NRTR - indicador para MetaTrader 5
O indicador NRTR (Trailing de Reversão Nick Rypock) desenha a linha base (suporte e resistência) e uma linha de alvo.
Então quando o preço ultrapassa o alvo a posição da linha de base é alterada no sentido do movimento dos preços, as flutuações menores de preços são ignoradas. O cruzamento de uma linha base significa uma alteração da tendência atual, os preços de posição da linha base e de alvos são alterados. As linhas de suporte e de alvo são plotados na cor azul quando é uma tendência altista (cor vermelho para tendência baixista).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/145
