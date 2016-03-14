Enviando señales de trading a través de feeds RSS

Voy a dar una idea sobre cómo enviar la señal de trading desde su mejor indicador o asesores expertos a cualquier miembro de su comunidad a través de feeds rss.

Hoy en día, RSS es una popular forma de estar conectados con los miembros de la comunidad.

Como puede ver, muchos sitios profesionales tienen el símbolo RSS a la derecha de su barra de herramientas.

No solo ese símbolo naranja, sino que también se ve fácilmente dentro del contenido web.

Muchas personas creen que obtener este símbolo RSS en nuestro sitio web requiere ser realizado por un experto en sitios web.

Pero de hecho crear un RSS es muy fácil. Voy a mostrarle cómo.

RSS es una familia de formatos feed web utilizados para publicar de forma frecuente contenido actualizado como entradas de blogs cabeceras de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado "feed", "feed web" o "canal", contiene o bien un resumen del contenido de una web asociada o el contenido completo. Los RSS hacen posible que la gente esté informada sobre sus sitios web favoritos de forma automática, siendo más sencillo que comprobarlo manualmente.

El contenido RSS puede ser leído usando un software llamado "feed reader" o un "agregador". El usuario se suscribe a un feed introduciendo el enlace de este en el lector o haciendo clic en el icono RSS en un navegador que inicia el proceso de suscripción. El lector comprueba los feeds suscritos por el usuario de forma regular para mostrar el contenido actualizado, descargando las actualizaciones que encuentra.

Las iniciales "RSS" se utilizan para hacer referencia a los siguientes formatos:

Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RDF resumen del sitio (RSS 1.0 y RSS 0.90)

Rich Site Summary (RSS 0.91)

Los formatos RSS se especifican usando XML, una especificación genérica para la creación de formatos de datos.