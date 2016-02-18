Funcionamento do MetaTrader 4 na presença de anti-vírus e firewalls
Firewalls e anti-vírusA maioria dos traders utiliza programas especiais para proteger os seus PCs. Infelizmente, estes programas não somente protegem os computadores contra invasões, vírus e trojans, mas também consomem uma quantidade significativa de recursos. Isto tem a ver com o tráfego da rede, antes de tudo, que é completamente controlado por vários anti-vírus e firewalls inteligentes.
O motivo da escrita deste artigo foram as reclamações dos traders com relação ao funcionamento lento do terminal de cliente do MetaTrader 4 na preseça do firewall "Outpost". Nós decidimos realizar a nossa própria pesquisa usando o Kaspersky Antivirus 6.0 e o Outpost Firewall Pro 4.0:
Teste de várias configurações
O terminal do cliente MetaTrader 4 cria conexões com o servidor de negociações, e os programas protetores monitoram o tráfego de rede tentando encontrar algum "ato prejudicial". Dependendo da quantidade de características a serem verificadas, operações de rede podem ser significativamente desaceleradas. A situação pode se tornar ainda mais dramática pelo fato de que o MetaTrader 4 usa a porta padrão 443 (HTTPS, SSL), através da qual ele troca informações cifradas pelo seu protocolo.
Tendo testado várias configurações do Outpost Firewall e do Kaspersky Antivirus de muitas formas diferentes, nós descobrimos que o Outpost Firewall torna todas as conexões de rede do MetaTrader 3 segundos mais lentas. Se, em um PC "limpo" (sem firewalls ou anti-vírus), o terminal completa a conexão ao servidor dentro de um segundo, o tempo de conexão aumenta para até 4 segundos com o Outpost Firewall habilitado. O Kaspersky Antivirus não influencia o tempo de conexão de maneira nenhuma.
Conclusões
As conclusões não são encorajadoras:
- o uso do Outpost Firewall configurado por padrão obviamente resulta em retardos na operação do terminal;
- a velocidade de negociações diminui desastrosamente porque elas geralmente precisam abrir conexões de rede adicionais.
Em todas as execuções, o Outpost Firewall tenta decodificar os dados transferidos sem sucesso, considerando-os tráfego HTTPS normal. No entanto, um retardo de 3 (três) segundos na conexão mais simples significa que o firewall obviamente "ultrapassa os limites dos seus direitos" e prejudica os traders!
Uma solução para o problema
Durante os testes, nós descobrimos que bastava adicionar o terminal do cliente do MetaTrader 4 à lista de programas confiáveis e configurar uma regra especial para ele:
Habilitar todas as conexões de TCP de saída e ignore o controle de componente.
Assim, o firewall não controla muito severamente a operação de terminal e não há mais perdas na velocidade de conexão. O terminal volta a funcionar rapidamente!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1449
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso