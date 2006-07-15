Использование крешлогов для отладки собственных dll

__declspec ( dllexport ) char * __stdcall GetStringValue ( char * spar ) { static char temp_string [ 256 ] ; //---- printf ( " GetStringValue takes \"%s\"

" , spar ) ; memcpy ( temp_string , spar , sizeof ( temp_string ) - 1 ) ; temp_string [ sizeof ( temp_string ) - 1 ] = 0 ; //---- return ( temp_string ) ; }

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8b ec mov ebp, esp ; 71 : static char temp_string[256]; ; 72 : //---- ; 73 : printf("GetStringValue takes \"%s\"

",spar); 00054 8b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00057 50 push eax 00058 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005d ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00063 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : memcpy(temp_string,spar,sizeof(temp_string)-1); 00066 68 ff 00 00 00 push 255 ; 000000ffH 0006b 8b 4d 08 mov ecx, DWORD PTR _spar$[ebp] 0006e 51 push ecx 0006f 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA 00074 e8 00 00 00 00 call _memcpy 00079 83 c4 0c add esp, 12 ; 0000000cH ; 75 : temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; 0007c c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA+255, 0 ; 76 : //---- ; 77 : return(temp_string); 00083 b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA ; 78 : } 00088 5d pop ebp 00089 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

__declspec ( dllexport ) char * __stdcall GetStringValue ( char * spar ) { static char temp_string [ 256 ] ; //---- printf ( " GetStringValue takes \"%s\"

" , spar ) ; for ( int i = 0 ; i < sizeof ( temp_string ) - 1 ; i ++ ) { temp_string [ i ] = spar [ i ] ; if ( spar [ i ] == 0 ) break ; } temp_string [ sizeof ( temp_string ) - 1 ] = 0 ; //---- return ( temp_string ) ; }

Call stack : 10001051:003A [1000108B] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452DD0:065E [0045342E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459AC0:3B67 [0045D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505E0:010C [004506EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7C80B357:01B4 [7C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]

?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8b ec mov ebp, esp 00054 51 push ecx ; 71 : static char temp_string[256]; ; 72 : //---- ; 73 : printf("GetStringValue takes \"%s\"

",spar); 00055 8b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00058 50 push eax 00059 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005e ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00064 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : for(int i=0; i<sizeof(temp_string)-1; i++) 00067 c7 45 fc 00 00 00 00 mov DWORD PTR _i$[ebp], 0 0006e eb 09 jmp SHORT $L19682 $L19683: 00070 8b 4d fc mov ecx, DWORD PTR _i$[ebp] 00073 83 c1 01 add ecx, 1 00076 89 4d fc mov DWORD PTR _i$[ebp], ecx $L19682: 00079 81 7d fc ff 00 00 00 cmp DWORD PTR _i$[ebp], 255 ; 000000ffH 00080 73 22 jae SHORT $L19684 ; 76 : temp_string[i]=spar[i]; 00082 8b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00085 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00088 8b 45 fc mov eax, DWORD PTR _i$[ebp] 0008b 8a 0a mov cl, BYTE PTR [edx] 0008d 88 88 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA[eax], cl ; 77 : if(spar[i]==0) break; 00093 8b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00096 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00099 0f be 02 movsx eax, BYTE PTR [edx] 0009c 85 c0 test eax, eax 0009e 75 02 jne SHORT $L19685 000a0 eb 02 jmp SHORT $L19684 $L19685: ; 78 : } 000a2 eb cc jmp SHORT $L19683 $L19684: ; 79 : temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; 000a4 c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA+255, 0 ; 80 : //---- ; 81 : return(temp_string); 000ab b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA ; 82 : } 000b0 8b e5 mov esp, ebp 000b2 5d pop ebp 000b3 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue

Registers : EAX=00000000 CS=001b EIP=1000108B EFLGS=00010246 : EBX=FFFFFFFF SS=0023 ESP=0259FAD4 EBP=0259FAD8 : ECX=77C318BF DS=0023 ESI=018ECD80 FS=003b : EDX=00000000 ES=0023 EDI=000000E8 GS=0000

string null_string ; string sret = GetStringValue ( null_string ) ;

Теперь посмотрим стек вызовов.Адрес 77C36FA3 совпадает с адресом вершины стека вызовов. То есть, ошибка возникла во время выполнения функции memcpy, которая копирует содержимое одной области памяти в другую область. Причём мы можем судить с достаточной уверенностью о том, что была произведена попытка скопировать данные из области данных, имеющей нулевой адрес.Вторая строка стека вызовов информирует нас о том, какая функция вызвала функцию memcpy с неправильными параметрами. Это - функция GetStringValue из библиотеки ExpertSample.dll.Посмотрим исходный код этой функции:Мы видим, что в данной функции всего один раз вызывается функция memcpy. Так как первый параметр указывает на существующую область памяти, занятую переменной temp_string, то можно сделать вывод о том, что ошибочным является второй параметр. Действительно, в представленном примере нет проверки переменной spar на 0. Строка if(spar==NULL) защитила бы нас от креша.Что же делать в том случае, если бы в анализируемой функции было несколько вызовов функции memcpy? В настройках проекта нашей dll установим вывод полного листинга компиляции.После сборки проекта на каждый исходный cpp-файл мы получим по файлу листинга с расширением .cod. Нас интересует ExpertSample. cod, но не весь, а только код, полученный для функции GetStringValue. Вот он:Цифры 10001051:0028 во второй строке стека вызовов указывают адрес внутри функции GetStringValue, на который будет передано управление после выполнения функции, указанной строкой выше в стеке вызовов. В объектном коде функция GetStringValue начинается с адреса 00051 (заметим, что адреса представлены в 16-ричной нотации). Прибавим к этому значению 0028 и получим адрес 00079. По этому адресу находится инструкция add esp,12, следующая сразу после инструкции вызова функции memcpy. Мы нашли это место.Теперь попробуем расследовать ситуацию, когда ошибка возникает непосредственно внутри импортируемой функции. Модифицируем код:Мы заменили вызов функции memcpy на собственный цикл побайтного копирования данных. Но проверку на 0 не вставили, чтобы получить исключительное состояние и отчет об ошибке. В новом отчете стек вызовов выглядит несколько иначе:Ошибка возникла по адресу 003A в функции GetStringValue. Посмотрим сгенерированный листинг.Начальный адрес - тот же, 00051. Прибавим 003A и получим адрес 0008B. По этому адресу находится инструкция mov cl, BYTE PTR [edx]. Посмотрим в отчете содержимое регистров:Ну конечно, в регистре EDX нули. Мы обратились к чужой памяти и получили креш.В заключение две строчки о том, как мы передали в импортируемую функцию нулевой указатель.В качестве параметра мы передали неинициализированную строку. Будьте осторожны с неинициализированными строками, всегда проверяйте принимаемые указатели на 0 и пусть у вас будет как можно меньше крешей.