Отправка торгового сигнала через RSS канал

Для отправки RSS сообществу Вам понадобится следующее:Начнем с Вашего собственного веб-сайта.Все, что Вам необходимо, - изменить указанные строки под Ваш собственный сайт.Без этого текста RSS-канал не будет настроен. Допустим, Вы их изменили. Переходим к следующему шагу.Следуя простым указаниям ниже, Вы без труда сможете отправлять RSS членам Вашего сообщества. Начнем.

Для чтения содержимого RSS-канала используется программное обеспечение , называемое "feed-reader" или " RSS-агрегатор ". Подписаться на RSS-канал можно, перейдя по ссылке или нажатием значка RSS в браузере, который запускает процесс подписки. Агрегатор регулярно проверяет пользовательские каналы на обновления и загружает их.

RSS - семейство форматов web feed используемая для публикования обновленной информации, такой как записи блогов , заголовки новостей или подкастинги . Документ RSS, называемый "RSS-каналом", "RSS-лентой" или "RSS-фидом", содержит краткое содержание соответствующего сайта или полный текст. RSS дает возможность постоянной связи с любимыми веб-сайтами в автоматическом режиме, заменяя ручную проверку.

В данной статье мы рассмотрим возможность отправки торговых сигналов от Ваших лучших индикаторов или экспертов любому члену Вашего сообщества через RSS-канал. В наше время RSS является очень популярным способом связи с членами сообщества. На многих профессиональных сайтах в правой части адресной строки находится значок RSS. Они содержат не только оранжевый значок, но и ссылку на самом сайте. Многие думают, что установка значка RSS на сайте производится только веб-разработчиками. А в реальности создать RSS очень просто. Давайте разберемся, как.

Если RSS-файл уже существует, значение "handlerss" будет 1. Если нет, не расстраивайтесь. Вы можете создать его с помощью следующего кода:

if (handlerss < 0 ) { handlerss = FileOpen ( "test.rss" , FILE_WRITE , ';' ); handlerss = FileOpen ( "test.rss" , FILE_READ , ';' ); }

После того, как RSS-файл был создан, значение "handlerss" должно быть 1. Его можно проверить в папке "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".

После этого необходимо настроить текстовые сигналы BUY и SELL - переходим ко второму шагу.

Шаг 2. Настройка сигнальных слов BUY и SELL.

string BuyStrrss = "GBPJPY 1.0 lots @ " + DoubleToStr ( MarketInfo ( "GBPJPY" , MODE_BID ), MarketInfo ( "GBPJPY" , MODE_DIGITS )) + " || " , SellStrrss = "EURJPY 1.5 lots @ " + DoubleToStr ( MarketInfo ( "EURJPY" , MODE_BID ), MarketInfo ( "EURJPY" , MODE_DIGITS )) + " || " ;

Выше приведен пример моего сигнала. По желанию его можно изменить на любое слово.

После того, как Вы закончите свой собственный сигнальный текст, время переходить к самому главному - созданию Вашего собственного RSS-файла.

if (handlerss> 0 ) { if ( FileSize (handlerss)== 0 ) { handlerss= FileOpen ( "test.rss" , FILE_WRITE , ';' ); FileWrite (handlerss , "<?xml version=\"1.0\"?><rss version=\"0.91\"><channel><title>" +YourRSSTitle+ "</title>" + "<link>" +YourDomain+ "</link>" + "<image>" +YourIMG_Path+ "</image>" + "<description>" +YourBrifeDesc+ "</description>" + "<item>" + "<title>" +YourSigTitle+ TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ "</title>" + "<link>" +YourDomain+ "</link>" + "<description>" + "BUY : " +BuyStrrss + "SELL : " +SellStrrss +FinishingText + "</description>" + "</item></channel></rss>" ); FileClose (handlerss); } else { string rss= FileReadString (handlerss); string rssHeader= "<?xml version=\"1.0\"?>" + "<rss version=\"0.91\"?>" + "<channel>" + "<title>" +YourRSSTitle+ "</title>" + "<link>" +YourDomain+ "</link>" + "<image>" +YourIMG_Path+ "</image>" + "<description>" +YourBrifeDesc+ "</description>" ; int len= StringLen (rss); string rss1= "<item>" + "<title>" +YourSigTitle+ TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ "</title>" + "<link>" +YourDomain+ "</link>" + "<description>" + "BUY : " +BuyStrrss + "SELL : " +SellStrrss +FinishingText + "</description>" + "</item>" ,rsst= StringSubstr (rss, 0 , len) ,rssb= StringSubstr (rss, 230 , 0 ) ; handlerss= FileOpen ( "test.rss" , FILE_WRITE , ';' ) ; FileWrite (handlerss,rsst+rss1+rssb); FileClose (handlerss); } }

Это все, что касается RSS. Теперь Ваш test.rss находится в директории "Program Files\MetaTrader 4\experts\files".









SendFTP ( "test.rss" , NULL );

Его легко можно проверить, открыв при помощи любого браузера. В итоге он должен выглядеть так:Вот сейчас можно отправлять Ваш собственный сигнал.

Узнать подробнее о настройке ftp параметров вы можете по ссылке http://articles.mql4.com/ru/articles/1416.

1. Укажите ссылку на Вашей веб-странице.

2. Пусть браузер сам распознает

Члены сообщества не узнают о том, что у Вас появился RSS сервис, если вы им об этом не сообщите.Существует 2 способа сообщить членам сообщества, что у Вас появился RSS сервис.Вставьте указанный выше код там, где должна появиться ссылка, но внутри тега "".Появится такая ссылка:RSS, после этого значок RSS автоматически появится справа от адресной строки.Вставьте указанный выше код в часть. После этого в правой части адресной строки автоматически появится оранжевый символ RSS.Это будет выглядеть так:



Теперь члены сообщества и посетители сайта будут знать, что Вы передаете сигналы через RSS сервис.

Теперь при нажатии на этот значок или при переходе по ссылке, посетители будут автоматически попадать на страницу подписки.

Ваша RSS страница подписки будет выглядеть так (данная страница будет появляться, когда файл "*anyname.rss" будет опубликован на Вашем веб-сервере.)

Давайте посмотрим.








