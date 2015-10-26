Pesquisa de Recorrências Estatísticas das Direções das Velas

Introdução

Olá!

Gostaria de chamar a atenção na seguinte ideia, é possível prever o comportamento do mercado próximo curto intervalo de tempo, com base em tendências recorrentes das direções das velas em momentos específicos ao longo do dia? Isto é, se tal ocorrência é encontrada primeiramente.

Basicamente, se descobríssemos que ao longo dos últimos dias, num momento específico, as velas sempre têm uma mesma direção, então isso por si só já seria interessante. Afinal qualquer análise técnica é essencialmente impor limites para encontrar relações estatisticamente significativas.

Uma mudança repetitiva na direção das velas indica uma mudança na tendência.

Vamos primeiro concordar com alguns termos. Embora esses termos sejam comumente usados, vamos passar por eles mais uma vez para evitar mal-entendidos. Se a abertura do preço da vela é menor que o fechamento do preço - então é uma vela de alta (pintada de branco), acontecendo o contrário, então é uma vela de baixa (pintada de preto). Se o preço de abertura é igual ao preço de fechamento, esta vela será chamado de neutra (meu próprio termo). Se o preço de cotação declina ao longo de um período de tempo, então nós temos uma tendência de baixa para este período, acontecendo o contrário, então nós temos uma tendência de alta.

Vamos olhar para o gráfico:

Figura 1. Gráfico de velas de timeframe H4,USDJPY, 20.11.2009 a 08.12.2009

Como visto na Figura 1, se a tendência é de baixa, então as velas que compõem esta tendência são na sua maioria de baixa (pretas), sendo tendência de alta, então as velas também são de alta (brancas). O movimento também pode ser lateral, sem tendência, portanto as velas mudam constantemente sua direção.

Na verdade, o nosso problema - é determinar se existem quaisquer recorrências nas velas e como elas reagem em relação às mudanças na tendência .

Claro, tudo isso pode ser feito manualmente, por exemplo podemos pegar um gráfico de timeframe H1 ou qualquer outro tipo de gráfico, escrever as instruções da vela num pedaço de papel e compará-las umas com as outras por algum tempo, será trabalhoso, mas pode ser feito. Como nós temos uma ferramenta maravilhosa da linguagem de programação chamada MQL4, podemos facilmente criar um Expert Advisor para calcular o que precisamos e nos contar tudo sobre os resultados destes cálculos.

Então, nós precisamos do seguinte:

Primeiramente, temos de determinar um período de tempo que nos interessa. É improvável que exista uma probabilidade de 100% das velas serem de alta no gráfico M15 todos os dias às 7:15 nos últimos anos, embora possamos testar isso, pelo menos no período dos últimos seis meses, a fim de verificar se existe uma pequena chance disto acontecer.

Em segundo lugar, seria bom saber quantas velas serão usado durante o período da análise, quantas foram de baixa e quantas foram de alta. Se durante os últimos 10 dias, as velas de timeframe H1 que abriram às 18:00 - 6 vezes foram de alta e 4 vezes foram baixa, então você deve concordar que é improvável esta informação servir para algo significativo. Agora, se eles foram 9 vezes de baixa entre as 10 velas, então esta informação pode ser levada em conta, por exemplo, para decidir em que direção abrir uma ordem hoje às 18:00.

Em terceiro lugar, também seria bom saber qual a distância média entre a abertura e o fechamento dos preços das velas, bem como a sua altura média durante o período analisado.

Finalmente, devemos ter a capacidade de realizar nossos cálculos em diferentes intervalos de tempo.

Tudo isto pode ser definido nas variáveis externas do script proposto - script_Statistics_candles .

Vejamos a seguinte imagem.





Figura 2. Parâmetros de entrada do script

A Figura 2 mostra os parâmetros de entrada que podem ser alterados no script.

Open_session - Inciando o tempo da sessão de estudo

Close_session - Finalizando o tempo da sessão de estudo

Period_time - Período de tempo no qual o script considera a probabilidade de recorrência da vela. Pode ter um dos seguintes valores - 5, 15, 30, 60, 240. Por favor, lembre-se que estes e nenhum outro são os valores admissíveis. Por conseguinte, estes valores correspondem a períodos de gráficos - 5, 15, 30 minutos, 1 hora e 4 horas.



Abaixo está o código do script. Eu adicionei muitos comentários no código, a final eu mesmo estou no processo de estudos sobre a linguagem MQL4 e eu repeti várias vezes nos Expert Advisors para aprender. Não é nenhum segredo que qualquer artigo deste site tem um valor pedagógico, além de outras coisas, para aqueles que estão dando seus primeiros passos no uso da linguagem de programação MQL4.

#property copyright "Copyright © 2009, Igor Aleksandrov" #property link "sydiya@rambler.ru" #property show_inputs extern string Open_session = "2009.11.20" ; extern string Close_session = "2009.11.26" ; extern int Period_time = 60 ; int Day_bars_i; double Mas_vira_maina[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0 , 0 }, Mas_vira[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0 , 0 }, Mas_maina[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0 , 0 }, Mas_kol_vo[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0 , 0 }, Mas_profit[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0.0 }, Mas_H_L[ 24 , 60 ]={ 0 , 0 0.0 }; string Symb; bool New_day = false; int start() { Print ( "----------------------------------------------------------------------" ); Print ( " Results of the script's work- Statistics_candles- " ,TimeToStr( TimeCurrent ()) ); Print ( " Calculations completed from " ,Open_session, " to " ,Close_session); int Hour_open_bars, Minute_open_bars, Shift_open, Shift_close, Shift_open_close, Total_day= 0 ; double Open_bars_price, Close_bars_price, Low_bars_price, High_bars_price, Total_bars= 0 ; datetime Time_open_session, Time_close_session, Time_open_bars; bool Session_vira=false, Session_maina=false; Symb= Symbol (); Time_open_session= StrToTime(Open_session); Time_close_session= StrToTime(Close_session); Shift_open=iBarShift( Symb,Period_time, Time_open_session,false); Shift_close=iBarShift( Symb,Period_time, Time_close_session,false); for ( int i = Shift_open; i>=Shift_close; i --) { Total_bars++; static int New_day_shift= 0 ; Time_open_bars=iTime( Symb,Period_time,Shift_open-Total_bars); Hour_open_bars=TimeHour(Time_open_bars); Minute_open_bars=TimeMinute(Time_open_bars); Day_bars_i=TimeDayOfYear( Time_open_bars); if (New_day_shift!=Day_bars_i) { New_day = true; New_day_shift=Day_bars_i; Total_day++; } else { New_day = false; } Open_bars_price= iOpen( Symb, Period_time,i); Close_bars_price=iClose( Symb, Period_time,i); Low_bars_price=iLow( Symb, Period_time,i); High_bars_price=iHigh( Symb, Period_time,i); if (Open_bars_price<Close_bars_price) { Mas_vira[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_vira[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(Close_bars_price-Open_bars_price)/ Point ; Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/ Point ; } if (Open_bars_price>Close_bars_price) { Mas_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(Open_bars_price-Close_bars_price)/ Point ; Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/ Point ; } if (Open_bars_price==Close_bars_price) { Mas_vira_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_vira_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 1 ; Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+ 0 ; Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]= Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/ Point ; } } Print ( "Processed - " ,Total_day, " days; " ,Total_bars, " bars, period " ,Period_time, " minutes" ); for ( int h= 0 ; h<= 23 ; h++) { for ( int m= 0 ; m<= 60 ; m++) { if (Mas_kol_vo[h,m]!= 0 ) { Print ( "For the period there are " ,Mas_kol_vo[h,m], " bars with the time of the opening " ,h, ":" ,m, " .Bullish- " ,Mas_vira[h,m], ".Bearish- " ,Mas_maina[h,m], ".Equal - " ,Mas_vira_maina[h,m]); Print ( "For the bars with the opening time " ,h, ":" ,m, " ,average distance between the Open-Close prices - " ,Mas_profit[h,m]/Mas_kol_vo[h,m], " points. Between the High-Low prices - " ,Mas_H_L[h,m]/Mas_kol_vo[h,m], " points." ); } Mas_vira_maina[h,m]= 0 ; Mas_vira[h,m]= 0 ; Mas_maina[h,m]= 0 ; Mas_kol_vo[h,m]= 0 ; Mas_profit[h,m]= 0 ; Mas_H_L[h,m]= 0 ; } } Print ( "-------------- Script completed the work --------------------" ); return ( 0 ); }

Como você pode ver, eu anuncei seis arrays a nível global sob cálculo.

double Mas_vira_maina [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0 , 0 } , //Declara o array da barra com um preço igual da abertura-fechamento Mas_vira [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0 , 0 } , // Declara o array para calcular as barras de alta Mas_maina [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0 , 0 } , // Declara o array para calcular as barras de baixa Mas_kol_vo [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0 , 0 } , // Declara o array para o cálculo do número de barras contadas Mas_profit [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0.0 } , // Declara o array para o cálculo do lucro para abertura-fechamento Mas_H_L [ 24 , 60 ] = { 0 , 0 0.0 } ; // Declara o array para o cálculo do lucro para máxima-mínima

Dentro do buffer Mas_kol_vo vamos registrar o número de barras contadas. Isso é necessário por quê? Parece que os valores dos arrays das células para abertura-fechamento e para máxima-mínima poderia ser dividido pelo número de dias contados, especialmente porque há um contador no código.- Total_day , mas no processo de trabalho no script, fui confrontado com a falta de algumas barras no histórico, então os resultados foram ficando bastantes interessantes. Por exemplo, a altura obtida para algumas barras foram completamente irreais.

Quais os arrays restantes são necessários para estar claro a partir dos comentários?

Verificando a repetição das barras com diferentes direções da tendência. Para fazer isso vamos pegar o gráfico do USDJPY, mostrado na Figura 1. Como podemos ver, a partir de 20.11.2009 até 26.11.2009, o gráfico tem uma direção de baixa, a partir de 26.11.2009 até 02.12.2009 tem uma tendência lateral e de 2.12.2009 a 12.08.2009 tem uma tendência de alta.

Vamos verificar se há velas repetidas durante este período, havendo vamos descobrir a direção das suas alterações.

Definir o script para o gráfico H1. Para aqueles que não sabem como isso é feito, vou dar uma descrição mais detalhada. O script, script_Statistics_candles_V2.mq4, é baixado dentro da pasta \Program Files\TerminalName\expert\scripts. Copiar. O script aparece no canto inferior esquerdo da janela "Navegador". Parece com este:







Figura 3. Janela do Navegador

Se você arrastar o script com o mouse a partir desta janela para a janela do terminal, você verá uma janela de propriedades - Fig 2. Especifique a data inicial e final para o cálculo.

A fim de compreender a lógica das nossas ações, por favor considere o seguinte: Imagine que a primeira coisa que você faz na parte da manhã, após levantar da cama, é executar este script. Em seguida, você insere os resultados do seu trabalho numa tabela, a exemplo do que é visualizado abaixo com o a Tabela 1. Sua tarefa é tentar entender, com base nos resultados do script, o que acontecerá no mercado no dia seguinte ou no próximo.

Digamos que hoje é 26 de novembro de 2009. Você executa o script e está interessado no que as estatísticas das velas têm a dizer referente a 6 dias atrás desse mês. Você define as propriedades do script para: Open_session - 2009.11.20 (seis dias) Close_session - 2009.11.26 (ou seja, hoje), qualquer período de tempo pode ser usado para o cálculo, eu vou usar o gráfico H1, ou seja, Period_time = 60. Iremos realizar este processo numa base diária, aumentando o início e o fim do script em um dia de cada vez.

Nós vamos fazer isso com base em dados históricos.

Clique no botão "OK" das propriedades, na pasta Expert Advisors, no arquivo Log (de registro), consulte a seguinte entrada: (o registro vai estar em inglês no terminal, aqui nós traduzimos)

15:33:52 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: carregado com êxito

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1 inputs: Open_session="2009.11.20"; Close_session="2009.11.26"; Period_time=60;

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: ----------------------------------------------------------------------

( 15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Os resultados do trabalho do script Statistics_candles- 14:32

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Cálculos concluídos a partir de 20.11.2009 a 26.11.2009

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Processado - 5 dias; 95 barras, período de 60 minutos

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: No período existem 3 barras com tempo de abertura 0:0. De Alta - 1. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 0:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 5.6667 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 12 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 5 barras com tempo de abertura 1:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 1

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 1:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços- 4,2 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 11.8 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 2:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 2:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 7 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 16.25 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 3:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 3:0, a distância média entre os as aberturas/fechamentos dos preços - 11,5 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 25.25 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 4:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 4:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 12.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 21 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 5:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 5:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 9,25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 17.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 6:0. De Alta - 3. De Baixa - 1 Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 6:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 13,5 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 22 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 7:0. De Alta - 4. De Baixa - 0. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 7:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 5.75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 15.25 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 8:0. De Alta - 1. De Baixa - 3. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 8:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 8.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 22.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 9:0. De Alta - 1. De Baixa - 3. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 9:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 10.75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 22 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 10:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 10:0, a distância média as aberturas/fechamentos dos preços - 12.75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 34 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 11:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 11:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 11,5 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 26.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 12:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 12:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 20.75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 24.5 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 13:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 13:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 7 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 18.5 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 14:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 14:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 18.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 31.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 15:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 15:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 21.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 34.25 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 16:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 16:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 7 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 23.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 17:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 14:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 12.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 31.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 18:0. De Alta - 0. De Baixa - 4. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 18: 0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 6,75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 31.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 19:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 19:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 19.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 28.25 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 20:0. De Alta - 2. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 20:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 11.75 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 21.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 21:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 21:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 14 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 31.75 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 4 barras com tempo de abertura 22:0. De Alta - 3. De Baixa - 1. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 22:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 13.25 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 26 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para o período existem 3 barras com tempo de abertura 23:0. De Alta - 1. De Baixa - 2. Neutro - 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: Para as barras com o tempo de abertura 23:0, a distância média entre as aberturas/fechamentos dos preços - 7.6667 pontos. Entre as Máximas-Mínimas dos preços - 15.6667 pontos.

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: -------------- Trabalho do Script concluído --------------------

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: razão UNINIT 0

15:33:53 script_Statistics_candles_V2 EURUSD,H1: removido

Introduzir os resultados do trabalho na tabela. Vamos concordar para inserir o número de barras de alta na coluna "B", o número de barras de baixa na coluna "M", e não entrar com o número de "não" nas barras da tabela.

Hora de Abertura 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tipo de Barra- M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B M B 11.20-11.26 3 1 2 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 1 3 1 2 2 3 0 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 0 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 11.21-11.27 4 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 0 3 1 2 2 2 1 3 1 1 3 4 0 2 2 2 1 3 1 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 3 1 2 1 11.22-11.28 5 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 1 2 3 3 2 2

3 2 5 0 3 2 3 1 11.23-11.29 4 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 1 4 4 1 3 2 2 2 4 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 2 5 0 3 2 3 1 11.24-11.30 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 0 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 1 11.25-12.01 3 1 2 0 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 3 4 0 2 2 2 2 11.26-12.02 3 0 2 1 2 2 0 4 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4 0 0 4 2 2 2 2 2 2 4 0 3 1 2 2 3 0 3 1 3 1 11.27-12.03 3 0 2 2 3 1 0 4 2 2 2 2 1 3 2 2 4 0 3 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 1 2 2 2 0 0 4 2 2 11.28-12.04 3 1 1 3 2 2 0 4 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 0 4 2 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 11.29-12.05 3 2 1 3 3 2 1 4 1 4 1 4 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 1 4 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 4 1 1 3 1 2 1 4 3 2 11.30-12.06 2 2 1 3 3 2 1 4 1 4 1 4 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 2 3 4 1 3 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 4 1 1 3 1 2 1 4 3 2 12.01-12.07 2 1 4 0 1 3 3 1 4 0 4 0 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 0 2 1 3 3 1 12.02-12.08 2 2 1 4 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 0 4 0 4 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1

Tabela 1. Os resultados do trabalho do Expert Advisor

Bem, vamos agora olhar para os resultados. Em primeiro lugar, algumas barras tinham a mesma direção no mesmo período de tempo, o que é particularmente interessante. Observe as células que são pintadas em cores diferentes. Marquei em amarelo células que continham apenas barras de baixa nos últimos 6 dias, em rosa as que somente continham barras de alta.

No dia 26 de novembro observamos que ao longo dos últimos 6 dias, durante as horas de abertura: 4,9, e 16 foram todas com barras de baixa. Podemos supor que os ursos estão fortes neste dia e talvez até o dia seguinte o mercado será de baixa.

Dia 27 de Novembro. Nossa previsão mostrou-se correta. Os resultados de script mostram que nos últimos 6 dias: às 6, 12, 16 e 21 horas, as velas foram somentes de baixa, então podemos supor que o mercado continuará a ser de baixa.

Dia 28 de Novembro. Nossa previsão mostrou-se correta. Ao longo dos últimos 6 dias, o número de velas de baixa diminuiu e apenas durante a horário de 21 horas eram completamente de baixa. Podemos supor que a tendência urso morreu para baixo e em breve começará a mudar.

Em 29/30 de novembro e também em 1/2 de dezembro temos a mesma situação. Nós estamos em uma tendência lateral. Curiosamente a partir do 02 de dezembro, velas de alta começam a aparecer, assumimos que a tendência vai mudar e na continuação do dia observamos que estávamos corretos em nossas suposições.

Vamos testemunhar uma situação interessante nos dias 5 e 6 de dezembro. Não existe um único intervalo de tempo onde as velas se apoiam na mesma direção. Alguma coisa deve acontecer. Mas quando olhamos no terminal, percebemos com alívio que estes dias estranhos caíram no fim de semana.

Em 7 de dezembro temos novamente velas multi-direcionais e estão novamente à espera de mudanças na tendência.

Em 08 de dezembro temos velas puramente de alta em 11 e 12 horas. Na Figura 1, a tendência parece ser de baixa? Mas se olharmos para o terminal vemos que em torno de 12 horas, a tendência vai se tornar lateral, a partir de 09 de dezembro será uma tendência de alta.

Bem. Como podemos ver, este método não nos dará uma garantia de 100% e ainda não existe uma ferramenta que possa, mas pode ser muito valioso, pois em conjunto com outros métodos de análise técnica, poderá ajudar muito na previsão do comportamento do mercado para um ou dois dias seguidos.

Conclusão

Ao escrever este artigo, eu defini três objetivos para mim:

Primeiro, mostrar a necessidade de aprender a linguagem MQL4, onde observamos que com o seu uso a capacidade de analisar as negociações aumentou enormemente, estando a disposição para aqueles que estão interessados numa ferramenta para análise, independente da recorrência de velas para diferentes intervalos de tempo e pares de moedas.

Em segundo lugar, verificar se existem recorrências de velas em diferentes intervalos no histórico, foi uma descoberta para mim verificar que algumas velas ao longo de alguns dias e com o mesmo tempo de abertura andam na mesma direção.

E em terceiro lugar, verificar se uma mudança na direção das velas podem servir como uma ferramenta para a previsão das alterações da direção da tendência.



É óbvio que eu não poderia realizar uma análise muito profunda do comportamento das velas em diferentes gráficos de tempo e num único artigo, nem eu estava planejando fazer isso em primeiro lugar. Todos podem explorar e analisar os pares e timeframes que são particularmente interessantes para si. O script está no arquivo anexado.

Obrigado.