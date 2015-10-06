Actualización de MetaTrader 4 Build 600 o superior

El 03 de febrero de 2014 estrenamos nuevo MetaTrader 4 build 600 con el lenguaje MQL4 totalmente revisado y el acceso al Mercado de aplicaciones.

Además de el lenguaje actualizado MQL4 para programar estrategias de trading, la nueva versión del terminal MetaTrader 4 ofrece una revisión de la estructura de almacenamiento de datos de usuario. En versiones anteriores se almacenan todos los programas, plantillas, perfiles etc. directamente en la carpeta de instalación del terminal. Ahora todos los datos necesarios requeridos para un determinado usuario se almacenan en un directorio llamado carpeta de datos. Sin embargo, algunos traders que nunca han trabajado con las últimas versiones de Windows pueden tener preguntas sobre el funcionamiento del nuevo terminal.

Actualización al nuevo MetaTrader 4

Aquí hay un ejemplo de cómo actualizar MetaTrader 4 build 509 hacia el build 610. Supongamos que MetaTrader 4 build 509 se instala en la carpeta de sistema de archivos de programa.





Antes de iniciar el proceso de actualización, se recomienda que hagas una copia de tu actual terminal MetaTrader 4. Se puede utilizar más adelante, en caso de que usted necesite transferir los archivos a otro ordenador o a una nueva copia del terminal.

Iniciar el terminal y conectar a cualquier servidor donde la nueva versión esté disponible, por ejemplo demo.metaquotes.net. La actualización del MetaTrader 4 se comenzará a descargar automáticamente, durante el cual los números en la esquina inferior derecha cambiarán para mostrar el progreso.





Una vez finalizada la descarga, "LiveUpdate: acabado" aparece en la pestaña de la ventana del "Diario" del "Terminal" .





Para completar la actualización reinicia el terminal manualmente. Cerrar el terminal y volver a ejecutarlo.

La nueva versión del terminal se distingue fácilmente de la anterior: el icono de MetaEditor ha cambiado y ahora hay una nueva pestaña "Mercado" en el trading con indicadores y robots.

Si tienes programas en MQL4 personalizados, aparecerán en el siguiente cuadro de diálogo después de la actualización a la nueva versión. Se muestra información breve sobre los cambios en la estructura de archivos del terminal. Todos los detalles de la actualización están disponibles en el registro del terminal.







Datos Copiados Durante la Actualización

Durante la actualización de carpetas \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates y \tester se transfieren desde el Directorio de instalación a la carpeta de datos.

Solo se copian los archivos y carpetas estándar. Los otros no se copian aunque se encuentran en carpetas \config, \experts, \history, \logs, \profiles, \templates, \tester.

Se copian los programas de usuario desde la carpeta \experts como sigue:



Carpeta de origen en el directorio de instalación

Contenido Carpeta de destino en el directorio de datos del terminal

\experts

Asesores Expertos (robots de trading)

Nota: se transfieren sólo los archivos de la raíz del directorio \experts. No se transfieren subdirectorios, ya que es imposible determinar con fiabilidad su contenido.

<data_folder>\MQL4\Experts

\experts\indicators Indicadores personalizados

<data_folder>\MQL4\Indicators \experts\scripts

Scripts (aplicaciones MQL4 para una única prueba en la gráfica) <data_folder>\MQL4\Scripts \experts\include Incluyen archivos MQH y MQ4 <data_folder>\MQL4\Include \experts\libraries Bibliotecas de código fuente y ficheros compilados MQ4 y EX4

<data_folder>\MQL4\Libraries \experts\files Especial "file sandbox". Las aplicaciones MQL4 pueden ejecutar operaciones de archivos sólo dentro de este directorio. <data_folder>\MQL4\Files \experts\logs

Archivos de registro de aplicaciones MQL4

<data_folder>\MQL4\Logs

\experts\presets

Configuración - de archivos de aplicaciones MQL4

<data_folder>\MQL4\Presets

\experts\images

Archivos imagen

<data_folder>\MQL4\Images

Tenga en cuenta que los programas de usuario se copian, pero no migran. Después de copiar estos archivos MQ4/MQH/EX4 no se eliminan.



Los programas del paquete de entrega en el terminal estándar anterior no se copian durante la actualización. En cambio, nuevos programas de entrega estándar se instalan en la carpeta de datos.



Puede ver los detalles del proceso de migración de archivos en el diario del terminal MetaTrader 4.







Estos registros también están disponibles en el archivo *.log del diario.

Para más detalles, lea el artículo Estructura de datos en MetaTrader 4 Build 600 y superior.





Cual es la carpeta de datos

La carpeta de datos es un directorio especial para almacenar los archivos que contienen datos que cambian durante la operación del terminal MetaTrader 4 build 600 y superior. Por ejemplo, tablas de plantillas, perfiles, archivos de sistema que contienen los parámetros de entrada de las aplicaciones, código fuente y archivos compilados EX4.



Para ir a la carpeta de datos de la terminal, abrir el menú "Archivo" y haga clic en "Abrir carpeta de datos".





La raíz de cada carpeta de datos contiene el archivo origin.txt . Este archivo muestra la ruta al directorio de instalación del terminal al que se refiere.









Cual es la carpeta de instalación



La carpeta de instalación del terminal es el lugar en el equipo que se ha especificado durante la instalación del terminal, o donde han puesto la copia entera del terminal instalado. La carpeta de instalación contiene archivos que no cambian durante la operación, por ejemplo, terminal.exe archivos ejecutables y el metaeditor.exe.



También se pueden ver donde se encuentra la carpeta de instalación del terminal en las propiedades del escritorio acceso directo del programa mediante el menú contextual.







Un clic en "Ubicación del archivo abierto" en el menú contextual abrirá la carpeta de instalación.











Modo General de inicio del Terminal



En la mayoría de los casos, en los equipos ejecutando Windows Vista y, después de actualizar desde el 509 hacia el build 600 y superiores, la carpeta de datos del terminal se ubicará por separado desde la carpeta de instalación. El directorio de datos se encuentra en una carpeta aparte en una carpeta de usuario especial si por lo menos una de las condiciones siguientes se cumple:



Control de cuentas de usuario o UAC está habilitado en Windows (a partir de Windows Vista).

El usuario que ejecuta el terminal ha limitado los derechos para escribir datos del terminal en la carpeta de instalación .

. El usuario que ejecuta el terminal funciona con una conexión de red (RDP).

C:\Users\<User_account_name>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id

La carpeta de datos se ubicará en la unidad del sistema en la siguiente ruta:



where:

С: es el nombre de un disco de sistema;



User_account_name es la cuenta del usuario para trabajar en Windows;

Instance_id es el único nombre de la carpeta donde se almacenan datos del usuario para trabajar con una cierta copia del terminal MetaTrader 4. El nombre único consta de 16 caracteres. El nombre se genera partiendo de la ruta a la carpeta de instalación del terminal, porque la ruta al directorio de instalación del terminal no se puede utilizar explícitamente como un nombre de carpeta. Se utiliza un nombre largo único, porque las copias múltiples del terminal pueden ser instalados en una computadora.

Si no se cumplen las condiciones especificadas cuando se ejecuta el terminal, se ubicará la carpeta de datos en la carpeta de instalación.





Modo Portátil



El modo portátil está activo cuando se utiliza la tecla "/ portátil". Este modo se utiliza para el funcionamiento del terminal en medio de datos portátiles, en los directorios que no son del sistema, así como en equipos que ejecutan Windows XP. Para mayor comodidad, puede crear un acceso directo de lanzamiento del terminal por separado y escribir "/ portátil" en sus propiedades.





Cuando se pone en marcha en modo portátil, el terminal intenta guardar sus datos en la carpeta de instalación. Sin embargo, usando el modo portátil no garantiza que un sistema operativo permita almacenar datos en la carpeta de instalación (por ejemplo, si el terminal se instala en el directorio archivos de programa y UAC está habilitado).

Las siguientes condiciones deben cumplirse para trabajar en el modo portátil:

Directorio de instalación

Sistema operativo

Requisitos

Archivos de programa o en otro directorio del sistema (por ejemplo, Windows)

Windows XP

Permiso para escribir en la carpeta de instalación

Otro directorio sin sistema

Windows XP

Permiso para escribir en la carpeta de instalación Disco duro externo, memoria USB, etc.. Windows XP El terminal se lanzará siempre en modo Portable

Archivos de programa o en otro directorio del sistema (por ejemplo, Windows) Windows Vista\Windows 7

Lanzamiento del terminal como administrador y UAC discapacitado

Otro directorio sin sistema Windows Vista\Windows 7

Permiso para escribir en la carpeta de instalación Disco duro externo, memoria USB, etc.. Windows Vista\Windows 7 El terminal se lanzará siempre en modo Portable Archivos de programa o en otro directorio del sistema (por ejemplo, Windows)

Windows 8 y superior

Es imposible utilizar el modo Portable, ya que el sistema UAC no se puede desactivar

Otro directorio sin sistema Windows 8 y superior

Permiso para escribir en la carpeta de instalación Disco duro externo, memoria USB, etc.. Windows 8 y superior El terminal se lanzará siempre en modo Portable











Cómo ejecutar el EX4 viejo

En la anterior versión del terminal, todos archivos MQ4, MQH y EX4 de usuario se almacenan en la carpeta raíz de \experts. En el nuevo terminal MetaTrader 4 la raíz de la estructura de archivos para almacenar programas de la versión es \MQL4 en la carpeta de datos. Durante el compilado automático de programas de usuario se transfieren según su tipo.

Si un indicador o EA no aparece en el navegador de terminal después de la actualización, significa que el programa está en una ubicación no estándar. Tales programas deben copiarse manualmente en la subcarpeta apropiada en <data_folder> \MQL4.







No es necesaria la recopilación de antiguos archivos de programa. La aplicación MQL4 creada en build 509 o superiores se ejecutará correctamente en la nueva versión del terminal.

Durante el proceso de actualización los archivos se copian en la nueva ubicación, pero los archivos EX4 viejos son recompilados. Debe decidir usted mismo si desea recompilar sus aplicaciones MQL4.

Le recomendamos que lea información adicional en los siguientes enlaces: