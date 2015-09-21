Barras sintéticas - Uma Nova Dimensão para Exibição de Informações Gráficas dos Preços

Introdução

Em análise técnica, a grande maioria dos traders ativos usam o gráfico de barras tradicional ou de velas (candles). Estes gráficos são conhecidos comumente por divergirem na escala de tempo, baseados na forma que são plotados. Em outras palavras, uma barra de tempo tradicional ou vela reflete a variação de flutuações de preço ao longo de um determinado período de tempo. São quatro preços de base comuns: abertura, máxima, mínima e fechamento.

Um impulso aos estudos nessa direção foi dado pelo fato de que os gráficos de barras tradicionais, embora muito populares, têm uma desvantagem bastante substancial. Esta desvantagem torna-se muito óbvia quando tais gráficos são usados em sistemas de negociação e estes são formados após a conclusão da última barra.





Barras sintéticas



Um sinal de negociação durante os movimentos fortes e repentinos muitas vezes é formado quando o preço já passou pela sua fase de impulso e está dando aos traders a oportunidade de "saltar para o último carro".



Na maioria dos casos, este é um sinal bastante arriscado, pois a possibilidade do preço chafurdar é considerável em comparação com o movimento adicional na direção do impulso inicial. Um exemplo típico de surgimento de tal sinal é mostrado abaixo. Condições aos sinais de negociação emergentes são representados por combinações de cruzamentos das médias móveis.



Fig. 1. Cruzamento das médias móveis no gráfico de barras

Este problema foi resolvido pelo desenvolvimento e implementação de métodos de exibição de preços como : Renko, Kagi ou gráficos de Ponto e Figura.

Todos estes gráficos são baseados num único parâmetro - a altura da caixa exibida ou um movimento de preço fixo. No entanto, não ganharam ampla aceitação, pois apesar de ter uma vantagem em termos de bom timing ao sinais de negociação, também tiveram uma série de desvantagens de natureza um pouco diferente.

Em primeiro lugar, é muito difícil de usar estas cartas em conjunto com indicadores conhecidos e populares de análise técnica. Em segundo lugar, eles são muito peculiares na aparência, muito diferente de um gráfico de barras tradicional, ocorre uma incompatibilidade entre os estilos de exibição de preço.

Face ao exposto, decidiu-se desenvolver um método de exibição de preços que combinam as vantagens da altura da caixa exibida no gráfico (Renko, Kagi ou gráficos de ponto e figura) com as barras tradicionais. Foi chamado de Barra Sintética.

O princípio fundamental por trás da barra sintética não é o fator tempo como nas barras tradicionais, mas o fator do movimento dos preços. Isto significa que pode haver uma barra sintética no gráfico (por horas) até que o preço comece a mover-se, enquanto que um movimento forte pode resultar muito maior do que uma barra sobre apenas um minuto de intervalo.

Em outras palavras, não existe tempo obrigatório neste tipo de exibição, portanto a escala de tempo no gráfico sintético não desempenha qualquer papel. Além disso, as barras sintéticas resultantes não são diferentes das barras de tempo na aparência tradicional e podem ser utilizadas em conjunto com qualquer indicador MetaTrader 4

Estas barras são quase idênticas as barras de tempo usual, com a única diferença que todas têm a mesma altura. A figura abaixo mostra uma mesma seção do gráfico igual a figura acima, porém apenas usando barras sintéticas.







Fig. 2. Cruzamento das médias móveis no gráfico de barras sintéticas





Como são plotadas as barras sintéticas? Para começar, o principal parâmetro é definido - altura da barra em pontos. Em seguida, um indicador especialmente concebido começa a armazenar e analisar todos os ticks de entrada.





Algorítmo de Plotagem da Barra Sintética



Vamos dar uma olhada no processo para desenhar as barras sintéticas. Começando com a primeira barra. O primeiro tick é salvo na ABERTURA (O) de preço. O próximo tick será a MÁXIMA (H) ou MÍNIMA (L) de preço, dependendo se o novo preço é maior ou menor do que o nível da ABERTURA (O) de preço.



MÁXIMAS (H) ou MÍNIMAS (L) são atualizadas, desde que os preços ultrapassem os valores anteriores das MÁXIMAS (H) ou MÍNIMAS (L). Se o próximo preço faz a diferença entre a MÁXIMA (H) ou MÍNIMA (L) de preço da altura da barra especificada, a barra será fechada e uma nova barra vai iniciar sua formação. Uma característica desta barra é que o FECHAMENTO (C) de preço será sempre igual a MÁXIMA (H) ou MÍNIMA (L).

Este indicador foi desenvolvido com base no script Period Converter incluído no pacote padrão do terminal MetaTrader 4. O código do indicador é fornecido no arquivo anexo.





Usando o Indicador



Este indicador é um pouco mais complicado do que o uso dos indicadores padrão. O indicador primeiro deve ser colocado na pasta onde você coloca seus indicadores personalizados. Então você precisa abrir um gráfico de 1 hora para par de moedas escolhido e anexar o nosso indicador "synbar.mq4".







Fig. 3. Preparação de dados

Uma vez que o indicador tenha processado o histórico de barras de 1 minuto, ele irá gerar um novo gráfico de timeframe M9. Você pode abri-lo a partir do menu principal "Arquivo - Abrir Offline", e então, selecionar a opção "Símbolo do Instrumento", M9 - "Abrir".





Fig. 4. A abertura de um gráfico de barras sintéticas

Você pode trabalhar com este gráfico como está acostumado, desde que ambos os gráficos M1 e M9 estejam abertos em seu desktop.







Fig. 5. Gráfico EURUSD plotado usando barras sintéticas

Você poderá anexar todos os tipos de indicadores neste gráfico, desenhar linhas sobre ele, colocar objetos gráficos, etc. A única limitação é que Expert Advisors não funcionarão neste gráfico.

No entanto, esta limitação foi solucionada com êxito por um script com funções do Expert Advisor. Scripts, curiosamente, funcionam corretamente neste gráfico. Infelizmente, este artigo não tem a intenção de resolver problemas de script do gráfico M9 e não vai lidar com eles neste momento.

Para garantir o funcionamento adequado do indicador, você deve permitir importações de DLL.





Fig. 6. Configurações do Expert Advisor





O indicador tem apenas dois parâmetros. O primeiro, mais crítico e primordial é a altura das barras.

O parâmetro ExtBarHeight é definido em pontos (pontos como é definido pelo servidor de negociação). Por exemplo, se um ponto é um número de quatro dígitos, então digite o número integrante usual de pontuação que você deseja definir. Se um ponto é um número de cinco dígitos, multiplique o número inteiro de pontos por 10.

é definido em pontos (pontos como é definido pelo servidor de negociação). Por exemplo, se um ponto é um número de quatro dígitos, então digite o número integrante usual de pontuação que você deseja definir. Se um ponto é um número de cinco dígitos, multiplique o número inteiro de pontos por 10. SplitOnLine é um parâmetro auxiliar que apenas determina a forma como o gráfico será exibido. Se você deseja obter um gráfico estático, defina FALSE como valor do parâmetro. Se você deseja obter um gráfico com uma formação dinâmica de barras, defina TRUE.

É claro que o tipo de gráfico depende da alturas da barras definido pelo ExtBarHeight. Isso também vai afetar muito o desempenho de seus sinais do sistema de negociação. A altura da barra é um parâmetro adicional e pode, em alguns casos, ser o único.





Fig. 7. Gráfico EURUSD, barras diárias







Fig. 8. Gráfico EURUSD, barras sintéticas





Conclusão



O fato dos sinais de negociação serem vinculados ao tempo pode ser evitado pelo uso das barras sintéticas, assim obtem-se uma oportunidade de receber sinais de negociação antes da conclusão da barra do tempo tradicional. Além disso, estes gráficos tem olhar "mais suave", sem movimentos bruscos fortes. Podemos destacar o seguinte recurso:

Uma vez que o sinal de negociação pode ser formado em qualquer momento, você precisa garantir o monitoramento constante dos gráficos.

Entre as desvantagens temos a seguinte: se o mercado "explode" e forma um gap muito maior do que o valor da altura da barra sintética, o gráfico pode ser processado posteriormente. Isso significa que:

Mesmo se os sinais de negociação apresentados no quadro sob tais circunstâncias são bastante atraentes, será impossível trabalhar com eles porque não existe nenhuma corretora que permita a negociação dentro de um gap.



Dica - não negocie quando está se formando um gap no mercado.