Como desenvolvemos o serviço de Sinais MetaTrader e Negociação Social

Os Sinais de Negociação MetaTrader apareceram no verão de 2012. Foi quando finalmente decidimos lançar um novo serviço para cópia automática de negociação - Sinais de Negociação. A idéia deste projeto foi fazer da negociação um fenômeno mais amplo: o público-alvo seriam os traders sem experiência ou habilidades especiais. Rigorosos requisitos foram estabelecidos para o novo serviço: clareza, máxima disponibilidade independente de habilidades e conhecimentos, um mecanismo de funcionamento transparente e proteção aos assinantes.

O prazo para o lançamento foi o início de outubro, junto com o início do Campeonato de Negociação Automatizada 2012. Esta competição on-line foi o local ideal para introduzir e testar o novo serviço, porque sempre atraiu a atenção de um grande número de traders. De fato, os sinais foram recebidos pelos traders: o lançamento do serviço durante o Campeonato permitiu que os usuários copiassem a negociação dos melhores participantes em suas próprias contas MetaTrader 5. Este foi um novo recurso na competição.













Um mês depois, em novembro de 2012, o suporte para os sinais de negociação foram implementados para a plataforma MetaTrader 4. Os provedores de sinais receberam o acesso de milhões de potenciais investidores e o serviço começou a ganhar impulso. No início de novembro, cerca de 10 sinais foram adicionados diariamente; no final do mês até 25 foram registrados todos os dias.

Segurança do Assinante

Na fase inicial de nossa tarefa criamos um serviço de distribuição do sinal em massa protegendo os assinantes das conexões de sinais com perdas. Proteção dos traders era a prioridade, nós compreendíamos que o perigo da cópia de negociação era levar a perda de dinheiro. Então no princípio decidimos distribuir sinais com avaliação de qualidade, o sinal seria calculado com base numa variedade de parâmetros. Quanto melhor a qualidade do sinal, melhor a posição do sinal na lista e maior a sua credibilidade entre os potenciais clientes. Neste esquema, os sinais potencialmente perigosos aparecem no fim da lista.

No entanto, somente a classificação não protege os usuários contra o perigo de assinar um sinal ruim. Dependendo do grau de risco, a opção de assinatura é desativada para alguns sinais. Em casos especiais uma mensagem é exibida, por exemplo, 'Uma grande queda pode ocorrer na sua conta de novo', 'Esta é uma conta recém-aberta e os resultados de negociação podem ser de natureza aleatória', 'Baixa atividade de negociação - apenas 3 trades detectados no mês passado', etc.

Também implementamos medidas de segurança adicionais: os provedores de sinal não sabem quem são seus assinantes (eles conhecem apenas o número de assinantes do sinal), cada negócio carrega uma assinatura digital única, os desenvolvedores de serviços não coletam informações pessoais dos assinantes e não têm acesso a suas contas. Temos feito de tudo para garantir a segurança e ajudar você no aproveitamento deste serviço, estando confiante de que sua conta está protegida.



Estatística de Sinais

Muito trabalho tem sido feito para melhorar as estatísticas dos sinais. Para selecionar um sinal adequado, um trader verifica principalmente as estatísticas cuidadosamente para entender o desempenho dos provedores de sinais de negociações e o quão confiáveis são os sinais. Portanto, é importante uma demonstração adequada das estatísticas de negociação.



No início do serviço de sinais no Outono de 2012, somente dois gráficos básicos do crescimento e saldo estavam disponíveis. O primeiro mostrou o crescimento dos depósitos em termos percentuais calculados com base nos resultados das operações de negociação, o segundo gráfico mostrou a quantidade saldo na conta, sem o lucro flutuante e sem correção das posições abertas em andamento.

Um pouco mais tarde, no início de 2013, nós adicionamos um novo gráfico de Distribuição que mostrou a disposição dos símbolos e a relação Compra/Venda. Isto permitiu aos usuários do serviço obterem uma melhor compreensão das estratégias de negociação dos provedores de sinais selecionados.









No verão de 2013, acrescentamos o gráfico "Capital Líquido" para mostrar a flutuação do saldo da conta em relação as posições que estão abertas. Poucos meses depois, as estatísticas novamente foram significativamente expandidas: uma linha vertical apareceu nos gráficos de crescimento e do capital líquido para dividir a negociação antes da conexão para monitoramento, foi introduzido uma alteração de cor para cada operação que não era negociação (depósito ou saque) e uma nova opção foi adicionada às estatísticas para acompanhar a melhor e a pior série de negociação. O objetivo dessas mudanças nas estatísticas foi de fornecer aos potenciais assinantes um quadro completo dos sinais oferecidos pelos provedores.





Com o mesmo objetivo em mente, um pouco antes, em janeiro de 2013, nos introduzimos uma inovação exclusiva para toda a indústria - a visualização nos gráficos. Esse novo recurso tornou o serviço ainda mais prático para os traders, pois agora eles podem ver todo o histórico da negociação de sinal nos gráficos. Um único botão abre os gráficos de todos os pares de moedas que são negociados na conta do sinal. Apesar da natureza única deste serviço, os traders se acostumaram rapidamente com este recurso e começaram a usá-lo como parte integrante da cópia de negociação. Este é um bom exemplo de como podemos definir o padrão de excelência em negociação social. A principal concorrente da MetaQuotes é a própria MetaQuotes, de modo que o desenvolvimento do serviço é semelhante a uma corrida contra nós mesmos. Onde outros teriam descansados sobre os louros das primeiras pequenas conquistas, estamos sempre um passo à frente e constantemente nos esforçando para melhorar os mecanismos da cópia de negociação.





Os Sinais no MetaTrader são como um organismo vivo, evoluem de acordo com as leis ditadas pelos desenvolvedores. Nós nunca nos damos por satisfeitos com o momento atual e estamos constantemente revendo as classificações de qualidade, selecionando critérios de avaliação de sinais e mudando a fórmula do cálculo. Estas ações destinam-se a apresentar apenas o melhor sinal e o seu sucesso comprovado no topo da lista.







Compatibilidade das condições de negociação do assinante com o provedor de sinais

Outro aspecto importante do serviço de Sinais é a compatibilidade das condições de negociação do assinante com o provedor de sinal. Este é um elemento fundamental para o funcionamento normal do serviço, uma vez que as diferenças de condições podem levar a uma cópia da pior qualidade, ou mesmo a incapacidade completa da cópia das negociações. Se as condições de negociação são incompatíveis, o sinal fica invisível ao assinante ou na lista de assinaturas proibidas. É importante que o assinante seja sempre informado sobre as diferenças com as condições de negociação do provedor, tanto da assinatura como durante cada sincronização do terminal com o provedor de sinal.





Ao longo do tempo temos melhorado este elemento ainda mais. Tudo começou comparando as configurações das contas dos assinantes com a dos provedores de sinais (depósito em moeda e alavancagem), então a comparação das definições de cada instrumento de negociação foi introduzida. Passamos a comparar as condições de negociação no terminal do assinante e a fornecer essa comparação às assinaturas realizadas no site mql5.com. Depois de algum tempo, nós adicionamos o mapeamento de instrumentos - agora sem definir um instrumento correspondente, o serviço pode encontrar o mais adequado.

Por exemplo, se o assinante não tem o instrumento EURUSD negociado pelo provedor, mas tem o EURUSD.m, os sinais podem ser copiados para este ativo. O mapeamento tem ampliado as possibilidades de cópia das negociações, onde até mesmo em servidores diferentes de uma mesma corretora os nomes dos instrumentos podem variar.

Continuamos a melhorar o serviço de Sinais

Continuamos a melhorar o serviço de Sinais, melhorando os mecanismos, adicionando novas funções e corrigindo falhas. Os Serviço de Sinais MetaTrader de 2012 e o atual Serviço de Sinais MetaTrader são dois serviços completamente diferentes. Atualmente, estamos implementando um serviço de Hospedagem Virtual de Nuvens (Virtual Hosting Cloud) que consiste numa rede de servidores para suportar versões específicas do terminal de cliente MetaTrader. Os traders terão de completar apenas 5 passos para alugar uma cópia virtual de seu terminal com latência mínima da rede para o servidor de negociação da sua corretora diretamente do terminal de cliente MetaTrader. Isto irá proporcionar executar as operações no terminal diariamente, onde os traders poderão copiar negociação dos provedores de sinais. Além disso, estamos planejando melhorar as estatísticas de sinais e proporcionar uma nova opção para os traders formarem sua própria carteira de sinais.





