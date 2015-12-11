「チュヴァショーフのフォーク」という取引システム

「トレンドラインを作成するための最終値に興味を持つ」

はじめに

スタニスラブ・チュヴァショーフは、「チュヴァショーフのフォーク」という概念に基づくFX取引方法をご紹介します。「チュヴァショーフのフォーク」では、相場の状態を分析する方法がデマークのチャート分析テクニックに似ています。







1. 「チュヴァショーフのフォーク」というパターンでトレンドラインを作成する方法



チュヴァショーフのフォークを作成するために、フラクタルインジケーターが使用されます。価格チャートで隣のフラクタルの1、2を通る直線を作ってみましょう。下フラクタルを通って上昇メイントレンドラインを作るし、上フラクタルを通って過去メイントレンドラインを作ります。





図1. 「チュヴァショーフのフォーク」の作成



メイントレンドラインを割って同じようなフラクタル「3」が生成されることを待っています。フラクタル2及びフラクタル3を通る側線とメイントレンドラインを合わせて「チュヴァショーフのフォーク」というパターンを作成できます。これは、スタニスラブ・チュヴァショーフが思い出した名前です。

「チュヴァショーフのフォーク」パターンのキーアイデアは、この側線がトレンドの方向へ向かうことです。側線を抜ける場合、シグナルが発生します。 上昇トレンドをチャートで判断できれば買いシグナルで、下降トレンドなら売りシグナルがベストタイミングでわかります。特許技術の紹介動画はこちら「チュヴァショーフのフォーク」の紹介動画です。

「チュヴァショーフのフォーク」パターンの作成の順序は以下のようになります（例として4日間の1時間足を挙げます）。





図2. 「チュヴァショーフのフォーク」パターンの発生



図2では上昇トレンドで「チュヴァショーフのフォーク」パターンが発生することが見られます。取引システムは売りポジションを開きました。





図3. 新しいパターン



6バー後に（6時間後に）新しい「チュヴァショーフのフォーク」パターンが発生しました（図3)。その場合、相場が反転する、またはレンジになります。

取引システムは売りポジションを決済して、パターンの条件に合わせて新しい売りポジションをオープンします。





図4. パターンの確認



図図4からわかるように、10月11日に相場が反転するし、下降トレンドとなります。10月12日午前中に続いてる「チュヴァショーフのフォーク」のパターンは、それを確認します。



真っ昼間から価格が側線の方に向かうので、相場が反転し、上昇トレンドとなります。価格が側線を超える場合、売りポジションを決済して買いポジションを開くタイミングです。







図5. トレンド転換



図5から見られるように、10月12日午後または10月13日午前中に上昇トレンドが続きます。また、真っ昼間ぐらいに上に向かって出るフォークが発生しましました。10月13日午後中に相場が反転し、下降トレンドとなります。このシグナルが作成した後で、取引システムは買いポジションを決済し、売りポジションをオープンします。

上で述べたパターンの生成の順序がストラテジーテスターでは見られます。Vilka_Ch_Demo20.mq4という添付ファイルをバックテストしてみてください。





図6. 取引シグナル



この図は、なんか買い取引参考・売り注文参考のことを表しています。





2. 「チュヴァショーフのフォーク」として指定されるmq4コードの特徴



添付ファイルからすべてがわかるので、変数の一覧、注文のオープン・クローズをする関数、マークを付ける関数、トレンドラインを描く関数の前には説明を書きません。



注意：各ティックで0 にリセットされる変数がStart()関数に渡されます。

1つずつ順に表示される3つのフラクタルの検索から始めましょう。この場合、下に向かって出るフォークが発生します。価格が側線を超える場合、買いポジションをオープンします。



for (i=M;i<=N;i++) { if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>High[i- 1 ] && High[i]>High[i- 2 ]) { VFN++; if (VFN== 1 ) { Vnf1=i; VMF1=High[i]; tim1=iTime( NULL , 0 ,i); } if (VFN== 2 ) { VMF2=High[i]; if (VMF2>VMF1) { Vnf2=i; tim2=iTime( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) { VMF3=High[i]; if (VMF3>VMF2) { Vnf3=i; tim3=iTime( NULL , 0 ,i); } } if (VFN== 3 ) break ; } }

上記のループでは、1つずつ順に表示される3つのフラクタルを決定しました。すなわち、1つ目のフラクタルは2つ目のフラクタルより低くて、2つ目のフラクタルは3つ目のフラクタルより低いです。2つ目のフラクタルと3つ目のフラクタルを通る直線を作るとメイントレンドラインとなります。これらのフラクタルは基準点を表しています。



ただし、3つ目のフラクタルの値はメイントレンドラインと1つ目のフラクタルの交差以下になる可能性があります。

図7. 基準点の配置



そのため、3つ目の基準点の配置を確認する演算子が使用されます。

if (VMF3>VMF2 && VMF2>VMF1) { V_down1=((VMF3-VMF2)/(Vnf3-Vnf2)); PricePrL1_1f=VMF2-(Vnf2-Vnf1)*V_down1; if (VMF1>PricePrL1_1f) { V_down2=((VMF2-VMF1)/(Vnf2-Vnf1)); PricePrL2_1b=VMF1-Vnf1*V_down2; PricePrL1_1b=VMF2-Vnf1*V_down1; patternBuy = true ; patternSell = false ; DelLine(); CreateLine(); CreateArrow(); } }

1つ目の上フラクタルの値がメイントレンドラインの1つ目のフラクタルへの射影の値より高い場合、「チュヴァショーフのフォーク」の要求に応じます。



このように、「チュヴァショーフのフォーク」 のパターンが指定されました。

これから、買いポジションの条件を決める必要があります。



if (OrdersTotal()< 1 ) { if (patternBuy== true ) {

もし最後の25バーで価格帯が50ポイントなら良いでしょう。



追加条件を指定しましょう。例えば、日足の150日移動平均線が下に向かってこの指標に比べて89ポイント以下です。



if ((High[iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH, 25 , 0 )]-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW, 25 , 0 )])>= 50 * Point ) { if (Bid<Ma144_1- 89 * Point && (Ma144_1-Ma144_48)< 0 ) {

ポジションオープンの主な条件として、価格が側線を交差する必要があります。

例えば以下のようになります。

if ((High[ 1 ]>PricePrL2_1b || Close[ 1 ]>PricePrL2_1b || (Open[ 1 ]<Close[ 1 ] && Close[ 1 ]>PricePrL2_1b) || Bid>PricePrL2_1b) && Bid<PricePrL2_1b+ 3 * Point ) {

次に、決済逆指値と決済指値を指定しましょう。決済逆指値を最小値で指定し、ゼロバーから2つ目のフラクタルのバーまでの最小値です。価格帯を0,6超えて決済指値を設定します。



こちらのトレンド戦略では上昇トレンドの下フラクタルのチェックが実行されるので、100～200ポイントなど価格帯を2 倍超える決済指値を指定してみましょう。

{ SL_B=(Bid-Low[iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,Vnf2, 0 )])/ Point ; if (SL_B<StopLevel) SL_B=Bid-(StopLevel+ 2 )* Point ; TP_B= 120 ; Print ( " OP_BUY チュヴァショーフのフォーク" , " VMF1 = " ,VMF1, " < " ,PricePrH1_1f); Op_Buy_Ch(); return ; }

最後の1つずつ順に表示される3つのフラクタルを上昇トレンドの下フラクタルにより決定し、上に向かうパターンを作成します。



for (i= OrdersTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { Print ( "注文の選択のエラー = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_BUY ) {

買いポジションがオープンされ、上に向かうパターンが生成された場合、相場が反転し、下降トレンドとなります。買いポジションを決済したほうがいいです。

if (patternSell== true ) { Print( " 売り注文参考なので、買いポジションを決済する必要がある" ); Close_B_Ch(); return ; }

未決済の買いポジションの修正へ行きましょう。



修正は3段階で処理します。1つ目の段階では、決済逆指値をゼロロスの値に近くします。2つ目の段階では、決済逆指値以上である利益が出る場合、決済逆指をポジションを開始するレベルにします。



if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B/ 2 )* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Red ); return ; } if ((Bid-OrderOpenPrice())>SL_B* Point && OrderStopLoss()<OrderOpenPrice()) { OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss()+(SL_B+StopLevel)* Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Magenta ); return ; }

利益が決済逆指値の1.5倍以上大きい場合、SL_Bを一番近い下フラクタルに引いてみましょう。

if ((Bid-OrderOpenPrice())>=(SL_B+SL_B/ 2 )* Point && OrderStopLoss()>=OrderOpenPrice()) { for (k= 3 ;k<= 24 ;k++) { if (Low[k]<Low[k+ 1 ] && Low[k]<Low[k+ 2 ] && Low[k]<Low[k- 1 ] && Low[k]<Low[k- 2 ]) { VlFl_L=Low[k]; if (VlFl_L>OrderStopLoss()) { tim1_L=iTime( NULL , 0 ,k); OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), VlFl_L+ 2 * Point , OrderTakeProfit()+ 1 * Point , 0 , Aqua ); if (VlFl_L!= 0 ) break ; return ;





まとめ

結論は以下の通りです。すべてのブローカーは、この記事で説明している取引システムの結果が大体同じで、良い結果です。

この記事で説明している方法やコードは取引システムの部分を表しています。ただし、ポジションをオープンするフィルタのコードを書き直したほうがいいでしょう。ここでご紹介されたフィルタはスタニスラブ・チュヴァショーフから提供されました。



特許技術の紹介動画はこちら、「チュヴァショーフのフォーク」の17の紹介動画。

