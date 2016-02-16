自分の DLL をデバッグするためのクラッシュログの利用方法

__declspec(dllexport) char * __stdcall GetStringValue( char *spar) { static char temp_string[ 256 ]; printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); memcpy(temp_string,spar, sizeof (temp_string)- 1 ); temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; return (temp_string); }

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8 b ec mov ebp, esp ; 71 : static char temp_string[ 256 ]; ; 72 : ; 73 : printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); 00054 8 b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00057 50 push eax 00058 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005 d ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00063 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : memcpy(temp_string,spar, sizeof (temp_string)- 1 ); 00066 68 ff 00 00 00 push 255 ; 000000 ffH 0006 b 8 b 4 d 08 mov ecx, DWORD PTR _spar$[ebp] 0006 e 51 push ecx 0006 f 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA 00074 e8 00 00 00 00 call _memcpy 00079 83 c4 0 c add esp, 12 ; 0000000 cH ; 75 : temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; 0007 c c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA+ 255 , 0 ; 76 : ; 77 : return (temp_string); 00083 b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA ; 78 : } 00088 5 d pop ebp 00089 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

" ,spar); for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) { temp_string[i]=spar[i]; if (spar[i]== 0 ) break ; } temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; return (temp_string); }

Call stack : 10001051 : 003 A [ 1000108 B] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4 \experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452 DD0: 065 E [ 0045342 E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459 AC0: 3 B67 [ 0045 D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505 E0: 010 C [ 004506 EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7 C80B357: 01 B4 [ 7 C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8 b ec mov ebp, esp 00054 51 push ecx ; 71 : static char temp_string[ 256 ]; ; 72 : ; 73 : printf ( "GetStringValue takes \"%s\"

" ,spar); 00055 8 b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00058 50 push eax 00059 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005 e ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00064 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : for ( int i= 0 ; i< sizeof (temp_string)- 1 ; i++) 00067 c7 45 fc 00 00 00 00 mov DWORD PTR _i$[ebp], 0 0006 e eb 09 jmp SHORT $L19682 $L19683: 00070 8 b 4 d fc mov ecx, DWORD PTR _i$[ebp] 00073 83 c1 01 add ecx, 1 00076 89 4 d fc mov DWORD PTR _i$[ebp], ecx $L19682: 00079 81 7 d fc ff 00 00 00 cmp DWORD PTR _i$[ebp], 255 ; 000000 ffH 00080 73 22 jae SHORT $L19684 ; 76 : temp_string[i]=spar[i]; 00082 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00085 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00088 8 b 45 fc mov eax, DWORD PTR _i$[ebp] 0008 b 8 a 0 a mov cl, BYTE PTR [edx] 0008 d 88 88 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA[eax], cl ; 77 : if (spar[i]== 0 ) break ; 00093 8 b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00096 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00099 0 f be 02 movsx eax, BYTE PTR [edx] 0009 c 85 c0 test eax, eax 0009 e 75 02 jne SHORT $L19685 000 a0 eb 02 jmp SHORT $L19684 $L19685: ; 78 : } 000 a2 eb cc jmp SHORT $L19683 $L19684: ; 79 : temp_string[ sizeof (temp_string)- 1 ]= 0 ; 000 a4 c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA+ 255 , 0 ; 80 : ; 81 : return (temp_string); 000 ab b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@? 1 ??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@ 4 PADA ; 82 : } 000 b0 8 b e5 mov esp, ebp 000 b2 5 d pop ebp 000 b3 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

Registers : EAX= 00000000 CS= 001 b EIP= 1000108 B EFLGS= 00010246 : EBX=FFFFFFFF SS= 0023 ESP= 0259 FAD4 EBP= 0259 FAD8 : ECX= 77 C318BF DS= 0023 ESI= 018 ECD80 FS= 003 b : EDX= 00000000 ES= 0023 EDI= 000000 E8 GS= 0000

string null_string; string sret=GetStringValue(null_string);

ここで呼び出しスタックを見ます。77C36FA3 のアドレスはスタックの一番上のアドレスと同じです。これは、あるメモリ領域から別のメモリ領域に内容をコピーする memcpy 関数の実行中にエラーが発生したことを意味します。そこで、ゼロアドレスのメモリ領域からデータをコピーする試みがあったかどうか、かなりの確実で判断することができます。呼び出しスタックの 2 行目はどの関数が誤ったパラメータで memcpy 関数を呼び出しのかを知らせます。これは ExpertSample.dll という名前のライブラリからの GetStringValue 関数です。この関数のソースコードを見ます。memcpy 関数は上記関数によって一度だけ呼び出されていることがわかります。1番目のパラメータは temp_string 変数が書き込まれている既存のメモリ領域を指しているので、誤っているのは2番目のパラメータであると結論づけることができます。実際、提示されている例では 0 に対する変数チェックは行われていません。行 if(spar==NULL) はクラッシュからわれわれを保護してくれています。分析した関数内で memcpy 関数が2度以上呼び出されていたらどうすればよいのでしょうか？われわれのプロジェクト設定では、コンパイルのもっとも細かいリストの出力を設定します。プロジェクトが再構築されたら、各ソースの .cpp ファイルすべてに対して拡張子 .cod を持つファイルリストを取得することとなります。ここで注目するのは ExpertSample. cod ですが、GetStringValue 関数に対して取得されるコードの一部だけです。以下がそれです。呼び出しスタックの2行目の数字 10001051:0028 は GetStringValue 関数内のアドレスを表します。関数が入れられると、呼び出しスタック内の上記行が実行され、制御はこのアドレスに渡されます。オブジェクトコードでは、GetStringValue 関数はアドレスからスタートします（アドレスは16進法で表記されることに留意します）。この値に0028 を追加し、アドレスが 00079 となるようにします。このアドレスでは、add esp,12 指令が置かれ、それは memcpy 関数呼び出し指令の直後に続きます。われわれはこの場所を見出しました。それでは、インポートされた関数のすぐ内側でエラーが発生するケースを詳しく見ます。コードを修正します。memcpy 関数呼び出しを独自のバイト単位のデータコピーループと置き換えました。ただし、エラー条件とエラーレポート作成のために 0 チェックはしませんでした。新しいレポートでは、呼び出しスタックはやや違っていますエラーは GetStringValue 関数のアドレス 003A で発生しています。生成されたリストを見ます。最初のアドレスは同じ 00051 です。003A を追加し、アドレス 0008B を取得します。このアドレスに mov cl, BYTE PTR [edx] 指令が置かれます。レポートでレジスタの内容を見ます。もちろん EDX レジスタはゼロを含んでいます。アウトオブプロセスメモリにアクセスし、クラッシュしました。最後は、インポートされた関数に対してゼロ表示をどのように渡したかということに関する2行です。初期化されていない文字列をパラメータとして渡しました。初期化されていない文字列には注意します。つねに NULL に対して受信表示を確認し、クラッシュをなるべく少なくするようにします。