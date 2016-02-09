Handelssignal über RSS Feed senden

Ich werde Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie Sie das Handelssignal von Ihrem besten Indikator oder Expert Advisor, zu jedem Mitglied Ihrer Community über RSS Feed versenden. Heutzutage ist ein RSS Feed ein hervorragender Weg, um mit den Community-Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Wie Sie sehen können, haben viele professionelle Webesiten das RSS Symbol rechts in der Adressleiste angezeigt. Nicht nur das Symbol, sondern außerdem ein einfacher Einblick in den Inhalt der Webseite. Viele Menschen denken, dass Sie einen Experten brauchen, um ein RSS Symbol auf Ihrer Seite anzeigen zu lassen. Aber tatsächlich ist das Erstellen eines RSS sehr einfach. Lassen Sie mich es Ihnen zeigen.

Von Wikipedia, der kostenlosen Enzyklopädie

Für andere Bedeutungen von RSS, sehen Sie RSS (disambiguation).

Für RSS Feeds von Wikipedia, sehen Sie Wikipedia:Syndication.





RSS ist eine Familie von Web Feed Formaten, die verwendet werden zur Veröffentlichung von regelmäßig aktualisierten Inhalten, wie Blog Einträge, Nachrichten Schlagzeilen oder Podcasts. Ein RSS Dokument, das "Feed," "Web Feed," oder "Kanal," genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung von Inhalt der betreffenden Webseite oder den vollen Text. RSS ermöglicht es Menschen informiert zu bleiben, über ihre Lieblings-Webseiten, auf eine automatisierte Weise, die einfacher als die manuelle Kontrolle ist.

RSS Inhalte können mit Software, genannt "Feed Reader" oder einem "Aggregator." gelesen werden. Der Nutzer abonniert einen Feed durch Eingeben des Feed-Links in den Feed Reader, oder durch klicken auf das Feed-Symbol auf der Webseite, wodurch das Abonnement startet. Der Reader kontrolliert die vom Nutzer abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Update herunter.

Die Abkürzung "RSS" bezieht sich auf die folgenden Formate:

Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)

Rich Site Summary (RSS 0.91)

RSS Formate werden mit XML, einer Fachspezifikation zur Erstellung von Datenformaten.