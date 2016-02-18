Como usar registros de parada de funcionamento para depurar os seus próprios DLLs

__declspec(dllexport) char * __stdcall GetStringValue( char *spar) { static char temp_string[ 256 ]; printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

__declspec(dllexport) char * __stdcall GetStringValue( char *spar) { static char temp_string[ 256 ]; printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) { temp_string[i]=spar[i]; if (spar[i]== 0 ) break ; } temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; return (temp_string); }

Call stack : 10001051 : 003 A [ 1000108 B] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4 \experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452 DD0: 065 E [ 0045342 E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459 AC0: 3 B67 [ 0045 D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505 E0: 010 C [ 004506 EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7 C80B357: 01 B4 [ 7 C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8 b ec mov ebp, esp 00054 51 push ecx ; 71 : static char temp_string[ 256 ]; ; 72 : ; 73 : printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); 00055 8 b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00058 50 push eax 00059 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005 e ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00064 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) 00067 c7 45 fc 00 00 00 00 mov DWORD PTR _i$[ebp], 0 0006 e eb 09 jmp SHORT $L19682 $L19683: 00070 8 b 4 d fc mov ecx, DWORD PTR _i$[ebp] 00073 83 c1 01 add ecx, 1 00076 89 4 d fc mov DWORD PTR _i$[ebp], ecx $L19682: 00079 81 7 d fc ff 00 00 00 cmp DWORD PTR _i$[ebp], 255 ; 000000 ffH 00080 73 22 jae SHORT $L19684 ; 76 : temp_string[i]=spar[i]; 00082 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00085 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00088 8 b 45 fc mov eax, DWORD PTR _i$[ebp] 0008 b 8 a 0 a mov cl, BYTE PTR [edx] 0008 d 88 88 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA[eax], cl ; 77 : if (spar[i]== 0 ) break ; 00093 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00096 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00099 0 f be 02 movsx eax, BYTE PTR [edx] 0009 c 85 c0 test eax, eax 0009 e 75 02 jne SHORT $L19685 000 a0 eb 02 jmp SHORT $L19684 $L19685: ; 78 : } 000 a2 eb cc jmp SHORT $L19683 $L19684: ; 79 : temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; 000 a4 c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA+ 255 , 0 ; 80 : ; 81 : return (temp_string); 000 ab b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA ; 82 : } 000 b0 8 b e5 mov esp, ebp 000 b2 5 d pop ebp 000 b3 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

Registers : EAX= 00000000 CS= 001 b EIP= 1000108 B EFLGS= 00010246 : EBX=FFFFFFFF SS= 0023 ESP= 0259 FAD4 EBP= 0259 FAD8 : ECX= 77 C318BF DS= 0023 ESI= 018 ECD80 FS= 003 b : EDX= 00000000 ES= 0023 EDI= 000000 E8 GS= 0000

string null_string; string sret=GetStringValue(null_string);

Agora vamos examinar a pilha de chamadas:O endereço 77C36FA3 é o mesmo que aquele no topo da pilha. Isso significa que o erro ocorreu durante a execução da função memcpy, que copia o conteúdo de uma área da memória à outra. Além disso, nós podemos saber com bastante certeza se houve uma tentativa de copiar dados da área da memória que possui um endereço zero.A segunda linha da pilha de chamadas nos informa a respeito de qual função chamou a função memcpy com parâmetros errados. Esta é a função GetStringValue da biblioteca chamada ExpertSample.dll.Vamos dar uma olhada no código fonte dessa função.Podemos ver que a função memcpy é chamada apenas uma vezes dentro da função acima. Dado que o primeiro parâmetro indica a área da memória existente ocupada pela variável temp_string, podemos concluir que o segundo é o errado. De fato, não há como verificar a variável em relação a 0 no exemplo apresentado. A linha if(spar==NULL) nos protegeria de paradas de funcionamento.Então, o que deve ser feito caso tenha havido mais de uma ligação da função memcpy na função analisada. Nas configurações do nosso projeto, vamos configurar a saída da listagem mais detalhada da compilação.Após o projeto ter sido reconstruído, nós vamos ter um arquivo de listagem com a extensão .cod para cada arquivo .cpp. Agora nós estamos interessados no ExpertSample. cod, mas apenas na parte do código obtida para a função GetStringValue. Aqui está:Os dígitos 10001051:0028 na segunda linha da pilha de chamadas fornecem o endereço dentro da função GetStringValue. Após a função localizada uma linha acima na pilha de chamadas ser executada, o controle será passado a este endereço. No código do objeto, a função GetStringValue começa com o endereço 00051 (deve-se notar que endereços são apresentados em notação hexadecimal). Vamos adicionar 0028 a este valor, de modo a obter o endereço 00079. Neste endereço, está situada a instrução add esp,12, imediatamente após a instrução de chamada da função memcpy. Nós encontramos este local.Vamos investigar o caso no qual o erro ocorre imediatamente dentro da função importada. Vamos modificar o código:Nós substituímos a chamada da função memcpy com o nosso próprio ciclo de cópia de dados em termos de bytes. Mas nós não usamos a verificação para 0 de modo a criar uma condição de erro e o relatório de erro. No novo relatório, a pilha de chamadas será um pouco diferente:O erro ocorreu no endereço 003A na função GetStringValue. Vamos examinar a listagem gerada.O endereço inicial é o mesmo: 00051. Vamos adicionar 003A e obter o endereço 0008B. Neste endereço, está situada a instrução mov cl, BYTE PTR [edx]. Vamos examinar o conteúdo dos registros no relatório:Bem, obviamente o registro EDX contém zeros. Nós acessamos a memória fora-de-processo e tivemos a parada de funcionamento.Finalmente, duas linhas sobre como nós passamos a indicação zero para a função importada.Nós passamos uma string não inicializada como um parâmetro. Seja cuidadoso com strings não inicializadas, sempre verifique as indicações recebidas para NULO. Esperamos que você tenha o mínimo possível de paradas de funcionamento.