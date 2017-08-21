Indicadores personalizados e infografía en CCanvas

La creación y la transmisión del valor se implementan de forma muy sencilla. En la lista de abajo vemos dos indicadores con pequeños ajustes y que solo se diferencian en que uno de ellos tiene el valor máximo dos veces superior.

En la fig.2 se ve perfectamente que, incluso teniendo los mismos valores y diferentes dimensiones, la longitud de la escala del indicador tiene su propia magnitud. El valor 50 y los máximos (100 para el primero y 200 para el segundo) se han elegido de tal forma que se pueda evaluar el resultado de la representación incluso de forma visual.

Fig.2. Ejemplo de funcionamiento del indicador lineal redondeado.

Para construir un indicador con la forma de un hexágono regular con la ayuda de las primitivas establecidas por la clase CCanvas, podemos elegir varios métodos. Puede tratarse tanto de la construcción de polilíneas y el posterior coloreado de la zona, como del "montaje" de seis triángulos equiláteros, como sucede con una pizza. Pero nuesto objetivo es alcanzar la máxima sencillez, para que sea fácil de comprender. Por eso, reuniremos un hexágono regular de tres primitivas-rectángulos y dos triángulos isósceles.



Fig.3. Estructura del hexágono regular.

El hexágono regular se inscribirá en un lienzo cuadrado. En este caso, además, hay que recordar las propiedades de esta figura, que son precisamente:

El resultado del funcionamiento se muestra en la fig.5. Esta plantilla básica es muy fácil de configurar y modificar.

En el método Create() a la variable a se le asigna el valor de la altura de los triángulos isósceles, es decir, en esencia, de esta forma encontramos las coordenadas de los puntos del triángulo por el eje de coordenadas(Y). El método de transmisión y actualización del valor numérico se diferencia solo por el hecho de que al objeto de texto responsable del dibujado del valor numérico, se le transmite el valor del argumento value:

a= int (YSize()/ 2 * MathSin ( 30 * M_PI / 180 )); m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 , 0 ,a,XSize(),a, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 0 ,a,XSize(),a+YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,a+YSize()/ 2 ,XSize(),a+YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency));

Podemos familiarizarmos con la lista general de propiedades y métodos en el archivo creado más arriba. Vamos a detenernos un momento en los métodos responsables de la visualización del indicador.

Creamos en la carpeta CustomGUI/Indicators el archivo Hexagon.mqh , y en dicho archivo, creamos la clase СHexagon , haciendo básica para ella la clase CCanvasBase creada con anterioridad. La incluimos en la lista general:

La estructura básica del propio indicador es bastante sencilla y, aparte del hexágono, incluye 2 objetos de texto: un valor de número entero y la descripción (fig.4).

En la implementación del indicador en forma de pétalo se necesitan 2-3 primitivas del conjunto de métodos de la clase CCanvas. Se trata del elemento círculo coloreado (método FillCircle()) y, dependiendo de la forma, de 1-2 triángulos coloreados (FillTriangle()). La estructura y el conjunto de elementos se muestran en la figura.6.

Fig.6. Estructura básica del indicador de pétalo.

Como podemos ver, aquí se usan 2 triángulos, pero nosotros incluiremos en la clase varios tipos de formas con la ayuda de la lista enum. Vamos a ver estos tipos con más detalle:





Fig.7. Tipos de forma del indicador de pétalo.

Vamos a pasar a la implementación. Creamos en la carpeta CustomGUI/Indicators el archivo Petal.mqh, y en dicho archivo, creamos la clase СPetal, haciendo básica para ella la clase CCanvasBase creada con anterioridad. Asimismo la incluimos en la lista general, que ahora tendrá el aspecto siguiente:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh"

No vamos a detenernos en las propiedades estándar. Analizaremos los métodos de creación del indicador y las actualizaciones de sus valores. En el método Create() después de construir el círculo coloreado, dependiendo de la propiedad "tipo de forma" vista anteriormente, con la enumeración ENUM_POSITION se dibujan triángulos coloreados en las posiciones indicadas:

void CPetal::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); if (m_orientation==TOPRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==TOPLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMRIGHT) m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTTOMLEFT) m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); else if (m_orientation==BOTHRIGHT) { m_canvas.FillTriangle(XSize()/ 2 , 0 ,XSize(), 0 ,XSize(),YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle( 0 ,YSize(), 0 ,YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } else if (m_orientation==BOTHLEFT) { m_canvas.FillTriangle( 0 , 0 ,XSize()/ 2 , 0 , 0 ,YSize()/ 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(XSize(),YSize(),XSize(),YSize()/ 2 ,XSize()/ 2 ,YSize(), ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "-" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Como ejemplo, mostraremos la plantilla para crear un indicador en forma de mariposa.

#property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CPetal ind1,ind2,ind3,ind4; int OnInit () { int b= 2 ; ind1.BgColor( C'230,80,80' ); ind1.Orientation(BOTHLEFT); ind1.Create( "petal1" , 200 -b, 100 -b); ind2.BgColor( C'35,170,190' ); ind2.Orientation(BOTHRIGHT); ind2.Create( "petal2" , 300 +b, 100 -b); ind3.BgColor( C'245,155,70' ); ind3.Orientation(BOTHRIGHT); ind3.Create( "petal3" , 200 -b, 200 +b); ind4.BgColor( C'90,200,130' ); ind4.Orientation(BOTHLEFT); ind4.Create( "petal4" , 300 +b, 200 +b); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ind3.Delete(); ind4.Delete(); }





Fig.8. Ejemplo de uso del indicador de pétalo.

Clase del indicador de histograma CHistogram



Al construir la clase del histograma, se ha tomado como base la clase CLIneGraph, para ser más exactos, la estructura general de construcción de los ejes de coordenadas, de las divisiones y de sus valores. Por eso, describir esta etapa resulta excesivo. Nos detendremos con más detalle en los tipos de histograma y en la propia realización con la ayuda de las primitivas de la clase CCanvas. Antes de analizar la implementación del indicador de tipo histograma, vamos a definir los tipos de forma.

enum ENUM_TYPE_HISTOGRAM { SIMPLE= 1 , TRIANGLE= 2 , RECTANGLE= 3 };

SIMPLE — se ha decidido tomar como base de la forma sencilla un histograma en forma de triángulo (fig.10), cuya altura será un valor numérico en el gráfico.

— se ha decidido tomar como base de la forma sencilla un histograma en forma de triángulo (fig.10), cuya altura será un valor numérico en el gráfico. TRIANGLE — histograma en forma de triángulo de tipo pseudo-volumen (fig.11).

— histograma en forma de triángulo de tipo pseudo-volumen (fig.11). RECTANGLE — aspecto clásico del histograma en forma de columnas (fig.12).





Fig.10. Aspecto simple del histograma del tipo SIMPLE.





Fig.11. Aspecto del histograma del tipo TRIANGLE.

Fig.12. Aspecto del histograma del tipo RECTANGLE.

Creamos en la carpeta CustomGUI/Indicators el archivo Histogram.mqh, y en dicho archivo, creamos la clase СHistogram, haciendo básica para ella la clase CCanvasBase creada con anterioridad. Asimismo, la incluimos en la lista común en el archivo CustomGUI.mqh. La mayoría de los métodos y propiedades de la clase son idénticos a la clase CLineGraph, incluido el método Create(). Por eso, solo analizaremos las diferencias principales, concretamente, el método SetArrayValue().

void CHistogram::SetArrayValue( double &data[]) { int x,y,y1,y2; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); ArrayResize (m_label_value, ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data);i++) { if (data[i]> 0 ) { x= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 2 ); y= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.3 ); y2= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]* 0.1 ); y=(y<m_gap)?m_gap:y; if (m_type==SIMPLE) m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); else if (m_type==TRIANGLE) { m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,x,y,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(m_x[i],YSize()-m_gap,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap,x,y1, ColorToARGB (m_graph_color2,m_transparency)); m_canvas.FillTriangle(x,y,x,y1,m_x[i+ 1 ],YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color3,m_transparency)); } else if (m_type==RECTANGLE) { int x1,x2; x1= int (m_x[i]+(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); x2= int (m_x[i]+ 2 *(m_x[i+ 1 ]-m_x[i])/ 3 ); m_canvas.FillRectangle(x1,y,x2,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_graph_color1,m_transparency)); } m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (x,y2, DoubleToString (data[i], 2 ), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas. TextOut (x,y- 5 ,m_label_value[i], ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } } m_canvas.Update(); }

Una diferencia sustancial reside en que en el bloque de construcción del histograma según la matriz de datos indicada, se considera el tipo de histograma ENUM_TYPE_HISTOGRAM, analizado un poco más arriba. Como ejemplo de uso se ha implementado el método de representación visual de tres indicadores RSI con diferentes periodos.

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input int RSIPeriod1= 10 ; input int RSIPeriod2= 14 ; input int RSIPeriod3= 18 ; input ENUM_TYPE_HISTOGRAM Type=RECTANGLE; CHistogram ind; int InpInd_Handle1,InpInd_Handle2,InpInd_Handle3; double rsi1[],rsi2[],rsi3[],ex[ 3 ]; string descr[ 3 ]; int OnInit () { InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod1, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle2= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod2, PRICE_CLOSE ); InpInd_Handle3= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,RSIPeriod3, PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle1== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle2== INVALID_HANDLE || InpInd_Handle3== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } descr[ 0 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod1)+ ")" ; descr[ 1 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod2)+ ")" ; descr[ 2 ]= "RSI(" + IntegerToString (RSIPeriod3)+ ")" ; ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Type(Type); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); ind.SetArrayLabel(descr); ArraySetAsSeries (rsi1, true ); ArraySetAsSeries (rsi2, true ); ArraySetAsSeries (rsi3, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 1 ,rsi1)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 1 ,rsi2)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 1 ,rsi3)<= 0 ) return ( 0 ); ex[ 0 ]=rsi1[ 0 ]; ex[ 1 ]=rsi2[ 0 ]; ex[ 2 ]=rsi3[ 0 ]; ind.SetArrayValue(ex); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }





Fig.13. Resultado del funcionamiento del indicador en forma de histograma para tres periodos del indicador RSI.





Clase del indicador de pirámide CPyramid



Ya hemos analizado las clases y los principios de construcción de figuras complejas con la ayuda de primitivas. En la clase de la construcción de indicadores de tipo histograma se ha tocado parcialmente el tema de la construcción de un espacio bidimensional de objetos que parecen estar en 3D (fig.13) gracias a la elección del color. Sin embargo, la pirámide no es una figura plana, por eso, al construirla en el sistema bidimensional indicado, usaremos su proyección isométrica. La estructura básica no se distingue por su gran número de elementos (fig.14), sin embargo, el método de construcción de la proyección de la pirámide y su visualización son la parte principal de la implementación de esta clase.





Fig.14. Estructura básica de la clase CPyramid.

Creamos en la carpeta CustomGUI/Indicators el archivo Pyramid.mqh, y en dicho archivo, creamos la clase СPyramid, haciendo básica para ella la clase CCanvasBase creada con anterioridad. Asimismo, la incluimos en la lista común en el archivo CustomGUI.mqh. Ahora la lista común de clases incluidas será de la forma siguiente:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" #include "Indicators\LineRounded.mqh" #include "Indicators\Hexagon.mqh" #include "Indicators\Petal.mqh" #include "Indicators\Histogram.mqh" #include "Indicators\Pyramid.mqh"

Podemos familiarizarnos con la lista completa de todas las propiedades en la propia clase, nos detendremos en las más importantes. Antes de analizar los métodos principales Create() y NewValue() nos detendremos en aquellos métodos privados que ya se usan.

void CPyramid::Equation( double x1, double y1, double x2, double y2, double &arr[]) { ArrayResize (arr, 2 ); arr[ 0 ]=(y1-y2)/(x1-x2); arr[ 1 ]=y2-arr[ 0 ]*x2; }

El método Equation() sirve para encontrar la ecuación de la recta de dos puntos, en concreto, define los coeficientes k y b para la ecución general y = kx + b de la ecuación canónica de la recta de dos puntos:

Este método es necesario para definir las ecuaciones de las rectas según los puntos establecidos y, en lo sucesivo, para encontrar los puntos de cruce de las aristas AB y AC de la pirámide y las rectas paralelas a los lados de la base de la pirámide. Las coordenadas de los puntos mostrados en la fig.15 son necesarias para construir triángulos similares a los límites laterales de la pirámide. A su vez, son también secciones de nuestro indicador.

Fig.15. Puntos de cruce de las aristas de la pirámide y las rectas paralelas a los lados de la base de la pirámide.

Conociendo los coeficientes de dos rectas, vamos a calcular las coordenadas del punto de cruce con la ayuda de un sistema de ecuaciones. El método Cross() se encargará de ello:

void CPyramid::Cross( double k1, double b1, double k2, double b2, double &arr[]) { double x,y; ArrayResize (arr, 2 ); y=(b1*k2-b2*k1)/(k2-k1); x=(y-b2)/k2; arr[ 0 ]=x; arr[ 1 ]=y; }

Ahora que tenemos una idea de las funciones usadas al crear la pirámide, podemos analizar con detalle el método Create().

void CPyramid::Create( string name, int x, int y) { int size=m_size; x=(x<size/ 2 )?size/ 2 :x; y=(y<size/ 2 )?size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(size); YSize(size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FontNameSet( "Trebuchet MS" ); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas.FontAngleSet( 200 ); double x1,x2,y1,y2; x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2= 0 ;y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ],m_transparency)); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); } x1=XSize()/ 2 ;y1= 0 ; x2=XSize();y2= 4 *YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line1); for ( int i= 5 ;i> 0 ;i--) { y1=i*YSize()/ 5 ; y2=(i- 1 )*YSize()/ 5 ; Equation(x1,y1,x2,y2,m_line2); Cross(m_line1[ 0 ],m_line1[ 1 ],m_line2[ 0 ],m_line2[ 1 ],m_cross); m_canvas.FillTriangle( int (x1), 0 , int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_section_color[i- 1 ])); m_canvas.LineAA( int (x1), int (y1), int (m_cross[ 0 ]), int (m_cross[ 1 ]), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas. TextOut ( int (x1+ 2 ), int (y2+YSize()/ 6 ), " - " , ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } m_canvas.LineVertical(XSize()/ 2 , 0 ,YSize(), ColorToARGB (m_scale_color,m_transparency)); m_canvas.Update(); }

El algoritmo de construcción de la pirámide es el siguiente:

Construimos el lado izquierdo de la pirámide. Se definen las coordenadas de los puntos A y B, se encuentra con ellas la ecuación de la recta.

A continuación, en el ciclo encontramos consecutivamente las ecuaciones de las rectas paralelas a los lados de la base de la pirámide y encontramos su punto cruce con la arista AB .

. Según los puntos encontrados, construimos las secciones y las divisiones de la escala.

Construimos el lado derecho de la pirámide de forma análoga.

Además de las secciones y divisiones de la escala, en la parte derecha añadimos los valores de la escala .

. Separación vertical de las dos secciones.