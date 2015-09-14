Sistema de Trading Mecánico "Horquilla de Chuvashov"

"Estamos interesados en los valores más recientes para producir líneas de tendencia"

Thomas DeMark



Introducción

Stanislav Chuvashov propuso una técnica de trading de Forexusando el patrón de "horquilla de Chuvashov". En esta técnica, el enfoque del análisis de mercado tiene algo en común con el enfoque de DeMark trazando líneas de tendencia para el último intervalo de tiempo más cercano.



1. Método de elaboración de patrón de líneas "Horquilla de Chuvashov"



El indicador fractals se utiliza para dibujar el "horquilla de Chuvashov" patrón. Se dibuja la línea de tendencia principal pasando a través de los dos fractales vecinos 1 y 2 como se muestra en la tabla de precios (ver figura de abajo). La línea de tendencia alcista principal se dibuja basandose en fractales inferiores; la línea de tendencia bajista principal se dibuja basandose en fractales superiores.





Figura 1. Dibujo de la "horquilla de Chuvashov" patrón



Debemos esperar hasta que un fractal similar 3 se obtiene formado siguiendo el desglose de líneas de tendencia principal en la dirección opuesta a la tendencia. Una línea lateral a través de los fractales 2 y 3 junto a la línea de tendencia principal forma el patrón "horquilla de Chuvashov"(CF). Este es el nombre dado por el autor Stanislav Chuvashov.

El principal requisito del patrón de CF es que la línea lateral de la horquilla debe ser en la dirección de la tendencia. Líneas laterales rompiendo a través de dar lugar a señales: para vender en tendencia alcista y comprar en tendencia bajista.

Abajo está la secuencia de formación del patrón "horquilla de Chuvashov" ejemplificado en EURUSD H1 en 4 días consecutivos.





Figura 2. Formación del patrón "Horquilla de Chuvashov"



La figura 2 muestra la aparición del patrón "horquilla de Chuvashov" (CF) en la tendencia alcista que sugiere el fin de la tendencia o que la tendencia es plana. РњРўS abre una posición de venta.





Figura 3. Nuevo patrón de CF



6 barras (horas) más tarde, surgió que un nuevo patrón de CF con una brecha más amplia (Fig. 3) confirme el patrón anterior que sugere la reversión de la tendencia o ir plana.

MTS cierra la posición anteriorde venta en el nivel de Take Profit y abre una posición de venta nuevo en las condiciones del patrón de CF.





Figura 4. Confirmación del patrón de CF



La Figura 4 muestra que después de la reversión de la tendencia sobre el 11 de octubre, la tendencia que iba hacia abajo se confirma al principio del 12 de octubre por el patrón de CF dirigido hacia abajo.



Al mediodía, un nuevo cambio de tendencia comenzó a tomar forma y el precio se movió hacia la línea lateral del CF. Después del crude de la línea lateral, la posición de venta existente puede ser cerrada y se puede abrir una posición de compra.







Figura 5. Cambio de tendencia



Como puede verse en la figura 5, la tendencia se mantiene hacia arriba en la parte restante del día 12 de octubre y principios del 13 de octubre. Hacia la mitad del día, surge un patrón ascendente del CF. Otro cambio de tendencia se comenzó a mostrar en la mitad del día 13 de octubre. Siguiendo las señales formadas, MTS cerrará la posición de compra y se abrirá una posición de venta.

La anterior secuencia de formación de patrón puede rastrearse mediante el probador de estrategias en el modo de visualización a una velocidad baja, probando el archivo adjunto Fork_Ch_ExpertH1_v2.mq4 como Asesor Experto.





Figura 6. Las señales de Trading



La figura 6 proporciona algunas aclaraciones en cuanto a las señales de apertura y cierre de posiciones.





2. Algunas características del código propuesto para la "Horquilla de Chuvashov" en MQL4



La lista de variables, funciones para la apertura y cierre de órdenes, funciones de trazado de marcas y líneas de tendencia quedan sin comentarios en el código de abajo y no está previsto en el artículo ya que pueden encontrarse en los programas de los archivos adjuntos y son lo suficientemente simples de averiguar.



Tenga en cuenta que algunas variables se incluyen en la función principal del programa Start() ya que deben tender a cero en cada tick.

Comenzamos con la búsqueda de los tres últimos fractales consecutivos situados a lo largo, por ejemplo, de una tendencia bajista. En este caso, obtenemos una horquilla dirigida hacia abajo. Si hay una ruptura por encima de la línea lateral, se puede abrir una posición de compra.

for (i=M;i<=N;i++) { if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>High[i- 1 ] && High[i]>High[i- 2 ]) { VFN++; if (VFN== 1 ) { Vnf1=i; VMF1=High[i]; tim1= iTime ( NULL , 0 ,i); } if (VFN== 2 ) { VMF2=High[i]; if (VMF2>VMF1) { Vnf2=i; tim2= iTime ( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) { VMF3=High[i]; if (VMF3>VMF2) {Vnf3=i; tim3= iTime ( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) break ; } }

En el bucle anterior, hemos encontrado tres fractales en la forma especificada, es decir, el 1r fractal es menor que el 2º fractal y el 2º fractal es menor que el 3r fractal. Los fractales 3 º y 2 º son puntos de referencia en la construcción de la línea de tendencia principal y forman la base.



Sin embargo el 3r fractal (su valor) puede llegar a ser inferior a la proyección de la línea de tendencia principal en la vertical del 1r fractal:





Figura 7. Refinamiento de la ubicación del punto de referencia



Por lo tanto, presentamos a una número de operadores que refinan la ubicación del 3er punto de referencia conforme a los requisitos de construcción de patrones.

if (VMF3>VMF2 && VMF2>VMF1) { V_down1=((VMF3-VMF2)/(Vnf3-Vnf2)); PricePrL1_1f=VMF2-(Vnf2-Vnf1)*V_down1; if (VMF1>PricePrL1_1f) { V_down2=((VMF2-VMF1)/(Vnf2-Vnf1)); PricePrL2_1b=VMF1-Vnf1*V_down2; PricePrL1_1b=VMF2-Vnf1*V_down1; patternBuy = true ; patternSell = false ; DelLine(); CreateLine(); CreateArrow(); } }

Si el precio máximo del 1r fractal es mayor que el precio de la proyección de la línea de tendencia MAIN(1) en el mismo fractal, entonces se cumplen los requisitos de contrucción de la horquilla Chuvashov.



Así, el patrón de la "horquilla de Chuvashov" ha sido determinado y podemos trazar las líneas y marcas del patrón respectivo en el gráfico.

Ahora debemos determinar las condiciones y parámetros de la apertura de posición BUY.



if (OrdersTotal()< 1 ) { if (patternBuy== true ) {

Sería mejor si la gama de precio durante las últimas 25 barras fuera por lo menos 50 puntos.



Permítanos añadir condiciones adicionales, por ejemplo, una media móvil de periodo de 150 en los últimos 24 o 48 horas (barras) se dirige hacia abajo y el precio será más bajo de 89 puntos en este indicador (nivel Fibo89s).



if ((High[iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH, 25 , 0 )]-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW, 25 , 0 )])>= 50 * Point ) { if (Bid<Ma144_1- 89 * Point && (Ma144_1-Ma144_48)< 0 ) {

La condición principal para la apertura de una posición es cruzar de la línea de patrón lateral por precio.

Por ejemplo, puede ser como sigue:

if ((High[ 1 ]>PricePrL2_1b || Close[ 1 ]>PricePrL2_1b || (Open[ 1 ]<Close[ 1 ] && Close[ 1 ]>PricePrL2_1b) || Bid>PricePrL2_1b) && Bid<PricePrL2_1b+ 3 * Point ) {

Además, definimos los parámetros de Stop Loss y Take Profit. Establecer Stop Loss para ser igual al valor mínimo del precio sobre el intervalo de la barra "0" a la barrade l 2º fractal, es decir, en el bajo nivel del 1r fractal. Establecer Take Profit en el nivel de 0,6 del rango de precios.



Puesto que esta estrategia presupone trazado por fractales más bajos de la tendencia alcista, establecemos Take Profit para estar más de dos rangos del precio mínimo, por ejemplo: 100-200 puntos.

{ SL_B=(Bid-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,Vnf2, 0 )])/ Point ; if (SL_B<StopLevel) SL_B=Bid-(StopLevel+ 2 )* Point ; TP_B= 120 ; Print ( " OP_BUY Chuvashov's Fork" , " VMF1 = " ,VMF1, " < " ,PricePrH1_1f); Op_Buy_Ch(); return ; }

La búsqueda de los tres últimos fractales consecutivas acostado a lo largo de la tendencia alcista está basado en fractales inferiores y todo el proceso de hacer un patrón ascendente sigue la lógica de un patrón en una tendencia bajista.



for (i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { Print ( "Order selection error = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_BUY ) {

Si un patrón de tendencia alcista ha emergido mientras que una posición de compra se abre, significa que el precio ha dado la vuelta alrededor y empezó a ir hacia abajo. La posición de Compra debe ser cerrada.

if (patternSell== true ) { Print( " cerrar la posición de compra como el patrón opuesto ha emergido" ); Close_B_Ch(); return ; }

Pasamos a la modificación de la posición de compra abierta.



El proceso de modificación se divide en 3 etapas. En la primera etapa, trazamos el Stop Loss más cercano a la "pérdida cero". En la segunda etapa, cuando el precio alcanza un beneficio positivo igual o mayor que el Stop Loss, movemos el Stop Loss hasta el nivel de posición de apertura.



if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B/ 2 )* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Red ); return ; } if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B+StopLevel)* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Magenta ); return ; }

Cuando el precio alcanza un beneficio de más de 1,5 veces el valor del Stop Loss, trazamos el SL_B para el fractal más cercano inferior que debe ser mayor que el anterior Stop Loss y más adelante los fractales inferiores ascendentes de la tendencia alcista.

if ((Bid-OrderOpenPrice())>=(SL_B+SL_B/ 2 )* Point && OrderStopLoss()>=OrderOpenPrice()) { for (k= 3 ;k<= 24 ;k++) { if (Low[k]<Low[k+ 1 ] && Low[k]<Low[k+ 2 ] && Low[k]<Low[k- 1 ] && Low[k]<Low[k- 2 ]) { VlFl_L=Low[k]; if (VlFl_L>OrderStopLoss()) { tim1_L=iTime( NULL , 0 ,k); OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), VlFl_L+ 2 * Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Aqua ); if (VlFl_L!= 0 ) break ; return ;

Conclusión

Una breve conclusión es que la muestra introducida MTS produce los mismos resultados positivos cuando está probado por distintos brokers.

La técnica descrita puede utilizarse por los traders como un componente del sistema comercial. Sin embargo debe desarrollarse en términos de filtros para la apertura de posiciones. Los filtros propuestos aquí arriba pueden mejorarse según lo recomendado por el autor de la técnica de Stanislav Chuvashov.



Las recomendaciones pueden encontrarse en 17 lecciones gratis por Stanislav Chuvashov (en ruso).

Notas para los archivos adjuntos: