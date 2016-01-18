Verwendung der Crashlogs, um eigene dll einzurichten

Der Client-Terminal MetaTrader4 hat ein eingebautes Mittel, das die Ausnahmesituationen (Fehlerzustand) erkennt, die während der Arbeit auftreten und Terminal wird Crashlogs über solche Situationen erzeugen. Das erzeugte Crashlog wird in der Datei logs\crashlog.log gespeichert, die zum Handel-Server beim nächsten Start des Handel-Terminals gesendet wird. Beachten Sie bitte, dass keine persönliche Daten im Crashlog gibt, sondern nur die Systeminformationen, welche die Fehlerstelle im Client-Terminal lokalisieren können. Diese Information ist für die Entwickler sehr wichtig, denn es ermöglicht kritische Fehler zu korrigieren und dadurch die entwickelte Software noch zuverlässiger zu erstellen.

25-30% von allen Crashlogs, die vom Benutzer kommen, entstehen durch die Ausführungsfehler der Funktion, die aus dem benutzerdefinierten dll importiert werden. Diese Angaben werden Entwicklern des Terminals nicht helfen, aber es kann den dll-Entwicklern helfen, die auf der Suche nach diesen Fehlern sind. Wir zeigen, wie man Informationen aus Fehlerbericht benutzen kann. Als Beispiel werden ExpertSample.dll und ExportFunctions gegeben. mq4, die man im Verzeichnis experts\samples finden kann.







Unten ist der ganze Fehlerberichtstext:

Time : 2006.07.12 14:43 Program : Client Terminal Version : 4.00 (build: 195, 30 Jun 2006) Owner : MetaQuotes Software Corp. (MetaTrader) OS : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build 2600) Processors : 2, type 586, level 15 Memory : 2095848/1727500 kb Exception : C0000005 Address : 77C36FA3 Access Type : read Access Addr : 00000000 Registers : EAX=000000FF CS=001b EIP=77C36FA3 EFLGS=00010202 : EBX=FFFFFFFF SS=0023 ESP=024DFABC EBP=024DFAC4 : ECX=0000003F DS=0023 ESI=00000000 FS=003b : EDX=00000003 ES=0023 EDI=10003250 GS=0000 Stack Trace : 10001079 0045342E 0045D627 004506EC : 7C80B50B 00000000 00000000 00000000 : 00000000 00000000 00000000 00000000 : 00000000 00000000 00000000 00000000 Modules : 1 : 00400000 00292000 C:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe 2 : 10000000 00005000 C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll ... .......................................................... 35 : 7C9C0000 00819000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll Call stack : 77C36F70:0033 [77C36FA3] memcpy [C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll] 10001051:0028 [10001079] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452DD0:065E [0045342E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459AC0:3B67 [0045D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505E0:010C [004506EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7C80B357:01B4 [7C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]



Was ist passiert?



Exception : C0000005 bedeutet eine Ausnahmesituation, die wegen dem Zugriff zum "fremden" oder ungeteilten Speicherbereich (Access Violation) geworden ist.

Access Type : read heißt, dass es einen Versuch gab, zu lesen.

Acess Addr : 00000000 heißt, dass der "fremde" Speicherbereich eine Nulladresse hat.

