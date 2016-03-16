RSS フィードによるトレードシグナルの送信

以下のような私の簡単なステップに従えば、みなさんのメンバーに rss を簡単に送ることができるようになります。レッツゴー。 ステップ 1 rss ファイルを宣言します。 rss ファイル宣言前に、まずそれが存在するか確認します。

この部分で行うべきただ一つのことは、あなたが属しているものに対して上記文字列をすべて調整することです。その文字列テキストがないと RSS は完成しません。文字列調整が終わったとします。次のステップに行きます。

自分のコミュニティーに送信される RSS を取得するには。以下のようなシンプルな事項が必要なだけです。

RSS コンテントは『フィードリーダー』または『 アリゲータ 』と呼ばれる ソフトウェア に よって読むことができます。ユーザーはリーダー内のフィードのリンクに入るか、定期購読手続きを開始するブラウザの RSS アイコンをクリックして定期購読をします。リーダーは、新しい内容に関してユーザーの定期購読フィードを定期的に確認し、更新内容を何か見つけたらすべて ダウンロードします。

RSS は、 ブログ 入力、ニュース見出し、 ポッドキャスト のように頻繁に更新される内容を発表するのに使用される ウェブフィード 形 式の一種です。『フィード』、『ウェブフィード』、『チャンネル』と呼ばれる RSS のドキュメントには、関連ウェブサイトの内容の要約かフルテキストが入っています。RSS により、マニュアルでチェックするよりも簡単な自動化された方法でお気に入りのウェブサイトの最新情報についていけるようになります。

ベストなインディケータや expert advisor から rss フィードによってコミュニティのメンバーにトレードシグナルを送信するアイデアを提供しようと思います。今日、RSS はコミュニティー メンバーとつながっているためのひじょうに有名な方法です。ごらんのように、数多くの専門的なウェブサイトがアドレスバーの右側に表示される RSS シンボルを取得しています。そのオレンジ色のシンボルだけでなく、ウェブコンテントの中でどこか見やすい場所です。サイトに表示されるこのシンボルを取得 するにはウェブのエクスポートが必要であると考えている人は多いものです。しかし、実際、RSS を作成するのはひじょうに簡単です。その方法を説明します。

int handlerss = FileOpen ( "test.rss" , FILE_READ , ';' );

if (handlerss < 0 ) { handlerss = FileOpen ( "test.rss" , FILE_WRITE , ';' ); handlerss = FileOpen ( "test.rss" , FILE_READ , ';' ); }

string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr ( MarketInfo ( "GBPJPY" , MODE_BID ), MarketInfo ( "GBPJPY" , MODE_DIGITS )) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr ( MarketInfo ( "EURJPY" , MODE_BID ), MarketInfo ( "EURJPY" , MODE_DIGITS )) + " || " ;

す でにが存在すれば、上記 "handlerss " の値は1である必要があります。しかしそうでなくても、心配ご無用です。それを作成することができるのです。以下のコードを入れるだけです。これでみなさ んのファイルは作成され、"handlerss" の値は1となります。"Program Files\MetaTrader 4\experts\files" フォルダでそれを確認することができます。次に、BUY および SELL テキストシグナルを設定する必要があります。以下のステップ2を参照ください。

上記は私のシグナルの例です。お望みの言葉に変更することができます。ご自身のシグナルテキスト設定が終了したら、『ご自身の RSS ファイル』に何を待っているか確認します。ステップ 3 自分の RSS ファイルどのように動作するか理解するために、コメント構文を必ず読んでください。









RSS 部分は以上です。そうすると、みなさんの test.rss は"Program Files\MetaTrader 4\experts\files" ディレクトリでみなさんを待っています。お好きなブラウザを使ってそれを開くと簡単に確認することができます。それは以下のようなものです。





それではシグナルを送信します。ステップ 4 ご自身のサーバーに送信します。

SendFTP ( "test.rss" , NULL );

パラメータ設定方法の詳細については次をクリックしてください。https://www.mql5.com/ja/articles/1416. ステップ 5 ご自身のサイトにリンクします。知らせるまでは、メンバーにはみなさんが rss シグナルサービスを取得したことを知る方法がありません。このステップで、メンバーにみなさんの RSS サービスが利用可能であることを知らせる方法が2つあります。 1. みなさんのウェブサイトに直接リンクする方法。









上記コードを表示したい場所に挿入します。ただし、挿入は "BODY" タグ内です。そうすると以下のようになります。

2. スマートブラウザに知らせ、ご自身の rss を検出します。そうすると RSS アイコンが自動的にアドレスバーの右側に表示されます。





上記コードを "HEAD" 部分の任意の場所に挿入します。そうすると、オレンジ色のシンボルがアドレスバーの右側に自動で表示されます。以下がそれです。





これでメンバーやビジターはみなさんが RSS サービスによってシグナルを提供するのを知ることができます。ビジターがシンボルやみなさんのウェブページのリンクをクリックすると、自動的に定期購読 ページに誘導されます。みなさんの RSS 定期購読ページは以下のようなものです。（このページは、みなさんのウェブサーバーでファイル"*anyname.rss" がホストされている場合のみ表示されます。）見てみましょう。