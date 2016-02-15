Teoria de Mercado

Introdução

Mercado é um mecanismo das relações dinheiro-mercadoria que opera de acordo com leis relevantes, conecta compradores (representando a demanda) e vendedores (representando a oferta) e a formação dos preços de compra/venda. O preço atua como um ponto de referência principal para as relações com o mercado. Ele detém (de acordo com a teoria do valor-trabalho) o valor monetário dos bens como um produto do trabalho [1].

Em geral, há três tipos de mercados distintos:

A concorrência monopolística, com a precificação baseada na concorrência de preços, o chamado mercado competitivo. A receita do vendedor no mercado diminui com o aumento do preço de venda das mercadorias e vice-versa. O coeficiente da elasticidade do preço de venda é sempre negativo e o lucro gira de acordo com a variação do preço de venda seguindo um padrão complexo. Este tipo de mercado é comum a vários mercados de bens e serviços. A concorrência perfeita acontece quando os vendedores não estão em posição de alterar o preço da venda dos bens, devido a alta concorrência entre os vendedores. Qualquer tentativa de alterar o preço, o participante é forçado a sair do mercado. Este tipo é mais comum dos mercados atacadistas O mercado monopolista, onde um vendedor ou grupo de vendedores têm a oportunidade de definir o preço dos bens com maior rentabilidade a eles. A receita e o lucro aumentam de acordo com o aumento dos preços e, portanto, o coeficiente de elasticidade em tais mercados é sempre positivo.

Os pesquisadores sentiram que o preço tem um papel fundamental no mecanismo de gestão do mercado, conhecido como os 3 axiomas da "Dow Theory" [2]. Ainda permanece desconhecido como o preço consegue o controle dos mecanismos de mercado e forma o seu único valor correto a um nível de preços, moldando o mercado de uma forma maravilhosa e misteriosa que ainda não é compreendida.





Os objetivos deste artigo são:

Descobrir o papel do preço no mecanismo de gestão do mercado com base no princípio de equilíbrio dos interesses de seus participantes a fim de assegurar a estabilidade do mercado. Identificar os tipos, formação natural, razões de aparência e extensão da interação entre os diferentes níveis de preços reais e virtuais do mercado. Identificar o tipo de mercado pela natureza, mudando o preço em andamento e conhecendo os seus mecanismos de interconversão. Estabelecer um padrão comum entre o mercado de bens, serviços e Forex. Descobrir as razões da formação e mudanças das tendências. Gerar sinais de entrada e saída do mercado. Estabelecer um princípio de funcionamento do mercado Forex. Estudar a relevância e o potencial da aplicação das conclusões da teoria do mercado, a fim de criar e usar vários indicadores e Expert Advisors para negociações.

Vamos começar o desenvolvimento da teoria do mercado, identificando os interesses dos seus participantes. É natural supor que os participantes do mercado são impulsionados pela oportunidade de obter lucros ou outros benefícios para satisfazerem suas necessidades materiais e espirituais. Portanto, vamos escolher isto como um fator para a manutenção do equilíbrio dos interesses de todos os lados do mercado - tanto vendedores como os compradores. Uma vez que o lucro na condições do mercado depende principalmente do preço de venda dos bens, primeiro vamos identificar essa dependência.





Dependência de retorno sobre o preço de venda das mercadorias

Geralmente, a fim de calcular o retorno (R), todos os tipos de custos (C) (custos variáveis (Cv) e fixos (Cf)), deduzidos das vendas totais (S):

Por mais simples e óbvia que essa fórmula seja, ela também inclui a dependência do preço de venda (Ps) das mercadorias na forma implícita, se houverem mudanças neste Ps, o que complica a análise. Vamos tentar obter a dependência de retorno sobre o preço Ps na forma explícita.

Sabemos que, em condições de mercado a dependência da quantidade de produtos vendidos (Q) sobre o preço de venda (Ps) pode ser expressa com a equação de hipérbole que reflete a lei da oferta e da procura:

Multiplicando as duas partes da equação por Ps, obtemos a dependência das vendas totais (St) no preço de venda (Ps), e desde que QPs = S, então:

Portanto, nas condições de mercado a dependência das vendas totais (St) sobre o preço de venda (Ps) é linear. Os coeficientes nas equações (2) e (3) adquirem um significado físico explícito, ou seja, o coeficiente S é a venda virtual máxima atingida pela queda ilimitada dos Ps aos seus valores insignificantes, o que indiretamente revela a demanda potencial do mercado para esses produtos. Vamos marcar coeficiente Y como a elasticidade do total das vendas a partir do preço de venda dos produtos, o que revela numericamente a mudança do total das vendas quando o preço de venda altera pela unidade a moeda de pagamento.

Obviamente, se existe uma competição em condições de mercado, a elasticidade sempre contém um valor negativo, ou seja, Y ≤ 0 e o aumento do preço de venda (Ps) pela unidade leva à diminuição do total de vendas por unidades Y na moeda de pagamento dos preços dos produtos e, vice-versa, a diminuição do preço de venda (Ps) pela unidade leva ao aumento do retorno total por unidades Y.

Se existe uma matriz de dados reais que consiste em N conjuntos de valores St e Ps, os valores numéricos de elasticidade Y e vendas virtuais S são definidos utilizando o método do mínimo quadrado:

Agora, se zeramos a equação (3), vamos encontrar o preço de realização limite (Pl) acima, onde os produtos não podem ser vendidos neste mercado porque excede o valor permitido, os produtos não são tão atrativos aos compradores:

Vamos introduzir o conceito de nível de competição (C) no mercado analisado e determinando seu valor numérico como o índice da diferença do preço de venda pelo preço original (Po) (preço de compra e o custo de produção) para a diferença entre o preço de realização limite (Pl) pelo preço original (Po):

Por exemplo, o nível atual ou efetivo da concorrência Cs no mercado ao preço de venda (Ps) é calculado em conformidade:

Vamos introduzir o grau de excesso de preço de venda Ps (Ds) do preço original (Po) e do grau de realização do preço limite (dl):

Os custos variáveis (Cv) consistem em despesas para a compra ou produção de bens comercializáveis (Cg) e outros custos variáveis (Co) que dependem das vendas totais (St). Nós vamos defini-los através da fração dos custos para a obtenção de bens no total de vendas(nível de competição), ao preço atual de vendas (Ps) e a fração de outros custos variáveis (v), no total de vendas (St):

Onde:





* fração dos custos para a obtenção de bens nas vendas totais (16)

* fração de outros custos variáveis nas vendas totais (17)

A receita líquida Sp será apresentado através da sua fração "h" nas vendas totais (St):

Onde:

O impacto dos custos fixos (Cf) no retorno será considerado com o coeficiente das despesas fixas (df) calculado em conformidade:

* valor das despesas fixas (20)

Presença de outros custos variáveis (Co) a partir de suas frações "v" até o incremento dos preços dos produtos, obtido mediante o preço Po, ao valor Pv:

Onde:

Vamos introduzir o preço de mercado (Pm), o que será definido numericamente utilizando o coeficiente de mercado "dm" de acordo com o seguinte:

Onde:

Agora, se nós introduzimos o conceito de realização do preço ideal (Popt) que garante o máximo de retorno (Rmax), a equação (1) torna-se uma fórmula para determinar o retorno (R) em todos os valores do preço de venda (Ps):

Se zerar a primeira derivativa a partir de (25) por Ps, vamos obter o índice para determinar o Popt:

O conceito de um nível ideal, ao exceder o preço de realização (dopt) é inserido aqui:

Ao colocar o Ps=Popt em (25), vamos obter a forma para definir o máximo de retorno:

Se zerar a fórmula de retorno (25), obteremos a razão para determinar dois pontos de equilíbrio, P1 e P2, como soluções para a equação quadrática obtida:

ou:

gora, a equação (25) também pode ser apresentada como:

Ao comparar (25) e (35) obtemos:

Portanto, o preço de mercado (Pm) é uma média aritmética e o preço de realização ideal (Popt) é um valor de preço médio geométrico, correspondente a dois pontos de equilíbrio.

Um matemático francês Louis Cauchy (1789-1857) provou que a média aritmética dos dois números não-negativos não é menos do que a sua média geométrica, onde a igualdade somente pode ser alcançado quando P1=P2:

Portanto, o preço de realização ideal de produtos (Popt) é sempre menor do que o preço de mercado estabelecido (Pm), dependendo do nível de concorrência existente, os valores reais dos custos fixos e variáveis são baseados na relação (24):

Nós vamos nomear a diferença de Cauchy

Agora, o índice para definir o máximo de retorno (28) torna-se:

Em geral, a hierarquia de preços no mercado é construída da seguinte forma:

O ponto de equilíbrio geral (Pg) ocorre quando cumprirem as condições:

Com base nas fórmulas (23), (24), (26), (27) e (39) conclui-se que a seguinte inequação é sempre válida no mercado:

Resolvendo a inequação (45) na direção Po chegamos a conclusão de que para obter o retorno das condições atuais do mercado, o preço de compra ou o preço normal (Pr) de mercadorias não deve exceder o seu valor máximo Pol:

Da mesma forma, resolvendo a inequação (45) na direção "v", descobrimos que a proporção de outras despesas variáveis é limitado com o índice:

Resolvendo a equação (28) para cobrir os custos fixos (Cf), descobrimos que eles são limitados pelo índice:





Níveis de preços reais e virtuais no mercado

De acordo com a teoria analisada, vários níveis de preços reais, virtuais são formados e operam no mercado. Vamos enumerá-los e fazer uma breve descrição de todos os níveis de preços.

Níveis de preços reais:

Po — preço de compra ou preço de produção (preço de custo) de mercadorias; Pol — preço máximo de compra — quando excedido, o retorno da revenda no mercado não pode ser obtido, definido pelas relações (46) - (48); PV — preço de compra providencia a presença de despesas variáveis, definido por (21) e (22); Pfc = df*Po — fornecimento do preço dos custos fixos, despesas variáveis estão presentes, definido pela fórmula (20); Ps — preço de venda de mercadorias.

Níveis de preços virtuais:

P1 — primeiro nível de equilíbrio ou sem fins lucrativos, calculado como (30-34); Pop — nível de preço ideal que permite a obtenção de um lucro máximo na venda de bens a este preço, em algumas circunstâncias, torna-se um nível de equilíbrio global, por exemplo, ao atingir o valor variável máximo e/ou custos fixos, calculado como (26) ; Pm — preço médio de mercado, calculado como (23-24); P2 — segundo nível de equilíbrio ou sem fins lucrativos, calculado como (30-34) Pl — preço máximo de venda — quando excedido, os produtos no mercado não podem ser vendidos, calculado como (6).





Aprovação das conclusões da teoria, usando o exemplo da venda de produtos no mercado

Nós usaremos valores dos níveis de preços, correspondência real e os valores de retorno estimados como um exemplo, certificando a precisão do algoritmo que atualmente analisa o mercado Forex, descreve e analisa a situação do processo de negociação no mercado real de bens e serviços, baseados no exemplo da análise individual do empresário.

Supostamente, o empresário adquiriu as mercadorias no preço Po=100 dólares por unidade, a fim de revendê-los no mercado (na loja, supermercado etc.). Durante o primeiro dia de negociação, vendeu os produtos ao preço de Ps1=112 dólares por unidade, ele lucrou St1=59300 dólares. No segundo dia, ele aumentou o preço de venda para Ps2=118 dólares e retorou o montande de apenas St2=8800 dólares. Os custos variáveis, incluindo impostos, são responsáveis por 10% da receita, os custos fixos estão definido no nível do Cf=200 dólares por dia.

Temos de determinar o retorno do empresário (R) para dois dias de negociação, pontos de equilíbrio P1 e P2, os valores máximos do preço de compra dos produtos (Pol), variáveis (Cv) e os custos fixos (Cf) que se ultrapassados, cessam os lucros, e também, para analisar o mercado a fim de determinar o preço ideal (Pop) de vendas dos produtos que garante o máximo de lucro (Pmax).

Assim que o problema for resolvido pelo algoritmo, depois de ser analisado, não haverá dúvidas de que a teoria do mercado real foi realmente descoberta:

Po Preço Ps St Cg v Cv Cf R P1 Popt Pm P2 Pl R(Ps) 100 Ps1 112 59200 52857 0.1 5920 200 222.86 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 222.86 100 Ps2 118 8800 7458 0.1 880 200 262.37 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 262.37 100 P1 111.5020 63383 56845 0.1 633.83 200 0 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 0 100 Popt 111.0109 33908 29483 0.1 339.08 200 834.79 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 834.79 100 P2 118.6302 3506 2955 0.1 350.6 200 0 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 0 100 Pl 119.0476 0 0 0.1 0 200 -200 111.5020 115.0109 115.0661 118.6302 119.0476 -200 Pol=103.9723 Popt 117.2730 14907 13216 0.1 149.07 200 0 117.2730 117.2730 117.2730 117.2730 119.0476 0 100 Popt 120.9134 -15672 -12961 0.1857 -2911 200 0 120.9134 120.9134 120.9134 120.9134 119.0476 0 100 Popt 115.0109 33908 29483 0.1 339.08 1034.79 0 115.0109 115.0109 115.0109 115.0109 119.0476 0

*** Dependência do lucro calculado (linha azul) e real (linha marrom) sobre o preço de venda

*** Níveis de preços reais e virtuais no mercado ao vender com preços diferentes

P1 - 1º nível de equilíbrio ou nível dos Ursos

P2 - 2º nível de equilíbrio ou nível do Touros

Pl - o preço máximo de venda

Pm - nível de mercado ou nível Leopardo

Popt - nível ideal ou Leão

Ps - nível de preço em andamento ou nível de preço real





Testando a teoria sobre dados reais do mercado Forex

Vamos olhar para as teorias de mercado que são mais conhecidas entre os traders que tentam usá-las, com o objetivo de obter uma vantagem estatística na organização de uma negociação lucrativa e criarmos estratégias de negociação rentáveis com base nelas, dentro do mercado Forex. Existem três teorias principais:

Teoria Gann é um produto de estudo prático das relações de modelo, preço, tempo e suas influência no mercado. Elliott Wave - por meio de pesquisa prática, o Sr. Elliott chegou a conclusão de que qualquer tendência consiste nos mesmos modelos básicos e repetidos (seções) que são divididos em dois tipos:

a) seção de impulso ("Impulso"), consiste em 5 segmentos e atua como uma seção em movimento com uma tendência em desenvolvimento;

b) seção corretiva ("Correção"), consiste em 3 segmentos e compensa o movimento do impulso anterior. Estratégia baseada no Indicador Ichimoku - associado com a "nuvem Ichimoku" que é um produto de pesquisa do autor por 30 anos.

Todos eles têm uma característica em comum - a ausência de uma base teórica forte mostrando a conexão real com o processo de negociação real dos produtos e serviços. Essas teorias são o resultado das investigações práticas e suposições de seus autores. Além disso, estão conectadas com uma idéia unificada, ou seja, o entendimento de que ao longo do movimento de preços existem alguns níveis e poderes que afetam o seu padrão, e os autores dedicaram suas vidas a uma busca frenética por regularidades na formação dos níveis e das forças indicadas.

A aplicação das teorias indicadas na prática das operações de negociação, levou ao sucesso da variável, no entanto, devido à falta de teorias mais confiáveis, os pesquisadores só visavam os resultados positivos, independentemente da convenção de sua aplicação e da perda de dinheiro real, explicaram isto com uma interpretação "errada" do lado do trader ou apresentando como uma desvantagem de uma ou de outra teoria.

Estou tentando transmitir a essência da nova teoria do mercado, sem quaisquer desvantagens listadas acima. Esta ideia é baseada numa forte base teórica, com igual elegância que descreve o processo de negociação real dos produtos e da negociação Forex, baseada na interação de preços entre os três níveis de preços virtuais, que os homens mais brilhantes dedicaram suas vidas para encontrarem, mas infelizmente nunca conseguiram.

Estes são os níveis:

Nível atual de preço que pode se tornar de alta ou de baixa, dependendo da situação. Quando o mercado é de alta, o preço torna-se de baixa, e vice-versa. Nível de preço virtual é formado pelo mercado e, como o preço atual, podem transformar em alta e baixa, dependendo das circunstâncias. Nível de gerenciamento virtual do preço ideal do mercado — nível leão. Nível de gerenciamento virtual do preço médio do mercado — nível leopardo.

A figura mostra os níveis de preços reais e virtuais com base na teoria de mercado ao longo dos anos de 2010 e 2011:

P - preço em andamento

P1 - 1º nível de equilíbrio de baixa, ursos

Popt - preço ideal do mercado

Pm - preço médio do mercado

P2 - 2º nível de equilíbrio de alta, touros

P2 - 2º nível de equilíbrio de alta, touros

Br - mercado é de baixa

Bl - mercao é de alta





Conceito do indicador baseado na nova teoria e princípios de entrada e saída do mercado

Para criar um indicador tenha em mente que ele deve mostrar claramente a condição de mercado e a qualquer momento, ou seja, o mercado de alta e de baixa, o padrão de preço de mercado, o nível de linha do movimento e a mudança na tendência, seja pacífica ou agressiva entre touros e ursos. O indicador deve indicar claramente os momentos e níveis de entrada e saída do mercado, com base nos seguintes princípios:

touros gerenciam o mercado — compra;

ursos gerenciam o mercado — venda;

leões gerenciam o mercado — além do mercado.

O futuro indicador vai observar de acordo com os gráficos abaixo.

Condição do mercado em Moscou 11.06.2015 00:00, EURUSD; recomenda-se comprar, uma vez que os touros estão liderando o mercado:

Os níveis de preços de mercado reais e virtuais neste momento:

P = P2 (Touro) Popt (Leão) Pm (Leopardo) Pvmp = P1 (Urso) 1,13229 1,12255439 1,1225962 1,11290249

GBPUSD. Todos os níveis se reunirão ao nível leão brevemente. Até que a situação esteja clara, é recomendado comprar:

P (P2, Touro) Popt (Leão) Pm (Leopardo) Pvmp (P1, Urso) 1,557067 1,5546163 1,5546183 1,55217





Conclusão

A teoria de mercado proposta se baseia na análise de padrões para a obtenção de lucro, dependendo do preço de venda dos produtos. Foi descoberto que ao analisar a condição do mercado, podemos estimar o retorno virtual máximo que reflete indiretamente a demanda do bens neste mercado e a elasticidade do retorno do preço de venda, que permite avaliar o nível máximo de preço de venda de produtos no mercado, chamado "nível de mercado".

Conforme estabelecido, um nível virtual ideal de preço venda de produtos é apresentado como um valor geométrico de dois níveis de rentabilidade, o que permite obter o máximo de lucro ao definir o preço de venda a este nível estimado, dando forma no mercado. Além disso, foi revelado que a formação de renda também é influenciada pelo nível virtual do preço médio de mercado, o qual é formado no mercado e representa o valor médio de dois níveis de equilíbrio. Este nível foi chamado de "nível leopardo".

Com base na análise da condição do mercado, a partir da perspectiva da necessidade de organizar o processo de negociação em torno dos níveis específicos de preços no mercado, foi revelado o seguinte:

Os melhores resultados no mercado real de bens e serviços são obtidos através da organização da negociação em torno do nível ideal de preço de venda dos produtos, chamado de "nível de leão", o que garante o máximo de retorno. As organizações de negociação podem usar este artigo como um guia para otimizar o processo de negociação. Além do nível real de preço corrente, mais 3 níveis virtuais são formados no mercado Forex - níveis de mercado, leão e leopardo. Níveis de preço e de mercado são opostos um ao outro e se revezam para se tornarem de alta e de baixa. No mercado Forex as negociações são organizadas da seguinte forma: em torno do primeiro nível de equilíbrio de baixa, o preço gira em baixa e visa assumir este nível - a tendência de baixa do mercado ocorre, o nível de mercado se torna alto, e vice-versa. Quando é conveniente organizar a negociação em torno do segundo nível de equilíbrio de alta, o preço torna-se de alta na tentativa de permanecer neste nível, ou seja, a tendência de alta é formada e o nível de mercado gira em baixa. Essas metamorfoses são organizadas e geridas pelos níveis virtuais denominados de leão e leopardo. A negociação no mercado Forex pode ser organizada em torno do terceiro nível de equilíbrio global - o nível leão, apenas em casos excepcionais. Esta situação é acompanhada com um severo mercado lateral. Normalmente, existem dois caminhos para as tendências mudarem:

a) a qualquer momento e a qualquer nível de preço por uma intervenção acentuada dos níveis de gestão do leão e leopardo no processo de negociação, com a consequente transferência da gestão de preços para o lado oposto e/ou a consequente luta dos lados opostos: atual preço formado por vendedores e compradores contra o mercado imprevisível;

b) transferência voluntária da gestão de preços de touros para os ursos no nível leão.





Referências