O envio do sinal de trade via feed RSS

Eu vou dar uma ideia sobre como enviar o sinal de trade do seu melhor indicador ou expert advisors para qualquer um dos membros da sua comunidade través do feed RSS. Atualmente o RSS é uma maneira muito conhecida de ficar conectado com os membros da comunidade.

Como você pode ver, muitos sites profissionais tem o símbolo RSS mostrado à direita da barra de endereços.

Não apenas aquele símbolo laranja mas também algum lugar visto facilmente dentro do conteúdo da web.

Muitas pessoas pensam que para obter este símbolo RSS mostrado em seu site, isto necessita ser feito por um especialista em web.

Mas, na verdade, criar um RSS é muito fácil. Vou demonstrar como fazer isto.

RSS é uma família de formatos Web feed utilizados para publicar frequentemente conteúdos tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts. Um documento RSS, que é chamado de "feed", "web feed", ou "canal", contém tanto um resumo do conteúdo de um web site associado quanto o texto completo. RSS torna possível que as pessoas mantenham seus sites favoritos de forma automatizada, isto é mais fácil do que verificá-los manualmente.

O conteúdo RSS pode ser lido utilizando um software chamado "leitor de feeds" ou um "agregador". O usuário se inscreve em um feed introduzindo o link do feed no leitor ou clicando num ícone RSS do navegador que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica os feeds em que o usuário está inscrito regularmente para novos conteúdos, baixando quaisquer atualizações existentes.

As iniciais "RSS" são usadas para se referir aos seguintes formatos:

Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)

Rich Site Summary (RSS 0.91)

Formatos de RSS são especificados usando XML, uma especificação genérica para a criação de formatos de dados.