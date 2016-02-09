Handelssignal über RSS Feed senden
Einführung
Ich werde Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie Sie das Handelssignal von Ihrem besten Indikator oder Expert Advisor, zu jedem Mitglied Ihrer Community über RSS Feed versenden. Heutzutage ist ein RSS Feed ein hervorragender Weg, um mit den Community-Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Wie Sie sehen können, haben viele professionelle Webesiten das RSS Symbol rechts in der Adressleiste angezeigt. Nicht nur das Symbol, sondern außerdem ein einfacher Einblick in den Inhalt der Webseite. Viele Menschen denken, dass Sie einen Experten brauchen, um ein RSS Symbol auf Ihrer Seite anzeigen zu lassen. Aber tatsächlich ist das Erstellen eines RSS sehr einfach. Lassen Sie mich es Ihnen zeigen.
RSSBevor wir anfangen, informieren Sie sich kurz über RSS im Folgenen.
RSS ist eine Familie von Web Feed Formaten, die verwendet werden zur Veröffentlichung von regelmäßig aktualisierten Inhalten, wie Blog Einträge, Nachrichten Schlagzeilen oder Podcasts. Ein RSS Dokument, das "Feed," "Web Feed," oder "Kanal," genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung von Inhalt der betreffenden Webseite oder den vollen Text. RSS ermöglicht es Menschen informiert zu bleiben, über ihre Lieblings-Webseiten, auf eine automatisierte Weise, die einfacher als die manuelle Kontrolle ist.
RSS Inhalte können mit Software, genannt "Feed Reader" oder einem "Aggregator." gelesen werden. Der Nutzer abonniert einen Feed durch Eingeben des Feed-Links in den Feed Reader, oder durch klicken auf das Feed-Symbol auf der Webseite, wodurch das Abonnement startet. Der Reader kontrolliert die vom Nutzer abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Update herunter.
Die Abkürzung "RSS" bezieht sich auf die folgenden Formate:
Really Simple Syndication (RSS 2.0)
RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)
Rich Site Summary (RSS 0.91)
RSS Formate werden mit XML, einer Fachspezifikation zur Erstellung von Datenformaten.
Benötigte DingeUm mit Ihrem eigenen RSS Feed an iIhre Community zu senden, brauchen Sie nur ein paar einfache Dinge, die da sind
- Ihre eigene Webseite oder Blog mit möglichem FTP-Zugang
- ein wenig Wissen über die Datei-Funktion in MQL4
- Ihren eigenen BUY/SELL Text
|
Das einzige, was Sie an dieser Stelle machen müssen, ist das Anpassen aller obigen Zeilen an Ihre Webseite.
Ohne den Text dieser Strings ist Ihr RSS nicht vollständig. Angenommen Sie haben dies abgeschlossen, gehen wir zum nächsten Schritt.
Arbeiten mit Dateien in MT4 ist nicht so schwer.
Durch das Folgen meiner einfachen Schritte, werden Sie in der Lage sein RSS leicht an Ihre Mitglieder zu versenden. Fangen wir an.
Schritt 1. Deklarieren Sie Ihre RSS Datei.
Bevor Sie Ihre RSS Datei deklarieren, prüfen Sie zuerst ihr Bestehen.
int handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//check for the existing test.rssWenn Ihre RSS Datei bereits besteht, sollte der Wert von "handlerss " oben 1 sein. Wenn aber nicht, keine Sorge, sie können Sie erstellen. Einfach den folgenden Code platzieren.
if(handlerss < 0)//means there is no any "test.rss" exist { handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_WRITE, ';');//now declare it . handlerss = FileOpen("test.rss", FILE_READ, ';');//and then check it again for future reference }Jetzt wurde Ihre RSS Datei erstellt und der Wert des "handlerss" sollte 1 sein. Sie können es überprüfen in dem Ordner "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".
ALs nächstes muss Ihr BUY und SELL Text-Signal eingerichtet werden. Sehen dazu bitte folgenden Schritt 2.
Schritt 2. Einrichten Ihrer BUY & SELL Signal-Wörter.
string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("GBPJPY", MODE_BID), MarketInfo("GBPJPY", MODE_DIGITS)) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr(MarketInfo("EURJPY", MODE_BID), MarketInfo("EURJPY", MODE_DIGITS)) + " || ";Oben ist ein Beispiel meines Signals. Sie können es mit den von Ihnen gewünschten Wörtern ändern.
Nachdem Sie Ihren eigenen Signal-Text abgeschlossen haben, ist es an der Zeit das zu sehen, worauf Sie warten, "Ihre eigene RSS Datei".
Schritt 3. Ihre RSS Datei .
Bitte achten Sie darauf, die Kommentar Syntax zu lesen, um zu verstehen wie es funktioniert.
Das ist alles für den RSS Teil. Und Ihre RSS Datei wartet auf Sie im Verzeichnis "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".
Sie können das einfach überprüfen, durch Öffnen in jedem Browser den Sie mögen, und es wird aussehen wie folgt.
|
Jetzt ist es Zeit Ihr Signal zu senden.
Schritt 4. Senden Sie es zu Ihrem Server.
SendFTP("test.rss", NULL);Um mehr über die Einrichtung Ihrer FTP-Parameter zu erfahren, klicken Sie bitte hier, https://www.mql5.com/en/articles/1416.
Schritt 5. Verbinden Sie es mit Ihrer Seite.
Es gibt keinen Weg, wie Ihre Mitglieder von Ihrem RSS Service erfahren, wenn Sie es Ihnen nicht mitteilen.
In diesem Schritt haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Mitglieder wissen zu lassen, dass Ihr RSS Service jetzt verfügbar ist.
1. Verlinken Sie ihn direkt auf Ihrer Webseite.
Fügen Sie den obigen Code dort ein, wo er erscheinen soll, jedoch innerhalb des "BODY" Tag.
Und es wird wie folgt aussehen.
2. Lassen SIe intelligente Browser Ihren RSS selbst erkennen, dann wird das RSS-Symbol automatisch auf der rechen Seite in der Adressleiste erscheinen.
Fügen Sie obigen Code irgenwdo im "HEAD" Teil ein. Dann wird das orange RSS Symbol automatisch auf der rechte Seite der Adressleiste erscheinen.
So wie hier.
Nun sind Ihre Mitglieder und Besucher in der Lage zu wissen, dass Sie Signale über den RSS-Service weitergeben.
Und wenn sie auf das Symbol oder den Link auf Ihrer Webseite klicken, werden Ihre Besucher automatisch zur Abonnement-Seite weitergeleitet.
Ihre RSS Abonnement-Seite wird aussehen wie diese. (Diese Seite wird erscheinen, wenn die Datei "*anyname.rss" nur auf Ihrem Webserver gehostet ist).
Sehen wir es uns an.
Fazit
Alles Obige ist eine Erklärung wie Sie einen RSS Service erzeugen, MT4 Indikator(en) oder Expert Advisor(s).
Alles Dinge, die Sie machen müssen, sind
- Kopieren des Beispiel-Codes aus der RSSXample.mq4, angehangen an jeden an jedem Indikator/EA den sie möchten, und wo sie es bevorzugen.
- Ändern Sie den XML Header String mit Ihren Daten. Hier platziert.
- Richten Sie Ihren BUY/SELL Signal-Text ein. Hier platziert.
- Senden Sie ihn. Testen Sie ihn hier.
- Verlinken Sie ihn. Testen Sie Ihn hier.
Das ist alles.
Nun ist das Anbieten Ihres eigenen RSS Service nicht mehr so schwer. Ich hoffe, es hilft zumindest einem der Leser. Genießen Sie Ihren neuen Signal-Stil.
