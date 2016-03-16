RSS フィードによるトレードシグナルの送信
はじめに
ベストなインディケータや expert advisor から rss フィードによってコミュニティのメンバーにトレードシグナルを送信するアイデアを提供しようと思います。今日、RSS はコミュニティー メンバーとつながっているためのひじょうに有名な方法です。ごらんのように、数多くの専門的なウェブサイトがアドレスバーの右側に表示される RSS シンボルを取得しています。そのオレンジ色のシンボルだけでなく、ウェブコンテントの中でどこか見やすい場所です。サイトに表示されるこのシンボルを取得 するにはウェブのエクスポートが必要であると考えている人は多いものです。しかし、実際、RSS を作成するのはひじょうに簡単です。その方法を説明します。
RSSまず、以下で rss について簡単にお伝えします。
RSS のその他の意味については RSS （曖昧性解消）を参照ください。
Wikipedia の RSS フィードについてはWikipedia:Syndicationを参照ください。
RSS は、ブログ入力、ニュース見出し、ポッドキャストのように頻繁に更新される内容を発表するのに使用されるウェブフィード形 式の一種です。『フィード』、『ウェブフィード』、『チャンネル』と呼ばれる RSS のドキュメントには、関連ウェブサイトの内容の要約かフルテキストが入っています。RSS により、マニュアルでチェックするよりも簡単な自動化された方法でお気に入りのウェブサイトの最新情報についていけるようになります。
RSS コンテントは『フィードリーダー』または『アリゲータ』と呼ばれるソフトウェアに よって読むことができます。ユーザーはリーダー内のフィードのリンクに入るか、定期購読手続きを開始するブラウザの RSS アイコンをクリックして定期購読をします。リーダーは、新しい内容に関してユーザーの定期購読フィードを定期的に確認し、更新内容を何か見つけたらすべて ダウンロードします。
"RSS" のイニシャルは以下の形式を参照するのに使用されます。
Really Simple Syndication (RSS 2.0)
RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)
Rich Site Summary (RSS 0.91)
RSS フォーマットはデータフォーマット作成用の遺伝的仕様である XML によって指定されます。
必要な事柄自分のコミュニティーに送信される RSS を取得するには。以下のようなシンプルな事項が必要なだけです。
- ftp アクセスが可能なご自身のウェブサイト、またはブログ
- mq4 におけるファイル関数の若干の知識
- ご自身の BUY/SELL テキスト
MT4 で「ファイル」を処理するのはそれほどむつかしいことではありません。
以下のような私の簡単なステップに従えば、みなさんのメンバーに rss を簡単に送ることができるようになります。レッツゴー。ステップ 1 rss ファイルを宣言します。rss ファイル宣言前に、まずそれが存在するか確認します。
int handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//check for the existing test.rssす でにが存在すれば、上記 "handlerss " の値は1である必要があります。しかしそうでなくても、心配ご無用です。それを作成することができるのです。以下のコードを入れるだけです。これでみなさ んのファイルは作成され、"handlerss" の値は1となります。"Program Files\MetaTrader 4\experts\files" フォルダでそれを確認することができます。次に、BUY および SELL テキストシグナルを設定する必要があります。以下のステップ2を参照ください。ステップ 2 BUY & SELL シグナルの言葉を設定します。
if(handlerss < 0)//means there is no any "test.rss" exist { handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_WRITE, ';');//now declare it . handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//and then check it again for future reference }
string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("GBPJPY", MODE_BID), MarketInfo("GBPJPY", MODE_DIGITS)) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("EURJPY", MODE_BID), MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS)) + " || ";
上記は私のシグナルの例です。お望みの言葉に変更することができます。ご自身のシグナルテキスト設定が終了したら、『ご自身の RSS ファイル』に何を待っているか確認します。ステップ 3 自分の RSS ファイルどのように動作するか理解するために、コメント構文を必ず読んでください。
RSS 部分は以上です。そうすると、みなさんの test.rss は"Program Files\MetaTrader 4\experts\files" ディレクトリでみなさんを待っています。お好きなブラウザを使ってそれを開くと簡単に確認することができます。それは以下のようなものです。
それではシグナルを送信します。ステップ 4 ご自身のサーバーに送信します。
SendFTP("test.rss", NULL);
パラメータ設定方法の詳細については次をクリックしてください。https://www.mql5.com/ja/articles/1416. ステップ 5 ご自身のサイトにリンクします。知らせるまでは、メンバーにはみなさんが rss シグナルサービスを取得したことを知る方法がありません。このステップで、メンバーにみなさんの RSS サービスが利用可能であることを知らせる方法が2つあります。1. みなさんのウェブサイトに直接リンクする方法。
上記コードを表示したい場所に挿入します。ただし、挿入は "BODY" タグ内です。そうすると以下のようになります。
2. スマートブラウザに知らせ、ご自身の rss を検出します。そうすると RSS アイコンが自動的にアドレスバーの右側に表示されます。
上記コードを "HEAD" 部分の任意の場所に挿入します。そうすると、オレンジ色のシンボルがアドレスバーの右側に自動で表示されます。以下がそれです。
これでメンバーやビジターはみなさんが RSS サービスによってシグナルを提供するのを知ることができます。ビジターがシンボルやみなさんのウェブページのリンクをクリックすると、自動的に定期購読 ページに誘導されます。みなさんの RSS 定期購読ページは以下のようなものです。（このページは、みなさんのウェブサーバーでファイル"*anyname.rss" がホストされている場合のみ表示されます。）見てみましょう。
おわりに
上記はすべて MT4 インディケータや expert advisor によってご自分の RSS サービスを構築する方法を段階的に説明したものです。
必要はことは以下のみです。
- 以下に添付している RSSXample.mq4 からサンプルコートどお望みのインディケータ／EA のお好きな場所にコピーします。
- みなさんが属すものによって XML ヘッダを変更します。ここにあります。
- BUY/SELL シグナルテキストを設定します。ここにあります。
- それを送信します。ここで確認してください。
- それをリンクします。ここで確認してください。
以上です。
これで RSS サービスを提供することはもうそんなにむつかしいことではなくなりました。本稿が役立つと思う読者が少なくともお一人はいらっしゃることを願っています。新しいシグナルスタイルをご堪能ください。
