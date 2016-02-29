通过 RSS 馈送发送交易信号
简介
我会告诉你们，如何通过 rss 馈送从你最好的指标或 expert advisor 将交易信号发送给任何一个社区成员。
当下，RSS 是让你与社区成员保持联系的流行方式。
如你所见，许多专业网站的地址栏右侧都显示有 RSS 符号。
这个橙色符号在网页内容中也显而易见。
许多人认为要让 RSS 符号出现在你的网站上，只有网络专家才办的到。
但实际上，创建 RSS 是轻而易举的事。让我来为你展示如何操作。
RSS开始前，让我们通过以下内容简单了解 rss。
想了解 RSS 其他含义，请参阅 RSS (disambiguation).
想了解 Wikipedia 上对 RSS 馈送的定义，请参阅 Wikipedia:Syndication.
RSS是一种 web 馈送 格式，用于频繁发布更新内容，如 博客 条目，新闻标题或 播客。被称作 ”feed,” “web feed,” 或“channel” 的 RSS 文件包含来自相关网站的内容综述或完整文本。RSS 让人们能够以自动方式和他们喜欢的网站保持联系，这种方式比手动查阅的方式要更简单。
可使用称作“订阅器” 或 “聚合器.” 的 软件 来阅读 RSS 内容。用户通过点击馈送链接进入订阅器或在浏览器中点击可启动订阅流程的 RSS 图标，从而订阅馈送。订阅器定期检查用户订阅的馈送以获取新内容，并下载任何找到的更新。
”RSS“是以下格式的英文缩写：
-
简易信息聚合（RSS 2.0）
-
RDF 网站摘要 (RSS 1.0 和 RSS 0.90)
-
丰富的网站摘要（RSS 0.91）
使用 XML指定 RSS 格式，XML是创建数据格式的一般规范。
发送你自己的 RSS 给社区所需事项。你仅需要几个简单事项：
- 你自己的带 ftp 访问权限的网站或博客
- 对 mq4 上的文件函数略有了解
- 你自己的 BUY/SELL 文本
在这部分里，你只需要将上面的所有字符串调整至属于你的地方。缺少这些字符串文本，RSS 将无法完成。假设你已经完成操作。我们便可以前往下一步。
处理 MT4 内的文件并不难。
遵照我下面所述简单步骤，你便可以轻松地向成员发送 rss。开始吧。
步骤 1声明你的 rss 文件。
在声明你的 rss 文件前，请先检查其是否存在。
int handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//check for the existing test.rss如果你的 rss 文件已存在，则上面的 “handlerss “的值应为 1。如果不存在，也不用担心。因为你可以通过放置以下代码，从而创建 rss 文件。
if(handlerss < 0)//means there is no any "test.rss" exist { handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_WRITE, ';');//now declare it . handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//and then check it again for future reference }现在，你的 rss 文件已创建，则“handlerss “的值应为 1。你可以在”Program Files\MetaTrader 4\experts\files”的文件夹内检查该文件。
接下来，你需要设置 BUY 和 SELL 文本信号。请参阅以下的步骤 2。
步骤 2设置你的 BUY 和 SELL 信号词。
string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("GBPJPY", MODE_BID), MarketInfo("GBPJPY", MODE_DIGITS)) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("EURJPY", MODE_BID), MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS)) + " || ";
以上是我的信号示例。你可以按你的喜好更改词语。
完成你自己的信号文本后，是时候来看一看你所期待的” Your own RSS file”了。
步骤 3你的 RSS 文件。
请务必阅读注释语句，以理解操作原理。
这便是 RSS 的所有部分。你的 test.rss 正在目录 “Program Files\MetaTrader 4\experts\files” 下等候。
你可以通过任何你偏好的浏览器轻松打开文件查看，该文件应如图所示。
现在，发送你的信号吧。
步骤 4发送至你的服务器。
SendFTP("test.rss", NULL);要了解更多关于设置 ftp 参数的内容，请点击此处， http://articles.mql4.com/en/articles/1416。
步骤 5将其链接至你的网站。
除非由你告知，否则你的成员无法得知你获取了 rss 信号服务。
在这一步骤中，你会了解到有两种方式可以让你的成员得知你正在使用 RSS 服务。
1.直接将其链接至你的网页。
将上面的代码插入到你想要它出现的地方，但需要在BODY” 标记内。
它看起来将如下所示。
2.让智能浏览器获悉并检测到你的 rss 本身，RSS 图标将会自动出现在地址栏右侧。让智能浏览器获悉 并检测到你的 rss 本身，RSS 图标将会自动出现在地址栏右侧。
将上面代码插入到 ”HEAD” 部分内任意位置。橙色的 RSS 图标将会自动出现在地址栏右侧。
如图所示。
现在你的成员和访客便可知道你通过 RSS 服务发送信号。
当他们点击该图标或你网页上的链接时，图标和链接将自动将访客引至订阅页面。
你的 RSS 订阅页面如图所示。（仅当文件”*anyname.rss”已托管在你的网络服务器上时，该页面才会出现。）
让我们来看一下。
总结
以上全部便是如何通过 MT4 指标或智能交易系统 来生成自己的 RSS 服务的各个步骤。
你所需做的便是：
- 将示例代码从附加在下方的 RSSXample.mq4 中复制到你想要的任意指标/EA 内。
- 修改你所在位置的 XML 标题字符串。定位在此。
- 设置你的 BUY / SELL 信号文本。定位在此。
- 发送。检查这里。
- 链接。检查这里。
这就完成了。
现在提供你自己的 RSS 服务已不再是难事。希望这会帮助至少一位读者。享受新的信号风格吧。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/1480
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。