NRTR - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
6007
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
O indicador NRTR (Trailing de Reversão Nick Rypock) desenha a linha base (suporte e resistência) e uma linha de alvo.

Então quando o preço ultrapassa o alvo a posição da linha de base é alterada no sentido do movimento dos preços, as flutuações menores de preços são ignoradas. O cruzamento de uma linha base significa uma alteração da tendência atual, os preços de posição da linha base e de alvos são alterados. As linhas de suporte e de alvo são plotados na cor azul quando é uma tendência altista (cor vermelho para tendência baixista).

Indicador Nick Rypock Trailing Reverse

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/145

