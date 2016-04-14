MetaTrader 4 / Beispiele
English Русский 中文 Español 日本語 Português
Die Funktionalität MetaTrader 4 unter Antiviren und Firewalls

Die Funktionalität MetaTrader 4 unter Antiviren und Firewalls

MetaTrader 4Beispiele |
1 207 0
MetaQuotes
MetaQuotes

Antiviren und Firewalls

Die meisten Händler verwenden spezielle Programme, um ihre PCs zu schützen. Leider schützen diese Programme den Computer nicht nur vor dem Eindringen der Viren und Trojaner, sondern auch verbrauchen viele Ressourcen. Dies betrifft vor allem den Netztrafik, der durch verschiedene intelligente Antiviren-Programme und Firewalls völlig kontrolliert wird.

Den Anstoß zum Schreiben des Artikels haben die Beschweren der Händler über die Verlangsamung des MetaTrader 4 Kundenterminals beim Arbeiten mit Outpost Firewall gegeben. Wir haben uns entschieden, die Programme Kaspersky Antivirus 6.0 und Outpost Firewall Pro 4.0 selbst zu testen:


Prüfung verschiedener Konfigurationen

Da das MetaTrader 4 Client-Terminal die Verbindung mit einem Handel-Server herstellt, überwachen diese Schutzprogramme den Netztrafik, und versuchen dabei "schädigende Aktionen" in ihm zu finden. Je nach der Menge von überprüften Eigenschaften können die Netzoperationen gut verlangsamt werden. Die Situation wird durch die Tatsache beschwert, dass MetaTrader 4 den Standard-Port 443 (HTTPS, SSL) verwendet, in dem die chiffrierten Daten über ihren Protokoll austauschen.

Nach vielen verschiedenen Testen bei der Arbeit mit verschiedenen Konfigurationen von Outpost Firewall und Kaspersky Antivirus stellten wir fest, dass Outpost Firewall alle Netzwerkverbindungen des MetaTraders um 3 Sekunden verlangsamt. Wenn die Terminalverbindung zu einem Server auf einem "leeren" (frei von Firewalls oder Antiviren-Programmen) PC innerhalb von einer Sekunde hergestellt wird, erhöht sich die Verbindungszeit beim aktiven Outpost Firewall um vier Sekunden. Kaspersky Antivirus hat keinen Einfluss auf die Verbindungszeit.


Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen sind nicht ermutigend:

  • Die Verwendung des Outpost Firewalls mit den standardmäßigen Konfigurierungen führt offensichtlich zu Verzögerungen während der Arbeit des Terminals;
  • Die Handelsgeschwindigkeit wird dadurch katastrophal verlangsamt, denn sie benötigen die Öffnung der zusätzlichen Netzwerkverbindungen.

Es sieht so aus, dass Outpost Firewall die übertragenen Daten ohne Erfolg versucht, dekodieren zu, so dass sie die Daten als normale HTTPS-Datentrafik nimmt. Allerdings bedeutet eine Verzögerung von 3 (drei) Sekunden in einer einfachen Verbindung, dass diese Firewall offensichtlich seine Befugnisse überschreitet und bringt Schaden zum Händler!


Eine Lösung des Problems

Während des Testens fanden wir heraus, dass es ausreichend war, MetaTrader 4 Client Terminal in die vertrauenswürdige Liste hinzuzufügen und eine spezielle Regel für sie einzurichten:

Aktivieren Sie alle abgehenden TCP-Verbindungen und ignorieren Sie die Komponentensteuerung



Dadurch wird die Firewall die Arbeit des Terminals nicht so streng kontrollieren und es gibt dann keine Geschwindigkeitsverluste mehr in Netzwerkverbindungen. Das Terminal arbeitet wieder schnell!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1449

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Zur Diskussion im Händlerforum
Effektive Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimalen Lags und ihre Verwendung in Indikatoren Effektive Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimalen Lags und ihre Verwendung in Indikatoren
Der Autor beschreibt im Artikel die Entwicklungen der benutzerdefinierten Funktionen, um die Glättung besser als eine normale Mittelungsglättung durchzuführen: JJMASeries(), JurXSeries(), JLiteSeries(), ParMASeries(), LRMASeries(), T3Series(). Dieser Artikel ist der Anwendung dieser Funktionen in Indikatoren gewidmet. Im Artikel informiert der Autor auch über die Indikator-Bibliothek, die basierend auf den oben genannten Funktionen erstellt wurde.
Fehler bei der Arbeit eines Traderanfängers im Client Terminal MetaTrader 4 Fehler bei der Arbeit eines Traderanfängers im Client Terminal MetaTrader 4
Irren ist menschlich. Jeder irrt, häufiger oder seltener, aus Unwissenheit oder aus Versehen. Sie fragen - wir antworten: Zeit im Terminal, Testergebnisse, Print im Journal, Symbole, Historie für den Tester, Übertragung der Historie, Hebel, Trafik, Popup-Fenster, Skalierung, falsches Konto, Invalid account, leere Nachrichten, Price changed, Not Enough Money, Market Is Closed.
Die Realisierung der dreifarbigen Indikatoren und einige Möglichkeiten für eine maximale Vereinfachung des Indikatoren-Schreibens Die Realisierung der dreifarbigen Indikatoren und einige Möglichkeiten für eine maximale Vereinfachung des Indikatoren-Schreibens
In diesem Artikel betrachtet der Autor einige Methoden zur Erhöhung der Informativität für visuelles Trading. Der Autor analysiert die Realisierung der dreifarbigen Indikatoren, bei deren Aufbau die Daten aus anderen Zeitrahmen verwendet werden, und geht weiter auf die Bibliothek der Indikatoren ein, die bereits im Artikel "Effektive Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimalen Lags und ihre Verwendung in Indikatoren" erwähnt wurde.
Methode der Flächeninhalte Methode der Flächeninhalte
2004 erschien die Beschreibung der Methode zum ersten Mal [1]. Die Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Daten des RSI-Indikators aus einer ungewöhnlichen Perspektive betrachtet: es wird vorgeschlagen, den Flächeninhalt abzuschätzen, den der Oszillator über/unter der Linie 50 seit dem letzten Moment zeichnet, wo diese durchgekreuzt wurde. Seit 2004 haben sich die Märkte stark verändert, die MQL5-Sprache wurde entwickelt, und dies bedeutet, es ist höchste Zeit, die Strategie in der MQL5-Sprache auf dem aktuellen Markt zu überprüfen.