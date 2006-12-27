Работа MetaTrader 4 под защитой антивирусов и файрволов

Файрволы и антивирусы

Большинство пользователей используют для защиты своих компьютеров специализированные программы. К сожалению, эти программы не только защищают компьютеры от вторжений, вирусов и троянов, но и потребляют достаточное количество ресурсов. В первую очередь это касается сетевого трафика, который на 100% контролируется разнообразными интеллектуальными файрволами и антивирусами.



Поводом для написания этой статьи послужили обращения трейдеров, которые жаловались на замедление работы терминала МетаТрейдер при работе с Outpost Firewall. Мы решили провести собственные исследования на примере Антивируса Касперского 6.0 и файрвола Outpost Pro 4.0:

Тестирование различных конфигураций

Так как, терминал МТ4 в процессе своей работы создает соединения с торговым сервером, то эти защитные программы мониторят сетевой трафик, пытаясь найти в нем вредоносные действия. В зависимости от объема проверяемых характеристик, сетевые операции могут серьезно тормозиться. Ситуация усугубляется тем, что МетаТрейдер использует стандартный порт 443 (HTTPS, SSL), по которому обменивается шифрованными данными по своему протоколу.

Проведя массу разнообразных тестов при работе с разнообразными конфигурациями файрвола Outpost Firewall и Антивируса Касперского, мы обнаружили, что Outpost тормозит все сетевые подключения МетаТрейдера на лишних 3 секунды. Если терминал на чистом компьютере подключается к серверу в течение одной секунды, то при включенном Outpost Firewall время подключения увеличивается до четырех секунд. Антивирус Касперского не оказывает никакого влияния на скорость подключения.



Выводы

Выводы очень плохие:



использование Outpost Firewall в конфигурации по умолчанию явным образом приводит к задержкам в работе терминала;

катастрофически замедляется скорость проведения торговых операций, так как они зачастую требуют открытия дополнительных торговых соединений.

По всей видимости, Outpost Firewall пытается безуспешно декодировать передаваемые данные, принимая их за обычный HTTPS трафик. Но задержка в 3 (три) секунды на простейшем соединениии показывает, что этот файрволл явно превышает свои полномочия и приносит вред трейдерам!



Решение проблемы

Во время тестов мы выяснили, что достаточно перевести программу МетаТрейдер в разряд доверенных и настроить для него специальное правило:

Разрешить все исходящие TCP коннекты и игнорировать контроль компонентов







Таким образом, файрволл не контролирует работу терминала излишне тщательно и потерь в скорости сетевых соединений больше нет. Терминал снова работает быстро!

