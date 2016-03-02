FANN2MQL Neural Network Tutorial

En primer lugar:

Por favor, instale la libreria de fann2MQL. es necesaria para probar este ejemplo. Puede ser descargado aquí.

Introducción

Hasta ahora, había sólo un ejemplo de cómo utilizar la libreria de Fann2MQL, que permite a los traders utilizar la libreria de red neuronal de Open-Source "FANN" en sus códigos MQL.

Pero en el ejemplo, escrito por el creador de la libreria de Fann2MQL, no es fácil de entender. No está hecho para principiantes.

Así que he escrito otro ejemplo, mucho más fácil en su concepto y completamente comentado.

IIT no está relacionada con el trading directamente y no utiliza ningún dato financiero. Es un ejemplo estático simple de aplicación.

En este ejemplo, vamos a enseñar una simple red neuronal para reconocer un patrón simple.

El patrón nos enseñará si se compone de 3 números: a, b y c.

if a < b && b < c entonces espera salida = 1

if a < b && b > c entonces espera salida = 0

if a > b && b > c entonces espera salida = 0

if a > b && b < c entonces espera salida = 1

Puede que esos números sean como coordenadas del vector, por ejemplo (vector va hacia arriba o hacia abajo) o dirección del mercado. En cuyo caso, el patrón podría interpretarse como:

UP UP = UP

UP DOWN = DOWN

DOWN DOWN = DOWN

DOWN UP = UP

En primer lugar, vamos a crear una red neuronal.

A continuación vamos a mostrar la red algunos ejemplos de patrones, por lo que puede aprender y deducir las reglas.

Por último, vamos a mostrar la red nuevos patrones que nunca ha visto y preguntarle cuáles son sus conclusiones. Si él entiende las reglas, entonces será capaz de reconocer los patrones.

El código comentado:

#include <Fann2MQL.mqh> #property copyright "Copyright © 2009, Julien Loutre" #property link "http://www.thetradingtheory.com" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 int nn_layer = 4 ; int nn_input = 3 ; int nn_hidden1 = 8 ; int nn_hidden2 = 5 ; int nn_output = 1 ; double trainingData[][ 4 ]; int maxTraining = 500 ; doble targetMSE = 0.002 ; int ann; int deinit() { f2M_destroy_all_anns(); return ( 0 ); } int init() { int i; double MSE; Print ( "=================================== START EXECUTION ================================" ); IndicatorBuffers ( 0 ); IndicatorDigits ( 6 ); ArrayResize (trainingData, 1 ); Print ( "##### INIT #####" ); ann = f2M_create_standard(nn_layer, nn_input, nn_hidden1, nn_hidden2, nn_output); debug( "f2M_create_standard()" ,ann); f2M_set_act_function_hidden (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_set_act_function_output (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_randomize_weights (ann, - 0.77 , 0.77 ); debug( "f2M_get_num_input(ann)" ,f2M_get_num_input(ann)); debug( "f2M_get_num_output(ann)" ,f2M_get_num_output(ann)); Print ( "##### REGISTRO DE DATOS #####" ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 3 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 12 , 20 , 1 ); prepareData( "train" , 4 , 6 , 8 , 1 ); prepareData( "train" , 0 , 5 , 11 , 1 ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 2 , 3 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 7 , 6 , 0 ); prepareData( "train" , 20 , 10 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 3 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 9 , 4 , 3 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 6 , 5 , 0 ); prepareData( "train" , 5 , 4 , 5 , 1 ); prepareData( "train" , 2 , 1 , 6 , 1 ); prepareData( "train" , 20 , 12 , 18 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 2 , 10 , 1 ); printDataArray(); Print ( "##### FORMACIÓN #####" ); for (i= 0 ;i<maxTraining;i++) { Enseñar a MSE = (); ) if (MSE < targetMSE) { debug( "training finished. Trainings " ,i+ 1 ); i = maxTraining; } } debug( "MSE" ,f2M_get_MSE(ann)); Print ( "##### EJECUNTANDO #####" ); debug( "1,3,1 = UP DOWN = DOWN. Should output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 1 , 0 ); debug( "1,2,3 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 2 , 3 , 0 ); debug( "3,2,1 = DOWN DOWN = DOWN. Should output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 3 , 2 , 1 , 0 ); debug( "45,2,89 = DOWN UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 45 , 2 , 89 , 0 ); debug( "1,3,23 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 23 , 0 ); debug( "7,5,6 = DOWN UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 7 , 5 , 6 , 0 ); debug( "2,8,9 = UP UP = UP. Should output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 2 , 8 , 9 , 0 ); Print ( "=================================== FIN DE LA EJECUCIÓN ================================" ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); } void printDataArray() { int i,j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; string lineBuffer = "" ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann));j++) { lineBuffer = StringConcatenate (lineBuffer, trainingData[i][j], "," ); } debug( "DataArray[" +i+ "]" , lineBuffer); lineBuffer = "" ; } } void prepareData( string action, double a, double b, double c, double output) { double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); inputVector[ 0 ] = a; inputVector[ 1 ] = b; inputVector[ 2 ] = c; outputVector[ 0 ] = output; if (action == "train" ) { addTrainingData(inputVector,outputVector); } if (action == "compute" ) { compute(inputVector); } } void addTrainingData( double inputArray[], double outputArray[]) { int j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { trainingData[bufferSize][j] = inputArray[j]; } for (j= 0 ;j<f2M_get_num_output(ann);j++) { trainingData[bufferSize][f2M_get_num_input(ann)+j] = outputArray[j]; } ArrayResize (trainingData,bufferSize+ 2 ); } double teach() { int i,j; double MSE; double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); int call; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { inputVector[j] = trainingData[i][j]; } outputVector[ 0 ] = trainingData[i][ 3 ]; call = f2M_train(ann, inputVector, outputVector); } MSE = f2M_get_MSE(ann); return (MSE); } double compute( double inputVector[]) { int j; int out; double output; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); out = f2M_run(ann, inputVector); output = f2M_get_output(ann, 0 ); debug( "Computing()" , MathRound (output)); return (output); } void debug( string a, string b) { Print (a+ " ==> " +b); }



La salida





Salida de la red neuronal en la consola.

Conclusión

También puede leer el artículo "Using Neural Networks In MetaTrader" escrito por Mariusz Woloszyn, autor de la librería Fann2MQL.

Me tomó 4 días entender cómo utilizar Fann en MetaTrader, analizando la documentación poco disponible aquí y en google.

Espero que este ejemplo sea de utilidad para usted, y que evitará perder demasiado tiempo experimentando. Más artículos seguirán en las próximas semanas.

Si tienes duda por favor pregunte, y yo te responderé.