Como criar o seu próprio limite móvel

Introdução

Antes de começarmos com o assunto deste artigo, eu acho que é uma boa ideia colocar os pingos nos is e cruzar os ts. Mais uma vez nós definimos os termos "posição" e "pedido":

Posição - é um compromisso do negócio, ou seja, número de contratos comprados ou vendidos para um instrumento financeiro. Pode existir apenas uma posição para um instrumento.

Pedido - é uma instrução para o corretor comprar ou vender um instrumento financeiro. Existem diversos tipos de pedidos: mercado e pendentes, assim como pedidos de parada (Stop Loss e Take Profit).



Figura 1. Posições e pedidos



Este artigo foca no acompanhamento dos níveis de Stop Loss para posições. Para pedidos pendentes, esta operação não faz nenhum sentido, porque você pode seguir diretamente para o preço do pedido. E quanto ele se transforma em uma posição (ou sua parte), então este material será útil.



A posição de negócio pode ser fechada não somente pressionando o botão "Fechar" na caixa de diálogo da posição. (Figura 2)

Figura 2. Fechando uma posição usando o botão "Fechar" na caixa de diálogo da posição. 1 - abra o menu contextual da posição, 2 - selecione "Fechar posição"

3- Clique no botão "Fechar"

Adicionalmente, a posição pode ser fechada automaticamente quando o preço alcançar um nível pré-determinado de lucro (Take Profit), ou de prejuízo (Stop Loss). Ao contrário de fechar uma posição utilizando o botão "Fechar", fechar por Stop Loss e Take Profit não é feito pelo terminal (pelo negociante ou especialista, mas pelo investidor ou corretor. Assim, a posição de fechamento é totalmente garantida, independente da conexão ou fornecimento de energia. Isto torna o uso do Stop Loss um elemento praticamente obrigatório no trabalho do negociante.



A única ação que o negociador deve tomar - é dar uma ordem ao corretor para estabelecer os níveis de parada protetora. Nestas palavras, você deve estabelecer o Stop Loss (Parar Perdas) na posição (ou abrir a posição com esse nível estabelecido). A configuração de Stop Loss é feita usando o comando "Modificar" do menu contextual no terminal. Na lista de posições, selecione uma posição, clique com o botão direito e escolha "Modificar ou Deletar". Então na caixa de diálogo da posição você precisa inserir o nível necessário de Stop Loss e clicar "Modificar". (Figura 3)

Figura 3. Configurando o Nível de Stop Loss da posição. 1- abra o menu contextual da posição, 2- clique "Modificar ou deletar", 3 - estabeleça o valor, 4 - clique "Modificar"



Os níveis de Stop Loss da posição são mostrados na tabela de preço juntamente com o seu nível de abertura. (Figura 4)

Figura 4. Posição com Stop Loss. O nível é marcado com uma linha pontilhada vermelha rotulada com sl na sua borda esquerda

Você pode não somente instalar Stop Loss para uma posição, mas também alterar periodicamente seu valor. Por exemplo, você pode elevá-lo quando o preço muda para uma direção lucrativa, desse modo reduzindo a perda possível. Tal elevação do nível de proteção é conhecido como parada móvel.



Existem muitas variações de parada móvel: você pode simplesmente usar a Stop Loss depois que o preço estiver a uma certa distância. Você pode começar a mover o Stop Loss não imediatamente, mas quando a posição atingir certa lucratividade, então ele é movido imediatamente para o nível de ponto de equilíbrio. Esta variante é padrão e embutida no terminal do cliente MetaTrader 5. Para usar a parada móvel padrão, clique com o botão direito em posição e selecione "Trailing stop" (Parada Móvel ou Stop Móvel) (Figura 5).

Figura 5. Habilitando a parada móvel padrão no terminal. 1- abra o menu contextual da posição, 2- clique "Trailling Stop", 3 - selecione o valor (ou configure o valor).

O comando de configuração do valor (Personalizado)está na base do menu contextual, e não é mostrado na imagem

Em adição ao monitoramento direto de preço, a parada móvel pode trabalhar na base de algum indicador técnico. Por exemplo, baseado nas médias móveis, isto permite não reagir a mudanças de curto prazo do preço, baseado no indicador Ichimoku ou mais apropriado; e até no indicador Parabolic SAR (Parada e Reverso), que não é planejado inicialmente para este propósito. Veja a Figura 6.

Figura 6. Indicador Parabolic SAR

Na programação processual do MQL4, uma parada móvel tem sido criada usualmente como uma função separada ou tem sido integrado em outras funções. Por exemplo, na Amostra do Especialista MACD, incluído no MetaTrader 4, a função de parada móvel é integrada com a função de fechamento de pedidos de mercado.



for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { if (OrderType()==OP_BUY) { if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss()<Bid- Point *TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid- Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Green); return ( 0 ); } } } } else { if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 ,Violet); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+ Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 ,Red); return ( 0 ); } } } } } }

MQL5 como Linguagem orientada à objeto fornece muito mais possibilidades na criação de especialistas. Ele lhe permite criar classes versáteis e multifuncionais que podem posteriormente ser rapidamente integrada em praticamente qualquer especialista. Neste artigo nós devolveremos tal classe.



1. Criando uma classe base de parada móvel

Como mencionado acima, existem um grande número de limites móveis, mas eles todos tem aspectos funcionais em comum:

Determinar tipo (direção) da posição;

Determinar o nível atual de Stop Loss da posição;

Calcular o novo nível de Stop Loss;

Checar para necessidade de alteração no nível atual de Stop Loss;

Modificar o nível de Stop Loss da posição.

O tipo da parada móvel determinará apenas o valor do nível calculado de Stop Loss. Assim, a funcionalidade básica da parada móvel será incluída na classe base. Para funcionalidade, que depende do tipo de parada móvel, subclasses serão criadas. Aplicação aos métodos destas subclasses será feita através de métodos virtuais da classe base.

Uma vez que nós estamos planejando usar indicadores técnicos, para assegurar sua operação estável, é necessário prover uma aplicação prática periódica a eles. Para este propósito nós usaremos o temporizador. Nós também planejamos ligar/desligar limites móveis (quando usando classes como parte de um sistema de negócio mecânico), e depois ligar/desligar usando o botão - objeto gráfico (quando usando classes como parte de especialistas auxiliares). De acordo com estes requerimentos funcionais, a classe base terá o seguinte conjunto de métodos:



class CTrailingStop { protected : public : void CTrailingStop(){}; void ~CTrailingStop(){}; void Init(){}; bool StartTimer(){}; void StopTimer(){}; void On(){}; void Off(){}; bool DoStoploss(){}; void EventHandle(){}; void Deinit(){}; virtual bool Refresh(){}; virtual void Setparameters(){}; virtual int Trend(){}; virtual double BuyStoploss(){}; virtual double SellStoploss(){}; };

Quando nomeando o método Init(), ele aceitará os parâmetros gerais que não dependem do tipo da parada móvel usada. O método configurará o modo de parada móvel e preparar as variáveis com alguns parâmetros de mercado.

StartTimer() - será usado para iniciar o temporizador, necessário para envio periódico para indicadores e para mantê-los forçadamente as provisões do terminal.

StopTimer() - será usado para parar o temporizador no encerramento de trabalho do especialista.

On() - habilitando a parada móvel e configurando o botão para modo pressionado (se o botão é utilizado).

Off() - desabilitando parada móvel e configurando o botão para modo não pressionado (se o botão é utilizado).

DoStoploss() - Método principal de manutenção do nível de Stop Loss da posição.

EventHandle() - utilizado para processamento de eventos de gráfico, particularmente para responder para pressionar o botão e ligar/desligar a parada móvel, dependendo da posição do botão.

Deinit() - opera quando o especialista termina o trabalho, garante a liberação do controle do indicador.

Refresh()- provém atualização dos valores indicadores. Este método é necessário para determinar os valores atuais dos indicadores, antes de calcular os valores de Stop Loss. Além disto, este método é utilizado independentemente - é chamado periodicamente por temporizador para manter os indicadores em condições de trabalho.

SetParameters() - quando você aciona este método ele aceita parâmetros indicadores, o indicador é carregado com os parâmetros específicos.

Tren() - método de determinação de média, demonstrada pelo indicador. Se o indicador demonstrar a direção acima, ele retorna valor 1, se a baixo - retorna -1.

Os métodos BuyStoploss() e SellStoploss() retornarão os novos valores de Stop Loss para situações de compra e venda, calculados pelo indicador.

1.1. Método Init()





O método Init() é o primeiro método, chamado após criar uma instância de classe. Ele aceita os parâmetros gerais, independente do tipo de parada móvel; símbolo, prazo, modo de parada móvel (por turnos ou por barras), para anexar ou não anexador indicador a planilha, criar ou não criar botão. Assim então ele aceita as propriedades do botão: Coordenada X do botão, coordenada Y do botão, cor do botão, cor do título do botão.



Os parâmetros, necessários para funcionamento futuro, são armazenados nas variáveis da classe. Além disto, quando o método Init() funciona, ele determina os parâmetros principais imutáveis de mercado, necessários para a parada móvel: o número de dígitos depois do ponto e o valor do ponto. Finalmente, dependendo do tipo da parada móvel, o nome do botão e seu título são formados. Se ele é configurado para usar um botão, ele é criado.

Na seção "protegida" vamos nomear todas as variáveis necessárias:

protected : string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; bool m_eachtick; bool m_indicator; bool m_button; int m_button_x; int m_button_y; color m_bgcolor; color m_txtcolor; int m_shift; bool m_onoff; int m_handle; datetime m_lasttime; MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; int m_digits; double m_point; string m_objname; string m_typename; string m_caption;

Agora vamos escrever o método Init() em si:

void Init( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, bool eachtick = true, bool indicator = false, bool button = false, int button_x = 5 , int button_y = 15 , color bgcolor = Silver , color txtcolor = Blue ) { m_symbol = symbol; m_timeframe = timeframe; m_eachtick = eachtick; if (eachtick) { m_shift= 0 ; } else { m_shift= 1 ; } m_indicator = indicator; m_button = button; m_button_x = button_x; m_button_y = button_y; m_bgcolor = bgcolor; m_txtcolor = txtcolor; m_digits=( int ) SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); m_point= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_POINT ); m_objname= "CTrailingStop_" +m_typename+ "_" +symbol; m_caption=symbol+ " " +m_typename+ " Trailing" ; m_request.symbol=m_symbol; m_request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; if (m_button) { ObjectCreate ( 0 ,m_objname, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_XDISTANCE ,m_button_x); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_YDISTANCE ,m_button_y); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_BGCOLOR ,m_bgcolor); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_COLOR ,m_txtcolor); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_XSIZE , 120 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_YSIZE , 15 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_FONTSIZE , 7 ); ObjectSetString ( 0 ,m_objname, OBJPROP_TEXT ,m_caption); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,false); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_SELECTABLE ,false); ChartRedraw (); } m_onoff=false; };

Você pode ver que ao criar o nome e título do botão, a variável m_typename é utilizada, que não foi inicializada com nenhum valor. Atribuir um valor a ela será feito no construtor da subclasse. Então, quando utilizando métodos diferentes de parada móvel ele terá valor diferente, correspondendo ao tipo de parada móvel usada.

1.2. Método StartTimer()

O método StartTimer() iniciar o temporizador comum do especialista.

bool StartTimer() { return ( EventSetTimer ( 1 )); };

Quando utilizando um temporizador, você deve adicionar o chamado do método Refresh() na função OnTimer() para atração periódica para o indicador.

1.3. Método StopTimer()

O método StopTimer() para o temporizador de um especialista.

void StopTimer() { EventKillTimer (); };

Quando o especialista encerra seu o trabalho, este método para o temporizador, caso você o tenha utilizado. Este método será chamado quando executando o método Deinit() de uma classe.

1.4. Método On()

O método On() liga a parada móvel. Ligar é feito pela atribuição de valor real à variável m_onoff. Se botão é configurado para ser usado na inicialização da classe, então ele é pressionado.

void On() { m_onoff=true; if (m_button) { if (! ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,true); } } }

1.5. Método Off()

O método Off() desliga a parada móvel. Desligar é feito pela atribuição de valor falso à variável m_onoff. Se o botão é configurado para ser usado na inicialização da classe, então ele é desapertado.

void Off() { m_onoff=false; if (m_button) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,false); } } }

1.6. Método EventHandle()

O método EventHandle() será nomeado a partir da função OnChartEvent() e consequentemente serão aceitos todos os parâmetros transmitidos a função OnChartEvent().

void EventHandle( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==m_objname) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { On(); } else { Off(); } } }

Se o evento CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ocorrer, e estes eventos ocorrem com o botão que tem o nome m_objname (nome do objeto, com o qual o evento ocorreu, é passado na variável sparam), então dependendo do estado do botão, os métodos On() ou Off() são executados.

1.7. Método Deinit()

O método Deinit deve ser chamado quando o especialista termina o seu trabalho. Este método para o temporizador, libera o controle dos indicadores e deleta o botão, caso este tenha sido usado.

void Deinit() { StopTimer(); IndicatorRelease (m_handle); if (m_button) { ObjectDelete ( 0 ,m_objname); ChartRedraw (); } }

Os métodos virtuais Refresh(), SetParameters(), Tren(), ButStoploss() e SellStoploss() serão discutidos posteriormente - quando nós criaremos subclasses de parada móvel. Agora vamos considerar o método principal da classe base - o método DoStoploss().

1.8. Método DoStoploss()

O método DoStoploss() é o método funcional principal, o qual deve ser nomeado a partir da função OnTick() em cada turno. Se o valor da variável m_onoff é falso (limite variável desligado), o método imediatamente termina o seu trabalho.



if (!m_onoff) { return ( true ); }

Posteriormente, se a parada móvel estiver funcionando no modo por barra, então o tempo é checado - comparando o tempo da barra criada com o tempo da última execução bem sucedida de função. Se o tempo corresponde, então o método finaliza sua atividade.



datetime tm[ 1 ]; if (!m_eachtick) { if ( CopyTime (m_symbol,m_timeframe, 0 , 1 ,tm)==- 1 ) { return ( false ); } if (tm[ 0 ]==m_lasttime) { return ( true ); } }

Se a parada móvel está ligada e a checagem de tempo estiver ocorrido, então a parte principal do método é executada - valores indicadores são atualizados (o método Refresh() é chamado).

if (!Refresh()) { return ( false ); }

Então, dependendo do valor retornado pelo método Trend(), a parada móvel, seja para posição de compra ou venda, é executada.

switch (Trend()) { case 1 : break ; case - 1 : break ; }

Considere sua função no exemplo para a posição de compra.

if ( PositionSelect (m_symbol, 1000 )) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { sl=BuyStoploss(); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )-m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMin (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl>possl) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } }

Se a posição pode ser selecionada, seu tipo é conferido. Se o tipo da posição corresponde com a média, então, usando o método BuyStoploss(), nós obtemos o valor requerido de Stop Loss (na variável sl). Depois, determine o nível permitido, no qual o Stop Loss pode ser configurado. Se o nível calculado é próximo do permitido, ajuste o valor da variável sl. Então nós obtemos o valor atual da posição de Stop Loss (na variável possl), e comparamos alores das variáveis sl e possl. Se o novo valor da identidade do Stop Loss é melhor que o valor atual - modifique a posição.

Antes que a modificação preencha os campos sl e tp da estrutura do MqlTradeRequest. A variável m_request.sl é atribuída com o valor requerido de Stop Loss, a variável m_request.tp - com o valor existente de Take Profit (o deixe imutado). O resto dos campos estão sendo preenchidos quando o método Init() é executado. Após preencher a estrutura a função OrderSend() é chamada.



Ao encerrar o seu trabalho, o valor da variável m_result.retcod é verificado. Se o valor não for igual a TRADE_RETCODE_DONE, então por alguma razão foi impossível realizar ação, requerida pela função OrderSend(). Ao mesmo tempo em uma mensagem de registro com o número de erros e realização do método é executada. Se a função OrderSend() for terminada com sucesso, então recorde a barra de tempo, na qual o último trabalho do método DoStoploss foi feito. No caso de erro, mesmo no modo por barra, no próximo turno uma tentativa de retentar o método será feita. Tentativas continuarão por tão longo quanto se complete o seu trabalho com sucesso.

Abaixo esta todo o código do método DoStopLoss().

bool DoStoploss() { if (!m_onoff) { return (true); } datetime tm[ 1 ]; if (!m_eachtick) { if ( CopyTime (m_symbol,m_timeframe, 0 , 1 ,tm)==- 1 ) { return (false); } if (tm[ 0 ]==m_lasttime) { return (true); } } if (!Refresh()) { return (false); } double sl; switch (Trend()) { case 1 : if ( PositionSelect (m_symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { sl=BuyStoploss(); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )-m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMin (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl>possl) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } } break ; case - 1 : if ( PositionSelect (m_symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { sl=SellStoploss(); sl+=( SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_ASK )+m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMax (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl<possl ||="" possl="= 0) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } } break ; } m_lasttime=tm[ 0 ]; return (true); }

Note as diferenças no código para as situações de compra e venda. Para a posição de venda, o valor retornado por SellStopLoss é aumentado pelo valor da dispersão, porque a posição de venda é fechada pelo Preço de Venda. Portanto, a contagem regressiva do nível mínimo de Stop Loss (Parar Perdas) para compra é feita pelo preço de Compra, para a Venda - a partir do Preço de Venda.

Por agora nós encerramos com a criação de classes bases de parada móvel. Vamos proceder com a criação de subclasses.

2. Subclasse de parada móvel para indicador Parabolic SAR



Os métodos virtuais de classe CTraillingStop já te dizem o conteúdo de uma subclasse - Os métodos SetParameters(), Refresh(), Tren(), BuyStoploss(), SellStoploss() e o construtor de classe para configurar o nome da parada móvel. Esta classe será nomeada como CParabolicStop. Uma vez que a classe é uma subclasse de CTraillingStop, isso será mencionado em sua declaração.

class CParabolicStop: public CTrailingStop

Com essa declaração, a nomeação de métodos virtuais de classes CParabolicStop executará métodos herdades da classe base.

Vamos considerar em detalhe todos os métodos da subclasse.

2.1. Método CParabolicStop()

Este método tem o mesmo nome da classe em si, este método é chamado de construtor. É executado automaticamente quando uma classe é carregada, antes de qualquer outro métodos de classe. No método CParabolicStop() o nome do limite é atribuído a variável m_typername. Esta variável é utilizada para criar o nome e título do botão (no método Init() da classe base).

void CParabolicStop() { m_typename= "SAR" ; };

2.2. Método SetParameters()

Quando denominado o método SetParameters() ele aceita os parâmetros indicadores, e indicador é carregado com estes parâmetros. Se o parâmetro m_indicator é configurado no método Init() da classe base, então o indicador é anexado a planilha (função ChartIndicatorAdd()).

bool SetParameters( double sarstep= 0.02 , double sarmaximum= 0.2 ) { m_handle=iSAR(m_symbol,m_timeframe,sarstep,sarmaximum); if (m_handle==- 1 ) { return ( false ); } if (m_indicator) { ChartIndicatorAdd( 0 , 0 ,m_handle); } return ( true ); }

2.3. Método Refresh()

O método Refresh() obtém novos preços e atualiza os valores indicadores. Na seção "protegida" da classe, existe o arranjo pricebuf para valor de preço e o arranjo indbuf - para valores indicadores. Ambos ensaios tem tamanho de um elemento - devem ser apenas um valor de preço e um valor de indicador para a barra formada ou em formação (dependendo do parâmetro m_shift, configure na inicialização da classe base).



bool Refresh() { if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,m_shift, 1 ,indbuf)==- 1 ) { return ( false ); } if ( CopyClose (m_symbol,m_timeframe,m_shift, 1 ,pricebuf)==- 1 ) { return ( false ); } return (true); }

2.4. Método Trend()

O método Trend() checa a localização do preço em relação a linha indicadora. Se o preço está acima da linha, então esta é uma média acima, e o método retorna o valor 1. Se o preço está abaixo da linha, então esta é uma média abaixo, e o método retorna o valor -1. Não excluído o caso (raro, mas possível), quando o preço é igual a linha indicadora. Neste caso, o valor 0 será retornado.



int Trend() { if (pricebuf[ 0 ]>indbuf[ 0 ]) { return ( 1 ); } if (pricebuf[ 0 ]<indbuf[ 0 ]) { return (- 1 ); } return ( 0 ); }

2.5. Métodos BuyStoploss() e SellStoplss()

Uma vez que o parâmetro Parabolic SAR tem apenas uma linha, ambos os métodos são idênticos. Eles retornam o valor obtido do método Refresh().



virtual double BuyStoploss() { return (indbuf[ 0 ]); }; virtual double SellStoploss() { return (indbuf[ 0 ]); };

Por agora, a parada móvel está pronta. Possui apenas uma classe por enquanto, mas já pode ser usado. Salve-o como um arquivo incluído separadamente na pasta .\MQL5\Include sob o nome Sample_TrailingStop.mqh (o arquivo esta anexado ao artigo).

3. Adicionando a parada móvel para Parabolic no Especialista



Vamos tentar adicionar parada móvel em algum especialista, como My_First_EA do artigo Step-By-Step Guide to writing an Expert Advisor in MQL5 for Beginners.

3.1. Abra o especialista My_First_EA no MetaEditor e salve-o como My_First_EA_SARTrailing.

3.2. Inclua o arquivo da parada móvel. Na parte superior do código do especialista (preferencialmente antes da declaração de variáveis externas) adicione a linha:

#include

3.3. Após, as variáveis externas criam uma instância da classe CParabolicStop, nomeada como Trailling.

CParabolicStop Trailing;

3.4. Na função OnInit() inicialize a classe e configure os seus parâmetros. Primeiro, declare as variáveis externas com parâmetros indicadores:

input double TrailingSARStep= 0.02 ; input double TrailingSARMaximum= 0.2 ;

Então adicione o código a função OnInit().

Trailing.Init(_Symbol,PERIOD_CURRENT, true , true , false ); if (!trailing.setparameters(TrailingSARStep,TrailingSARMaximum)) { Alert( "trailing error" ); return (- 1 ); } Trailing.StartTimer(); Trailing.On();

3.5. No código do especialista ache a função OnTimer(). A função OnTimer() não é utilizada no My_First_EA, então adicione-a, e nela insira chamada do Refresh().

void OnTimer () { Trailing.Refresh(); }

3.6. No topo da função OnTick() adicionei a nomeação do método DoStopLoss().

3.7. Compile o especialista e tente testá-lo. Os resultados do teste do especialista são demonstrados na Figura 7 (sem parada móvel) e na figura 8 (com parada móvel).

Figura 7. Resultados do Teste do Especialista sem Parada Móvel

Figura 8. Resultados do Teste do Especialista com Parada Móvel



A efetividade do uso da parada móvel é óbvia.

O arquivo My_First_EA_SARTrailing.mq5 está anexado ao artigo.

4. Subclasse de parada móvel para NRTR



O indicador NRTR (Nick Rypock Trailling Reverse) pelo seu nome e aparição tem algo interessante para tentar criar nele uma parada móvel.

Figura 9. Indicador NRTR



O indicador traça a linha base (a linha de suporte ou resistência) e a linha alvo. Quando o preço excede a linha alvo, a linha base é transferida na direção da movimento do preço, pequenas oscilações de preço são ignoradas. Quando o preço cruza a linha base - é considerado como uma mudança de média, assim, mudando a localização da linha base e da linha alvo, de acordo com o preço. Linha suporte e linha alvo na média superior são pintadas com azul, e na média inferior - com vermelho.

Crie outra parada móvel, agora para o indicador NRTR.

Declare outra classe CNRTRStop inclusa na classe base CNRTRStop.

class CNRTRStop: public CTrailingStop

A Parada Móvel para a subclasse NRTR terá exatamente o mesmo conjunto de métodos como a Parada Móvel para Parabolic, exceto o construtor - agora ele será chamado de CNRTRStop().

4.1. Método CNRTRStop()

Agora no construtor de classe a variável m_typername é atribuída com valor NRTR, de acordo com o indicador usado.

void CNRTRStop() { m_typename= "NRTR" ; };

4.2. Método SetParameters()

Quando denominado o método SetParameters() ele aceita os parâmetros indicadores, e é carregado. Então, dependendo dos parâmetros básicos de parada móvel, o indicador será anexado à planilha.

bool SetParameters( int period, double k) { m_handle=iCustom(m_symbol,m_timeframe, "NRTR" ,period,k); if (m_handle==- 1 ) { return ( false ); } if (m_indicator) { ChartIndicatorAdd( 0 , 0 ,m_handle); } return ( true ); }

4.3. Método Refresh()

O método Refresh() copia tampões do indicador NRTR - tampão da linha suporte e tampão da linha de resistência.



bool Refresh() { if (CopyBuffer(m_handle, 0 ,m_shift, 1 ,sup)==- 1 ) { return ( false ); } if (CopyBuffer(m_handle, 1 ,m_shift, 1 ,res)==- 1 ) { return ( false ); } return ( true ); }

Na seção "protected" da classe, existem dois arranjos declarados: double sup[] and double res[].

protected : double sup[ 1 ]; double res[ 1 ];

4.4. Método Trend()

O método Trend() checa quais linhas realmente existem. Se é a linha suporte, isto significa que o indicador demonstra a média superior. O método em si retorna o valor 1. Se é a linha de resistência, o método retorna -1.



int Trend() { if (sup[ 0 ]!= 0 ) { return ( 1 ); } if (res[ 0 ]!= 0 ) { return (- 1 ); } return ( 0 ); }

4.5. Método BuyStoploss()

O método BuyStoploss() retorna o valor da linha suporte.

double BuyStoploss() { return (sup[ 0 ]); }

4.6. Método SellStoploss()

O método BuyStoploss() retorna o valor da linha suporte.

double SellStoploss() { return (res[ 0 ]); }

Agora a classe da parada móvel está completa.

5. Adicionando Parada Móvel para NRTR no Especialista



Assim como a parada móvel para Parabolic, vamos adicionar a parada móvel My_First_EA para o NRTR no especialista.

5.1. Abra o especialista My_First_EA_SARTrailing no MetaEditor e salve-o como My_First_EA_NRTRTrailing.

5.2. Substitua os parâmetros externos da parada móvel para Parabolic com os parâmetros da parada móvel para NRTR.



input int TrailingNRTRPeriod = 40 ; input double TrailingNRTRK = 2 ;

5.3. Ao invés de criar uma instância da classe CParabolicStop, crie uma instância da classe CNRTRSTop. O código é localizado após as variáveis externas.

CNRTRStop Trailing;

5.4. Na função OnInit() substitua parâmetros do método SetParameters() com os parâmetros NRTR.

Trailing.SetParameters(TrailingNRTRPeriod,TrailingNRTRK)

5.5. Compile o especialista e tente testá-lo.

Figura 10. Resultados do Teste do Especialista com Parada Móvel para NRTR



Os resultados funcionais do Consultor Especialista (Figura 10) com uma estratégia de parada móvel, comparadas com o trabalho de um especialista sem este limite, é praticamente idêntica. Uso de parada móvel para Parabolic provou-se mais eficiente para este especialista. Pode ser concluído que o arsenal de certos números de parada móvel pode ser bastante útil quando desenvolvendo especialistas - para fazer experimentos e selecionar os tipos mais adequados de limites móveis.

O arquivo My_First_EA_NRTRTrailing.mq5 está anexado ao artigo.

6. Assistência Especialista



Quando uma classe base de parada móvel foi criada, a intenção foi controlar a opção de ligar/desligar o parada móvel via botão. Vamos criar um especialista assistente para acompanhar situações nos vários símbolos com diferentes tipos de parada móvel. O especialista não abrirá situações, mas apenas acompanhará as já abertas.

6.1. No MetaEditor crie novo especialista chamado Sample_TrailingStop.

6.2. Inclua o arquivo Sample_TrailingStop.mqh.

#include

6.3. Declare parâmetros externos para indicadores.



input double SARStep= 0.02 ; input double SARMaximum= 0.02 ; input int NRTRPeriod= 40 ; input double NRTRK= 2 ;

6.4. Declare arranjo de símbolos, em qual o especialista será capaz de trabalhar.

string Symbols[]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDJPY" };

6.5. Declare arranjos para carregar classes.

CParabolicStop *SARTrailing[]; CNRTRStop *NRTRTrailing[];

6.6. Na função OnInit() redimensione arranjos para carregar classes, de acordo com o tamanho de cada arranjo de símbolos.

ArrayResize (SARTrailing, ArraySize (Symbols)); ArrayResize (NRTRTrailing, ArraySize (Symbols));

6.7. No loop para cada elemento de arranjo carregue instâncias de classes.

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i]= new CParabolicStop(); SARTrailing[i].Init(Symbols[i], PERIOD_CURRENT ,false,true,true, 5 , 15 +i* 17 , Silver , Blue ); if (!SARTrailing[i].SetParameters(SARStep,SARMaximum)) { Alert ( "trailing error" ); return (- 1 ); } SARTrailing[i].StartTimer(); NRTRTrailing[i]= new CNRTRStop(); NRTRTrailing[i].Init(Symbols[i], PERIOD_CURRENT ,false,true,true, 127 , 15 +i* 17 , Silver , Blue ); if (!NRTRTrailing[i].SetParameters(NRTRPeriod,NRTRK)) { Alert ( "trailing error" ); return (- 1 ); } NRTRTrailing[i].StartTimer(); }

Nota: ao denominar os botões do método Init(), coordenadas são calculadas. Na esquerda haverão botões para ligar as paradas móveis para Parabolic, na direita - para NRTR.

6.8. Na função OnTick() adicione a nomeação do método DoStoploss() para cada instância de parada móvel.



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].DoStoploss(); NRTRTrailing[i].DoStoploss(); }

6.9. Adicione controle de planilha de eventos.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].EventHandle(id,lparam,dparam,sparam); NRTRTrailing[i].EventHandle(id,lparam,dparam,sparam); } }

6.10. Na função Deinit() desinicialize todas as instâncias de classes e as delete.



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].Deinit(); NRTRTrailing[i].Deinit(); delete (SARTrailing[i]); delete (NRTRTrailing[i]); }

Compile, anexe o especialista a planilha. Indicadores e botões aparecem na planilha (Figura 11) - Expert Advisor esta pronto para funcionar.

Figura 11. Botões e Indicadores na Planilha Após Iniciar o Sample_TrailingStop





Apenas pressione o botão para seguir para a posição correspondente quando este é aberto.

O arquivo Sample_TrailingStop.mq5 está anexado ao artigo.

Conclusão

Vamos revisar a ordem de uso da classe CTraillingStop quando usando um sistema de negociações manual:



1. Inclua o arquivo Sample_TrailingStop.mqh.



2. Declare variáveis externas com parâmetros indicadores de parada móvel utilizado.



3. Crie a instância da classe.



4. Adicione nomeação dos métodos Init(), SetParameters(), StartTimer() e On() e da função OnInit().



5. Adicione nomeação do método Refresh() a partir da função OnTimer().



6. Adicione nomeação do método DoStopLoss() a partir da função OnTick().



7. Adicione nomeação do método Deinit() a partir da função OnDeinit().





Sete passos, menos de cinco minutos, e seu Consultor Especialista tem a função de parada móvel!