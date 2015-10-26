Verificar o Mito: O Dia de Negociação Depende de Como Foi as Operações na Sessão Asiática

Introdução



Olá! Como um homem com alguma experiência em Forex e vários depósitos perdido, eu acho que tenho o direito de discutir este tema.



Não é um segredo que toda a análise técnica, sem omitir o palavreado, é essencialmente impor limites para encontrar padrões. Por exemplo, se encontrarmos 95% de probabilidade que na lua nova, à meia-noite, o dólar começará a cair de preço antes do galo cantar, naturalmente você vai negociar neste momento, de acordo com esta informação.



Surfando nos fóruns de Forex para encontrar os grãos de informações que podem ser úteis na negociação, eu encontrei muitas declarações diferentes que foram apresentadas como verdades universais. Existe um programa chamado "MythBusters" na MTV, seus autores verificam na prática uma verdade tida como universal e mostram se é verdadeira ou não.



Assim como eles, eu também decidi verificar algumas declarações que foram apresentadas como verdades pelos chamados gurus de Forex. Hoje nós vamos verificar o seguinte:



"O Dia de Negociação Depende de Como Foi as Operações na Sessão Asiática"

Einstein argumentou que tudo é relativo, assim nós consideramos detalhes de qualquer declaração e somos convencidos imediatamente que ele estava certo. Por exemplo, existe uma pergunta sobre o tempo de negociação da sessão Asiática. Vamos dar uma olhada na seguinte tabela, os horários dos pregões de negociação são apresentados abaixo.



Região Cidade Horário de inverno

Aberto Horário de inverno

Fechado Horário de Verão

Aberto Horário de Verão

Fechado ÁSIA Toquio

Hong Kong

Singapura 03:00

04:00

04:00 11:00

12:00

12:00 04:00

05:00

04:00 12:00

13:00

12:00 EUROPA Frankfurt

Zurich

Paris

Londres 9:00

9:00

9:00

10:00 17:00

17:00

17:00

18:00 09:00

09:00

09:00

10:00 17:00

17:00

17:00

18:00 AMERICA Nova York

Chicago 16:00

17:00 24:00

01:00 16:00

17:00 24:00

01:00 PACIFIC Wellington

Sidney 00:00

01:00 08:00

09:00 00:00

01:00 08:00

09:00

Tabela 1. Pregões de negociação Forex

Como podemos ver, os negociações na sessão asiática são das 03:00 às 00:00 no inverno e de 04:00 ás 13:00 no verão, mas a Europa começa as negociações às 9:00. Então a pergunta sobre a sessão asiática propriamente dita é de 3:00 às 9:00 ou das 3:00 às 13:00? Outra questão é a hora do servidor, pois diferentes corretoras têm tempo de servidores diferentes, por isso não é necessariamente o mesmo tempo de Moscou, outra questão é a mudança do horário de inverno/verão - algumas corretoras não mudam. Necessariamente nós temos que levar isso em conta em nosso estudo. O que "O Dia de Negociação Depende..." significa? Se a sessão asiática foi alta, então o preço vai crescer até a próxima sessão?



Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada na Fig. 1. As sessões estão pintadas com cores diferentes, utilizando o indicador "i-Sessions" idealizado por Igor Kim. A área do horário das 3:00 às 13:00 está preenchido na cor escura ("Asia"). A sessão Européia (das 9:00 às 18:00) é de cor mais clara e a sessão Americana (das 16.00 às 24.00) tem a cor mais clara ainda.



Fig. 1 Gráfico do NZDUSD com as sessões



Vou descrever tudo em detalhes para ajudar aos novatos entenderem tudo.



Então, meu Advisor Expert "1-Session" é projetado para resolver as seguintes tarefas:



Deve calcular os preços de abertura e fechamento das sessões definidas por nós. Vamos supor que se o preço da abertura da sessão é maior do que o preço de fechamento, a sessão é de baixa e de alta no caso contrário.



Se o preço de abertura é igual ao preço de fechamento, a sessão é neutra.



Eu tentei comentar todo o código do Expert Advisor, para tornar mais simples os novatos (eu sou um deles).

#property copyright "Copyright © 2009, Igor Alexandrov" #property link "sydiya@rambler.ru" extern string Open_session = "01:00" ; extern string Close_session = "10:00" ; extern int Day_kol_vo = 50 ; extern int Hour_kol_vo = 15 ; extern int Profit = 20 ; string Symb; int start() { int Shift_open_H1, Shift_open_bars_session, Shift_close_bars_session, STOP_LEVER= 0 ; double Open_bars_session, Close_bars_session, Vira_session, Total_TP= 0 , Total_SL= 0 , Total_day= 0 , Total_SL_TP= 0 , Maina_session; datetime Time_open_day, Time_open_session, Time_close_session; string String_open_H1; bool Session_buy= false , Session_sell= false ; Symb= Symbol (); STOP_LEVER=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL); for ( int i=Day_kol_vo;i> 0 ;i --) { Total_day++; Time_open_day=iTime(Symb, PERIOD_D1 ,i); Shift_open_H1=iBarShift(Symb, PERIOD_H1 ,Time_open_day, false ); String_open_H1=TimeToStr(Time_open_day, TIME_DATE ); Time_open_session=StrToTime(String_open_H1+ " " +Open_session); Shift_open_bars_session=iBarShift(Symb, PERIOD_H1 ,Time_open_session, false ); Time_close_session=StrToTime(String_open_H1+ " " +Close_session); Shift_close_bars_session=iBarShift(Symb, PERIOD_H1 ,Time_close_session, false ); Open_bars_session=iOpen(Symb, PERIOD_H1 ,Shift_open_bars_session); Close_bars_session=iClose(Symb, PERIOD_H1 ,Shift_close_bars_session); Vira_session=iHigh(Symb, PERIOD_H1 ,iHighest(Symb, PERIOD_H1 ,MODE_HIGH, (Shift_open_bars_session-Shift_close_bars_session),Shift_close_bars_session)); Maina_session=iLow(Symb, PERIOD_H1 ,iLowest(Symb, PERIOD_H1 ,MODE_LOW, (Shift_open_bars_session-Shift_close_bars_session),Shift_close_bars_session)); if (Open_bars_session>Close_bars_session) { Session_buy= false ; Session_sell= true ; } if (Open_bars_session<Close_bars_session) { Session_buy= true ; Session_sell= false ; } if (Open_bars_session==Close_bars_session) { Session_buy= false ; Session_sell= false ; } int PEREBOR= 0 ; for ( int j=Shift_close_bars_session;j>Shift_close_bars_session-Hour_kol_vo;j --) { PEREBOR++; if (Session_buy== true && Session_sell== false ) { if (iHigh(Symb, PERIOD_H1 ,j-PEREBOR)>(Close_bars_session+(Profit+STOP_LEVER)* Point )) { Total_TP++; break ; } if (iLow(Symb, PERIOD_H1 ,j-PEREBOR)<Maina_session) { Total_SL++; break ; } } if (Session_buy== false && Session_sell== true ) { if (iHigh(Symb, PERIOD_H1 ,j-PEREBOR)>Vira_session) { Total_SL++; break ; } if (iLow(Symb, PERIOD_H1 ,j-PEREBOR)<(Close_bars_session-(Profit+STOP_LEVER)* Point )) { Total_TP++; break ; } } if (Session_buy== false && Session_sell== false ) { Total_SL_TP++; break ; } } double Pro_Total_TP=(Total_TP/Total_day)* 100 , Pro_Total_SL=(Total_SL/Total_day)* 100 , Pro_Total_SL_TP=(Total_SL_TP/Total_day)* 100 ; int Total_no=Total_day-Total_SL-Total_TP-Total_SL_TP; double Pro_Total_no =(Total_no/Total_day)* 100 ; Comment ( "Checked " ,Total_day, " days" , "

" , "Session Opening time " ,Open_session, " Session Closing time " , Close_session, " Number of hours to check after the session " ,Hour_kol_vo, " Profit " ,Profit, "

" , "Take profit has executed " ,Total_TP, " times" , "

" , "Stop Loss has executed " ,Total_SL, " times" , "

" , "The neutral sessions was " ,Total_SL_TP, " times" , "

" , "Neither SL/TP executed " ,Total_no, " times" , "

" , "Probability for Take Profit execution " ,Pro_Total_TP, " %" , "

" , "Probability for Stop Loss execution " ,Pro_Total_SL, " %" , "

" , "Probability for neutral sessions " ,Pro_Total_SL_TP, " %" , "

" , "Probability that SL and TP will not executed " ,Pro_Total_no, " %" ); } return ( 0 ); }

Agora vamos analisar cuidadosamente o código para entender o método de verificação que foi implementado. Por exemplo, se uma sessão é de baixa, vamos simular que o Take Profit em algum nível de preço está abaixo do preço de fechamento da sessão: (Lucro+STOP_LEVER), onde o lucro (pode ser alterado) é apresentado em pontos. Supõe-se que se o preço caiu, então vai continuar caindo, na situação contrária, o mesmo acontece na sessão de alta.



O STOP_LEVER é a distância mínima do preço atual permitido pela corretora. Não é necessário definir esta variável, ela é calculada automaticamente.



O nível de Take Profit real, definido na janela parâmetros do Expert Advisor (parâmetro "Profit") será um pouco mais longe do preço definido pelo valor STOP_LEVER, o seu valor é diferente para corretoras e para pares de moedas diferentes. Ele foi projetado para atingir os resultados reais na nossa simulação. Por exemplo, se você tentar colocar uma ordem no ouro com 5 pontos de lucro na negociação real, você não poderá fazê-la, pois a distância mínima possível a partir do preço atual seria de 50 pontos.

Agora vamos considerar os Stop Losses. Geralmente, você pode simplesmente calcular a probabilidade de alcançar o Take Profit, colocado a direção dos preços e definido por sessão, mas parece incompleta. É interessante e talvez muito mais importante do que contar as ordens lucrativas, são as ordens com perdas.



Vamos dar uma olhada novamente na Fig. 1. Podemos ver o seguinte. Se sessão asiática foi de alta no geral, então o preço não vai cair abaixo da mínima do preço da sessão. Na Fig.1 a sessão de novembro de 2009, a partir das 3:00 às 13:00 foi demarcado com linhas verticais. Pode-se ver que é de alta no geral, porque o preço de abertura é menor do que o preço de fechamento, deduzimos que o nível de Stop Loss deve estar no preço mínimo da sessão. Para a sessão de baixa, o nível de Stop Loss deve ser ajustado na máxima do preço, como já foi constatado.



A idéia do nosso controle tem de levar em conta o nossos virtual Take Profit e calcular os níveis de Stop Loss, contar com a execução de ambos usando a histórico.



Portanto, os parâmetros de entrada do Expert Advisor (os mesmo que podemos alterar na guia "Entradas") são s seguintes:







Fig 2. Parâmetros de entrada do Expert Advisor



Open session – horário de abertura da sessão,

Close_session – horário de fechamento da sessão,

Day_kol_vo – Número de dias no histórico (por exemplo, o valor igual a 50 significa que o expert vai usar os últimos 50 dias nos seus cálculos, eu não recomendo usar valores muito grandes),

Hour_kol_vo – Número de horas. Este parâmetro define o número de horas após o término da sessão (o expert irá usá-lo nos cálculos). Nos dados anexados tenho usado o número de horas para a próxima sessão. Se estudarmos o tempo de 3.00 às 13.00, o seu valor é igual a 14 para a próxima sessão.



Profit – é a distância em pontos a partir do preço de fechamento da sessão. Na verdade é o nosso nível virtual de Take Profit.



O cálculo das probabilidades é simples - os Takes Profits são os número de execuções em relação aos números de dias analisados, divididos pelos números destes dias e multiplicados por 100, transformando-os em porcentagem.



Da mesma foram, os Stop Losses são os números de execuções aos números de dias analisados divididos pelos números destes dias e multiplicados por 100.



É o mesmo procedimento para as sessões neutras.



Alguns detalhes sobre o funcionamento do Expert Advisor e sua instalação. Primeiro de tudo, copiamos o Expert Advisor a pasta "experts" e depois fazer a compilação. Depois que anexá-lo a qualquer período de tempo (é preferível H1), defina o tempo que precisamos e outros parâmetros que foram descritas acima e permitir que ele negocie. Na verdade ele não tem qualquer função de negociação, ele irá imprimir as informações no canto inferior esquerdo da carta (o cálculo do número de dias, seus parâmetros, o número de Take Profit e Stop Loss executados, número de sessões neutras e as probabilidades de execuções dos TPs e SLs).



Vamos lembrar - não é necessário testar no Testador, basta anexá-lo e esperar por um tick e olhar para os resultados, mudar seus parâmetros de entrada se necessário, esperar por um novo tick e salvar os resultados em algum lugar. Talvez ele devesse ser concebido como um indicador, mas neste momentoeu não quero mudá-lo, provavelmente será feito no futuro.



Se os ticks são muito freqüentes, você pode desativar o robô usando o botão "Expert Advisors" no terminal do cliente.



Agora vamos discutir o assunto, vamos dar uma olhada na tabela a seguir. Ela foi preenchida com dados calculados pelo Expert Advisor há vários dias, em 10 de novembro. Eu não usei um histórico muito profundo, foi utilizado os últimos 50 dias. O horário para negociação (comprar ou vender) foi escolhido das 3:00 às 13:00 (sessão asiática completa), das 3:00 às 9:00 (sessão asiática pura, sem a sessão Europeia) e das 9,00 às 13,00 (sessões asiáticos e européias).





Período de tempo

3:00-13:00 3:00-13:00 3:00-13:00 3:00-9:00 3:00-9:00 3:00-9:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 ParPair

Descrição

Profit-5 Profit-15 Profit-25 Profit-5 Profit-15 Profit-25 Profit-5 Profit-15 Profit-25 USDJPY Take Profit executado % 74 58 50 78 64 52 70 52 44 USDJPY Stop Loss executado % 24 36 44 22 36 48 30 48 56 USDJPY Sessão é neutra % 2 2 2 0 0 0 0 0 0 USDJPY Nada executado % 0 4 4 0 0 0 0 0 0 EURUSD Take Profit executado % 100 72 64 68 62 54 76 66 62 EURUSD Stop Loss executado % 0 28 36 32 38 46 24 34 38 EURUSD Sessão é neutra % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EURUSD Nada executado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GBPJPY Take Profit executado % 72 62 54 72 66 50 78 64 56 GBPJPY Stop Loss executado % 28 34 42 28 34 50 22 34 42 GBPJPY Sessão é neutra % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GBPJPY Nada executado % 0 4 4 0 0 0 0 2 2 NZDUSD Take Profit executado % 80 66 56 74 58 50 68 58 46 NZDUSD Stop Loss executado % 20 34 42 24 40 48 30 40 52 NZDUSD Sessão é neutra % 0 0 0 2 2 2 2 2 2 NZDUSD Nada executado % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2. As probabilidades finais (%). Como podemos ver eu não teria grandes lucros - os valores foram 5, 15 e 25 pontos.

Conclusões



Pode-se ver na tabela 2, que o mito: "O Dia de Negociação Depende de Como Foi as Operações na Sessão Asiática" está errado, pelo menos para estes 4 pares de moedas nos últimos 50 dias.



A probabilidade de execução Take Profit com 5 pontos está perto de 60 a 70%, eu comparo com a probabilidade de jogar uma moeda no "cara ou coroa".



Para o EURUSD existe 100% de probabilidade de Take Profit com 5 pontos, isto é, se eu negociei durante 13:00, dependendo da tendência da sessão asiática, durante os últimos 50 dias, com margem de 5 pontos no Take Profit, eu sempre negociei com sucesso. O que posso dizer - é uma pena que eu não sabia disso. Para os caçadores de pips estes resultados podem ser usados como uma informação adicional, o estudo com a histórico mais profundo (100 dias ou mais ) produz resultados inexpressíveis.



O valor do Expert Advisor apresentado não serve apenas para comprovar a ausência de qualquer dependência entre as sessões asiáticas e outras durante o dia. algumas pessoas tentam encontrar relações de negociação para algumas horas de operações, agora com este EA poderá fazer sem os cálculos manuais tediosos.

O indicador TradeSession.mq4 (talvez alguém queira usá-lo no terminal do cliente) e o Expert Advisor 1-Session.mq4 estão anexados.

