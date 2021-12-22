Comment créer votre propre Trailing Stop

Introduction

Avant de commencer avec le sujet de l'article, je pense que c'est une bonne idée de mettre les points sur les i. Encore une fois, nous définissons les termes « position » et « ordre » :

Position - est une action de trade, c'est à dire le nombre de contrats achetés ou vendus d'un instrument financier. Il ne peut y avoir qu'une seule position par instrument.

Ordre - est une instruction donnée à un courtier d'acheter ou de vendre un instrument financier. Il existe plusieurs types d'ordres : Market et en attente, ainsi que les ordres stop (Stop Loss et Take Profit).



Figure 1. Positions et ordres



Cet article se concentre sur le niveau de Stop Loss final des positions. Pour les ordres en attente, cette opération n'a pas de sens, car vous pouvez passer directement au prix de l’ordre. Et quand il se met en position (ou sa partie), alors ce matériel devient pratique.



La position de trade ne peut se fermer qu’en appuyant sur le bouton « Fermer » dans la boîte de dialogue de position (Figure 2).

Figure 2. Fermeture d'une position à l'aide du bouton « Fermer » dans la boîte de dialogue de position. 1 - ouvrir le menu contextuel de la position, 2 - sélectionner « Fermer la position »

3 - cliquer sur le bouton « Fermer ».

De plus, la position peut être fermée automatiquement lorsque le prix atteint un niveau de bénéfice (Take Profit) ou de perte (Stop Loss) prédéterminé. Contrairement à la position de clôture à l'aide du bouton « Fermer », la clôture par Stop Loss et Take Profit se fait non pas depuis le terminal (par le trader ou l'expert), mais par le courtier. Ainsi, la position de fermeture est entièrement garantie, indépendamment de la connexion et de l'alimentation énergétique. Cela fait de l'utilisation du Stop Loss un élément pratiquement obligatoire dans le travail du trader.



La seule action que le trader doit faire est de donner un ordre au courtier pour définir le niveau du stop de protection. En d'autres termes, vous devez définir un Stop Loss sur la position (ou position ouverte avec ce niveau configuré). La configuration du Stop Loss se fait à l'aide de la commande du menu contextuel « Modifier » dans le terminal. Dans la liste des positions, sélectionnez un poste, faites un clic droit et choisissez « Modifier ou Supprimer ». Ensuite, dans la boîte de dialogue de position, vous devez entrer le niveau de Stop Loss nécessaire et cliquer sur « Modifier » (Figure 3).

Figure 3. Configuration du niveau de Stop Loss de la position. 1 - ouvrir le menu contextuel de la position, 2 - cliquer sur « Modifier ou Supprimer », 3 - Configurer la valeur, 4 - cliquer sur « Modifier ».



Le niveau de la position Stop Loss est indiqué sur le graphique des prix avec le niveau de son ouverture (Figure 4).

Figure 4. Position avec Stop Loss. Le niveau est marqué d'une ligne pointillée rouge étiquetée avec sl à son bord gauche.

Vous pouvez non seulement installer Stop Loss pour la position, mais aussi modifier périodiquement sa valeur. Par exemple, vous pouvez le tirer vers le haut lorsque le prix change en direction de la rentabilité, réduisant ainsi la perte potentielle. Une telle pulsion du niveau de protection est connue sous le nom de trailing stop.



Il existe de nombreuses variantes de trailing stop : vous pouvez simplement tirer le Stop Loss suite au cours à une distance donnée. Vous pouvez commencer à déplacer le Stop Loss non immédiatement, mais lorsque la position atteint une certaine rentabilité, il est immédiatement déplacé vers le seuil de rentabilité. Cette variante est standard et est intégrée au terminal client MetaTrader 5. Utilisation de la position standard du clic droit sur trailing stop pour choisir « Trailing Stop » (Figure 5).

Figure 5. Activation du trailing stop standard dans le terminal. 1 - ouvrir le menu contextuel de la position, 2 - cliquer sur « Trailing Stop », 3 - sélectionner la valeur (ou configurez la valeur).

La commande de configuration de la valeur (Personnalisé) est au bas du menu contextuel et n'est pas affichée sur l'image.

En plus du suivi direct des prix, le trailing stop peut fonctionner sur la base d'un indicateur technique. Par exemple, basé sur des moyennes mobiles, cela permet de ne pas réagir aux variations de prix à court terme, basé sur l'indicateur Ichimoku ou plus approprié ; et même sur l'indicateur Parabolic SAR (Stop et Reverse) qui n'est pas initialement conçu à cet effet. Voir Figure 6.

Figure 6. Indicateur SAR parabolique.

Dans la programmation procédurale de MQL4, un trailing stop a généralement été créé en tant que fonction distincte ou a été intégré à d'autres fonctions. Par exemple, dans l'expert MACD Sample, inclus dans MetaTrader 4, la fonction trailing stop est intégrée à la fonction de clôture des ordres sur le marché :

for (cnt= 0 ;cnt<total;cnt++) { OrderSelect (cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if (OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()== Symbol ()) { if (OrderType()==OP_BUY) { if (MacdCurrent> 0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious && MacdCurrent>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 3 , Violet ); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if (Bid-OrderOpenPrice()> Point *TrailingStop) { if (OrderStopLoss()<Bid- Point *TrailingStop) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid- Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 , Green ); return ( 0 ); } } } } else { if (MacdCurrent< 0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MathAbs (MacdCurrent)>(MACDCloseLevel* Point )) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 3 , Violet ); return ( 0 ); } if (TrailingStop> 0 ) { if ((OrderOpenPrice()-Ask)>( Point *TrailingStop)) { if ((OrderStopLoss()>(Ask+ Point *TrailingStop)) || (OrderStopLoss()== 0 )) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+ Point *TrailingStop,OrderTakeProfit(), 0 , Red ); return ( 0 ); } } } } } }

MQL5 en tant que langage orienté objet offre beaucoup plus de possibilités dans la conception d'experts. Il vous permet de créer des classes polyvalentes et multifonctionnelles qui peuvent ensuite être rapidement et facilement intégrées à presque tous les experts. Dans cet article, nous allons développer une telle classe.



1. Création d'une classe de base trailing stop

Comme mentionné ci-dessus, il existe un grand nombre de trailing stops, mais ils ont tous des aspects fonctionnels communs :

Détermination du type (direction) de position

Détermination du niveau actuel de Stop Loss de position

Calcul du nouveau niveau de Stop Loss

Vérification de la nécessité de modifier le niveau actuel du Stop Loss

Modification niveau Stop Loss de position

Le type de trailing stop déterminera uniquement la valeur du niveau de Stop Loss calculé. Ainsi, la fonctionnalité de base du trailing stop sera incluse dans la classe de base. En matière fonctionnelle, dépendant du type de trailing stop, il sera créé des sous-classes. L'application aux méthodes de ces sous-classes se fera via les méthodes virtuelles de la classe de base.

Étant donné que nous prévoyons d'utiliser des indicateurs techniques, pour assurer leur fonctionnement stable, il est nécessaire de leur fournir un dispositif périodique. À cette fin, nous utiliserons le minuteur. Nous prévoyons également d'activer/désactiver le trailing stop (lors de l'utilisation de la classe dans le cadre d'un système de trading mécanique) et de l'activer/désactiver à l'aide d'un objet graphique - bouton (lors de l'utilisation de la classe dans le cadre d'experts auxiliaires). Selon ces exigences fonctionnelles, la classe de base aura l'ensemble de méthodes suivant :



class CTrailingStop { protected : public : void CTrailingStop(){}; void ~CTrailingStop(){}; void Init(){}; bool StartTimer(){}; void StopTimer(){}; void On(){}; void Off(){}; bool DoStoploss(){}; void EventHandle(){}; void Deinit(){}; virtual bool Refresh(){}; virtual void Setparameters(){}; virtual int Trend(){}; virtual double BuyStoploss(){}; virtual double SellStoploss(){}; };

Lors de l'appel de la méthode Init(), elle accepte les paramètres généraux qui ne dépendent pas du type de trailing stop utilisé. La méthode configurera le mode de trailing stop et préparera des variables avec certains paramètres de marché.

StartTimer() - sera utilisé pour démarrer le minuteur, requis pour l'adressage périodique des indicateurs et pour leur maintien forcé dans le cache du terminal.

Stoptimer() - sera utilisé pour arrêter le chronomètre à la fin du travail de l'expert.

On() - permet d'activer le trailing stop et de configurer le bouton en mode enfoncé (si le bouton est utilisé).

Off () - désactivation de trailing stop et configuration du bouton en mode enfoncé (si le bouton est utilisé).

DoStoploss () - Méthode principale de contrôle du niveau de la position Stop Loss

EventHandle() - utilisé pour le traitement des événements de graphique, en particulier dans la réponse du clic sur le bouton et de l'activation/désactivation de trailing stop, en fonction de la position du bouton.

Deinit() - s'exécute lorsque l'expert termine son travail, assure la libération du descripteur de l'indicateur.

Refresh() - fournit le rafraîchissement des valeurs des indicateurs. Cette méthode est nécessaire pour déterminer les valeurs actuelles de l'indicateur avant de calculer les valeurs Stop Loss. En outre, cette méthode est utilisée en autonome - elle est appelée périodiquement par le minuteur pour maintenir les indicateurs en état de fonctionnement.

SetParameters() - lorsque vous appelez cette méthode, elle accepte les paramètres d'indicateur, l'indicateur est chargé avec les paramètres spécifiés.

Trend() - méthode de recherche de tendance, affichée via l’indicateur. Si l'indicateur montre la direction vers le haut, il renvoie la valeur 1, si c’est vers le bas - il renvoie -1.

Les méthodes BuyStoploss() et SellStoploss() renverront les nouvelles valeurs de Stop Loss pour les positions d'achat et de vente, calculées via l’indicateur.

1.1. Méthode Init()





La méthode Init() est la première méthode, appelée après avoir créé une instance de classe. Elle accepte des paramètres généraux, indépendants du type de trailing stop : symbole, période, mode trailing stop (par traits ou par barres), d’attacher ou non l'indicateur au graphique, de créer ou non le bouton. Ensuite, elle accepte les propriétés du bouton : Coordonnée X du bouton, coordonnée Y du bouton, couleur du bouton, couleur de la légende du bouton.



Les paramètres, nécessaires à la poursuite du travail, sont stockés dans des variables de classe. De plus, lorsque la méthode Init() fonctionne, elle détermine les principaux paramètres de marché immuables, requis pour le trailing stop : le nombre de chiffres après la virgule et la valeur du point. Enfin, selon le type de trailing stop, le nom du bouton et son libellé sont formés. Il est créé s'il est configuré pour utiliser un bouton.

Dans la section « protégé », déclarons toutes les variables nécessaires :

protected : string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; bool m_eachtick; bool m_indicator; bool m_button; int m_button_x; int m_button_y; color m_bgcolor; color m_txtcolor; int m_shift; bool m_onoff; int m_handle; datetime m_lasttime; MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; int m_digits; double m_point; string m_objname; string m_typename; string m_caption;

Écrivons maintenant la méthode Init() elle-même :

void Init( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, bool eachtick = true, bool indicator = false, bool button = false, int button_x = 5 , int button_y = 15 , color bgcolor = Silver , color txtcolor = Blue ) { m_symbol = symbol; m_timeframe = timeframe; m_eachtick = eachtick; if (eachtick) { m_shift= 0 ; } else { m_shift= 1 ; } m_indicator = indicator; m_button = button; m_button_x = button_x; m_button_y = button_y; m_bgcolor = bgcolor; m_txtcolor = txtcolor; m_digits=( int ) SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_DIGITS ); m_point= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_POINT ); m_objname= "CTrailingStop_" +m_typename+ "_" +symbol; m_caption=symbol+ " " +m_typename+ " Trailing" ; m_request.symbol=m_symbol; m_request.action= TRADE_ACTION_SLTP ; if (m_button) { ObjectCreate ( 0 ,m_objname, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_XDISTANCE ,m_button_x); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_YDISTANCE ,m_button_y); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_BGCOLOR ,m_bgcolor); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_COLOR ,m_txtcolor); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_XSIZE , 120 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_YSIZE , 15 ); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_FONTSIZE , 7 ); ObjectSetString ( 0 ,m_objname, OBJPROP_TEXT ,m_caption); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,false); ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_SELECTABLE ,false); ChartRedraw (); } m_onoff=false; };

Vous pouvez voir que lors de la création du nom et de la légende du bouton, la variable m_typename est utilisée, elle n'a été initialisée avec aucune valeur. L'attribution d'une valeur se fera dans les constructeurs de la sous-classe. Ainsi, lorsque vous utilisez différentes méthodes de trailing stop, il aura une valeur différente, correspondant au type de trailing stop utilisé.

1.2. Méthode StartTimer()

La méthode StartTimer() démarre le minuteur standard de l'expert.

bool StartTimer() { return ( EventSetTimer ( 1 )); };

Lorsque vous utilisez le minuteur, vous devez ajouter l'appel de la méthode Refresh () dans la fonction OnTimer() pour que l'indicateur soit périodiquement actualisé.

1.3. Méthode StopTimer()

La méthode StartTimer() arrête le minuteur d'un expert.

void StopTimer() { EventKillTimer (); };

Lorsque l'expert termine son travail, cette méthode arrête le minuteur, si vous l'avez utilisé. Cette méthode sera appelée lors de l'exécution de la méthode Deinit() d'une classe.

1.4. Méthode On()

La méthode On() active trailing stop. L'activation se fait en assignant à la variable m_onoff la valeur true. Si le bouton est configuré pour être utilisé dans l'initialisation de la classe, il est alors enfoncé.

void On() { m_onoff=true; if (m_button) { if (! ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,true); } } }

1.5. Méthode Off()

La méthode Off() désactive trailing stop. La désactivation se fait en assignant à la variable m_onoff la valeur false. Si le bouton est configuré pour être utilisé dans l'initialisation de la classe, il est alors enfoncé.

void Off() { m_onoff=false; if (m_button) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { ObjectSetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE ,false); } } }

1.6. Méthode EventHandle()

La méthode EventHandle() sera appelée à partir de la fonction OnChartEvent() et, par conséquent, elle acceptera tous les paramètres transmis à la fonction OnChartEvent().

void EventHandle( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && sparam==m_objname) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,m_objname, OBJPROP_STATE )) { On(); } else { Off(); } } }

Si l'événement CHARTEVENT_OBJECT_CLICK se produit et que cet événement se produit avec un bouton qui a le nom m_objname (le nom de l'objet, avec lequel l'événement s'est produit, est transmis vers la variable sparam), alors selon l'état du bouton soit la méthode On() soit Off() est exécutée.

1.7. Méthode Deinit()

La méthode Deinit() doit être appelée lorsque l'expert termine son travail. Cette méthode arrête le minuteur, libère le descripteur de l'indicateur et supprime le bouton, s'il a été utilisé.

void Deinit() { StopTimer(); IndicatorRelease (m_handle); if (m_button) { ObjectDelete ( 0 ,m_objname); ChartRedraw (); } }

Les méthodes virtuelles Refresh(), SetParameters(), Trend(), BuyStoploss() et SellStoploss() seront discutées plus tard - lorsque nous créerons des sous-classes trailing stop. Considérons maintenant la méthode principale de la classe de base - la méthode DoStoploss().

1.8. Méthode DoStoploss()

La méthode DoStoploss() est la principale méthode de travail, qui doit être appelée depuis la fonction OnTick() à chaque trait. Si la valeur de la variable m_onoff est false (trailing stop désactivé), alors la méthode termine immédiatement son travail.



if (!m_onoff) { return ( true ); }

De plus, si trailing stop fonctionne en mode par barre, l'heure est cochée - en comparant l'heure de la barre créée avec l'heure de la dernière exécution réussie de la fonction. Si le temps correspond, alors la méthode termine son travail.

datetime tm[ 1 ]; if (!m_eachtick) { if (CopyTime(m_symbol,m_timeframe, 0 , 1 ,tm)==- 1 ) { return ( false ); } if (tm[ 0 ]==m_lasttime) { return ( true ); } }

Si trailing stop est activé et que le contrôle de l'heure a été une réussite, alors la partie principale de la méthode est exécutée - les valeurs des indicateurs sont actualisées (la méthode Refresh() est appelée).

if (!Refresh()) { return ( false ); }

Ensuite, en fonction de la valeur renvoyée par la méthode Trend(), le trailing stop pour la position d'achat ou de vente est exécuté.

switch (Trend()) { case 1 : break ; case - 1 : break ; }

Considérez son travail sur base de l'exemple de la position d'achat.

if ( PositionSelect (m_symbol, 1000 )) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { sl=BuyStoploss(); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )-m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMin (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl>possl) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } }

Si la position peut être sélectionnée, son type est coché. Si le type de position correspond à la tendance, alors, en utilisant la méthode BuyStoploss(), nous obtenons la valeur requise de Stop Loss (dans la variable sl). Ensuite, déterminez le niveau autorisé sur lequel le Stop Loss peut être configuré. Si le niveau calculé est plus proche que permis, ajustez la valeur de la variable sl. Ensuite, nous obtenons la valeur actuelle de la position Stop Loss (dans la variable possl) et comparons les valeurs des variables sl et possl. Si la nouvelle valeur de Stop Loss est meilleure que la valeur actuelle, modifiez la position.

Avant modification, remplissez les champs sl and tp de la structure MqlTradeRequest. La variable m_request.sl est affectée avec la valeur requise de Stop Loss, la variable m_request.tp - avec la valeur existante de Take Profit (laissez-la inchangée). Les autres champs sont remplis lorsque la méthode Init() est exécutée. Après avoir rempli la structure, la fonction OrderSend() est appelée.



À la fin de son travail, la valeur de la variable m_result.retcode est cochée. Si la valeur n'est pas égale à TRADE_RETCODE_DONE, alors, pour une raison quelconque, il n'a pas pu effectuer l'action demandée par la fonction OrderSend(). Dans le même temps, un message de journal avec le nombre d'erreurs et l'achèvement de la méthode est exécuté. Lorsque la fonction OrderSend() est terminée avec succès, veuillez vous souvenir de l'heure de la barre sur laquelle le dernier travail de la méthode DoStoploss() a été effectué. En cas d'erreur, même en mode par barre, au prochain trait, il sera effectué un autre essai de la méthode. Ces essais se poursuivront jusqu’à ce que son travail réalisera un plein succès.

Vous trouverez ci-dessous le code complet de la méthode DoStopLoss().

bool DoStoploss() { if (!m_onoff) { return (true); } datetime tm[ 1 ]; if (!m_eachtick) { if ( CopyTime (m_symbol,m_timeframe, 0 , 1 ,tm)==- 1 ) { return (false); } if (tm[ 0 ]==m_lasttime) { return (true); } } if (!Refresh()) { return (false); } double sl; switch (Trend()) { case 1 : if ( PositionSelect (m_symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { sl=BuyStoploss(); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )-m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMin (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl>possl) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } } break ; case - 1 : if ( PositionSelect (m_symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { sl=SellStoploss(); sl+=( SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_BID )); double minimal= SymbolInfoDouble (m_symbol, SYMBOL_ASK )+m_point* SymbolInfoInteger (m_symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sl= NormalizeDouble (sl,m_digits); minimal= NormalizeDouble (minimal,m_digits); sl= MathMax (sl,minimal); double possl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); possl= NormalizeDouble (possl,m_digits); if (sl<possl || possl== 0 ) { m_request.sl=sl; m_request.tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); OrderSend (m_request,m_result); if (m_result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) { printf ( "Unable to move Stop Loss of position %s, error #%I64u" ,m_symbol,m_result.retcode); return (false); } } } } break ; } m_lasttime=tm[ 0 ]; return (true); }

Notez les différences de code pour les positions d'achat et de vente. Pour la position de vente, la valeur renvoyée par SellStoploss() augmente de la valeur de spread, car la position de vente est fermée par le prix Ask. En conséquence, le compte à rebours du niveau minimal Stop Loss pour l'achat se fait à partir du prix Bid, pour la vente - à partir du prix Ask.

Pour l'instant, nous avons terminé avec la création de la classe de base trailing stop. Procédons à la création de sous-classes.

2. Sous-classe trailing stop pour indicateur SAR parabolique



Les méthodes virtuelles de la classe CTrailingStop vous indiquent déjà le contenu d'une sous-classe - les méthodes SetParameters(), Refresh(), Trend(), BuyStoploss(), SellStoploss() et le constructeur de classe pour configurer le nom du trailing stop. La classe sera nommée CParabolicStop. Puisque cette classe est une sous-classe de CTrailingStop, cela sera mentionné dans sa déclaration.

class CParabolicStop: public CTrailingStop

Avec cette déclaration, l'appel des méthodes virtuelles de la classe CParabolicStop exécutera les méthodes héritées de la classe de base.

Considérons en détail toutes les méthodes de sous-classe.

2.1. Méthode CParabolicStop()

Cette méthode a le même nom que la classe elle-même, cette méthode est appelée un constructeur. Il est exécuté automatiquement lors du chargement de la classe, avant toute autre méthode de la classe. Dans la méthode CParabolicStop(), le nom du trailing stop est assigné à la variable m_typename. Cette variable est utilisée pour créer le nom et la légende du bouton (dans la méthode Init() de la classe de base).

void CParabolicStop() { m_typename= "SAR" ; };

2.2. Méthode SetParameters()

Lors de l'appel de la méthode SetParameters(), elle accepte les paramètres d'indicateur et l'indicateur est chargé avec ces paramètres. Si le paramètre m_indicator est configuré sur la méthode Init() de la classe de base, alors l'indicateur est attaché au graphique (fonction ChartIndicatorAdd()).

bool SetParameters( double sarstep= 0.02 , double sarmaximum= 0.2 ) { m_handle=iSAR(m_symbol,m_timeframe,sarstep,sarmaximum); if (m_handle==- 1 ) { return ( false ); } if (m_indicator) { ChartIndicatorAdd( 0 , 0 ,m_handle); } return ( true ); }

2.3. Méthode Refresh()

La méthode Refresh() fournit un nouveau prix et actualise les valeurs de l’indicateur. Dans la section "protégée" de la classe, il y a le tableau pricebuf pour la valeur du prix et le tableau indbuf - pour les valeurs de l’indicateur. Les deux tableaux ont la taille d'un élément - ne devraient être qu'une valeur de prix et une valeur d'indicateur de la barre de formation ou formée (selon le paramètre m_shift, configuré lors de l'initialisation de la classe de base).



bool Refresh() { if ( CopyBuffer (m_handle, 0 ,m_shift, 1 ,indbuf)==- 1 ) { return ( false ); } if ( CopyClose (m_symbol,m_timeframe,m_shift, 1 ,pricebuf)==- 1 ) { return ( false ); } return (true); }

2.4. Méthode Trend()

La méthode Trend() vérifie l'emplacement du prix par rapport à la ligne de l'indicateur. Si le prix est au-dessus de la ligne, il s'agit de la tendance haussière et la méthode renvoie la valeur 1. Si le prix est inférieur à la ligne de l'indicateur, il s'agit de la tendance baissière et la méthode renvoie la valeur -1. Pas exclu le cas (rare, mais possible), où le prix est égal à la ligne de l’indicateur. Dans ce cas, la valeur 0 sera retournée.

int Trend() { if (pricebuf[ 0 ]>indbuf[ 0 ]) { return ( 1 ); } if (pricebuf[ 0 ]<indbuf[ 0 ]) { return (- 1 ); } return ( 0 ); }

2.5. Méthodes BuyStoploss() et SellStoploss()

Étant donné que l'indicateur Parabolic SAR n'a qu'une seule ligne, les deux méthodes sont identiques. Elles renvoient la valeur obtenue à partir de la méthode Refresh().



virtual double BuyStoploss() { return (indbuf[ 0 ]); }; virtual double SellStoploss() { return (indbuf[ 0 ]); };

Pour l'instant, le trailing stop est prêt. Il n'a encore qu'une classe, mais il peut déjà être utilisé. Enregistrez-le en tant que fichier d'inclusion distinct dans le dossier .\MQL5\Include sous le nom Sample_TrailingStop.mqh (le fichier est joint à l'article).

3. Ajout de Trailing Stop pour Parabolic dans Expert



Essayons d'ajouter un trailing stop dans certains experts, tels que My_First_EAdu article.

3.1. Ouvrez l'expert My_First_EA dans MetaEditor et enregistrez-le sous My_First_EA_SARTrailing.

3.2. Inclure le fichier trailing stop. Dans la partie supérieure du code expert (de préférence avant déclaration des variables externes) ajouter la ligne :

#include <Sample_TrailingStop.mqh>

3.3. Après la création des variables externes, créez une instance de la classe CParabolicStop, nommée Trailing.

CParabolicStop Trailing;

3.4. Dans la fonction OnInit(), initialisez la classe et configurez ses paramètres. Tout d'abord, déclarez des variables externes avec des paramètres d'indicateur :

input double TrailingSARStep= 0.02 ; input double TrailingSARMaximum= 0.2 ;

Ajoutez ensuite du code à la fonction OnInit().

Trailing.Init(_Symbol,PERIOD_CURRENT, true , true , false ); if (!trailing.setparameters(TrailingSARStep,TrailingSARMaximum)) { Alert( "trailing error" ); return (- 1 ); } Trailing.StartTimer(); Trailing.On();

3.5. Dans le code expert, trouvez la fonction OnTimer(). La fonction OnTimer() n'est pas utilisée dans My_First_EA, alors ajoutez-la et ajoutez-y l'appel de Refresh().

void OnTimer () { Trailing.Refresh(); }

3.6. En haut de la fonction OnTick(), ajoutez l'appel de la méthode DoStoploss().

3.7. Compilez l'expert et essayez de le tester. Les résultats des tests de l'expert sont présentés sur la Figure 7 (sans trailing stop) et sur la Figure 8 (avec trailing stop).

Figure 7. Résultats du test de l'Expert sans Trailing Stop.

Figure 8. Résultats du test de l'Expert avec Trailing Stop.



L'efficacité de l'utilisation du trailing stop est évidente.

Le fichier My_First_EA_SARTrailing.mq5 est joint à l'article.

4. Sous-classe de trailing stop pour NRTR



L'indicateur NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) par son nom et son apparence (Figure 9) présente un intérêt pour tenter de créer un trailing stop dessus.

Figure 9. Indicateur NRTR.



L'indicateur trace la ligne de base (la ligne de support ou de résistance) et la ligne cible. Lorsque le prix dépasse la ligne cible, la ligne de base est transférée dans le sens du mouvement des prix, les oscillations mineures du prix sont ignorées. Lorsque le prix croise la ligne de base, cela est considéré comme un changement de tendance, modifiant ainsi l'emplacement de la ligne de base et de la ligne cible par rapport au prix. La ligne de support et la ligne cible dans la tendance haussière sont peintes en bleu, dans la tendance baissière - en rouge.

Créez maintenant un trailing stop pour l'indicateur NRTR.

Déclarez une autre classe CNRTRStop incluse dans la classe de base CNRTRStop.

class CNRTRStop: public CTrailingStop

La sous-classe Trailing Stop pour NRTR aura exactement le même ensemble de méthodes que Trailing Stop pour Parabolic, à l'exception du constructeur - il sera désormais nommé CNRTRStop().

4.1. Méthode CNRTRStop()

Maintenant, dans le constructeur de classe, la variable m_typename est assignée à la valeur NRTR, en fonction de l'indicateur utilisé.

void CNRTRStop() { m_typename= "NRTR" ; };

4.2. Méthode SetParameters()

Lors de l'appel de la méthode SetParameters(), elle accepte les paramètres d'indicateur et elle est chargée. Ensuite, en fonction des paramètres de base du trailing stop, l'indicateur sera attaché au graphique.

bool SetParameters( int period, double k) { m_handle=iCustom(m_symbol,m_timeframe, "NRTR" ,period,k); if (m_handle==- 1 ) { return ( false ); } if (m_indicator) { ChartIndicatorAdd( 0 , 0 ,m_handle); } return ( true ); }

4.3. Méthode Refresh()

La méthode Refresh() copie deux tampons de l'indicateur NRTR - le tampon de ligne de support et le tampon de ligne de résistance.



bool Refresh() { if (CopyBuffer(m_handle, 0 ,m_shift, 1 ,sup)==- 1 ) { return ( false ); } if (CopyBuffer(m_handle, 1 ,m_shift, 1 ,res)==- 1 ) { return ( false ); } return ( true ); }

Dans la section « protected » de la classe, il y a deux tableaux déclarés : double sup[] et double res[].

protected : double sup[ 1 ]; double res[ 1 ];

4.4. Méthode Trend()

La méthode Trend() vérifie laquelle des lignes existe actuellement. S'il s'agit de la ligne de support, cela signifie que l'indicateur montre la tendance haussière. La méthode elle-même renvoie la valeur 1. S'il s'agit de la ligne de résistance, la méthode renvoie -1.



int Trend() { if (sup[ 0 ]!= 0 ) { return ( 1 ); } if (res[ 0 ]!= 0 ) { return (- 1 ); } return ( 0 ); }

4.5. Méthode BuyStoploss()

La méthode BuyStoploss() renvoie la valeur de la ligne de support.

double BuyStoploss() { return (sup[ 0 ]); }

4.6. Méthode SellStoploss()

La méthode SellStoploss() renvoie la valeur de la ligne de résistance.

double SellStoploss() { return (res[ 0 ]); }

La classe trailing stop est maintenant terminée.

5. Ajout de Trailing Stop pour NRTR dans Expert



Tout comme pour le trailing stop Parabolic, ajoutons le trailing stop My_First_EA pour NRTR dans expert.

5.1. Ouvrez l'expert My_First_EA_SARTrailing dans MetaEditor et enregistrez-le sous My_First_EA_NRTRTrailing.

5.2. Remplacez les paramètres externes de trailing stop pour Parabolic par des paramètres de trailing stop pour NRTR.



input int TrailingNRTRPeriod = 40 ; input double TrailingNRTRK = 2 ;

5.3. Au lieu de créer une instance de la classe CParabolicStop, créez une instance de la classe CNRTRStop. L’emplacement du code vient après les variables externes.

CNRTRStop Trailing;

5.4. Dans la fonction OnInit(), remplacez les paramètres de l'appel de la méthode SetParameters() par les paramètres NRTR.

Trailing.SetParameters(TrailingNRTRPeriod,TrailingNRTRK)

5.5. Compilez l'expert et essayez de le tester.

Figure 10. Résultats du test de l'expert avec Trailing Stop pour NRTR.



Les résultats de travail de l'Expert Advisor (Figure 10) avec une stratégie trailing stop par rapport au travail d'un expert sans celui-ci (Fig. 7) sont presque inchangés. L'utilisation du trailing stop Parabolic s'est avérée plus efficace pour cet expert. On peut en conclure que l'arsenal d'un certain nombre de trailing stop peut être très utile lors du développement d'experts - pour faire des expériences et sélectionner le type de trailing stop le plus adapté.

Le fichier My_First_EA_NRTRTrailing.mq5 est joint à l'article.

6. Expert-Assistant



Lorsqu'une classe de base de trailing stop a été créée, elle était destinée à contrôler l'activation/la désactivation du trailing stop via le bouton. Créons un expert-assistant pour suivre les positions sur les différents symboles avec différents types de trailing stop. L'expert n'ouvrira aucune position, mais suivra uniquement les positions ouvertes.

6.1. Dans MetaEditor, créer un nouvel expert nommé Sample_TrailingStop.

6.2. Inclure le fichier Sample_TrailingStop.mqh.

#include <Sample_TrailingStop.mqh>

6.3. Déclarer des paramètres externes pour les indicateurs.



input double SARStep= 0.02 ; input double SARMaximum= 0.02 ; input int NRTRPeriod= 40 ; input double NRTRK= 2 ;

6.4. Déclarer un tableau de symboles, sur lequel l'expert pourra travailler.

string Symbols[]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDJPY" };

6.5. Déclarer des tableaux pour charger des classes.

CParabolicStop *SARTrailing[]; CNRTRStop *NRTRTrailing[];

6.6. Dans la fonction OnInit(), redimensionnez les tableaux pour charger les classes, en fonction de la taille du tableau Symbols.

ArrayResize (SARTrailing, ArraySize (Symbols)); ArrayResize (NRTRTrailing, ArraySize (Symbols));

6.7. Dans la loop pour chaque élément de l'instance de classe de chargement de tableau.

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i]= new CParabolicStop(); SARTrailing[i].Init(Symbols[i], PERIOD_CURRENT ,false,true,true, 5 , 15 +i* 17 , Silver , Blue ); if (!SARTrailing[i].SetParameters(SARStep,SARMaximum)) { Alert ( "trailing error" ); return (- 1 ); } SARTrailing[i].StartTimer(); NRTRTrailing[i]= new CNRTRStop(); NRTRTrailing[i].Init(Symbols[i], PERIOD_CURRENT ,false,true,true, 127 , 15 +i* 17 , Silver , Blue ); if (!NRTRTrailing[i].SetParameters(NRTRPeriod,NRTRK)) { Alert ( "trailing error" ); return (- 1 ); } NRTRTrailing[i].StartTimer(); }

Remarque : lors de l'appel des boutons des méthodes Init(), les coordonnées sont calculées. Sur la gauche, il y aura des boutons d'alimentation de trailing stop pour Parabolic, à droite - pour NRTR.

6.8. Dans la fonction OnTick(), ajoutez l'appel de la méthode DoStoploss() pour chaque instance de trailing stop.



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].DoStoploss(); NRTRTrailing[i].DoStoploss(); }

6.9. Ajout de la gestion des événements de graphique.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].EventHandle(id,lparam,dparam,sparam); NRTRTrailing[i].EventHandle(id,lparam,dparam,sparam); } }

6.10. Dans la fonction Deinit(), désinitialisez toutes les instances de classe pour les supprimer.



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (Symbols);i++) { SARTrailing[i].Deinit(); NRTRTrailing[i].Deinit(); delete (SARTrailing[i]); delete (NRTRTrailing[i]); }

Compilez, attachez l'expert au graphique. Des indicateurs et des boutons apparaissent sur le graphique (Figure 11) - L’Expert Advisor est prêt à travailler.

Figure 11. Boutons et indicateurs sur le graphique après le démarrage de Sample_TrailingStop.





Il suffit d'appuyer sur le bouton pour suivre la position correspondante lorsqu'elle est ouverte.

Le fichier Sample_TrailingStop.mq5 est joint à l'article.

Conclusion

Passons en revue l'ordre d'utilisation de la classe CTrailingStop lors de la création d'un système de trading mécanique :



1. Inclure le fichier Sample_TrailingStop.mqh.



2. Déclarer les variables externes avec les paramètres indicateurs trailing stop utilisé.



3. Créer l'instance de classe.



4. Ajout de l'appel des méthodes Init(), SetParameters(), StartTimer() et On() à partir de la fonction OnInit().



5. Ajout de l'appel de la méthode Refresh() depuis la fonction OnTimer().



6. Ajout de l’appel de la méthode DoStopLoss() depuis la fonction OnTick().



7. Ajout de l'appel de la méthode Deinit() depuis la fonction OnDeinit().





Sept étapes, moins de 5 minutes, et votre Expert Advisor est équipé d’une fonction de trailing stop !