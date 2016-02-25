在杀毒软件和防火墙下运行的 MetaTrader 4

防火墙和杀毒软件

大多数交易者使用特定的程序保护其电脑。不幸的是，这些程序不仅保护电脑免于入侵、病毒和木马，同时还占用了相当多的资源。首先，这跟网络流量相关。网络流量完全由各种智能杀毒软件和防火墙控制。

之所以写这篇文章，是因为交易者抱怨在使用 Outpost 防火墙时 MetaTrader 4 客户端太慢。我们决定使用 Kaspersky Antivirus 6.0 和 Outpost Firewall Pro 4.0 进行自己的研究：





测试各种配置

由于 MetaTrader 4 客户端建立了到交易服务器的连接，保护程序监视网络流量以试图发现其中的“侵害行为”。根据要检查的特征数量，可能严重拖慢网络运行。尤其在 MetaTrader 4 使用标准的 443（HTTPS, SSL）端口，利用其协议交换加密数据时，情况更加严峻。

通过多种方式测试 Outpost Firewall 和 Kaspersky Antivirus 的各种配置后，我们发现 Outpost Firewall 将所有的 MetaTrader 网络连接拖慢了 3 秒。如果终端在“空白”（无防火墙或杀毒软件）的电脑上在一秒内和服务器建立连接，则在启用 Outpost Firewall 的电脑上连接时间增加到四秒。Kaspersky Antivirus 并不影响连接时间。





总结

结论并不乐观:

使用采取默认配置的 Outpost Firewall 明显导致了终端运行延迟；

交易速度严重变慢，因为交易通常需要开放额外的网络连接。

Outpost Firewall 将传输的数据视为普通的 HTTPS 流量，徒劳的试图将其解码。但是，在最简单的连接上都延迟 3（三）秒说明防火墙显然是“防卫过当”并妨害交易者！

问题的解决方法

我们在测试中发现，将 MetaTrader 4 客户端添加到信任列表并为其设定特殊的规则，就足以解决问题：

启用所有的 TCP 外连接并忽略组件控制。

这样，防火墙就不会过于严格的控制终端运行，连接速度也不再受影响。终端又可以快速运行了！