i]> 0 ) { x= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 2 ); y= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.3 ); y2= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.1 ); y=(y<m_gap)?m_gap:y; if (m_type==SIMPLE) m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); else if (m_type==TRIANGLE) { m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,x,y,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color2,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(x,y,x,y1,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color3,m_transparency)); } else if (m_type==RECTANGLE) { int x1,x2; x1= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); x2= int (m_x[i]+ 2 *(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); m_canvas.FillRectangle(x1,y,x2,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (x,y2, DoubleToString (data[i], 2 ), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas. TextOut (x,y- 5 ,m_label_value[i], ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } } m_canvas.Update(); }

Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Typ des Histogramms ENUM_TYPE_HISTOGRAM im Block des Aufbaues der Histogramme nach dem gegebenen Datenarray berücksichtigt wird, welches höher betrachtet wurde. Als Beispiel der Verwendung wurde die visuelle Darstellungsart drei Indikatoren RSI mit verschiedenen Perioden realisiert.

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input int RSIPeriod1= 10 ; input int RSIPeriod2= 14 ; input int RSIPeriod3= 18 ; input ENUM_TYPE_HISTOGRAM Type=RECTANGLE; CHistogram ind; int InpInd_Handle1,InpInd_Handle2,InpInd_Handle3; double rsi1[],rsi2[],rsi3[],ex[ 3 ]; string descr[ 3 ]; int OnInit () { InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod1, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle2= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod2, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle3= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod3, PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle1== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle2== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle3== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } descr[ 0 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod1)+ ")" ; descr[ 1 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod2)+ ")" ; descr[ 2 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod3)+ ")" ; ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Type(Type); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); ind.SetArrayLabel(descr); ArraySetAsSeries (rsi1, true ); ArraySetAsSeries (rsi2, true ); ArraySetAsSeries (rsi3, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 1 ,rsi1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 1 ,rsi2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 1 ,rsi3)<= 0 ) return ( 0 ); ex[ 0 ]=rsi1[ 0 ]; ex[ 1 ]=rsi2[ 0 ]; ex[ 2 ]=rsi3[ 0 ]; ind.SetArrayValue(ex); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }





in Abb.13. Das Arbeitsergebnis des Indikators in Form vom Histogramm für drei Perioden des Indikators RSI.





Die Klasse des Indikators, die Pyramide CPyramid



Wir betrachteten schon die Klassen und Prinzipien des Aufbaues der komplizierten Figuren mit Hilfe der Ringpuffer. Und in der Klasse des Indikatoren-Aufbaues des Histogramm-Typs wurde teilweise das Thema des Aufbaues im zweidimensionalen Raum der Objekte betrachtet, die (die Abb.13) wegen der Farbenauswahl räumlich scheinen. Jedoch die Pyramide — keine flache Figur, deshalb bei ihrem Aufbau im gegebenen zweidimensionalen Koordinatensystem verwenden wir ihre isometrische Projektion. Die grundlegende Struktur unterscheidet sich nicht durch die große Anzahl der Elemente (die Abb. 14), aber nichtsdestoweniger, die Art des Aufbaues der Pyramide-Projektion und ihre Visualisierung — ist der Hauptteil der Realisierung dieser Klasse.





in Abb.14. Die grundlegende Struktur der Klasse CPyramid.

Wir erstellen im Ordner CustomGUI/Indicators die Datei Pyramid.mqh, und darin — die Klasse СPyramid und stellen es für sie die vorher erstellten Klasse CCanvasBase als Grundlegende. Auch werden wir ihn zur allgemeinen Liste zur Datei CustomGUI.mqh hinzufügen. Jetzt wird die allgemeine Liste der hinzugefügten Klassen so aussehen:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh" #include "Indicators\Histogram.mqh" #include "Indicators\Pyramid.mqh"

Die volle Liste aller Eigenschaften und die Methoden kann man in der Klasse erfahren, wir betrachten mehr die Wichtigsten. Bevor wir die Hauptmethoden Create() und NewValue() betrachten, geben wir Acht auf die Privat-Methoden, welche an Ihnen verwendet werden.

void CPyramid::Equation( double x1, double y1, double x2, double y2, double &arr[]) { ArrayResize (arr, 2 ); arr[ 0 ]=(y1-y2)/(x1-x2); arr[ 1 ]=y2-arr[ 0 ]*x2; }

Die Methode Equation() ist für die Suche nach der Angleichung der gerade Linie nach zwei Punkten vorgesehen, unter anderem — findet sie die Koeffizienten k und b für die allgemeine Angleichung y = kx + b aus der kanonischen Angleichung der gerade Linie nach zwei Punkten:

Diese Methode ist nötig, um die Angleichungen der der gerade Linien nach den gegebenen Punkten zu rechnen und im Folgenden — für die Suche nach den Schnittpunkten der Rippen AB und AC der Pyramide und der gerade Linien, die zu den Seiten der Grundfläche der Pyramide parallel sind. Die Koordinaten der Punkte, die auf der Abb. 15 dargestellt sind, sind für den Aufbau der Dreiecke nötig, welche Ähnlichkeitssätze zu den Winkeln der Pyramide haben. Seinerseits sind sie die Sektionen unseres Indikators.

in Abb.15. Die Schnittpunkte der Rippen der Pyramide und der gerade Linien, die parallel zu den Seiten der Grundfläche der Pyramide sind.

Denn wir wissen die Koeffizienten zwei gerade Linien, mit Hilfe des Systems der Angleichungen rechnen wir die Koordinaten des Schnittpunktes aus. Dafür ist die Methode Cross() verantwortlich:

void CPyramid::Cross( double k1, double b1, double k2, double b2, double &arr[]) { double x,y; ArrayResize (arr, 2 ); y=(b1*k2-b2*k1)/(k2-k1); x=(y-b2)/k2; arr[ 0 ]=x; arr[ 1 ]=y; }

Jetzt, wir haben den Einblick auf die Funktionen, die bei der Erstellung der Pyramide verwendet werden, können wir gründlich die Methode Create() betrachten.

void CPyramid::Create( string name, int x, int y) { int size=m_size; x=(x<size/ 2 )?size/ 2 :x; y=(y<size/ 2 )?size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(size); YSize(size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas.FontAngleSet( 200 ); double x1,x2,y1,y2; x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2= 0 ;y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ],m_transparency)); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); } x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2=XSize();y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ])); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas. TextOut ( int (x1+ 2 ), int (y2+YSize()/ 6 ), " - " , ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } m_canvas.LineVertical(XSize()/ 2 , 0 ,YSize(), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.Update(); }

Der Algorithmus des Aufbaues der Pyramide sieht folgendermaßen aus:

Wir bauen die linke Seite der Pyramide. Es werden die Koordinaten der Punkte A und B gefunden, und nach ihnen wird die Angleichung der gerade Linie gefunden.

Weiterhin finden wir im Loop nacheinander die Angleichungen der gerade Linie, die zu der Grundfläche der Pyramide parallel sind, und wir finden den Punkt ihrer Kreuzung mit der Rippe AB .

. Nach den bekommenden Punkten bauen wir die Sektionen und die Teilungen der Skala auf.

Wir bauen ähnlich die rechte Seite der Pyramide auf.

Außer den Sektionen und den Teilungen der Skalen, fügen wir auf der rechten Seite die Werte der Skala hinzu.

hinzu. Die senkrechte Teilung zwei Sektionen.