Desenvolvimento de sistemas de trading avançados ICT: Implementação de sinais no indicador Order Blocks

Bem-vindo ao mundo do MQL5! Neste artigo vamos nos concentrar na adição de buffers e sinais de entrada ao nosso indicador, concluindo assim a funcionalidade necessária para seu uso em estratégias de trading automatizadas.

Se você é iniciante nesta série, recomendamos revisar a primeira parte, na qual são explicados os conceitos principais e o processo de criação de um indicador do zero.

Nossa lógica de definição de blocos de ordens usando profundidade de mercado será a seguinte:

Vamos registrar todas as mudanças no livro de ofertas, salvando o novo volume para manter os dados atualizados em tempo real.

3. Rules to validate Order Blocks: depois que o volume é salvo nos arrays, vamos usar esses dados junto com regras de price action para validar o bloco de ordens (Order Block).

Regras para Order Block com base na profundidade de mercado:

Inicialmente, ao criar nosso indicador, buscávamos blocos de ordens (Order Blocks) em um intervalo específico de velas. No entanto, no caso da profundidade de mercado, não faremos a busca dentro de um intervalo "x". Em vez disso, vamos concentrar a pesquisa especificamente na terceira vela, considerando que a vela 0 é a vela atual.

Com essas regras garantimos o seguinte:

Agora, tendo tudo isso em mente, vamos transferir o que estudamos para o código.

Criação de arrays

Antes de usar o livro de preços, é necessário criar arrays dinâmicos que vão armazenar os dados de volume. Esses arrays terão o tipo:

E serão usados para armazenar o volume de compras e o volume de vendas, respectivamente.

2. Dentro do evento OnInit vamos alterar o tamanho dos arrays para que seu tamanho inicial seja igual a 1. Além disso, vamos atribuir o valor 0 ao índice 0 de cada array.

Inicialização e finalização do evento "livro de preços":

Antes de iniciar o livro de preços, criamos uma variável global que vai indicar se essa função está disponível. Isso vai nos permitir evitar o uso de:

Como nem todos os símbolos em algumas corretoras fornecemno livro de preços, o indicador não dependerá da corretora que obrigatoriamente oferece essa funcionalidade.

1. Clique no canto superior esquerdo do gráfico nesta imagem:

2. Verifique se o seu símbolo possui volume disponível para o livro de preços. Algo semelhante ao exemplo abaixo será exibido.

Símbolo com volume no livro de preços:

Símbolo sem volume no livro de preços:

Como já mencionei, o volume no livro de preços não está disponível para todos os símbolos; isso também vai depender da corretora com a qual você trabalha.

Vamos agora para a inicialização e finalização do livro de preços.

1. Variável global de controle

Definimos uma variável booleana global para indicar o status de disponibilidade do livro de preços:

Essa variável é inicializada com o valor true, mas poderemos alterá-la caso a abertura do livro de preços falhe.

2. Inicialização do livro de preços

Para inicializar o livro de preços, é utilizada a função:

Ela abre o livro de preços (Depth of Market) para o símbolo especificado. Como argumento, a função recebe o símbolo atual:

No evento OnInit verificamos se a inicialização foi bem-sucedida.

if (! MarketBookAdd ( _Symbol )) { Print ( "Error Open Market Book: " , _Symbol , " LastError: " , _LastError ); use_market_book = false ; }

3. Finalização do trabalho com o livro de preços

No evento OnDeinit liberamos o livro de preços, usando:

MarketBookRelease ()

Verificamos o encerramento e exibimos uma mensagem dependendo do resultado:

if ( MarketBookRelease ( _Symbol )) Print ( "Order book successfully closed for: " , _Symbol ); else Print ( "Order book closed with errors for: " , _Symbol , " Last error: " , GetLastError ());





Coleta de dados da profundidade de mercado para determinar os volumes dos arrays

Após inicializar o livro de preços, podemos começar a coletar os dados correspondentes. Para isso, criamos o evento OnBookEvent, que será acionado sempre que ocorrer uma alteração na profundidade de mercado.

Criação do evento OnBookEvent:

void OnBookEvent ( const string & symbol)

if (symbol != _Symbol || use_market_book == false ) return ;

2.do símbolo e da disponibilidade da profundidade de mercado:

Após concluir essa verificação, podemos apresentar o código completo do evento OnBookEvent:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { if (symbol != _Symbol || use_market_book == false ) return ; MqlBookInfo book_info[]; bool book_count = MarketBookGet ( _Symbol ,book_info); if (book_count == true ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (book_info); i++) { if (book_info[i].type == BOOK_TYPE_BUY || book_info[i].type == BOOK_TYPE_BUY_MARKET ) { buy_volume[ 0 ] += book_info[i].volume; } if (book_info[i].type == BOOK_TYPE_SELL || book_info[i].type == BOOK_TYPE_SELL_MARKET ) { sell_volume[ 0 ] += book_info[i].volume; } } } else { Print ( "No Market Book data retrieved." ); } }

Esse código realiza o seguinte:

Obtenção do volume : sempre que ocorre uma alteração no livro de preços, OnBookEvent coleta o volume da última ordem registrada.

: sempre que ocorre uma alteração no livro de preços, OnBookEvent coleta o volume da última ordem registrada. Atualização dos arrays: soma o volume de compra e de venda no índice 0 dos arrays buy_volume e sell_volume, respectivamente.

Para que o array acumule a profundidade do volume do mercado em cada nova vela e mantenha o histórico como uma série temporal, o código deve ajustar o volume atual no índice 0 e deslocar os demais dados para frente, garantindo que os dados não se acumulem de forma excessiva e que o tamanho do array permaneça constante (por exemplo, 30 elementos).

1. Verificação de nova vela e validação do contador de abertura de velas (maior que 1)

Para evitar acionamentos incorretos na inicialização do programa e garantir que os arrays sejam atualizados somente quando uma nova vela se abre (e após pelo menos uma abertura), implementamos a verificação da variável counter junto com new_vela. Isso garante que a atualização dos arrays ocorrerá exclusivamente quando realmente surgir informação nova.

static int counter = 0 ;

Declaramos counter como uma variável estática para que ela seja preservada entre chamadas de OnCalculate. A variável new_vela deve indicar se uma nova vela foi aberta.

Condição de verificação de nova vela e contador

Verificamos que counter é maior que 1, new_vela tem valor true e o uso do mercado é permitido. Somente se essas condições forem satisfeitas, vamos alterar o tamanho do array e deslocar os elementos. Esse controle evita uma mudança prematura de tamanho e garante que o array seja atualizado apenas quando houver dados válidos e quando o market book fornecer volume de negociação para o símbolo atual.

if (counter > 1 && new_vela == true && use_market_book == true )

Atualização do contador

Aumentamos o contador em 1 cada vez que uma nova vela é detectada.

counter++;

2. Controle do tamanho do array

Verificamos que o array não exceda o tamanho máximo de 30 elementos. Se isso ocorrer, alteramos seu tamanho para 30, removendo o elemento mais antigo:

if ( ArraySize (buy_volume) >= 30 ) { ArrayResize (buy_volume, 30 ); ArrayResize (sell_volume, 30 ); }

3. Alteração de tamanho para inserir novos valores

Adicionamos espaço adicional ao array para armazenar o novo volume na posição inicial.

ArrayResize (buy_volume, ArraySize (buy_volume) + 1 ); ArrayResize (sell_volume, ArraySize (sell_volume) + 1 );

4. Deslocamento dos elementos

Movemos todos os elementos do array uma posição à frente. Isso garante que os novos dados sejam sempre armazenados no índice 0, enquanto os antigos são deslocados para índices de valores maiores.

for ( int i = ArraySize (buy_volume) - 1 ; i > 0 ; i--) { buy_volume[i] = buy_volume[i - 1 ]; sell_volume[i] = sell_volume[i - 1 ]; }

5. Verificação dos volumes

Exibimos o volume de compra e de venda na posição 1 do array para verificar o volume da última vela.

Print ( "Buy volume of the last candle: " , buy_volume[ 1 ]); Print ( "Sell volume of the last candle: " , sell_volume[ 1 ]);

6. Reinicialização dos volumes

Zeramos o índice 0 de ambos os arrays, para que comece a ser acumulado o volume da nova vela.

buy_volume[ 0 ] = 0 ; sell_volume[ 0 ] = 0 ;

7. Condição que permite evitar erros caso haja dados conflitantes no market book

Adicionei essa condição para desativar automaticamente use_market_book se os valores buy_volume e sell_volume nas últimas posições (índices 3, 2 e 1) forem iguais a zero. Essa configuração é necessária porque, mesmo que um símbolo possua market book no mercado real, ao iniciar no testador de estratégias ele também é identificado como tendo market book. No entanto, o array pode ser preenchido de modo incorreto devido à ausência de alterações no livro de preços no modo de teste, o que gera valores zerados no array e pode fazer o indicador armazenar informações incorretas.

Essa verificação impede que o indicador processe dados sem sentido e garante que use_market_book seja utilizado apenas quando o market book contiver valores válidos.

if ( ArraySize (buy_volume) > 4 && ArraySize (sell_volume) > 4 ) { if (buy_volume[ 3 ] == 0 && sell_volume[ 3 ] == 0 && buy_volume[ 2 ] == 0 && sell_volume[ 2 ] == 0 && buy_volume[ 1 ] == 0 && sell_volume[ 1 ] == 0 ) use_market_book = false ; }

De forma integrada, o código ficará assim:

if (counter > 1 && new_vela == true && use_market_book == true ) { if ( ArraySize (buy_volume) > 4 && ArraySize (sell_volume) > 4 ) { if (buy_volume[ 3 ] == 0 && sell_volume[ 3 ] == 0 && buy_volume[ 2 ] == 0 && sell_volume[ 2 ] == 0 && buy_volume[ 1 ] == 0 && sell_volume[ 1 ] == 0 ) use_market_book = false ; } if ( ArraySize (buy_volume) >= 30 ) { ArrayResize (buy_volume, 30 ); ArrayResize (sell_volume, 30 ); } ArrayResize (buy_volume, ArraySize (buy_volume)+ 1 ); ArrayResize (sell_volume, ArraySize (sell_volume)+ 1 ); for ( int i = ArraySize (buy_volume) - 1 ; i > 0 ; i--) { buy_volume[i] = buy_volume[i - 1 ]; sell_volume[i] = sell_volume[i - 1 ]; } candlestick buy_volume[ 0 ] = 0 ; sell_volume[ 0 ] = 0 ; }





Estratégia de busca de Order Blocks usando o livro de preços

A estratégia seguirá a mesma lógica que utilizamos anteriormente, porém com uma diferença importante: em vez de usar laços, vamos realizar as verificações diretamente na vela 3. A lógica geral permanece a mesma, pois verificamos determinadas condições, identificamos a vela mais próxima (com base no tipo de bloco de ordens), depois atribuímos os valores correspondentes à estrutura e adicionamos o bloco de ordens ao array. Aqui aplicaremos o mesmo processo, só que de forma mais simples.

Vamos começar criando as estruturas que armazenarão as informações dos blocos de ordens:

OrderBlocks newVela_Order_block_Book_bajista; OrderBlocks newVela_Order_block_Book;

1. Condições iniciais

Primeiro verificamos que o tamanho dos arrays buy_volume e sell_volume seja de pelo menos 5 elementos. Isso garante que haja histórico suficiente para análise. Também asseguramos que use_market_book esteja ativo para o processamento do livro de preços.

if ( ArraySize (buy_volume) >= 5 && ArraySize (sell_volume) >= 5 && use_market_book == true )

2. Definição das variáveis de controle

Definimos a variável case_book para indicar se determinada condição de volume está sendo atendida. Estabelecemos ratio no nível de (1,4), que servirá como fator comparativo para detectar aumento significativo no volume de compras.

bool case_book = false ; double ratio = 1.4 ;

3. Estado do volume de compras (Case Book)

Aqui verificamos se o volume de compras no índice 3 ultrapassa significativamente o volume nos índices 2 e 4, tanto do lado da compra quanto da venda, usando ratio como multiplicador. Se essa condição for atendida, case_book é ativado.

Cenário altista:

if (buy_volume[ 3 ] > buy_volume[ 4 ] * ratio && buy_volume[ 3 ] > buy_volume[ 2 ] * ratio && buy_volume[ 3 ] > sell_volume[ 4 ] * ratio && buy_volume[ 3 ] > sell_volume[ 2 ] * ratio) { case_book = true ; }

if (sell_volume[ 3 ] > buy_volume[ 4 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > buy_volume[ 2 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > sell_volume[ 4 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > sell_volume[ 2 ]*ratio) { case_book = true ; }

Cenário baixista:

4. Cálculo do corpo da vela

Calculamos o tamanho do corpo da vela (body_tree) no índice 3, subtraindo o preço de abertura do preço de fechamento.

double body_tree = closeArray[ 3 ] - openArray[ 3 ];

double body_tree = openArray[ 3 ] - closeArray[ 3 ];

5. Verificação das condições de preço para o setup altista

Avaliamos as condições mencionadas no início (veja a tabela acima).

Cenário altista:

if (lowArray[ 2 ] > ((body_tree * 0.5 ) + openArray[ 3 ]) && highArray[ 3 ] < closeArray[ 2 ] && closeArray[ 3 ] > openArray[ 3 ] && closeArray[ 2 ] > openArray[ 2 ] && closeArray[ 1 ] > openArray[ 1 ])

Cenário baixista:

if (highArray[ 2 ] < (openArray[ 3 ]-(body_tree * 0.5 )) && lowArray[ 3 ] > closeArray[ 2 ] && closeArray[ 3 ] < openArray[ 3 ] && closeArray[ 2 ] < openArray[ 2 ] && closeArray[ 1 ] < openArray[ 1 ])

6. Identificação das velas altistas anteriores

Chamamos a função FindFurthestBullish, que busca a vela altista mais distante dentro de um intervalo de 20 velas a partir do índice 3. Isso nos ajuda a encontrar uma vela de referência para um setup altista confiável. Se uma vela altista for encontrada, o índice será maior que 0, o que nos permite continuar.

Cenário altista:

int furthestAlcista = FindFurthestAlcista(Time[ 3 ], 20 ); if (furthestAlcista > 0 )

7. Atribuição de valores ao bloco de ordens

Se todas as condições forem atendidas, definimos o bloco de ordens (newVela_Order_block_Book ou newVela_Order_block_Book_bajista) com os valores da vela encontrada.

Cenário altista:

Print ( "Case Book Found" ); datetime time1 = Time[furthestAlcista]; double price2 = openArray[furthestAlcista]; double price1 = lowArray[furthestAlcista]; newVela_Order_block_Book.price1 = price1; newVela_Order_block_Book.time1 = time1; newVela_Order_block_Book.price2 = price2; newVela_Order_block_Book.mitigated = false ; newVela_Order_block_Book.name = "Bullish Order Block Book " + TimeToString (newVela_Order_block_Book.time1); AddIndexToArray_alcistas(newVela_Order_block_Book);

Cenário baixista:

Print ( "Case Book Found" ); datetime time1 = Time[furthestBajista]; double price1 = closeArray[furthestBajista]; double price2 = lowArray[furthestBajista]; newVela_Order_block_Book_bajista.price1 = price1; newVela_Order_block_Book_bajista.time1 = time1; newVela_Order_block_Book_bajista.price2 = price2; newVela_Order_block_Book_bajista.mitigated = false ; newVela_Order_block_Book_bajista.name = "Order Block Bajista Book " + TimeToString (newVela_Order_block_Book_bajista.time1); AddIndexToArray_bajistas(newVela_Order_block_Book_bajista);

Código completo:

if ( ArraySize (buy_volume) >= 5 && ArraySize (sell_volume) >= 5 && use_market_book == true ) { bool case_book = false ; double ratio = 1.4 ; if (sell_volume[ 3 ] > buy_volume[ 4 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > buy_volume[ 2 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > sell_volume[ 4 ]*ratio && sell_volume[ 3 ] > sell_volume[ 2 ]*ratio) { case_book = true ; } double body_tree = openArray[ 3 ] - closeArray[ 3 ]; if (highArray[ 2 ] < (openArray[ 3 ]-(body_tree * 0.5 )) && lowArray[ 3 ] > closeArray[ 2 ] && closeArray[ 3 ] < openArray[ 3 ] && closeArray[ 2 ] < openArray[ 2 ] && closeArray[ 1 ] < openArray[ 1 ]) { int furthestBajista = FindFurthestBajista(Time[ 3 ], 20 ); if (furthestBajista > 0 ) { Print ( "Case Book Found" ); datetime time1 = Time[furthestBajista]; double price1 = closeArray[furthestBajista]; double price2 = lowArray[furthestBajista]; newVela_Order_block_Book_bajista.price1 = price1; newVela_Order_block_Book_bajista.time1 = time1; newVela_Order_block_Book_bajista.price2 = price2; newVela_Order_block_Book_bajista.mitigated = false ; newVela_Order_block_Book_bajista.name = "Order Block Bajista Book " + TimeToString (newVela_Order_block_Book_bajista.time1); AddIndexToArray_bajistas(newVela_Order_block_Book_bajista); } } } if ( ArraySize (buy_volume) >= 5 && ArraySize (sell_volume) >= 5 && use_market_book == true ) { bool case_book = false ; double ratio = 1.4 ; if (buy_volume[ 3 ] > buy_volume[ 4 ]*ratio && buy_volume[ 3 ] > buy_volume[ 2 ]*ratio && buy_volume[ 3 ] > sell_volume[ 4 ]*ratio && buy_volume[ 3 ] > sell_volume[ 2 ]*ratio) { case_book = true ; } double body_tree = closeArray[ 3 ] - openArray[ 3 ]; if (lowArray[ 2 ] > ((body_tree * 0.5 )+openArray[ 3 ]) && highArray[ 3 ] < closeArray[ 2 ] && closeArray[ 3 ] > openArray[ 3 ] && closeArray[ 2 ] > openArray[ 2 ] && closeArray[ 1 ] > openArray[ 1 ]) { int furthestAlcista = FindFurthestAlcista(Time[ 3 ], 20 ); if (furthestAlcista > 0 ) { Print ( "Case Book Found" ); datetime time1 = Time[furthestAlcista]; double price2 = openArray[furthestAlcista]; double price1 = lowArray[furthestAlcista]; newVela_Order_block_Book.price1 = price1; newVela_Order_block_Book.time1 = time1; newVela_Order_block_Book.price2 = price2; newVela_Order_block_Book.mitigated = false ; newVela_Order_block_Book.name = "Bullish Order Block Book " + TimeToString (newVela_Order_block_Book.time1); AddIndexToArray_alcistas(newVela_Order_block_Book); } } }





Criação de buffers para o indicador

Para criar e configurar os buffers do nosso indicador de blocos de ordens (order blocks) em MQL5, começaremos definindo dois buffers e dois elementos gráficos globais (plots) para armazenar e exibir os níveis de preço dos blocos altistas e baixistas.

1. Declaração dos buffers e plots

Vamos declarar dois buffers na parte global do programa, para que possam armazenar os dados de preço dos blocos de ordens. Além disso, adicionaremos dois plots que servirão para visualizar os blocos de ordens no gráfico.

#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Bullish Order Block" #property indicator_label2 "Bearish Order Block"

2. Criação de arrays dinâmicos para os buffers

Declaramos dois arrays dinâmicos, buyOrderBlockBuffer e sellOrderBlockBuffer, para armazenar os níveis de preço correspondentes aos blocos de ordens de compra (altistas) e de venda (baixistas), respectivamente. Esses arrays serão atribuídos aos buffers, o que permitirá exibir os dados dos blocos de ordens no gráfico.

double buyOrderBlockBuffer[]; double sellOrderBlockBuffer[];

Descrição:

buyOrderBlockBuffer : armazena os níveis de preço dos blocos de ordens altistas (bullish order blocks) e é destinado aos pontos altistas nos quais o preço pode encontrar suporte.

: armazena os níveis de preço dos blocos de ordens altistas (bullish order blocks) e é destinado aos pontos altistas nos quais o preço pode encontrar suporte. sellOrderBlockBuffer: armazena os níveis de preço dos blocos de ordens baixistas (bearish order blocks) e exibe pontos baixistas onde o preço pode encontrar resistência.





Modificação da função OnInit para configurar os buffers

Nesta parte vamos aprimorar a função OnInit para configurar os buffers do indicador, atribuindo os arrays dos blocos de ordens altistas e baixistas como buffers do indicador. Isso permitirá que o indicador armazene e exiba corretamente os dados no gráfico.

Passo a passo:

1. Atribuição dos buffers de dados com SetIndexBuffer

Primeiro, em OnInit, atribuimos os arrays buyOrderBlockBuffer e sellOrderBlockBuffer aos buffers do indicador usando SetIndexBuffer. Isso garante que esses arrays possam armazenar e apresentar dados no gráfico.

SetIndexBuffer ( 0 , buyOrderBlockBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , sellOrderBlockBuffer, INDICATOR_DATA )

2. Configuração dos buffers como séries e preenchimento com valores vazios

Para que os dados sejam exibidos em ordem inversa (como uma série temporal), definimos modo de série para os arrays. Além disso, inicializamos ambos os buffers com o valor EMPTY_VALUE, para evitar que dados incorretos sejam exibidos antes que os valores reais sejam calculados.

ArraySetAsSeries (buyOrderBlockBuffer, true ); ArraySetAsSeries (sellOrderBlockBuffer, true ); ArrayFill (buyOrderBlockBuffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArrayFill (sellOrderBlockBuffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE );





Implementação dos buffers no indicador (2)

Nesta parte vamos atribuir os preços dos blocos de ordens altistas e baixistas aos buffers do indicador. Esses buffers tornam os dados acessíveis em cada índice que corresponde ao tempo (time1) de cada bloco de ordens.

1. Atribuição de preços para os blocos de ordens altistas

Dentro do laço no qual avaliamos cada bloco altista no array ob_alcistas, adicionamos a seguinte linha de código para armazenar o preço price2 no buffer buyOrderBlockBuffer. Usamos a função iBarShift para obter o índice exato no gráfico em que time1 coincide com o tempo do bloco de ordens.

buyOrderBlockBuffer[ iBarShift ( _Symbol , _Period , ob_alcistas[i].time1)] = ob_alcistas[i].price2;

Aqui o valor price2 do bloco altista é atribuído ao índice correspondente no buyOrderBlockBuffer, para que o buffer reflita o nível de preço do bloco no gráfico.

2. Atribuição de preços para os blocos de ordens baixistas

De forma análoga, atribuímos o preço price2 de cada bloco baixista ao buffer sellOrderBlockBuffer. Isso é feito percorrendo o array ob_bajistas e definindo o valor do preço no índice correspondente.

sellOrderBlockBuffer[ iBarShift ( _Symbol , _Period , ob_bajistas[i].time1)] = ob_bajistas[i].price2;

iBarShift é utilizado para determinar o índice exato em que o tempo do bloco coincide com a posição no gráfico.

é utilizado para determinar o índice exato em que o tempo do bloco coincide com a posição no gráfico. buyOrderBlockBuffer e sellOrderBlockBuffer recebem os valores de price2, o que permite registrar os preços no momento correto e utilizá-los no gráfico e em cálculos adicionais do indicador.

No resultado final:





Atualização dos parâmetros de entrada (Inputs)

Nesta parte vamos configurar os parâmetros de entrada (inputs) para que o usuário possa personalizar o estilo de cálculo do take profit (TP) e do stop loss (SL) conforme suas preferências. Para isso, criaremos um enum que permitirá escolher entre duas opções:ATR (Average True Range) ou POINT (pontos fixos).

Enumeração ENUM_TP_SL_STYLE

A enumeração ENUM_TP_SL_STYLE permite ao usuário escolher um dos dois modos de cálculo do TP e SL.

ATR : define os valores de TP e SL com base no intervalo médio de movimento do preço, ajustando-os automaticamente de acordo com a volatilidade atual do mercado.

: define os valores de TP e SL com base no intervalo médio de movimento do preço, ajustando-os automaticamente de acordo com a volatilidade atual do mercado. POINT: define TP e SL em pontos fixos com base no valor especificado pelo usuário.

enum ENUM_TP_SL_STYLE { ATR, POINT };

Explicação:

ATR : ao escolher essa opção, o usuário define um multiplicador que determinará a distância de TP e SL em relação ao ATR. Um valor maior do multiplicador aumentará a distância entre TP e SL com base na volatilidade atual.

POINT: nesta opção, o usuário define manualmente TP e SL em pontos fixos. Isso permite estabelecer níveis estáticos de TP e SL independentemente da volatilidade.

Agora, continuando o trabalho com os parâmetros do indicador, estruturamos os parâmetros de entrada usando sinput e agrupamos as configurações em seções. Isso garante uma apresentação mais organizada e visualmente clara no painel do indicador, facilitando o processo de configuração para o usuário.

1. Seção de estratégia

Primeiro criamos a seção de estratégia, que inclui a opção de estilos para o cálculo do take profit (TP) e do stop loss (SL):

sinput group "-- Strategy --" input ENUM_TP_SL_STYLE tp_sl_style = POINT;

Nesta seção, tp_sl_style permitirá ao usuário escolher se deseja calcular TP e SL com base no ATR (Average True Range) ou com pontos fixos.

2. Configuração de TP e SL de acordo com o método selecionado

Para contemplar as particularidades de cada método, adicionamos dois grupos adicionais, um para o método ATR e outro para pontos fixos.

Grupo ATR: aqui incluímos duas variáveis de entrada input do tipo double, que permitem ao usuário definir os multiplicadores do ATR, ajustando assim o alcance de TP e SL com base na volatilidade.

sinput group " ATR " input double Atr_Multiplier_1 = 1.5 ; input double Atr_Multiplier_2 = 2.0 ;

Grupo POINT: neste grupo adicionamos duas variáveis de entrada input do tipo int para definir os pontos fixos de TP e SL, o que permite controlar manualmente e com precisão essas distâncias.

sinput group " POINT " input int TP_POINT = 500 ; input int SL_POINT = 275 ;

Graças a essa organização, os parâmetros ficam devidamente ordenados e categorizados, o que facilita seu uso e melhora a clareza na configuração do indicador. O usuário poderá ajustar intuitivamente o estilo de TP e SL, escolhendo entre configurações automáticas baseadas em ATR ou ajustes manuais em pontos.

Código completo dos parâmetros:

sinput group "--- Order Block Indicator settings ---" sinput group "-- Order Block --" input int Rango_universal_busqueda = 500 ; input int Witdth_order_block = 1 ; input bool Back_order_block = true ; input bool Fill_order_block = true ; input color Color_Order_Block_Bajista = clrRed ; input color Color_Order_Block_Alcista = clrGreen ; sinput group "-- Strategy --" input ENUM_TP_SL_STYLE tp_sl_style = POINT; sinput group " ATR " input double Atr_Multiplier_1 = 1.5 ; input double Atr_Multiplier_2 = 2.0 ; sinput group " POINT " input int TP_POINT = 500 ; input int SL_POINT = 275 ;





Lógica de formação dos sinais do indicador

Para gerar sinais de compra ou venda, utilizam-se duas variáveis estáticas:

Variável Descrição

time_ e time_b Armazenam o tempo de mitigação do order block e adicionam 5 velas (em segundos) ao tempo de expiração.

buscar_oba e buscar_obb Controlam a busca por novos order blocks mitigados (mitigated order block). São ativadas ou desativadas dependendo das condições.

Processo de geração dos sinais

Quando ocorre a mitigação de um bloco de ordens, a variável time_ recebe o tempo atual mais a margem de 5 velas.

A variável de busca recebe o valor false, para impedir a continuidade da busca enquanto as condições do sinal são avaliadas.

As condições de compra ou venda são avaliadas com base na média móvel exponencial (EMA) e no tempo de mitigação (time_).

Tipo de sinal Condições da EMA

Condições do tempo

Compra A EMA de período 30 deve estar abaixo do fechamento da vela 1 time_ deve ser maior que o tempo atual Venda A EMA de período 30 deve estar acima do fechamento da vela 1 time_b deve ser maior que o tempo atual

Detecção do Order Block mitigado:Condições dos sinais de compra e venda:Na tabela seguinte, estão resumidas as condições específicas:

Observação: essas condições garantem que o sinal seja gerado dentro de 5 velas após a mitigação do bloco de ordens (order block).

Ações no caso de cumprimento ou descumprimento:

Estado Ação

Cumprimento Os buffers de take profit (TP) e stop loss (SL) são preenchidos para executar a operação correspondente Descumprimento A variável de busca é redefinida para true e time_ e time_b são zeradas, permitindo retomar a busca por novos blocos de ordens (caso o tempo máximo tenha sido ultrapassado).

Fluxograma:

Compras

Vendas





Implementação da estratégia de trading

Antes de começar, vamos criar um identificador da média móvel exponencial.

Criamos variáveis globais (array e identificador):

int hanlde_ma; double ma[];

Em OnInit inicializamos o identificador e verificamos se ele recebeu um valor.

hanlde_ma = iMA ( _Symbol , _Period , 30 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (hanlde_ma == INVALID_HANDLE ) { Print ( "The EMA indicator is not available. Failure: " , _LastError ); return INIT_FAILED ; }

static bool buscar_oba = true ; static datetime time_ = 0 ; static bool buscar_obb = true ; static datetime time_b = 0 ;

Declaramos variáveis estáticas para gerenciar o estado da busca e o tempo de ativação do OB, diferenciando os cenários de compra e venda.

Em seguida executamos um laço para buscar order blocks mitigados, de forma análoga ao que fizemos no artigo anterior para os alertas.

Começamos adicionando as condições:

if (buscar_oba == true ) if (buscar_obb == true )

for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ob_bajistas); i++) { if (ob_bajistas[i].mitigated == true && !Es_Eliminado_PriceTwo(ob_bajistas[i].name, pricetwo_eliminados_obb) && ObjectFind ( ChartID (), ob_bajistas[i].name) >= 0 ) { Alert ( "The bearishorder block is being mitigated: " , TimeToString (ob_bajistas[i].time1)); buscar_obb = false ; time_b = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); Agregar_Index_Array_1(pricetwo_eliminados_obb, ob_bajistas[i].name); break ; } } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ob_alcistas); i++) { if (ob_alcistas[i].mitigated == true && !Es_Eliminado_PriceTwo(ob_alcistas[i].name, pricetwo_eliminados_oba) && ObjectFind ( ChartID (), ob_alcistas[i].name) >= 0 ) { Alert ( "The bullish order block is mitigated: " , TimeToString (ob_alcistas[i].time1)); time_ = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); Agregar_Index_Array_1(pricetwo_eliminados_oba, ob_alcistas[i].name); buscar_oba = false ; break ; } }

O passo seguinte é determinar se um OB foi mitigado, isto é, se houve interação do preço com ele. Se for encontrado um OB mitigado, seu tempo é registrado e a busca é pausada. Isso é executado para ambos os cenários, altista e baixista.

if (buscar_oba == false && time_ > 0 && new_vela) { } if (buscar_obb == false && time_b > 0 && new_vela) { }

Esta parte garante que o sistema interrompa a busca após detectar a mitigação, evitando duplicação de sinais.

Condição inicial para execução da operação

A estratégia utiliza certas condições para ativar a busca por sinais de compra ou venda após a mitigação de um OB, desde que o tempo máximo de espera ainda não tenha sido excedido.

double close_ = NormalizeDouble ( iClose ( _Symbol , _Period , 1 ), _Digits ); datetime max_time_espera = time_ + ( PeriodSeconds () * 5 ); if (close_ > ma[ 1 ] && iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) <= max_time_espera) { } close_ = NormalizeDouble ( iClose ( _Symbol , _Period , 1 ), _Digits ); max_time_espera = time_b + ( PeriodSeconds () * 5 ); if (close_ < ma[ 1 ] && iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) <= max_time_espera) { }

Nessas condições:

buscar_oba ou buscar_obb devem ser iguais a false, confirmando a mitigação anterior, time_ ou time_b devem ter valor maior que 0, indicando que o tempo foi registrado, new_vela confirma que estamos em uma nova vela, ajudando a evitar decisões repetidas.

Validação das condições de compra ou venda

Para estabelecer as condições necessárias, primeiro precisamos de uma variável que armazene o tempo máximo de espera. Depois, precisamos do valor de fechamento da vela 1 e de sua EMA (média móvel exponencial). Para obter o fechamento usamos a função iClose e os valores da EMA são armazenados no array que contém toda a série histórica da média móvel.

if ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) > max_time_espera) { time_ = 0 ; buscar_oba = true ; } if ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) > max_time_espera) { time_b = 0 ; buscar_obb = true ; }

Reinício da busca por Order Blocks

Por fim, se o tempo máximo de espera for excedido sem que as condições sejam atendidas, o código reinicia a busca, para garantir que novos OBs possam ser detectados:

void GetTP_SL( double price_open_position, ENUM_POSITION_TYPE type, double &tp1, double &tp2, double &sl1, double &sl2)

Agora falta a função responsável por desenhar o tp e o sl, além de adicioná-los aos buffers. Vamos fazer isso agora e, em seguida, finalizar o código atual.

Vamos analisar isso nas próximas partes.





Configuração dos níveis de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL)

Nesta parte vamos desenvolver a função GetTP_SL, que calculará os valores de TP e SL com base em dois métodos: usando ATR (Average True Range) ou pontos fixos, como mencionamos anteriormente ao configurar os inputs.

1: Definição da função

A função GetTP_SL receberá como parâmetros o preço de abertura da posição, o tipo da posição (ENUM_POSITION_TYPE) e referências para os níveis TP e SL (tp1, tp2, sl1 e sl2), nos quais serão armazenados os valores calculados.

double atr[]; ArraySetAsSeries (atr, true ); CopyBuffer (atr_i, 0 , 0 , 1 , atr);

2: Obtenção do ATR

Para calcular os níveis com base em ATR, primeiro precisamos de um array que armazene o valor do ATR da última vela. Usamos CopyBuffer para preencher o array atr com o valor atual.

if ( type == POSITION_TYPE_BUY) { sl1 = price_open_position - (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_1); sl2 = price_open_position - (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_2); tp1 = price_open_position + (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_1); tp2 = price_open_position + (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_2); } if ( type == POSITION_TYPE_SELL) { sl1 = price_open_position + (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_1); sl2 = price_open_position + (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_2); tp1 = price_open_position - (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_1); tp2 = price_open_position - (atr[ 0 ] * Atr_Multiplier_2); }

3: Cálculo de TP e SL com base no ATR

Quando tp_sl_style está configurado como ATR, calculamos os níveis de TP e SL multiplicando o valor do ATR pelos multiplicadores definidos (Atr_Multiplier_1 e Atr_Multiplier_2). Em seguida somamos ou subtraímos esses valores do preço de abertura, dependendo do tipo de posição.

if (type == POSITION_TYPE_BUY ) { sl1 = price_open_position - (SL_POINT * _Point ); sl2 = price_open_position - (SL_POINT * _Point * 2 ); tp1 = price_open_position + (TP_POINT * _Point ); tp2 = price_open_position + (TP_POINT * _Point * 2 ); } if (type == POSITION_TYPE_SELL ) { sl1 = price_open_position + (SL_POINT * _Point ); sl2 = price_open_position + (SL_POINT * _Point * 2 ); tp1 = price_open_position - (TP_POINT * _Point ); tp2 = price_open_position - (TP_POINT * _Point * 2 ); }

4: Cálculo de TP e SL com base em pontos

Quando tp_sl_style está configurado como POINT, somamos ou subtraímos os pontos especificados (TP_POINT e SL_POINT), multiplicados pelo valor de um ponto do símbolo atual (_Point), ao preço de abertura. Essa é uma alternativa simples ao cálculo baseado em ATR.

bool TrendCreate( long chart_ID, string name, int sub_window, datetime time1, double price1, datetime time2, double price2, color clr, ENUM_LINE_STYLE style, int width, bool back, bool selection ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_TREND ,sub_window,time1,price1,time2,price2)) { Print ( __FUNCTION__ , ": ¡Failed to create trend line! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_STYLE ,style); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_WIDTH ,width); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTABLE ,selection); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTED ,selection); ChartRedraw (chart_ID); return ( true ); }





Exibição dos níveis de TP e SL no gráfico

Criamos uma função que exibirá os valores de tp e sl no gráfico. Para isso precisaremos criar linhas e textos.

Para as linhas:

bool TextCreate( long chart_ID, string name, int sub_window, datetime time, double price, string text, string font, int font_size, color clr, double angle, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, bool back= false , bool selection= false ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_TEXT ,sub_window,time,price)) { Print ( __FUNCTION__ , ": ¡Failed to create object \"Text\"! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetDouble (chart_ID,name, OBJPROP_ANGLE ,angle); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTABLE ,selection); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTED ,selection); ChartRedraw (chart_ID); return ( true ); }

Para os textos:

void DrawTP_SL( double tp1, double tp2, double sl1, double sl2)

Agora passamos à criação da função.

Passo 1. Parâmetros de entrada

A função recebe os seguintes parâmetros:

tp1 e tp2 — valores de dois níveis de Take Profit,

sl1 e sl2 — valores de dois níveis de Stop Loss.

string curr_time = TimeToString ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 )); datetime extension_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) + ( PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ) * 15 ); datetime text_time = extension_time + ( PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ) * 2 );

Passo 2: Preparação do tempo

Primeiro é criada a string curr_time, que armazena a data e a hora atuais da vela no gráfico. Em seguida calculamos extension_time, que é estendido em 15 períodos à frente do tempo atual para projetar as linhas de TP e SL à direita do gráfico. text_time é utilizado para ajustar a posição das etiquetas de texto, expandindo-a levemente além de extension_time.

TrendCreate( ChartID (), curr_time + " TP1" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), tp1, extension_time, tp1, clrGreen , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (), curr_time + " TP1 - Text" , 0 , text_time, tp1, "TP1" , "Arial" , 8 , clrGreen , 0.0 , ANCHOR_CENTER );

Passo 3: Renderização das linhas e etiquetas de TP e SL

Take Profit 1 (tp1):

Uma linha verde pontilhada (STYLE_DOT) é criada no nível de tp1 usando a função TrendCreate.

Depois, TextCreate adiciona a etiqueta com o texto "TP1" na posição correspondente a tp1.

TrendCreate( ChartID (), curr_time + " TP2" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), tp2, extension_time, tp2, clrGreen , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (), curr_time + " TP2 - Text" , 0 , text_time, tp2, "TP2" , "Arial" , 8 , clrGreen , 0.0 , ANCHOR_CENTER );

Outra linha verde pontilhada é desenhada no nível de tp2 e a etiqueta "TP2" é adicionada.

TrendCreate( ChartID (), curr_time + " SL1" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), sl1, extension_time, sl1, clrRed , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (), curr_time + " SL1 - Text" , 0 , text_time, sl1, "SL1" , "Arial" , 8 , clrRed , 0.0 , ANCHOR_CENTER );

No nível de sl1 é desenhada uma linha vermelha pontilhada junto com a etiqueta "SL1".

TrendCreate( ChartID (), curr_time + " SL2" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ), sl2, extension_time, sl2, clrRed , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (), curr_time + " SL2 - Text" , 0 , text_time, sl2, "SL2" , "Arial" , 8 , clrRed , 0.0 , ANCHOR_CENTER );

Da mesma forma é desenhada outra linha vermelha no nível de sl2 e adicionada a etiqueta "SL2".

void DrawTP_SL( double tp1, double tp2, double sl1, double sl2) { string curr_time = TimeToString ( iTime ( _Symbol , _Period , 0 )); datetime extension_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ) + ( PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ) * 15 ); datetime text_time = extension_time + ( PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ) * 2 ); TrendCreate( ChartID (),curr_time+ " TP1" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ),tp1,extension_time,tp1, clrGreen , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (),curr_time+ " TP1 - Text" , 0 ,text_time,tp1, "TP1" , "Arial" , 8 , clrGreen , 0.0 , ANCHOR_CENTER ); TrendCreate( ChartID (),curr_time+ " TP2" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ),tp2,extension_time,tp2, clrGreen , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (),curr_time+ " TP2 - Text" , 0 ,text_time,tp2, "TP2" , "Arial" , 8 , clrGreen , 0.0 , ANCHOR_CENTER ); TrendCreate( ChartID (),curr_time+ " SL1" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ),sl1,extension_time,sl1, clrRed , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (),curr_time+ " SL1 - Text" , 0 ,text_time,sl1, "SL1" , "Arial" , 8 , clrRed , 0.0 , ANCHOR_CENTER ); TrendCreate( ChartID (),curr_time+ " SL2" , 0 , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ),sl2,extension_time,sl2, clrRed , STYLE_DOT , 1 , true , false ); TextCreate( ChartID (),curr_time+ " SL2 - Text" , 0 ,text_time,sl2, "SL2" , "Arial" , 8 , clrRed , 0.0 , ANCHOR_CENTER ); }

2.3.4.

Código completo:

#property indicator_label3 "Take Profit 1" #property indicator_label4 "Take Profit 2" #property indicator_label5 "Stop Loss 1" #property indicator_label6 "Stop Loss 2"





Adição de buffers para os níveis de TP e SL (4)

Assim como criamos anteriormente dois buffers que armazenam price2, voltamos agora à parte global do programa, onde escrevemos:

#property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 6

Além disso, aumentamos a quantidade de plots e buffers de 2 para 6.

double tp1_buffer[]; double tp2_buffer[]; double sl1_buffer[]; double sl2_buffer[];

Criamos o array de buffers:

SetIndexBuffer ( 2 , tp1_buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 , tp2_buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 , sl1_buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 , sl2_buffer, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (buyOrderBlockBuffer, true ); ArraySetAsSeries (sellOrderBlockBuffer, true ); ArrayFill (buyOrderBlockBuffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArrayFill (sellOrderBlockBuffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArraySetAsSeries (tp1_buffer, true ); ArraySetAsSeries (tp2_buffer, true ); ArrayFill (tp1_buffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArrayFill (tp2_buffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArraySetAsSeries (sl1_buffer, true ); ArraySetAsSeries (sl2_buffer, true ); ArrayFill (sl1_buffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE ); ArrayFill (sl2_buffer, 0 , 0 , EMPTY_VALUE );

Inicializamos os buffers usando fill e configuramos o modo de série:

datetime tiempo_ultima_vela_1;

Assim, neste estágio, já teremos os buffers disponíveis.





Encerramento do código principal e limpeza

Para finalizar o desenvolvimento do indicador, é necessário implementar o código de limpeza e otimização. Isso permitirá que o indicador funcione mais rapidamente nos backtests e liberará recursos dos arrays, como OrderBlocks, quando não forem mais necessários.

1. Limpeza de arrays

Dentro de OnCalculate vamos controlar a criação de uma nova vela, só que desta vez no time frame diário. Para isso usamos uma variável global, que armazenará o horário da última vela:

if (tiempo_ultima_vela_1 != iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 )) { Eliminar_Objetos(); ArrayFree (ob_bajistas); ArrayFree (ob_alcistas); ArrayFree (pricetwo_eliminados_oba); ArrayFree (pricetwo_eliminados_obb); tiempo_ultima_vela_1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); }

void OnDeinit ( const int reason) { Eliminar_Objetos(); ArrayFree (ob_bajistas); ArrayFree (ob_alcistas); ArrayFree (pricetwo_eliminados_oba); ArrayFree (pricetwo_eliminados_obb); if (atr_i != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (atr_i); if (hanlde_ma != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (hanlde_ma); ResetLastError (); if ( MarketBookRelease ( _Symbol )) Print ( "Order book successfully closed for: " , _Symbol ); else Print ( "Order book closed with errors for: " , _Symbol , " Last error: " , GetLastError ()); }

Cada vez que uma nova vela diária se abre, liberamos a memória dos arrays, evitando o acúmulo de dados antigos e otimizando o desempenho.

2. Modificação de OnDeinit

Em OnDeinit liberamos o identificador do indicador EMA e limpamos os arrays. Isso garante que, ao desativar o indicador, nenhum recurso permaneça alocado na memória.

void Eliminar_Objetos() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (ob_alcistas) ; i++) { ObjectDelete ( ChartID (),ob_alcistas[i].name); } for ( int n = 0 ; n < ArraySize (ob_bajistas) ; n++) { ObjectDelete ( ChartID (),ob_bajistas[n].name); } ObjectsDeleteAll ( 0 , " TP" ,- 1 ,- 1 ); ObjectsDeleteAll ( 0 , " SL" ,- 1 ,- 1 ); }

3. Função de remoção de objetos:

string short_name = "Order Block Indicator" ; IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,short_name); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "Bullish Order Block" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "Bearish Order Block" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "Take Profit 1" ); PlotIndexSetString ( 3 , PLOT_LABEL , "Take Profit 2" ); PlotIndexSetString ( 4 , PLOT_LABEL , "Stop Loss 1" ); PlotIndexSetString ( 5 , PLOT_LABEL , "Stop Loss 2" );

A função Remove_Objects foi otimizada para remover também as linhas de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) junto com os retângulos dos blocos de ordens. Assim garantimos que o gráfico permaneça limpo.

4. Configuração inicial em OnInit:

Em OnInit configuramos o nome curto do indicador e os rótulos dos elementos gráficos (plots). Dessa forma, os elementos serão identificados corretamente na janela de dados.

double ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double tp1; double tp2; double sl1; double sl2; GetTP_SL(ask, POSITION_TYPE_BUY ,tp1,tp2,sl1,sl2); DrawTP_SL(tp1,tp2,sl1,sl2); tp1_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = tp1; tp2_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = tp2; sl1_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = sl1; sl2_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = sl2; time_ = 0 ; buscar_oba = true ; double bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double tp1; double tp2; double sl1; double sl2; GetTP_SL(bid, POSITION_TYPE_SELL ,tp1,tp2,sl1,sl2); DrawTP_SL(tp1,tp2,sl1,sl2); tp1_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = tp1; tp2_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = tp2; sl1_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = sl1; sl2_buffer[ iBarShift ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , iTime ( _Symbol , _Period , 0 ))] = sl2; time_b = 0 ; buscar_obb = true ;

5. Configuração dos níveis de TP e SL ao abrir operações:

Por fim, configuramos os níveis de Take Profit e Stop Loss para operações de compra e venda. Para compras utilizamos o preço ask e calculamos os níveis correspondentes, para vendas utilizamos o preço bid. Em seguida exibimos no gráfico para que os níveis possam ser acompanhados.

Passo Compras

Vendas

Preço: Obtém e normaliza o preço ask.

Obtém e normaliza o preço bid.

Variáveis: São inicializadas as variáveis que armazenarão os valores de Take Profit e Stop Loss.



(tp1, tp2, sl1 e sl2).

As mesmas variáveis são utilizadas para armazenar os níveis de Take Profit e Stop Loss.



(tp1, tp2, sl1 e sl2).

Cálculo: GetTP_SL calcula os níveis de TP e SL com base no preço ask para a operação de compra. GetTP_SL calcula os níveis de TP e SL com base no preço bid para a operação de venda. Renderização: DrawTP_SL exibe visualmente no gráfico os níveis de TP e SL para a operação de compra. DrawTP_SL exibe visualmente no gráfico os níveis de TP e SL para a operação de venda. Buffer: É utilizado iBarShift para encontrar o índice do candle atual e salvar TP e SL nos buffers.



(tp1_buffer, tp2_buffer, sl1_buffer e sl2_buffer). É utilizado iBarShift para salvar TP e SL nos mesmos buffers.



(tp1_buffer, tp2_buffer, sl1_buffer e sl2_buffer). Variáveis estáticas: As variáveis estáticas são redefinidas para buscar novos blocos de ordens altistas na próxima iteração.



(variáveis: "time_" e "buscar_oba").

As variáveis estáticas são redefinidas para buscar novos blocos de ordens baixistas na próxima iteração.



(variáveis: "time_b" e "search_obb").





Considerações finais

Nesta parte do artigo abordamos como criar um indicador Order Blocks baseado no volume da profundidade de mercado e como otimizar sua funcionalidade adicionando buffers adicionais ao indicador original.

Nosso resultado final:

Assim concluímos o desenvolvimento de nosso indicador Order Blocks. Nos futuros materiais, abordaremos a criação de uma classe de gerenciamento de riscos do zero e o desenvolvimento de um robô de negociação que integra esse gerenciamento de riscos, utilizando os buffers de sinal do nosso indicador para tomar decisões de forma mais precisa e automatizada.