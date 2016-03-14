Enviando señales de trading a través de feeds RSS
Introducción
Voy a dar una idea sobre cómo enviar la señal de trading desde su mejor indicador o asesores expertos a cualquier miembro de su comunidad a través de feeds rss.
Hoy en día, RSS es una popular forma de estar conectados con los miembros de la comunidad.
Como puede ver, muchos sitios profesionales tienen el símbolo RSS a la derecha de su barra de herramientas.
No solo ese símbolo naranja, sino que también se ve fácilmente dentro del contenido web.
Muchas personas creen que obtener este símbolo RSS en nuestro sitio web requiere ser realizado por un experto en sitios web.
Pero de hecho crear un RSS es muy fácil. Voy a mostrarle cómo.
RSSAntes de comenzar, voy a informarle brevemente sobre los rss a continuación.
RSS es una familia de formatos feed web utilizados para publicar de forma frecuente contenido actualizado como entradas de blogs cabeceras de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado "feed", "feed web" o "canal", contiene o bien un resumen del contenido de una web asociada o el contenido completo. Los RSS hacen posible que la gente esté informada sobre sus sitios web favoritos de forma automática, siendo más sencillo que comprobarlo manualmente.
El contenido RSS puede ser leído usando un software llamado "feed reader" o un "agregador". El usuario se suscribe a un feed introduciendo el enlace de este en el lector o haciendo clic en el icono RSS en un navegador que inicia el proceso de suscripción. El lector comprueba los feeds suscritos por el usuario de forma regular para mostrar el contenido actualizado, descargando las actualizaciones que encuentra.
Las iniciales "RSS" se utilizan para hacer referencia a los siguientes formatos:
Really Simple Syndication (RSS 2.0)
RDF resumen del sitio (RSS 1.0 y RSS 0.90)
Rich Site Summary (RSS 0.91)
Los formatos RSS se especifican usando XML, una especificación genérica para la creación de formatos de datos.
Algo necesarioPara enviar nuestro propio RSS a nuestra comunidad. Necesitará solo algunas cosas sencillas que son
- su propio sitio web o blog con acceso ftp autorizado
- un poco de conocimientos sobre la función del archivo en mq4
- su propio texto BUY/SELL
Trabajar con File (archivo) en MT4 no es tan difícil.
Siguiendo mi sencillo paso anterior, podrá enviar rss a sus miembros fácilmente. Vamos con ello.
Paso 1. Declare su archivo rss.
Antes de declarar su archivo rss, compruebe que existe primero.
int handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//check for the existing test.rssSi su archivo rss ya existe, el valor de "handlerss" anterior debe ser 1. Pero si no, no se preocupe. Puede crearlo. Tan solo coloque este código a continuación.
if(handlerss < 0)//means there is no any "test.rss" exist { handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_WRITE, ';');//now declare it . handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//and then check it again for future reference }Ahora, su archivo rss se creó y el valor de "handlerss" debe ser 1. Puede comprobarlo en la carpeta "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".
Luego, necesita establecer su señal de texto BUY y SELL. Por favor, vea el paso 2 a continuación.
Paso 2. Configurar sus palabras de la señal BUY y SELL.
string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("GBPJPY", MODE_BID), MarketInfo("GBPJPY", MODE_DIGITS)) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("EURJPY", MODE_BID), MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS)) + " || ";Arriba se muestra un ejemplo de mi señal. Puede cambiarlo por cualquier palabra que desee.
Después de que haya terminado su propio testo de la señal, es el momento de ver lo que está esperando "Su propio archivo RSS".
Paso 3. Su archivo RSS.
Por favor, asegúrese de leer la sintaxis del comentario para comprender cómo trabajar con él.
Eso es todo para la parte de RSS. Y su test.rss está ahora esperándole en el directorio "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".
Puede comprobarlo fácilmente abriéndolo con cualquier navegador que le guste, y tendrá este aspecto.
|
Ahora es el momento de enviar su señal.
Paso 4. Enviarla a su servidor.
SendFTP("test.rss", NULL);Para saber más sobre cómo configurar sus parámetros ftp, puede hacer clic aquí http://articles.mql4.com/en/articles/1416.
Paso 5. Vincularlo a su sitio web.
No hay forma de que sus miembros puedan saber que tiene el servicio de señales rss, a menos que usted se lo diga.
En este paso, tiene dos formas de decir a sus miembros que su servicio RSS está ahora disponible.
1. Enlácelo directamente a su página web.
Inserte el código anterior en cualquier sitio en que desee que aparezca, pero dentro de la etiqueta "BODY"
Y tendrá el aspecto siguiente.
2. Deje que el navegador inteligente sepa y detecte su propio rss, luego el icono RSS aparecerá automáticamente a la derecha de la barra de herramientas.
Inserte el código anterior en cualquier sitio dentro de la parte "HEAD". Luego, el símbolo rss naranja aparecerá automáticamente a la derecha de la barra de herramientas.
Como este.
Ahora, sus miembros y visitantes podrá saber que usted ofrece la señal a través del servicio RSS.
Y cuando hagan clic en ese símbolo o sobre el enlace de su página web, sus visitantes serán llevados automáticamente a la página de suscripción.
Su página de suscripción RSS tendrá este aspecto. (Esta página aparecerá solo cuando el archivo "*anyname.rss" haya sido alojado en su servidor web. )
Echemos un vistazo.
Conclusión
Todo lo anterior es la explicación paso a paso sobre cómo puede generar su propio servicio RSS usando los indicadores o asesores expertos de MT4.
Todo lo que necesita hacer es
- Copiar el código de ejemplo de RSSXample.mq4 adjunto a continuación en cualquier indicador o asesor experto que desee, donde prefiera.
- Modificar el string de encabezado XML al que pertenece. Ubicado aquí.
- Configurar su texto de la señal BUY y SELL. Ubicado aquí.
- Enviarlo. Compruébelo aquí.
- Enlácelo aquí. Compruebe cómo aquí.
Eso es todo.
Ahora, ofrecer su propio servicio RSS ya no es tan difícil de hacer. Espero que esto ayude al menos a uno de sus lectores. Disfrute de su nuevo estilo de señal.
