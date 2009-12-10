Использование библиотеки FANN2MQL в MetaTrader

Для начала пожалуйста установите библиотеку Fann2MQL. Она нам понадобится в дальнейшем. Ее можно загрузить здесь.

Введение

До настоящего времени был опубликован только один пример использования библиотеки Fann2MQL (Используем нейронные сети в MetaTrader), которая позволяет трейдерам использовать библиотеку "FANN" (также доступную в виде исходных кодов) в программах на MQL. Но этот пример, предложенный создателем библиотеки Fann2MQL, не так просто понять новичкам.

Поэтому я написал другой пример, более легкий для понимания и полностью документированный. Он не связан напрямую с торговлей, и не использует никакие финансовые данные, изменяющиеся во времени.

В этом примере мы собираемся обучить простую нейронную сеть распознавать простейший паттерн.

Мы обучим сеть распознавать паттерн такого типа: он содержит 3 числа: a, b и с, значения выходного параметра output следующие:

если (a < b) и (b < c), то output = 1

если (a < b) и (b > c), то output = 0

если (a > b) и (b > c), то output = 0

если (a > b) и (b < c), то output = 1

Можно представить эти числа как координаты вектора, с которым можно ассоциировать направление движения рынка.

В данном случае, паттерн может быть интерпретирован как:

ВВЕРХ ВВЕРХ = ВВЕРХ ВВЕРХ ВНИЗ = ВНИЗ ВНИЗ ВНИЗ = ВНИЗ ВНИЗ ВВЕРХ = ВВЕРХ

Для начала мы создадим нейронную сеть.

Затем мы покажем нейросети несколько примеров паттернов, чтобы она смогла обучиться и вывести правила.

Наконец, мы покажем нейросети новые паттерны, которые нейросеть никогда не видела и получим результаты. Если сеть поняла правила, то она будет способна распознать указанные паттерны.

Код с комментариями:

#include <Fann2MQL.mqh> #property copyright "Copyright © 2009, Julien Loutre" #property link "http://www.forexcomm.com" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 int nn_layer = 4 ; int nn_input = 3 ; int nn_hidden1 = 8 ; int nn_hidden2 = 5 ; int nn_output = 1 ; double trainingData[][ 4 ]; int maxTraining = 500 ; double targetMSE = 0.002 ; int ann; int deinit() { f2M_destroy_all_anns(); return ( 0 ); } int init() { int i; double MSE; Print ( "=================================== НАЧАЛО ВЫПОЛНЕНИЯ ================================" ); IndicatorBuffers ( 0 ); IndicatorDigits ( 6 ); ArrayResize (trainingData, 1 ); Print ( "##### ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ #####" ); ann = f2M_create_standard(nn_layer, nn_input, nn_hidden1, nn_hidden2, nn_output); debug( "f2M_create_standard()" ,ann); f2M_set_act_function_hidden (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_set_act_function_output (ann, FANN_SIGMOID_SYMMETRIC_STEPWISE); f2M_randomize_weights (ann, - 0.77 , 0.77 ); debug( "f2M_get_num_input(ann)" ,f2M_get_num_input(ann)); debug( "f2M_get_num_output(ann)" ,f2M_get_num_output(ann)); Print ( "##### ПОДГОТОВКА ДАННЫХ #####" ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 3 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 12 , 20 , 1 ); prepareData( "train" , 4 , 6 , 8 , 1 ); prepareData( "train" , 0 , 5 , 11 , 1 ); prepareData( "train" , 1 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 10 , 7 , 0 ); prepareData( "train" , 2 , 3 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 8 , 7 , 6 , 0 ); prepareData( "train" , 20 , 10 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 3 , 2 , 1 , 0 ); prepareData( "train" , 9 , 4 , 3 , 0 ); prepareData( "train" , 7 , 6 , 5 , 0 ); prepareData( "train" , 5 , 4 , 5 , 1 ); prepareData( "train" , 2 , 1 , 6 , 1 ); prepareData( "train" , 20 , 12 , 18 , 1 ); prepareData( "train" , 8 , 2 , 10 , 1 ); printDataArray(); Print ( "##### ОБУЧЕНИЕ #####" ); for (i= 0 ;i<maxTraining;i++) { MSE = teach(); if (MSE < targetMSE) { debug( "training finished. Trainings " ,i+ 1 ); i = maxTraining; } } debug( "MSE" ,f2M_get_MSE(ann)); Print ( "##### ЗАПУСК #####" ); debug( "1,3,1 = ВВЕРХ DOWN = DOWN. Правильный output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 1 , 0 ); debug( "1,2,3 = ВВЕРХ ВВЕРХ = ВВЕРХ. Правильный output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 2 , 3 , 0 ); debug( "3,2,1 = ВНИЗ ВНИЗ = ВНИЗ. Правильный output 0." , "" ); prepareData( "compute" , 3 , 2 , 1 , 0 ); debug( "45,2,89 = ВНИЗ ВВЕРХ = ВВЕРХ. Правильный output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 45 , 2 , 89 , 0 ); debug( "1,3,23 = ВВЕРХ ВВЕРХ = ВВЕРХ. Правильный output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 1 , 3 , 23 , 0 ); debug( "7,5,6 = ВНИЗ ВВЕРХ = ВВЕРХ. Правильный output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 7 , 5 , 6 , 0 ); debug( "2,8,9 = ВВЕРХ ВВЕРХ = ВВЕРХ. Правильный output 1." , "" ); prepareData( "compute" , 2 , 8 , 9 , 0 ); Print ( "=================================== КОНЕЦ РАБОТЫ ================================" ); return ( 0 ); } int start() { return ( 0 ); } void printDataArray() { int i,j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; string lineBuffer = "" ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann));j++) { lineBuffer = StringConcatenate (lineBuffer, trainingData[i][j], "," ); } debug( "DataArray[" +i+ "]" , lineBuffer); lineBuffer = "" ; } } void prepareData( string action, double a, double b, double c, double output) { double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); inputVector[ 0 ] = a; inputVector[ 1 ] = b; inputVector[ 2 ] = c; outputVector[ 0 ] = output; if (action == "train" ) { addTrainingData(inputVector,outputVector); } if (action == "compute" ) { compute(inputVector); } } void addTrainingData( double inputArray[], double outputArray[]) { int j; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { trainingData[bufferSize][j] = inputArray[j]; } for (j= 0 ;j<f2M_get_num_output(ann);j++) { trainingData[bufferSize][f2M_get_num_input(ann)+j] = outputArray[j]; } ArrayResize (trainingData,bufferSize+ 2 ); } double teach() { int i,j; double MSE; double inputVector[]; double outputVector[]; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); ArrayResize (outputVector,f2M_get_num_output(ann)); int call; int bufferSize = ArraySize (trainingData)/(f2M_get_num_input(ann)+f2M_get_num_output(ann))- 1 ; for (i= 0 ;i<bufferSize;i++) { for (j= 0 ;j<f2M_get_num_input(ann);j++) { inputVector[j] = trainingData[i][j]; } outputVector[ 0 ] = trainingData[i][ 3 ]; call = f2M_train(ann, inputVector, outputVector); } MSE = f2M_get_MSE(ann); return (MSE); } double compute( double inputVector[]) { int j; int out; double output; ArrayResize (inputVector,f2M_get_num_input(ann)); out = f2M_run(ann, inputVector); output = f2M_get_output(ann, 0 ); debug( "Computing()" , MathRound (output)); return (output); } void debug( string a, string b) { Print (a+ " ==> " +b); }

Результат





Рис 1. Результат работы программы.

Выводы

Также можно почитать статью "Используем нейронные сети в MetaTrader", написанную Mariusz Woloszyn, автором библиотеки Fann2MQL.

Мне понадобилось 4 дня на то, чтобы разобраться, как использовать библиотеку Fann в MetaTrader, при этом я использовал информацию отсюда и результаты поиска Google.

Надеюсь что этот пример будет полезным для вас, и позволит сэкономить много времени.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста задавайте и я отвечу.