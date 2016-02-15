Cómo utilizar los Crash logs para depurar tus propias DLLs

__declspec(dllexport) char * __stdcall GetStringValue( char *spar) { static char temp_string[ 256 ]; printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); memcpy(temp_string,spar, sizeof (temp_string)- 1 ); temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; return (temp_string); }

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8 b ec mov ebp, esp ; 71 : static char temp_string[ 256 ]; ; 72 : ; 73 : printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); 00054 8 b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00057 50 push eax 00058 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005 d ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00063 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : memcpy(temp_string,spar, sizeof (temp_string)- 1 ); 00066 68 ff 00 00 00 push 255 ; 000000 ffH 0006 b 8 b 4 d 08 mov ecx, DWORD PTR _spar$[ebp] 0006 e 51 push ecx 0006 f 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA 00074 e8 00 00 00 00 call _memcpy 00079 83 c4 0 c add esp, 12 ; 0000000 cH ; 75 : temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; 0007 c c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA+ 255 , 0 ; 76 : ; 77 : return (temp_string); 00083 b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA ; 78 : } 00088 5 d pop ebp 00089 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

__declspec(dllexport) char * __stdcall GetStringValue( char *spar) { static char temp_string[ 256 ]; printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) { temp_string[i]=spar[i]; if (spar[i]== 0 ) break ; } temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; return (temp_string); }

Call stack : 10001051 : 003 A [ 1000108 B] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4 \experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452 DD0: 065 E [ 0045342 E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459 AC0: 3 B67 [ 0045 D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505 E0: 010 C [ 004506 EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7 C80B357: 01 B4 [ 7 C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8 b ec mov ebp, esp 00054 51 push ecx ; 71 : static char temp_string[ 256 ]; ; 72 : ; 73 : printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); 00055 8 b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00058 50 push eax 00059 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005 e ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00064 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) 00067 c7 45 fc 00 00 00 00 mov DWORD PTR _i$[ebp], 0 0006 e eb 09 jmp SHORT $L19682 $L19683: 00070 8 b 4 d fc mov ecx, DWORD PTR _i$[ebp] 00073 83 c1 01 add ecx, 1 00076 89 4 d fc mov DWORD PTR _i$[ebp], ecx $L19682: 00079 81 7 d fc ff 00 00 00 cmp DWORD PTR _i$[ebp], 255 ; 000000 ffH 00080 73 22 jae SHORT $L19684 ; 76 : temp_string[i]=spar[i]; 00082 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00085 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00088 8 b 45 fc mov eax, DWORD PTR _i$[ebp] 0008 b 8 a 0 a mov cl, BYTE PTR [edx] 0008 d 88 88 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA[eax], cl ; 77 : if (spar[i]== 0 ) break ; 00093 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00096 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00099 0 f be 02 movsx eax, BYTE PTR [edx] 0009 c 85 c0 test eax, eax 0009 e 75 02 jne SHORT $L19685 000 a0 eb 02 jmp SHORT $L19684 $L19685: ; 78 : } 000 a2 eb cc jmp SHORT $L19683 $L19684: ; 79 : temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; 000 a4 c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA+ 255 , 0 ; 80 : ; 81 : return (temp_string); 000 ab b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA ; 82 : } 000 b0 8 b e5 mov esp, ebp 000 b2 5 d pop ebp 000 b3 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

Registers : EAX= 00000000 CS= 001 b EIP= 1000108 B EFLGS= 00010246 : EBX=FFFFFFFF SS= 0023 ESP= 0259 FAD4 EBP= 0259 FAD8 : ECX= 77 C318BF DS= 0023 ESI= 018 ECD80 FS= 003 b : EDX= 00000000 ES= 0023 EDI= 000000 E8 GS= 0000

string null_string; string sret=GetStringValue(null_string);

Ahora vamos a mirar la pila de llamadas.La dirección 77C36FA3 es la misma que la que está arriba de la pila. Esto quiere decir que el error ha ocurrido durante la ejecución de la función de memoria que copia el contenido de un área de memoria a otra. Con esto podemos determinar con bastante certeza si ha habido o no un intento de copiar los datos del área de la memoria sin tener ninguna dirección.La segunda línea de la pila de llamadas nos informa de la función memcpy con parámetros erróneos. Esta es la función GetStringValue de la librería ExpertSample.dllVamos a echar un vistazo al código fuente de esta función:Podemos ver que sólo se llama una vez a la función memcpy dentro de la función anterior. Ya que el primer parámetro indica que hay un área de memoria ocupada por la variable temp_string, podemos concluir que el parámetro erróneo es el segundo. De hecho, no hay ninguna comprobación de la variable para 0 en este ejemplo. Line if(spar==NULL) nos protegería de la caída.Entonces, ¿qué se debería hacer si hubiera más de una llamada de la función memcpy en la función analizada? En los ajustes de nuestro proyecto, configuraremos la salida del lista más detallada de la recopilación.Una vez que se haya reconstruido el proyecto, tendremos un archivo con la extensión .cod para cada fuente de archivo .cpp. Ahora nos interesa el ExpertSample.cod, pero sólo la parte del código que se ha obtenido para la función GetStringValue. Aquí está:Los dígitos 10001051:0028 de la segunda línea de la pila de llamadas, indica la dirección dentro de la función GetStringValue. Una vez que la función de la primera línea de la pila de llamadas se ejecute, se le dará el control a esta dirección. En el código del objeto, la función GetStringValue empieza con la dirección 00051 (debería tenerse en cuenta que estas direcciones se presentan en anotación hexadecimal). Añadimos 0028 a este valor y obtendremos la dirección 00079. En esta dirección, la instrucción add esp,12 se sitúa inmediatamente después de la instrucción de llamada de la función memcpy. Hemos encontrado este sitio.Vamos a investigar el caso cuando tenga lugar el error dentro de la función importada. Vamos a modificar el código:Hemos reemplazado la función de llamada memcpy con nuestro propios datos según los bytes del bucle de copia de datos. Pero no utilizamos la comprobación para 0 para poder crear una condición de error y el informe del error. En nuevo informe, la pila de llamadas es un poco diferente:El error tuvo lugar en la dirección 003A en la función GetStringValue. Vamos a mirar al listado que se ha generado.La dirección inicial es la misma: 00051. Añadimos 003A y obtenemos la dirección 0008B. En esta dirección, se situa la instrucción mov cl,BYTE PTR [edx]. Vamos a registrar estos contenidos en el informe:Por supuesto, EDX tiene ceros. Hemos accedido a la memoria fuera-de-proceso y hemos llegado al crash.Al final, hay dos líneas sobre cómo hemos pasado de la indicación cero a la función importada.Pasamos una serie no inicializada como parámetro. Tenga cuidado con las series no inicializadas, compruebe siempre los indicadores recibidos para NULL, e intente tener el menor número posible de caídas.