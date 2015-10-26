Tutorial da Rede Neural FANN2MQL

Em primeiro lugar:



Por favor, instale a Biblioteca fann2MQL, pode ser baixado Aqui.

Introdução

Até agora, houve apenas um exemplo de como usar a Biblioteca Fann2MQL, onde os traders podem usar a Biblioteca de Código Fonte Aberto da Rede Neural "FANN" em seus códigos de MQL.

Mas o exemplo escrito pelo criador da Biblioteca Fann2MQL não é fácil de entender. Não é para iniciantes.

Então eu escrevi um outro exemplo, uma maneira mais fácil em seu conceito e totalmente comentada.

Não está diretamente relacionado com a negociação e não vai utilizar qualquer dado financeiro. É um exemplo simples de aplicação estática.

Neste exemplo, nós vamos ensinar uma rede neural simples para reconhecer um padrão simples:

O padrão a ser ensinado será composto por 3 números: a, b e c.



Se a < b && b < c então a expectativa de saída = 1

Se a < b && b > c então a expectativa de saída = 0

Se a > b && b > c então a expectativa de saída = 0

Se a > b && b < c então a expectativa de saída = 1

Você pode raciocinar com esses números como sendo coordenadas de vetor (vetor indo para cima ou para baixo), por exemplo, ou a direção do mercado. Neste caso, o padrão pode ser interpretado como:

UP UP = UP

UP DOWN = DOWN

DOWN DOWN = DOWN

DOWN UP = UP







Primeiro, vamos criar uma rede neural.

Em seguida, vamos mostrar a rede alguns exemplos de padrões para que ela possa aprender e deduzir as regras.

Finalmente, vamos mostrar a rede novos padrões que ela nunca viu e perguntar-lhe quais são as suas conclusões. Se ele entendeu as regras, então estará capacitada a reconhecer estes padrões.

o código comentado:

#include <Fann2MQL.mqh> #property copyright "Copyright © 2009, Julien Loutre" #property link "http://www.thetradingtheory.com" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 int nn_layer = 4 ; int nn_input = 3 ; int nn_hidden1 = 8 ; int nn_hidden2 = 5 ; int nn_output = 1 ; double trainingData[][ 4 ]; int maxTraining = 500 ; double targetMSE = 0.002 ; int ann; int deinit() { f2M_destroy_all_anns(); return ( 0 ); } int init() { int i; double MSE; Print ( "=================================== START EXECUTION ================================" ); IndicatorBuffers( 0 ); IndicatorDigits( 6 ); ArrayResize (trainingData, 1 ); Print ( "##### INIT #####" ); ann = f2M_create_standard(nn_layer, nn_input, nn_hidden1, nn_hidden2, nn_output); debug( "f2M_create_standard()" ,ann); f2M_set_act_function_hidden (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_set_act_function_output (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_randomize_weights (ann, - 0.77 , 0.77 ); debug( "f2M_get_num_input(ann)" ,f2M_get_num_input(ann)); debug( "f2M_get_num_output(ann)" ,f2M_get_num_output(ann)); Print ( "##### REGISTER DATA #####" ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 3 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 12 , 20 , 1 ); prepareData( "train" , 4 , 6 , 8 , 1 ); prepareData( "train" , 0 , 5 , 11 , 1 ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 2 , 3 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 7 , 6 , 0 ); prepareData( "train" , 20 , 10 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 3 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 9 , 4 , 3 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 6 , 5 , 0 ); prepareData( "train" , 5 , 4 , 5 , 1 ); prepareData( "train" , 2 , 1 , 6 , 1 ); prepareData( "train" , 20 , 12 , 18 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 2 , 10 , 1 ); printDataArray(); Print ( "##### TRAINING #####" ); for (i= 0 ;i<maxTraining;i++) { MSE = teach(); if (MSE < targetMSE) { debug( "training finished. Trainings " ,i+ 1 ); i = maxTraining; } } debug( "MSE" ,f2M_get_MSE(ann)); Print ( "##### RUNNING #####" ); debug( "1,3,1 = UP DOWN = DOWN. Should output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 1 , 0 ); debug( "1,2,3 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 2 , 3 , 0 ); debug( "3,2,1 = DOWN DOWN = DOWN. Should output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 3 , 2 , 1 , 0 ); debug( "45,2,89 = DOWN UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 45 , 2 , 89 , 0 ); debug( "1,3,23 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 23 , 0 ); debug( "7,5,6 = DOWN UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 7 , 5 , 6 , 0 ); debug( "2,8,9 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 2 , 8 , 9 , 0 ); Print ( "=================================== END EXECUTION ================================" ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); } void printDataArray() { int i,j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; string lineBuffer = "" ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann));j++) { lineBuffer = StringConcatenate (lineBuffer, trainingData[i][j], "," ); } debug( "DataArray[" +i+ "]" , lineBuffer); lineBuffer = "" ; } } void prepareData( string action, double a, double b, double c, double output) { double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); inputVector[ 0 ] = a; inputVector[ 1 ] = b; inputVector[ 2 ] = c; outputVector[ 0 ] = output; if (action == "train" ) { addTrainingData(inputVector,outputVector); } if (action == "compute" ) { compute(inputVector); } } void addTrainingData( double inputArray[], double outputArray[]) { int j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { trainingData[bufferSize][j] = inputArray[j]; } for (j= 0 ;j<f2M_get_num_output(ann);j++) { trainingData[bufferSize][f2M_get_num_input(ann)+j] = outputArray[j]; } ArrayResize (trainingData,bufferSize+ 2 ); } double teach() { int i,j; double MSE; double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); int call; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { inputVector[j] = trainingData[i][j]; } outputVector[ 0 ] = trainingData[i][ 3 ]; call = f2M_train(ann, inputVector, outputVector); } MSE = f2M_get_MSE(ann); return (MSE); } double compute( double inputVector[]) { int j; int out; double output; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); out = f2M_run(ann, inputVector); output = f2M_get_output(ann, 0 ); debug( "Computing()" , MathRound (output)); return (output); } void debug( string a, string b) { Print (a+ " ==> " +b); }

A saída



Saída da rede Neural no console.

Conclusão

Também você pode ler o artigo: "Utilizando Redes Neurais Em MetaTrader", escrito por Mariusz Woloszyn, autor da Biblioteca Fann2MQL.



Levei 4 dias para entender como usar a bilbioteca FANN em MetaTrader, através de análise da pouca documentação que está disponível aqui e no google.

Espero que este exemplo seja útil para você e evitará que você perca muito tempo experimentando. Mais artigos seguirão nas próximas semanas.

Se você tiver dúvidas por favor me pergunte e eu responderei.