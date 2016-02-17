アンチウイルスソフトとファイアウォール下でのMetaTrader 4

ファイアウォールとアンチウイルスソフト

トレーダーの大半は、PCの保護のために特別なプログラムを使用する。不幸にもこれらのプログラムはウイルスやトロイの木馬からコンピューターを保護するだけではなく、かなりのリソースを消費します。これは、ネットワークトラフィックにも関連し、様々な知的アンチウイルスソフトやファイアウォールによってコントロールされます。この記事を執筆した理由は、ファイアウォールを稼働させたため、動作の重いMetaTrader 4クライアントターミナルにトレーダーがクレームをつけたためです。Kaspersky Antivirus 6.0とOutpost Firewall Pro 4.0を用いて独自のリサーチを行うことにしました。:

様々な環境設定でのテスト

MetaTrader 4 クライアントターミナルはトレードサーバーへの接続を構築するので、保護プログラムはネットワークトラフィックを監視し、「有害な行動」を見つけようとします。チェックされる量に基づいて、ネットワーク処理はかなり遅くなります。この状況は、MetaTrader4が標準ポート443（HTTPS、SSL）を使用し、そのプロトコルを経由して暗号化されたデータを通信しているという状況により仕組まれています。

Outpost FirewallとKaspersky Antivirusを様々な環境設定にてテストすると、Outpost FirewallがMetaTraderのネットワーク接続を３秒遅らせていることに気づきました。もしターミナルが１秒で何もウイルス対策のないPCのサーバーで接続を完了するとすれば、その接続時間は４秒にもなります。Kaspersky Antivirusは、接続時間には影響しません。



結論

結論はそこまで魅力的ではありません：



標準の結果によって調整されたOutpost Firewallの使用はターミナルの処理の遅延につながります；

トレーディングスピードはトレードが追加のネットワーク接続を必要とするので、遅くなってしまいます。

Outpost Firewall triesが通信されたデータを解析し、通常のHTTPSトラフィックとして取得します。単純な接続での３秒の遅延は、ファイアウォールが「権利の超過で稼働」し、トレーダーを害しています。



解決策

テスト時に、MetaTrader4クライアントターミナルを信頼されたリストに追加し、特別なルールを設定すると十分であるとわかりました。

TCP接続をオンにし、コンポーネントコントロールを無視してください。







これにより、ファィアウォールはターミナルの処理を厳しくコントロールせず、接続スピードを遅らせません。ターミナルは再度速く動くようになります！