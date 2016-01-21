怎样使用崩溃记录来调试您的动态链接库(DLL)
MetaTrader 4 客户终端有一个集成的方法来侦测终端运行时的错误状况, 并且会在出现错误报告的时候生成崩溃记录. 生成的报告保存在logs\crashlog.log文件中, 在下一次开始运行客户终端的时候会发送到交易服务器上. 需要注意的是, 错误状态报告不包含任何用户的私人信息, 只有用于定位客户终端错误的系统数据. 这些信息对厂商而言非常重要, 因为它是用于纠正严重错误的. 之后软件就会开发得更加稳定.
在收到的用户崩溃记录中，有25%到30%是因为执行自定义动态链接库(DLL)中的输入函数而出的错. 这类信息对于客户终端的开发人员来说没有什么帮助, 但是它可以帮助对应dll的开发者来排除错误. 我们将展示如何使用错误报告中的数据. 实例的名称是 ExpertSample.dll 和 ExportFunctions. mq4. 它们可以在 experts\samples 目录下找到.
完整的错误报告文本如下所列:
Time : 2006.07.12 14:43 Program : Client Terminal Version : 4.00 (build: 195, 30 Jun 2006) Owner : MetaQuotes Software Corp. (MetaTrader) OS : Windows XP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build 2600) Processors : 2, type 586, level 15 Memory : 2095848/1727500 kb Exception : C0000005 Address : 77C36FA3 Access Type : read Access Addr : 00000000 Registers : EAX=000000FF CS=001b EIP=77C36FA3 EFLGS=00010202 : EBX=FFFFFFFF SS=0023 ESP=024DFABC EBP=024DFAC4 : ECX=0000003F DS=0023 ESI=00000000 FS=003b : EDX=00000003 ES=0023 EDI=10003250 GS=0000 Stack Trace : 10001079 0045342E 0045D627 004506EC : 7C80B50B 00000000 00000000 00000000 : 00000000 00000000 00000000 00000000 : 00000000 00000000 00000000 00000000 Modules : 1 : 00400000 00292000 C:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe 2 : 10000000 00005000 C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll ... .......................................................... 35 : 7C9C0000 00819000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll Call stack : 77C36F70:0033 [77C36FA3] memcpy [C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll] 10001051:0028 [10001079] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452DD0:065E [0045342E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459AC0:3B67 [0045D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505E0:010C [004506EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7C80B357:01B4 [7C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]
所以, 发生了什么事情呢?
- 异常(Exception) : C0000005 的意思是说明错误的发生的原因是有访问冲突(Access Violation).
- 访问类型(Access Type) : 读(read) 的意思是有读取的尝试.
- 访问地址(Acess Addr) : 00000000 的意思是进程外内存地址为零.
地址 77C36FA3 与堆栈顶部是一样的. 这说明错误发生在执行memcpy函数时, 正在把内容从一块内存区域复制到另一区域. 在那里, 我们可以很确信地判定是否尝试从地址为0的内存区域复制数据.
调用堆栈的第二行通知我们是哪一个函数使用了错误的参数调用了memcpy函数. 这是来自名为ExpertSample.dll的库函数GetStringValue.
让我们看一下这个函数的源代码:
__declspec(dllexport) char* __stdcall GetStringValue(char *spar) { static char temp_string[256]; //---- printf("GetStringValue takes \"%s\"\n",spar); memcpy(temp_string,spar,sizeof(temp_string)-1); temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; //---- return(temp_string); }
我们可以看到, 在以上函数中, memcpy函数只调用了一次. 因为第一个参数指向已经存在的内存区域, 即被temp_string占用的变量, 我们可以确定是第二个参数出的错. 确实, 在提供的例子中没有对变量是否为0做检查. 加一行代码 if(spar==NULL) 将会保护我们不会崩溃.还有, 如果在函数中多次调用了memcpy函数, 我们应该怎么做呢?在我们的项目设置中, 让我们设置输出最详细的编译信息.
在重新构建项目后, 我们会有一系列以.cod为扩展名的文件, 它们分别对应每一个.cpp源文件. 我们现在感兴趣的是ExpertSample. cod, 但是只有部分为GetStringValue函数获得的代码. 如下所示:
?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8b ec mov ebp, esp ; 71 : static char temp_string[256]; ; 72 : //---- ; 73 : printf("GetStringValue takes \"%s\"\n",spar); 00054 8b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00057 50 push eax 00058 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005d ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00063 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : memcpy(temp_string,spar,sizeof(temp_string)-1); 00066 68 ff 00 00 00 push 255 ; 000000ffH 0006b 8b 4d 08 mov ecx, DWORD PTR _spar$[ebp] 0006e 51 push ecx 0006f 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA 00074 e8 00 00 00 00 call _memcpy 00079 83 c4 0c add esp, 12 ; 0000000cH ; 75 : temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; 0007c c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA+255, 0 ; 76 : //---- ; 77 : return(temp_string); 00083 b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA ; 78 : } 00088 5d pop ebp 00089 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue在调用堆栈第二行的数字10001051:0028 提供了GetStringValue 函数的内部地址. 在函数位于调用堆栈上一行的代码执行过后, 控制将交到这一地址. 在目标代码中, GetStringValue函数从地址00051开始(要注意的是, 地址是16进制的). 让我们把这个值加上0028, 我们就得到了00079地址. 在此地址上, add esp,12 指令是符合紧跟在memcpy函数指令之后的. 我们已经找到了执行点.
让我们研究此实例, 错误发生在输入函数内部开始的部位. 让我们修改代码:
__declspec(dllexport) char* __stdcall GetStringValue(char *spar) { static char temp_string[256]; //---- printf("GetStringValue takes \"%s\"\n",spar); for(int i=0; i<sizeof(temp_string)-1; i++) { temp_string[i]=spar[i]; if(spar[i]==0) break; } temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; //---- return(temp_string); }我们已经把memcpy函数调用替换成我们自己的按字节复制的循环. 但是我们没有使用对零的检查, 这是为了创造一个错误条件和错误报告. 在新的报告中, 调用堆栈看起来有所不同:
Call stack : 10001051:003A [1000108B] GetStringValue [C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries\ExpertSample.dll] 00452DD0:065E [0045342E] ?CallDllFunction@CExpertInterior 00459AC0:3B67 [0045D627] ?ExecuteStaticAsm@CExpertInterior 004505E0:010C [004506EC] ?RunExpertInt@CExpertInterior 7C80B357:01B4 [7C80B50B] GetModuleFileNameA [C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll]错误发生于 GetStringValue 函数的 003A 地址. 让我们看一下生成的列表.
?GetStringValue@@YGPADPAD@Z PROC NEAR ; GetStringValue ; 70 : { 00051 55 push ebp 00052 8b ec mov ebp, esp 00054 51 push ecx ; 71 : static char temp_string[256]; ; 72 : //---- ; 73 : printf("GetStringValue takes \"%s\"\n",spar); 00055 8b 45 08 mov eax, DWORD PTR _spar$[ebp] 00058 50 push eax 00059 68 00 00 00 00 push OFFSET FLAT:$SG19680 0005e ff 15 00 00 00 00 call DWORD PTR __imp__printf 00064 83 c4 08 add esp, 8 ; 74 : for(int i=0; i<sizeof(temp_string)-1; i++) 00067 c7 45 fc 00 00 00 00 mov DWORD PTR _i$[ebp], 0 0006e eb 09 jmp SHORT $L19682 $L19683: 00070 8b 4d fc mov ecx, DWORD PTR _i$[ebp] 00073 83 c1 01 add ecx, 1 00076 89 4d fc mov DWORD PTR _i$[ebp], ecx $L19682: 00079 81 7d fc ff 00 00 00 cmp DWORD PTR _i$[ebp], 255 ; 000000ffH 00080 73 22 jae SHORT $L19684 ; 76 : temp_string[i]=spar[i]; 00082 8b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00085 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00088 8b 45 fc mov eax, DWORD PTR _i$[ebp] 0008b 8a 0a mov cl, BYTE PTR [edx] 0008d 88 88 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA[eax], cl ; 77 : if(spar[i]==0) break; 00093 8b 55 08 mov edx, DWORD PTR _spar$[ebp] 00096 03 55 fc add edx, DWORD PTR _i$[ebp] 00099 0f be 02 movsx eax, BYTE PTR [edx] 0009c 85 c0 test eax, eax 0009e 75 02 jne SHORT $L19685 000a0 eb 02 jmp SHORT $L19684 $L19685: ; 78 : } 000a2 eb cc jmp SHORT $L19683 $L19684: ; 79 : temp_string[sizeof(temp_string)-1]=0; 000a4 c6 05 ff 00 00 00 00 mov BYTE PTR _?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA+255, 0 ; 80 : //---- ; 81 : return(temp_string); 000ab b8 00 00 00 00 mov eax, OFFSET FLAT:_?temp_string@?1??GetStringValue@@YGPADPAD@Z@4PADA ; 82 : } 000b0 8b e5 mov esp, ebp 000b2 5d pop ebp 000b3 c2 04 00 ret 4 ?GetStringValue@@YGPADPAD@Z ENDP ; GetStringValue初始地址是相同的: 00051. 让我们加上003A, 就得到了地址 0008B. 在这个地址上, 对应的是 mov cl, BYTE PTR [edx] 指令. 让我们看看报告中寄存器的内容:
Registers : EAX=00000000 CS=001b EIP=1000108B EFLGS=00010246 : EBX=FFFFFFFF SS=0023 ESP=0259FAD4 EBP=0259FAD8 : ECX=77C318BF DS=0023 ESI=018ECD80 FS=003b : EDX=00000000 ES=0023 EDI=000000E8 GS=0000是的, 当然, EDX 寄存器内容是0. 我们访问了进程外的内存并导致程序崩溃.
在最后, 我们有两行如何对输入参数传入0参数值的代码.
string null_string; string sret=GetStringValue(null_string);我们传一个未初始化的字符串作为参数. 对没有初始化的字符串要小心, 要永远检查参数是否为NULL, 这会使你的程序尽可能少崩溃.
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1414
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。