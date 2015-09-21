Sistema de Negociação mecânica "Chuvashov's Fork"

"Estamos interessados nos valores mais recentes, a fim de produzir linhas de tendência"

Introdução

Stanislav Chuvashov propôs uma técnica de negociação Forex usando o padrão "Chuvashov's Fork". Nesta técnica, a abordagem na análise do mercado tem algo em comum com a abordagem de Thomas DeMark, tem por objetivo desenhar as linhas de tendência no último intervalo de tempo mais próximo.



1. Um método para desenhar as linhas no padrão "Chuvashov's Fork".



Os indicadores fractais são usados para desenhar o padrão "Chuvashov's Fork" . A principal linha de tendência é desenhada ao ligar por dois fractais vizinhos (1 e 2), conforme mostrado no gráfico de preços (ver Figura abaixo). A principal linha de tendência de alta é desenhada com base nos fractais de baixa; a principal linha de tendência de baixa é elaborado com base em fractais de alta.





Figura 1. Desenhar o padrão "Chuvashov's Fork"



Devemos esperar até que um fractal semelhante ao 3 seja formado, após a principal linha de tendência quebrar na direção oposta. A linha lateral que passa nos fractais 2 e 3 em conjunto com a principal linha de tendência forma o padrão "Chuvashov's Fork" (CF). Este é o nome dado ao padrão pelo autor Stanislav Chuvashov.

O principal requisito para o padrão CF é que a linha lateral do garfo deva ser na direção da tendência. Os sinais são orignados no rompimento das linhas laterais: vender na tendência de alta e comprar na baixa.

Abaixo uma seqüência da formação do padrão "Fork do Chuvashov" como exemplificado, no EURUSD H1 ao longo de 4 dias consecutivos.





Figura 2. Formação do padrão "Chuvashov's Fork"



A Figura 2 mostra o surgimento do padrão "Chuvashov's Fork" (CF) sobre a tendência de alta, sugerindo o fim da tendência ou a tendência lateral. O EA abriu uma posição SELL.





Figura 3. Novo padrão CF



6 barras (horas) mais tarde, um novo padrão CF com um intervalo mais amplo emergiu (Fig. 3), confirmando o padrão anterior que sugeria a reversão da tendência ou lateralidade.

O EA fechou a posição SELL anterior no Take Profit e abriu uma nova posição SELL nas condições do padrão CF.





Figura 4. Padrão de confirmação CF



Figo. 4 mostra que, após a inversão da tendência em 11 de outubro, a tendência estava indo para baixo, sendo confirmado pelo padrão CF no início de 12 de outubro, direção de baixa.



No meio do dia, uma nova inversão da tendência começou a tomar forma, pois o preço caminhou para a linha CF lateral. Após o cruzamento da linha lateral, a posição SELL existente pode ser fechada e uma posição BUY pode ser aberta.







Figura 5. Inversão da tendência



Como pode ser visto na Fig. 5, a tendência manteve-se subindo no restante do dia 12 e início do dia 13 de outubro. Por volta meio do dia, um padrão CF para cima surgiu. Outra inversão da tendência começa a se mostrar no meio do dia 13 de outubro. Seguindo os sinais formados, o EA irá fechar a posição de compra e abrir uma posição SELL.

A sequência da formação dos padrões acima pode ser rastreada utilizando o testador de estratégia no modo de visualização a uma velocidade baixa, testando o arquivo Fork_Ch_ExpertH1_v2.mq4 anexado como um Expert Advisor.





Figura 6. Sinais de negociação



A Figura 6 fornece alguns esclarecimentos em termos de sinais para abrir e fechar as posições.





2. Algumas características do código proposto para "Chuvashov's Fork" em MQL4



A lista de variáveis, funções para abrir e fechar ordens, funções para desenhar marcas e linhas de tendência são deixados sem comentários no código abaixo e não são fornecidos no artigo, uma vez que podem ser encontrados nos programas para os arquivos anexados e são simples o suficiente para descobrir.



Note que algumas variáveis são incluídas na função Start() do programa principal, pois devem ser zeradas a cada tick.

Começamos com a procura para os últimos três fractais consecutivos, por exemplo, os situados ao longo de uma tendência de baixa. Neste caso, temos um garfo dirigido para baixo. Se houver um rompimento acima da linha lateral, uma posição de compra pode ser aberta.

for (i=M;i<=N;i++) { if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>High[i- 1 ] && High[i]>High[i- 2 ]) { VFN++; if (VFN== 1 ) { Vnf1=i; VMF1=High[i]; tim1= iTime ( NULL , 0 ,i); } if (VFN== 2 ) { VMF2=High[i]; if (VMF2>VMF1) { Vnf2=i; tim2= iTime ( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) { VMF3=High[i]; if (VMF3>VMF2) {Vnf3=i; tim3= iTime ( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) break ; } }

No loop acima, verificou-se três fractais encontrados na forma especificada, isto é, o primeiro fractal é menor do que o segundo e o segundo fractal é menor do que o terceiro fractal. Os 3º e 2º fractais são pontos de referência na construção da linha de tendência principal e formam a base da mesma.



No entanto, o terceiro fractal (seu valor) pode vir a ser menor do que a projeção da linha de tendência principal sobre a linha vertical do primeiro fractal:





Figura 7. Refinamento da localização do ponto de referência



Por isso, apresentamos uma série de operadores para refinar a localização do ponto de referência 3 em conformidade com os requisitos padrão de construção.

if (VMF3>VMF2 && VMF2>VMF1) { V_down1=((VMF3-VMF2)/(Vnf3-Vnf2)); PricePrL1_1f=VMF2-(Vnf2-Vnf1)*V_down1; if (VMF1>PricePrL1_1f) { V_down2=((VMF2-VMF1)/(Vnf2-Vnf1)); PricePrL2_1b=VMF1-Vnf1*V_down2; PricePrL1_1b=VMF2-Vnf1*V_down1; patternBuy = true ; patternSell = false ; DelLine(); CreateLine(); CreateArrow(); } }

Se o preço máximo do primeiro fractal é maior do que o preço da projeção da linha de tendência PRINCIPAL (1) no mesmo fractal, então os requisitos de construção do padrão Chuvashov's Fork foram alcançados.



Assim, o padrão "Chuvashov's Fork" foi determinado e podemos desenhar as respectivas marcas do padrão e linhas no gráfico.

Agora devemos determinar as condições e os parâmetros da abertura da posição BUY .



if (OrdersTotal()< 1 ) { if (patternBuy== true ) {

Seria melhor se a faixa de preço nas últimas 25 barras fosse pelo menos 50 pontos.



Vamos adicionar mais condições, por exemplo, uma média móvel de 150 período ao longo das últimas 24 ou 48 horas (barras) será direcionada para baixo e a distância do preço será 89 pontos menor a partir deste indicador (nível Fibo89s).



if ((High[iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH, 25 , 0 )]-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW, 25 , 0 )])>= 50 * Point ) { if (Bid<Ma144_1- 89 * Point && (Ma144_1-Ma144_48)< 0 ) {

A principal condição para abrir uma posição é o cruzamento da linha lateral padrão pelo preço.

Por exemplo, pode ser a seguinte:

if ((High[ 1 ]>PricePrL2_1b || Close[ 1 ]>PricePrL2_1b || (Open[ 1 ]<Close[ 1 ] && Close[ 1 ]>PricePrL2_1b) || Bid>PricePrL2_1b) && Bid<PricePrL2_1b+ 3 * Point ) {

Além disso, nós definimos os parâmetros do Stop Loss e Take Profit. Definir o Stop Loss igual ao valor do preço mínimo ao longo do intervalo, a partir de "0" barra até a barra do 2º fractal, ou seja, no nível da Mínima de preço do 1º fractal. Definir Take Profit no nível igual a 0,6 da variação do preço.



Uma vez que esta estratégia pressupõe o rastreamento por fractais menores da tendência de alta, vamos definir o Take Profit para ser maior do que duas faixas de preços mínimos, por exemplo, 100 - 200 pontos.

{ SL_B=(Bid-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,Vnf2, 0 )])/ Point ; if (SL_B<StopLevel) SL_B=Bid-(StopLevel+ 2 )* Point ; TP_B= 120 ; Print ( " OP_BUY Chuvashov's Fork" , " VMF1 = " ,VMF1, " < " ,PricePrH1_1f); Op_Buy_Ch(); return ; }

A busca dos últimos três fractais consecutivos situadas ao longo a tendência de alta é baseado nos fractais de baixa, todo o processo de fazer um padrão ascendente segue a lógica do padrão realizado numa tendência de baixa.



for (i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { Print ( "Order selection error = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_BUY ) {

Se um padrão de tendência de alta surgiu enquanto uma posição BUY estava aberta, significa que o preço retornou e começou a ir para baixo. A posição BUY deve ser fechada.

if (patternSell== true ) { Print( "Fechando a posição BUY com surgimento do padrão oposto" ); Close_B_Ch(); return ; }

Processo de modificação da posição BUY que está aberta.



Ele é dividido em 3 fases. Na primeira fase, chamamos a Stop Loss mais próximo de "perda-zero". Na segunda etapa, quando o preço atinge um lucro positivo igual ou superior ao Stop Loss, movemos o Stop Loss para o nível da abertura de posição.



if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B/ 2 )* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Red ); return ; } if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B+StopLevel)* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Magenta ); return ; }

Quando o preço atinge o lucro maior do que 1.5 vezes o valor do Stop Loss, desenhamos SL_B ao fractal inferior mais próximo que deve ser maior do que o Stop Loss anterior, e mais adiante, os ascendentes fractais de baixa da tendência de alta.

if ((Bid-OrderOpenPrice())>=(SL_B+SL_B/ 2 )* Point && OrderStopLoss()>=OrderOpenPrice()) { for (k= 3 ;k<= 24 ;k++) { if (Low[k]<Low[k+ 1 ] && Low[k]<Low[k+ 2 ] && Low[k]<Low[k- 1 ] && Low[k]<Low[k- 2 ]) { VlFl_L=Low[k]; if (VlFl_L>OrderStopLoss()) { tim1_L=iTime( NULL , 0 ,k); OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), VlFl_L+ 2 * Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Aqua ); if (VlFl_L!= 0 ) break ;

Conclusão

Uma breve conclusão é que os exemplos introduzidos no EA produzem os mesmos resultados positivos quando testados por diferentes corretoras.

A técnica descrita pode ser utilizada pelos operadores como componente de um sistema de negociação. No entanto, precisa ser melhor desenvolvida em termos de filtros para a abertura de posições. Os filtros propostos neste documento podem ser melhorados, tal como recomendado pelo autor da técnica, Stanislav Chuvashov.



As recomendações podem ser encontrados em 17 aulas gratuitas, por Stanislav Chuvashov (em russo).

Notas para os arquivos anexados:

Fork_Ch_ExpertH1_v1.mq4 - MTS "Chuvashov's Fork

Fork_Ch_MTS_v2.mq4 - MTS "Chuvashov's Fork" sem comentários no texto do programa.



