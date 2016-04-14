Die Funktionalität MetaTrader 4 unter Antiviren und Firewalls

Antiviren und Firewalls

Die meisten Händler verwenden spezielle Programme, um ihre PCs zu schützen. Leider schützen diese Programme den Computer nicht nur vor dem Eindringen der Viren und Trojaner, sondern auch verbrauchen viele Ressourcen. Dies betrifft vor allem den Netztrafik, der durch verschiedene intelligente Antiviren-Programme und Firewalls völlig kontrolliert wird.



Den Anstoß zum Schreiben des Artikels haben die Beschweren der Händler über die Verlangsamung des MetaTrader 4 Kundenterminals beim Arbeiten mit Outpost Firewall gegeben. Wir haben uns entschieden, die Programme Kaspersky Antivirus 6.0 und Outpost Firewall Pro 4.0 selbst zu testen:

Prüfung verschiedener Konfigurationen

Da das MetaTrader 4 Client-Terminal die Verbindung mit einem Handel-Server herstellt, überwachen diese Schutzprogramme den Netztrafik, und versuchen dabei "schädigende Aktionen" in ihm zu finden. Je nach der Menge von überprüften Eigenschaften können die Netzoperationen gut verlangsamt werden. Die Situation wird durch die Tatsache beschwert, dass MetaTrader 4 den Standard-Port 443 (HTTPS, SSL) verwendet, in dem die chiffrierten Daten über ihren Protokoll austauschen.

Nach vielen verschiedenen Testen bei der Arbeit mit verschiedenen Konfigurationen von Outpost Firewall und Kaspersky Antivirus stellten wir fest, dass Outpost Firewall alle Netzwerkverbindungen des MetaTraders um 3 Sekunden verlangsamt. Wenn die Terminalverbindung zu einem Server auf einem "leeren" (frei von Firewalls oder Antiviren-Programmen) PC innerhalb von einer Sekunde hergestellt wird, erhöht sich die Verbindungszeit beim aktiven Outpost Firewall um vier Sekunden. Kaspersky Antivirus hat keinen Einfluss auf die Verbindungszeit.



Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen sind nicht ermutigend:



Die Verwendung des Outpost Firewalls mit den standardmäßigen Konfigurierungen führt offensichtlich zu Verzögerungen während der Arbeit des Terminals;

Die Handelsgeschwindigkeit wird dadurch katastrophal verlangsamt, denn sie benötigen die Öffnung der zusätzlichen Netzwerkverbindungen.

Es sieht so aus, dass Outpost Firewall die übertragenen Daten ohne Erfolg versucht, dekodieren zu, so dass sie die Daten als normale HTTPS-Datentrafik nimmt. Allerdings bedeutet eine Verzögerung von 3 (drei) Sekunden in einer einfachen Verbindung, dass diese Firewall offensichtlich seine Befugnisse überschreitet und bringt Schaden zum Händler!



Eine Lösung des Problems

Während des Testens fanden wir heraus, dass es ausreichend war, MetaTrader 4 Client Terminal in die vertrauenswürdige Liste hinzuzufügen und eine spezielle Regel für sie einzurichten:

Aktivieren Sie alle abgehenden TCP-Verbindungen und ignorieren Sie die Komponentensteuerung







Dadurch wird die Firewall die Arbeit des Terminals nicht so streng kontrollieren und es gibt dann keine Geschwindigkeitsverluste mehr in Netzwerkverbindungen. Das Terminal arbeitet wieder schnell!

