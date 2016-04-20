Mechanisches Handelssystem "Chuvashov's Fork"

"Wir sind an den neuesten Werten interessiert um Trendlinien zu erzeugen"

Thomas DeMark



Einführung

Stanislav Chuvashov hat eine Forex-Handelstechnik vorgeschlagen, die das "Chuvashov's Fork" Muster verwendet. Der Ansatz zur Marktanalyse dieser Technik hat etwas gemeinsam mit Thomas DeMarks Ansatz zum Zeichnen von Trendlinien für den letzten naheliegenden Zeitintervall.



1. Ein Verfahren zum Zeichnen von "Chuvashov's Fork" Muster Linien



Der Fractal Indikator wird für das Zeichnen des "Chuvashov's Fork" Muster verwendet. Die Haupttrendlinie wird durch die beiden benachbarten Fractale 1 und 2 gezogen, wie in dem Kurs-Chart dargestellt (siehe Abbildung unten). Die Haupt-Aufwärtstrend-Linie basiert auf den unteren Fractalen, die Haupt-Abwärtstrend-Linie basiert auf den oberen Fractalen.





Abbildung 1. Zeichnen des "Chuvashov's Fork" Musters



Wir sollten warten, bis ein ähnliches Fractal 3 nach dem Ausbruch von der Haupt-Trendlinie in die gegenteilige Richtung gebildet wird. Eine seitlich durch die Fractale 2 und 3 gezogene Linie bildet zusammen mit der Haupt-Trendlinie das "Chuvashov's Fork" (CF) Muster. Diesen Namen hat es erhalten nach dem Autor Stanislav Chuvashov.

Die Hauptanforderung an das CF-Muster ist, dass die seitliche Linie der Gabel in die Trendrichtung verlaufen muss. Durchbrechen seitlicher Linien führt zu Signalen: zum Verkaufen in einem Aufwärtstrend und zum Kaufen in einem Abwärtstrend.

Unten ist die Reihenfolge der Bildung des "Chuvashov's Fork" Musters auf EURUSD H1 über 4 aufeinanderfolgende Tage veranschaulicht.





Abbildung 2. "Chuvashov's Fork" Muster Bildung



Abbildung 2 zeigt die Entstehung des "Chuvashov's Fork" (CF) Muster auf dem Aufwärtstrend, was auf das Ende des Trends hindeutet, oder das der Trend seitwärts verläuft. Das MTS öffnete eine SELL Position.





Abbildung 3. Neues CF-Muster



6 Balken (Stunden) später entstand ein neues CF-Muster mit breiterer Lücke (Abb. 3) und bestätigt das vorherige Muster, das darauf hindeutete, dass der Trend umkehrt oder seitwärts verläuft.

Das MTS schloss die vorherige SELL Position an der Take Profit Ebene und öffnete eine neue SELL Position nach den CF-Muster Bedingungen.





Abbildung 4. CF-Muster Bestätigung



Abbildung 4 zeigt, dass nach der Trendumkehr am 11. Oktober der Trend abwärts ging, was durch das abwärts gerichtete CF-Muster am frühen 12. Oktober bestätigt wurde.



Zur Mittagszeit begann eine neue Trendumkehr Form anzunehmen, da der Kurs sich in Richtung der CF Seitenlinie bewegte. Nachdem die Seitenlinie gekreuzt wurde, kann die bestehende SELL Position geschlossen und eine BUY Position kann geöffnet werden.







Abbildung 5. Trendumkehr



Wie in Abb. 5 zu sehen ist, hielt der steigende Trend für den restlichen Tag des 12. Oktober und den Anfang des 13. Oktober. Zur Tagesmitte ist ein Aufwärts CF-Muster entstanden. Eine weitere Trendumkehr zeigte sich in der Mitte des 13. Oktober. Entsprechend den gebildeten Signalen, wird das MTS die BUY Position schließen und eine SELL Position öffnen.

Die obige Reihenfolge der Musterbildung kann mit dem Strategietester im visuellen Modus in niedriger Geschwindigkeit verfolgt werden, durch Testen der angehängten Datei Fork_Ch_ExpertH1_v2.mq4 als Expert Advisor.





Abbildung 6. Handelssignale



Abbildung 6 bietet einige Präzisierungen in Bezug auf Signale zum Öffnen und Schließen von Positionen.





2. Einige Merkmale der Vorgeschlagenen Code für "Chuvashov's Fork" in MQL4



Die Liste an Variablen, Funktionen zum Öffnen und Schließen von Ordern, Funktionen zum Zeichnen von Markierungen und Trendlinien sind ohne Kommentar in dem folgenden Code bereitgestellt und sie werden auch nicht indem Artikel angegeben, da sie in dem Programm in den angehängten Dateien vorhanden sind, was ausreicht um diese herauszufinden.



Beachten Sie, dass einige Variablen in der Funktion Start() des Hauptprogramms inbegriffen sind, da sie bei jedem Tick auf Null gesetzt werden sollen.

Wir beginnen mit der Suche nach den letzten drei aufeinanderfolgenden entlang liegenden Fractalen, z.B. ein Abwärtstrend. In diesem Fall erhalten wir eine abwärts gerichtete Gabel. Wenn es einen Ausbruch über die Seitenlinie gibt, kann eine BUY Position geöffnet werden.

for (i=M;i<=N;i++) { if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>High[i- 1 ] && High[i]>High[i- 2 ]) { VFN++; if (VFN== 1 ) { Vnf1=i; VMF1=High[i]; tim1=iTime( NULL , 0 ,i); } if (VFN== 2 ) { VMF2=High[i]; if (VMF2>VMF1) { Vnf2=i; tim2=iTime( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) { VMF3=High[i]; if (VMF3>VMF2) {Vnf3=i; tim3=iTime( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) break ; } }

In der obigen Schleife haben wir drei in der angegebenen Weise angeordnete Fractale gefunden, das heißt, das 1te Fractal ist tiefer als das 2te Fractal und das 2te Fractal ist tiefer als das 3te Fractal. die 3ten und 2ten Fractale sind Referenzpunkte bei der Konstruktion der Haupt-Trendlinie der und bilden deren Basis.



Allerdings kann das 3te Fractal (sein Wert) sich als tiefer als die Projektion der Haupt-Trendlinie auf der vertikalen des 1ten Fractals herausstellen:





Abbildung 7. Verfeinerung der Lokalisierung des Referenzpunkts



Deshalb führen wir eine Reihe an Operatoren zur Verfeinerung der Lokalisierung des 3ten Referenzpunktes ein, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Muster-Konstruktion.

if (VMF3>VMF2 && VMF2>VMF1) { V_down1=((VMF3-VMF2)/(Vnf3-Vnf2)); PricePrL1_1f=VMF2-(Vnf2-Vnf1)*V_down1; if (VMF1>PricePrL1_1f) { V_down2=((VMF2-VMF1)/(Vnf2-Vnf1)); PricePrL2_1b=VMF1-Vnf1*V_down2; PricePrL1_1b=VMF2-Vnf1*V_down1; patternBuy = true ; patternSell = false ; DelLine(); CreateLine(); CreateArrow(); } }

Wenn der Max. Kurs des 1ten Fractals höher ist als der Kurs der Projektion der HAUPT-(1) Trendlinie auf dem gleichen Fractal, sind die Anforderungen für die Konstruktion der Chuvashov's Fork erfüllt.



Somit wurde das "Chuvashov's Fork" Muster bestimmt und wir können die entsprechenden Mustermarkierungen und Linien auf das Chart zeichnen.

Jetzt müssen wir die Bedingungen und Parameter zum Öffnen der BUY Position bestimmen.



if (OrdersTotal()< 1 ) { if (patternBuy== true ) {

Es wäre besser, wenn der die Kursspanne über die letzten 25 Balken mindestens 50 Punkte beträgt.



Fügen wir zusätzliche Bedingungen hinzu, z.B. einen 150-Periode Moving Average über die letzten 24-48 Stunden (Balken) wird sich nach unten richten und der Kurs wird 89 Punkte niedriger von diesem Indikator (Fibo89s Ebene) entfernt sein.



if ((High[iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH, 25 , 0 )]-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW, 25 , 0 )])>= 50 * Point ) { if (Bid<Ma144_1- 89 * Point && (Ma144_1-Ma144_48)< 0 ) {

Die Hauptbedingung für das Öffnen einer Position ist das Kreuzen der seitlichen Musterlinie durch den Kurs.

Zum Beispiel kann es wie folgt sein:

if ((High[ 1 ]>PricePrL2_1b || Close[ 1 ]>PricePrL2_1b || (Open[ 1 ]<Close[ 1 ] && Close[ 1 ]>PricePrL2_1b) || Bid>PricePrL2_1b) && Bid<PricePrL2_1b+ 3 * Point ) {

Des Weiteren definieren wir die Stop Loss und Take Profit Parameter. Setzen Sie den Stop Loss auf gleich zu dem minimalen Kurs-Wert über dem Intervall von dem "0" Balken zu dem Balken des 2ten Fractals, d.h. auf das Tief-Niveau des 1ten Fractals. Setzen Sie den Take Profit auf das Niveau von 0,6 der Kursspanne.



Da diese Strategie die Verfolgung durch tiefere Fractale des Aufwärtstrends voraussetzt, werden wir das Take Profit auf mehr als zwei minimale Kursspannen einstellen, z.B. 100-200 Punkte.

{ SL_B=(Bid-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,Vnf2, 0 )])/ Point ; if (SL_B<StopLevel) SL_B=Bid-(StopLevel+ 2 )* Point ; TP_B= 120 ; Print ( " OP_BUY Chuvashov's Fork" , " VMF1 = " ,VMF1, " < " ,PricePrH1_1f); Op_Buy_Ch(); return ; }

Die Suche nach den letzten drei aufeinanderfolgenden Fractalen entlang des Aufwärtstrends basiert auf tieferen Fractalen und den gesamten Prozess zur Erzeugung eines Aufwärts-Musters, folgt der Logik der Erzeugung eines Musters für einen Abwärtstrend.



for (i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { Print ( "Order selection error = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_BUY ) {

Wenn ein Aufwärtstrend-Muster entstanden ist während eine BUY Position geöffnet war, dann bedeutet dies, dass der der Kurs gedreht hat und zu fallen beginnt. Die BUY Position sollte geschlossen werden.

if (patternSell== true ) { Print( " closing the BUY position as the opposite pattern has emerged" ); Close_B_Ch(); return ; }

Wir gehen weiter zu der Änderung der offenen BUY Position.



Der Änderungsvorgang ist in drei Stufen unterteilt. In der ersten Stufe ziehen wir den Stop Loss dichte an 'Break-Even", in der zweiten Stufe, wenn der Kurs einen Gewinn gleich oder größer wie der Stop Loss erreicht, bewegen wir den Stop Loss auf das Niveau der Positionseröffnung



if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B/ 2 )* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Red ); return ; } if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B+StopLevel)* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Magenta ); return ; }

Wenn der Kurs einen Gewinn von mehr als 1,5 Mal des Stop Loss Wertes erreicht, ziehen wir SL_B zu dem nächsten tieferen Fractal, das höher sein sollte als der vorherige Stop Loss und weiter entlang der aufsteigenden Fraktale des Aufwärtstrends.

if ((Bid-OrderOpenPrice())>=(SL_B+SL_B/ 2 )* Point && OrderStopLoss()>=OrderOpenPrice()) { for (k= 3 ;k<= 24 ;k++) { if (Low[k]<Low[k+ 1 ] && Low[k]<Low[k+ 2 ] && Low[k]<Low[k- 1 ] && Low[k]<Low[k- 2 ]) { VlFl_L=Low[k]; if (VlFl_L>OrderStopLoss()) { tim1_L=iTime( NULL , 0 ,k); OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), VlFl_L+ 2 * Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Aqua ); if (VlFl_L!= 0 ) break ; return ;

Fazit

Ein kurzes Fazit ist, dass das vorgestellte Muster MTS ungefähr die gleichen positiven Ergebnisse erreicht, wenn es bei verschiedenen Brokern getestet wird.

Die beschriebene Technik kann von Tradern als eine Handelssystemkomponente verwendet werden. Allerding muss es weiterentwickelt werden in Bezug auf die Filter zum Öffnen von Positionen. Die hierbei oben vorgeschlagenen Filter können nach den Empfehlungen des Autors Stanislav Chuvasov verbessert werden.



Hinweis zu den angehangenen Dateien:

Fork_Ch_ExpertH1_v1.mq4 - MTS "Chuvashov's Fork

Fork_Ch_MTS_v2.mq4 - MTS "Chuvashov's Fork" ohne Kommentare im Programmtext.



