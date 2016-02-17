MetaTrader 4 / 例
English Русский 中文 Español Deutsch Português
アンチウイルスソフトとファイアウォール下でのMetaTrader 4

アンチウイルスソフトとファイアウォール下でのMetaTrader 4

MetaTrader 4 |
2 119 0
MetaQuotes
MetaQuotes

ファイアウォールとアンチウイルスソフト

トレーダーの大半は、PCの保護のために特別なプログラムを使用する。不幸にもこれらのプログラムはウイルスやトロイの木馬からコンピューターを保護するだけではなく、かなりのリソースを消費します。これは、ネットワークトラフィックにも関連し、様々な知的アンチウイルスソフトやファイアウォールによってコントロールされます。

この記事を執筆した理由は、ファイアウォールを稼働させたため、動作の重いMetaTrader 4クライアントターミナルにトレーダーがクレームをつけたためです。Kaspersky Antivirus 6.0とOutpost Firewall Pro 4.0を用いて独自のリサーチを行うことにしました。:


様々な環境設定でのテスト

MetaTrader 4 クライアントターミナルはトレードサーバーへの接続を構築するので、保護プログラムはネットワークトラフィックを監視し、「有害な行動」を見つけようとします。チェックされる量に基づいて、ネットワーク処理はかなり遅くなります。この状況は、MetaTrader4が標準ポート443（HTTPS、SSL）を使用し、そのプロトコルを経由して暗号化されたデータを通信しているという状況により仕組まれています。

Outpost FirewallとKaspersky Antivirusを様々な環境設定にてテストすると、Outpost FirewallがMetaTraderのネットワーク接続を３秒遅らせていることに気づきました。もしターミナルが１秒で何もウイルス対策のないPCのサーバーで接続を完了するとすれば、その接続時間は４秒にもなります。Kaspersky Antivirusは、接続時間には影響しません。


結論

結論はそこまで魅力的ではありません：

  • 標準の結果によって調整されたOutpost Firewallの使用はターミナルの処理の遅延につながります；
  • トレーディングスピードはトレードが追加のネットワーク接続を必要とするので、遅くなってしまいます。

Outpost Firewall triesが通信されたデータを解析し、通常のHTTPSトラフィックとして取得します。単純な接続での３秒の遅延は、ファイアウォールが「権利の超過で稼働」し、トレーダーを害しています。


解決策

テスト時に、MetaTrader4クライアントターミナルを信頼されたリストに追加し、特別なルールを設定すると十分であるとわかりました。

TCP接続をオンにし、コンポーネントコントロールを無視してください。



これにより、ファィアウォールはターミナルの処理を厳しくコントロールせず、接続スピードを遅らせません。ターミナルは再度速く動くようになります！


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1449

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この著者による他の記事

ディスカッションに移動
ラグを最小に抑えた有効な平均化アルゴリズム：インディケータでの使用 ラグを最小に抑えた有効な平均化アルゴリズム：インディケータでの使用
本稿では、著者が作成した高クオリティーのカスタム平均化関数について説明します。それらは以下です：JJMASeries()、JurXSeries()、 JLiteSeries()、ParMASeries()、LRMASeries()、T3Series()。本稿ではまたインディケータ－内での上記関数のアプリケーションも取り上げます。著者はこれら関数の使用を基に豊富なインディケータライブラリを提供します。
インディケータのサウンドアラート インディケータのサウンドアラート
日常使いの『音声』インディケータの作成方法
トリコロールインディケータとインディケータを書くことを最大限シンプル化するいくつかの機会 トリコロールインディケータとインディケータを書くことを最大限シンプル化するいくつかの機会
本稿では、ビジュアルトレーディングのためにインディケータの情報値を増やすことの意味についていくらか説明します。私はインディケータを構築するために別のタイムフレームからのデータを使用するトリコロールインディケータの実行を分析してし、記事"Effective Averaging Algorithms with Minimal Lag: Use in Indicators"で述べられているインディケータのライブラリについても詳しく説明します。
マーチンゲールとは何ですか? マーチンゲールとは何ですか?
マーチンゲールの賭け戦略を使ってトレードをしたり、スパイクやそれに似た方法を悪用するとき起こるさまざまな錯覚についての簡潔な説明です。