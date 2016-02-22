O que é Martingale? É sensato utilizá-lo?
O que é Martingale?
Se você escrever "martingale" na busca, aparecerá um grande número de páginas com a descrição deste sistema. É interessante notar que, entre outros, você conhecerá web-sites de casinos on-line que garantem que este sistema funciona, tudo que você precisa é digitar seu número de cartão de crédito para começar a recolher dinheiro. O que é estranho - os casinos estão prontos para dar dinheiro tão facilmente? Se o Martingale realmente funciona tão bem, então por que todos os cassinos não faliram?
Então, o que é Martingale? Aqui está a definição da Wikipédia:
- Um jogo começa com uma certa aposta mínima;
- Depois de perda, a aposta deve ser aumentada de modo que o vencedor recupere todas as perdas anteriores e lucre um pouco;
- Caso vença, o apostador retorna para a aposta mínima.
Onde o Martingale é utilizado?
A aposta mais simples para a análise do Martingale é o jogo chuck-farthing. As chances de ganhar e de perder são iguais, o apostador ganha se der cara e perde se der coroa. O sistema Martingale para este jogo funciona da seguinte maneira:
- Comece o jogo com uma aposta pequena;
- Após cada perda, dobre a aposta;
- Caso vença, retorne para a aposta mínima.
O Martingale também pode ser usado no jogo da roleta, apostando no vermelho ou no preto. As chances são inferiores a 50/50,mas são próximas a este valor, pois há também o número Zero.
A seguinte variante do jogo pode ser utilizada para trading. Análogo com o cara ou coroa, abrimos uma posição em qualquer direção (curto ou longo) com stop-loss e take-profit igualmente distante do preço de negociação. Ao abrirmos a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de ganhos e perdas é análoga - 50/50. Sendo assim, neste artigo vou descrever apenas o problema clássico de jogar cara ou coroa dobrando a aposta em uma perda.
Parte matemática
Vamos realizar um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda do lucro possível no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Vamos apresentar os seguintes símbolos:
- Set – um conjunto de lançamentos, terminado por um vencedor. Isto é, todos os lançamentos exceto o último que perder. No primeiro lançamento a aposta é mínima, em cada próximo lançamento no conjunto a aposta é duplicada;
- Q – depósito inicial;
- q – preço da aposta inicial;
- k – número máximo de lançamentos (perda) no conjunto, levando a falência (suponha que depois do lançamento k o depósito é igual a zero).
À medida que dobramos a aposta após cada lançamento podemos derivar a seguinte equação:
Se considerarmos N um valor não inteiro(não arredondar os resultados da equivalência(2) para um número inteiro, então P(N) não depende de k e é igual a 1/2 (você pode facilmente verificar isto, inserindo (2) em (1) e utilizando as propriedades mais simples dos logaritmos). Isto é, o uso do Martingale não fornece quaisquer vantagens; poderíamos também apostar todo o nosso capital Q e a probabilidade de vencer seria a mesma (1/2).
Conclusões da parte matemática
Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo, eu esperava que o Martingale fosse aumentar a probabilidade de perda. Parecia ser errado e o risco de perda não é aumentado. Ainda assim, este artigo descreve muito bem a falta de sentido de usar o Martingale.
Expert AdvisorDepois de obter as fórmulas anteriores, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, simulando o processo de jogar chuck-farthing e compondo as estatísticas da probabilidade de derrotas (P) dependentes do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de "um experimento") coincide com cálculos matemáticos.
Claro, a variante ideal seria escrever um Expert Advisor, realizar trading pelas mesmas regras do jogo chuck-farthing, certificando-se que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas isto não é possível pois a aposta inicial é calculada utilizando a fórmula:
