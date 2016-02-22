O envio do sinal de trade via feed RSS
Introdução
Eu vou dar uma ideia sobre como enviar o sinal de trade do seu melhor indicador ou expert advisors para qualquer um dos membros da sua comunidade través do feed RSS. Atualmente o RSS é uma maneira muito conhecida de ficar conectado com os membros da comunidade.
Como você pode ver, muitos sites profissionais tem o símbolo RSS mostrado à direita da barra de endereços.
Não apenas aquele símbolo laranja mas também algum lugar visto facilmente dentro do conteúdo da web.
Muitas pessoas pensam que para obter este símbolo RSS mostrado em seu site, isto necessita ser feito por um especialista em web.
Mas, na verdade, criar um RSS é muito fácil. Vou demonstrar como fazer isto.
RSSAntes de começarmos, vamos ser brevemente informados abaixo sobre rss.
Para outros significados de f RSS, ver RSS (disambiguation).
Para feeds RSS da Wikipedia, veja Wikipedia:Syndication.
RSS é uma família de formatos Web feed utilizados para publicar frequentemente conteúdos tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts. Um documento RSS, que é chamado de "feed", "web feed", ou "canal", contém tanto um resumo do conteúdo de um web site associado quanto o texto completo. RSS torna possível que as pessoas mantenham seus sites favoritos de forma automatizada, isto é mais fácil do que verificá-los manualmente.
O conteúdo RSS pode ser lido utilizando um software chamado "leitor de feeds" ou um "agregador". O usuário se inscreve em um feed introduzindo o link do feed no leitor ou clicando num ícone RSS do navegador que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica os feeds em que o usuário está inscrito regularmente para novos conteúdos, baixando quaisquer atualizações existentes.
As iniciais "RSS" são usadas para se referir aos seguintes formatos:
Really Simple Syndication (RSS 2.0)
RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)
Rich Site Summary (RSS 0.91)
Formatos de RSS são especificados usando XML, uma especificação genérica para a criação de formatos de dados.
Algo necessárioPara obter seu próprio RSS enviado para sua comunidade. Você vai precisar de apenas algumas coisas simples, são elas:
- seu próprio website ou blog, com acesso ftp permitido;
- um pouco de conhecimento sobre a função do arquivo em mq4;
- seu próprio texto de COMPRA/VENDA.
|
A única coisa que você precisa fazer com esta parte é ajustar todas as strings acima ao que você pertence.
Sem este texto de string, seu RSS não será concluído. Suponha que você terminou eles. Vamos para o próximo passo.
Trabalhar com arquivos em MT4 não é tão difícil assim
Ao seguir meus passos fáceis abaixo, você será capaz de enviar rss aos seus sócios facilmente. Vamos lá.
Passo 1. Declare seu arquivo rss
Antes de seu arquivo rss ser declarado, verifique primeiramente sua existência.
int handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//check for the existing test.rssSe seu arquivo rss já existe, o valor dos "manipuladores" deve ser acima de 1. Mas se não for, não se preocupe. Você pode criá-los. Apenas colocando este código abaixo.
if(handlerss < 0)//means there is no any "test.rss" exist { handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_WRITE, ';');//now declare it . handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//and then check it again for future reference }Agora, seu arquivo rss foi criado e o valor dos "indicadores" deve ser 1. Você pode verificar isto na pasta "Arquivos de programas\ MetaTrader 4\ expert\arquivos".
Em seguida, o seu sinal de texto COMPRA e VENDA precisa ser configurado. Por favor, veja abaixo o passo 2.
Passo 2. Configure suas palavras-sinal COMPRA e VENDA
string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("GBPJPY", MODE_BID), MarketInfo("GBPJPY", MODE_DIGITS)) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("EURJPY", MODE_BID), MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS)) + " || ";Acima está um exemplo do meu sinal. Você pode mudá-los para quaisquer palavras que desejar.
Depois de ter terminado o seu próprio texto sinal, é o momento de ver o que você está esperando "Seu próprio arquivo RSS".
Passo 3. Seu arquivo RSS
Por favor, não deixe de ler a sintaxe do comentário para entender como isto funciona.
|
Isto é tudo para a parte do RSS. E seu test.rss agora está esperando por você no diretório "Arquivos de Programas\MetaTrader 4\ experts\arquivos".
Você pode verificá-lo facilmente abrindo ele em qualquer navegador de sua preferência, e ele será mais ou menos assim.
|
Agora é o momento de enviar seu sinal.
Passo 4. Envie o sinal para seu servidor
SendFTP("test.rss", NULL);Para saber mais sobre como configurar os parâmetros de ftp, por favor, clique aqui https://www.mql5.com/pt/articles/1416.
Passo 5. Faça um Link dele em seu site
Não há maneira de seus usuários descobrirem que você tem o serviço de sinal rss a menos que você deixe-os saber.
Nesta etapa, você tem 2 maneiras de permitir que seus membros saibam que seu serviço de RSS já está disponível.
1. Link o serviço direto em sua página
Insira o código acima em qualquer lugar que você desejar que ele apareça, mas dentro do "CORPO" da tag.
Ficará assim.
2. Deixe o navegador inteligente saber e detectar seu próprio rss, então o ícone do RSS será exibido automaticamente no lado direito da barra de endereço.
Insira o código acima em qualquer lugar dentro da parte da "CABEÇA". Em seguida, o símbolo rss laranja aparecerá automaticamente no lado direito da barra de endereço.
Dessa forma.
Agora seus membros e visitantes serão capazes de saber que você transmite o sinal através do serviço de RSS.
E quando clicarem mo símbolo ou no link em sua página, eles levarão os visitantes automaticamente para a página de inscrição.
Sua página de inscrição de RSS será parecido com isto. (Esta página aparecerá quando o arquivo "*anyname.rss" for hospedado apenas no seu servidor.)
Vamos dar uma olhada.
Conclusão
Acima está o passo a passo explicando como você pode gerar seu próprio serviço de RSS usando indicador(es) MT4 ou expert advisor(s).
Tudo que você precisa fazer é:
- Copiar o código de exemplo do RSSXample.mq4 anexado abaixo em qualquer indicador/EA que você desejar e em qualquer lugar que você preferir;
- Modificar a string de cabeçalho XML que você estiver trabalhando; Localizá-la aqui;
- Configurar seu sinal de texto COMPRA/VENDA; Localizá-la aqui;
- Enviar; Verificar;
- Linkar; Verificar.
Isso é tudo.
Agora fornecer seu próprio serviço de RSS não é mais tão difícil. Espero que isso ajude, pelo menos, um de vocês leitores. Aproveite o seu novo estilo de sinal.
