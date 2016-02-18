Como avaliar os resultados dos testes do Expert

void CalculateSummary( double initial_deposit) { int sequence= 0 , profitseqs= 0 , lossseqs= 0 ; double sequential= 0.0 , prevprofit= EMPTY_VALUE , drawdownpercent, drawdown; double maxpeak=initial_deposit, minpeak=initial_deposit, balance=initial_deposit; int trades_total= HistoryTotal (); InitializeSummaries(initial_deposit); for ( int i= 0 ; i<trades_total; i++) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; int type= OrderType (); if (i== 0 && type==OP_BALANCE) continue ; double profit= OrderProfit ()+ OrderCommission ()+ OrderSwap (); balance+=profit; if (maxpeak<balance) { drawdown=maxpeak-minpeak; if (maxpeak!= 0.0 ) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak* 100.0 ; if (RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if (MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if (maxpeak!= 0.0 ) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak* 100.0 ; else MaxDrawdownPercent= 100.0 ; } maxpeak=balance; minpeak=balance; } if (minpeak>balance) minpeak=balance; if (MaxLoss>balance) MaxLoss=balance; if (type!= OP_BUY && type!= OP_SELL ) continue ; SummaryProfit+=profit; SummaryTrades++; if (type== OP_BUY ) LongTrades++; else ShortTrades++; if (profit< 0 ) { LossTrades++; GrossLoss+=profit; if (MinProfit>profit) MinProfit=profit; if (prevprofit!= EMPTY_VALUE && prevprofit>= 0 ) { if (ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if (ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; sequence= 0 ; sequential= 0.0 ; } } else { ProfitTrades++; if (type== OP_BUY ) WinLongTrades++; if (type== OP_SELL ) WinShortTrades++; GrossProfit+=profit; if (MaxProfit<profit) MaxProfit=profit; if (prevprofit!= EMPTY_VALUE && prevprofit< 0 ) { if (ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if (ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; sequence= 0 ; sequential= 0.0 ; } } sequence++; sequential+=profit; prevprofit=profit; } drawdown=maxpeak-minpeak; if (maxpeak!= 0.0 ) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak* 100.0 ; if (RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if (MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if (maxpeak!= 0 ) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak* 100.0 ; else MaxDrawdownPercent= 100.0 ; } if (prevprofit!= EMPTY_VALUE ) { profit=prevprofit; if (profit< 0 ) { if (ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if (ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; } else { if (ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if (ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; } } double dnum, profitkoef= 0.0 , losskoef= 0.0 , avgprofit= 0.0 , avgloss= 0.0 ; dnum=AvgConWinners; if (profitseqs> 0 ) AvgConWinners=dnum/profitseqs+ 0.5 ; dnum=AvgConLosers; if (lossseqs> 0 ) AvgConLosers=dnum/lossseqs+ 0.5 ; if (GrossLoss< 0.0 ) GrossLoss*=- 1.0 ; if (MinProfit< 0.0 ) MinProfit*=- 1.0 ; if (ConLoss1< 0.0 ) ConLoss1*=- 1.0 ; if (ConLoss2< 0.0 ) ConLoss2*=- 1.0 ; if (GrossLoss> 0.0 ) ProfitFactor=GrossProfit/GrossLoss; if (ProfitTrades> 0 ) avgprofit=GrossProfit/ProfitTrades; if (LossTrades> 0 ) avgloss =GrossLoss/LossTrades; if (SummaryTrades> 0 ) { profitkoef= 1.0 *ProfitTrades/SummaryTrades; losskoef= 1.0 *LossTrades/SummaryTrades; ExpectedPayoff=profitkoef*avgprofit-losskoef*avgloss; } AbsoluteDrawdown=initial_deposit-MaxLoss; }

void init() { ExtInitialDeposit= AccountBalance (); }

... if (type!= OP_BUY && type!= OP_SELL ) continue ; profit=( OrderClosePrice ()- OrderOpenPrice ())/ MarketInfo ( OrderSymbol (), MODE_POINT ); SummaryProfit+=profit; ...

void WriteReport( string report_name) { int handle= FileOpen (report_name, FILE_CSV | FILE_WRITE , '\t' ); if (handle< 1 ) return ; FileWrite (handle, "Initial deposit " ,InitialDeposit); FileWrite (handle, "Total net profit " ,SummaryProfit); FileWrite (handle, "Gross profit " ,GrossProfit); FileWrite (handle, "Gross loss " ,GrossLoss); if (GrossLoss> 0.0 ) FileWrite (handle, "Profit factor " ,ProfitFactor); FileWrite (handle, "Expected payoff " ,ExpectedPayoff); FileWrite (handle, "Absolute drawdown " ,AbsoluteDrawdown); FileWrite (handle, "Maximal drawdown " , MaxDrawdown, StringConcatenate ( "(" ,MaxDrawdownPercent, "%)" )); FileWrite (handle, "Relative drawdown " , StringConcatenate (RelDrawdownPercent, "%" ), StringConcatenate ( "(" ,RelDrawdown, ")" )); FileWrite (handle, "Trades total " ,SummaryTrades); if (ShortTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Short positions(won %) " , ShortTrades, StringConcatenate ( "(" , 100.0 *WinShortTrades/ShortTrades, "%)" )); if (LongTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Long positions(won %) " , LongTrades, StringConcatenate ( "(" , 100.0 *WinLongTrades/LongTrades, "%)" )); if (ProfitTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Profit trades (% of total)" , ProfitTrades, StringConcatenate ( "(" , 100.0 *ProfitTrades/SummaryTrades, "%)" )); if (LossTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Loss trades (% of total) " , LossTrades, StringConcatenate ( "(" , 100.0 *LossTrades/SummaryTrades, "%)" )); FileWrite (handle, "Largest profit trade " ,MaxProfit); FileWrite (handle, "Largest loss trade " ,-MinProfit); if (ProfitTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Average profit trade " ,GrossProfit/ProfitTrades); if (LossTrades> 0 ) FileWrite (handle, "Average loss trade " ,-GrossLoss/LossTrades); FileWrite (handle, "Average consecutive wins " ,AvgConWinners); FileWrite (handle, "Average consecutive losses" ,AvgConLosers); FileWrite (handle, "Maximum consecutive wins (profit in money)" , ConProfitTrades1, StringConcatenate ( "(" ,ConProfit1, ")" )); FileWrite (handle, "Maximum consecutive losses (loss in money)" , ConLossTrades1, StringConcatenate ( "(" ,-ConLoss1, ")" )); FileWrite (handle, "Maximal consecutive profit (count of wins)" , ConProfit2, StringConcatenate ( "(" ,ConProfitTrades2, ")" )); FileWrite (handle, "Maximal consecutive loss (count of losses)" , -ConLoss2, StringConcatenate ( "(" ,ConLossTrades2, ")" )); FileClose (handle); }

void deinit() { if (! IsOptimization ()) { if (! IsTesting ()) ExtInitialDeposit=CalculateInitialDeposit(); CalculateSummary(ExtInitialDeposit); WriteReport( "MACD_Sample_Report.txt" ); } }

double CalculateInitialDeposit() { double initial_deposit= AccountBalance (); for ( int i= HistoryTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; int type= OrderType (); if (i== 0 && type==OP_BALANCE) break ; if (type== OP_BUY || type== OP_SELL ) { double profit= OrderProfit ()+ OrderCommission ()+ OrderSwap (); initial_deposit-=profit; } if (type==OP_BALANCE || type==OP_CREDIT) initial_deposit-= OrderProfit (); } return (initial_deposit); }





Initial deposit 10000 Total net profit - 13.16 Gross profit 20363.32 Gross loss 20376.48 Profit factor 0.99935416 Expected payoff - 0.01602923 Absolute drawdown 404.28 Maximal drawdown 1306.36 ( 11.5677 %) Relative drawdown 11.5966 % ( 1289.78 ) Trades total 821 Short positions(won %) 419 ( 24.821 %) Long positions(won %) 402 ( 31.592 %) Profit trades (% of total) 231 ( 28.1364 %) Loss trades (% of total) 590 ( 71.8636 %) Largest profit trade 678.08 Largest loss trade - 250 Average profit trade 88.15290043 Average loss trade - 34.53640678 Average consecutive wins 1 Average consecutive losses 4 Maximum consecutive wins (profit in money) 4 ( 355.58 ) Maximum consecutive losses (loss in money) 15 (- 314.74 ) Maximal consecutive profit (count of wins) 679.4 ( 2 ) Maximal consecutive loss (count of losses) - 617.16 ( 8 )

#include <SummaryReport.mq4> double ExtInitialDeposit;

Em primeiro lugar, algumas palavras a respeito do procedimento de teste. Antes de iniciar o teste, o subsistema de teste carrega o expert, configura os seus parâmetros definidos anteriormente pelo usuário, e chama a função init(). Então o verificador executa a sequência gerada e chama a função start() todas as vezes. Quando a sequência de teste é finalizada, o verificador chama a função deinit(). Além disso, todo o histórico de transações gerado durante o teste fica disponível. A eficiência do expert pode ser analisada nesse momento.A função CalculateSummary abaixo fornece o cálculo dos resultados do teste, ou seja, os dados fornecidos no relatório padrão do verificador de estratégia.Para que os cálculos estejam corretos, o valor do depósito inicial deve ser conhecido. Para isso, na função init(), a função AccountBalance() deve ser chamada, pois ela irá fornecer o valor do balanço no início do teste.Na função CalculateSummary acima, assim como no relatório padrão, o lucro é calculado na moeda de depósito. Outros resultados de transações, como a "transação de maior lucro" ou a "perda máxima consecutiva", que são calculados com base no lucro, também são medidos em termos monetários. Portanto, é fácil recalcular o lucro em pontos.Os resultados obtidos podem ser escritos no arquivo do relatório através do uso da função WriteReport.Um exemplo do uso dessas funções para gerar um relatório é fornecido abaixo.Como você pode ver, os relatórios podem ser gerados não apenas após o teste, mas também na deinicialização do Expert Advisor ativo. Você pode estar se perguntando como é possível descobrir o tamanho do depósito inicial caso o histórico da conta tiver sido transferido apenas parcialmente ao terminal (por exemplo, caso apenas o histórico relativo a um mês tiver sido solicitado na aba do histórico da conta). A função CalculateInitialDeposit auxilia na resolução desse problema.Essa é a forma com que os relatórios são gerados no terminal do cliente do MetaTrader 4.Ela pode ser comparada aos dados calculados através do uso do programa exposto.Recomenda-se colocar o arquivo SummaryReport.mq4 anexo a este artigo no diretório experts\include e inseri-lo através do uso da diretiva #include.