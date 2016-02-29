通过 RSS 馈送发送交易信号

我会告诉你们，如何通过 rss 馈送从你最好的指标或 expert advisor 将交易信号发送给任何一个社区成员。

当下，RSS 是让你与社区成员保持联系的流行方式。

如你所见，许多专业网站的地址栏右侧都显示有 RSS 符号。

这个橙色符号在网页内容中也显而易见。

许多人认为要让 RSS 符号出现在你的网站上，只有网络专家才办的到。

但实际上，创建 RSS 是轻而易举的事。让我来为你展示如何操作。

RSS

参考免费的百科全书 Wikipedia 想了解 RSS 其他含义，请参阅 RSS (disambiguation). 想了解 Wikipedia 上对 RSS 馈送的定义，请参阅 Wikipedia:Syndication.

RSS是一种 web 馈送 格式，用于频繁发布更新内容，如 博客 条目，新闻标题或 播客。被称作 ”feed,” “web feed,” 或“channel” 的 RSS 文件包含来自相关网站的内容综述或完整文本。RSS 让人们能够以自动方式和他们喜欢的网站保持联系，这种方式比手动查阅的方式要更简单。 可使用称作“订阅器” 或 “聚合器.” 的 软件 来阅读 RSS 内容。用户通过点击馈送链接进入订阅器或在浏览器中点击可启动订阅流程的 RSS 图标，从而订阅馈送。订阅器定期检查用户订阅的馈送以获取新内容，并下载任何找到的更新。 ”RSS“是以下格式的英文缩写： 简易信息聚合（RSS 2.0）

RDF 网站摘要 (RSS 1.0 和 RSS 0.90)

丰富的网站摘要（RSS 0.91） 使用 XML指定 RSS 格式，XML是创建数据格式的一般规范。

开始前，让我们通过以下内容简单了解 rss。

了解更多。





发送你自己的 RSS 给社区

你自己的带 ftp 访问权限的网站或博客 对 mq4 上的文件函数略有了解 你自己的 BUY/SELL 文本





在这部分里，你只需要将上面的所有字符串调整至属于你的地方。

处理 MT4 内的文件并不难。

缺少这些字符串文本，RSS 将无法完成。假设你已经完成操作。我们便可以前往下一步。

遵照我下面所述简单步骤，你便可以轻松地向成员发送 rss。开始吧。

在声明你的 rss 文件前，请先检查其是否存在。