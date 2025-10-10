Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer
비재페인트 | 고정확도 | 멀티 마켓 지능형 추세 지표

트레이딩에서 진짜 어려운 것은 주문이 아니라,
시장 변동 속에서 추세가 시작되는 순간을 정확히 파악하는 것입니다.

Market Slayer 는 이를 위해 만들어졌습니다.

이 지표는 데이 트레이딩을 위해 설계된 비재페인트 지능형 지표입니다.
다중 확인 및 추세 필터링을 통해 중요한 시점에서만 명확하고 신뢰할 수 있는 Buy / Sell 신호를 제공합니다.

핵심 장점

비재페인트 신호
한 번 생성된 신호는 이동하거나 사라지지 않습니다.

고정확도 추세 판단
다양한 종목에서 테스트되었으며, 특히 골드 M5 / M15에서 안정적인 성과를 보입니다.

멀티 마켓 지원
골드, 외환, 지수, 주요 암호화폐 지원.

데이 트레이딩 최적화
M5, M15에 집중하여 노이즈를 줄이고 실행력을 향상.

직관적 구조
초보자도 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다.

기술 로직 요약

Market Slayer 는 단일 화살표 조건이 아닙니다.
다음 요소를 통합합니다:

추세 방향 인식
모멘텀 시작 확인
시장 노이즈 필터링
적응형 민감도 조절

감정적인 진입을 피하고, 유효한 기회만 제공합니다.

추천 대상

무작위 트레이딩에서 벗어나고 싶은 트레이더
재페인트 및 지연 지표에 지친 데이 트레이더
EA 또는 반자동 전략과 함께 사용하려는 사용자

사용 권장 사항

기본 설정은 골드와 외환에 최적화되어 있습니다.
M5 또는 M15 사용을 권장합니다.
시장 특성에 따라 민감도 조절이 가능합니다.

Market Slayer 는
수익을 보장하지 않으며,
올바른 타이밍에 행동할 수 있도록 돕는 도구입니다.

Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (3)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은   고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함 EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공),
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (3)
지표
Super Signal Market Slayer 비재페인트 | 고정확도 | 멀티 마켓 지능형 추세 지표 트레이딩에서 진짜 어려운 것은 주문이 아니라, 시장 변동 속에서 추세가 시작되는 순간을 정확히 파악하는 것입니다. Market Slayer 는 이를 위해 만들어졌습니다. 이 지표는 데이 트레이딩을 위해 설계된 비재페인트 지능형 지표입니다. 다중 확인 및 추세 필터링을 통해 중요한 시점에서만 명확하고 신뢰할 수 있는 Buy / Sell 신호를 제공합니다. 핵심 장점 비재페인트 신호 한 번 생성된 신호는 이동하거나 사라지지 않습니다. 고정확도 추세 판단 다양한 종목에서 테스트되었으며, 특히 골드 M5 / M15에서 안정적인 성과를 보입니다. 멀티 마켓 지원 골드, 외환, 지수, 주요 암호화폐 지원. 데이 트레이딩 최적화 M5, M15에 집중하여 노이즈를 줄이고 실행력을 향상. 직관적 구조 초보자도 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다. 기술 로직 요약 Market Slayer 는 단일
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (1)
지표
Super Signal – Skyblade Edition 전문가용 노리페인트 / 노래그 트렌드 신호 시스템, 뛰어난 승률 제공 | MT4 / MT5용 핵심 기능: Super Signal – Skyblade Edition은 추세 매매를 위해 설계된 스마트 신호 시스템입니다. 이 시스템은 다중 필터 로직을 활용하여, 명확한 방향성과 실질적인 모멘텀이 수반된 고품질 추세만을 감지합니다. 이 시스템은 고점 또는 저점을 예측하지 않으며 , 다음 세 가지 조건이 모두 충족될 때만 신호를 발생시킵니다: 명확한 추세 방향 강화되는 모멘텀 건전한 변동성 구조 또한, 시장 세션 기반의 유동성 분석을 통해 신호의 신뢰성과 타이밍을 더욱 향상시킵니다. 신호 특성: 모든 화살표 신호는 100% 리페인트 없음 / 지연 없음 신호가 한 번 발생하면 고정되며, 깜빡이거나 사라지지 않음 차트 상의 시각적 화살표, 정보 패널, 팝업 알림, 사운드 알림, 푸시 알림 포함 EA 통합 가능 (버퍼 출력 제공), 자동
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
지표
현재 가격이 유지될 때 미리 받아두세요. 가격은 언제든지 변경될 수 있습니다. "Black Horse" 지표의 목표는 가격 행동과 VWAP 지표 간의 차이를 식별하는 것입니다. 이 지표는 잠재적으로 거짓된 차이를 걸러내고 고품질 및 정확한 경고를 생성하기 위해 필터를 사용합니다. 하락 차이는 양봉 위에 표시되는 빨간 점으로, 상승 차이는 양봉 아래에 있는 초록 점으로 나타납니다. 주된 차이 필터는 ATR(평균 실제 범위)와 되돌아보는 기간 내 이전 양봉의 가격 움직임을 중심으로 합니다. 가격 움직임이 ATR 곱하기 ATR 배수를 초과하는 충분한 강도로 나타날 때 차이가 확인됩니다. 계산 특성 상, 더 높은 시간 프레임에서 작업할 때 ATR 배수 및 되돌아보는 기간에 더 낮은 값을 설정하는 것이 좋습니다. 더 높은 시간 프레임에서는 가격 움직임이 보다 부드러워지므로 예를 들어 15분 차트에서처럼 급격한 가격 변동이 덜 발생하고 일반적으로 낮은 시간 프레임보다 더 적은 양봉 내에
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
지표
현재 가격이 유지될 때 미리 받아두세요. 가격은 언제든지 변경될 수 있습니다. "Black Horse" 지표의 목표는 가격 행동과 VWAP 지표 간의 차이를 식별하는 것입니다. 이 지표는 잠재적으로 거짓된 차이를 걸러내고 고품질 및 정확한 경고를 생성하기 위해 필터를 사용합니다. 하락 차이는 양봉 위에 표시되는 빨간 점으로, 상승 차이는 양봉 아래에 있는 초록 점으로 나타납니다. 주된 차이 필터는 ATR(평균 실제 범위)와 되돌아보는 기간 내 이전 양봉의 가격 움직임을 중심으로 합니다. 가격 움직임이 ATR 곱하기 ATR 배수를 초과하는 충분한 강도로 나타날 때 차이가 확인됩니다. 계산 특성 상, 더 높은 시간 프레임에서 작업할 때 ATR 배수 및 되돌아보는 기간에 더 낮은 값을 설정하는 것이 좋습니다. 더 높은 시간 프레임에서는 가격 움직임이 보다 부드러워지므로 예를 들어 15분 차트에서처럼 급격한 가격 변동이 덜 발생하고 일반적으로 낮은 시간 프레임보다 더 적은 양봉 내에
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
지표
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 전문가용 다중 필터 추세 탐지 시스템｜강화된 UT BOT 엔진 우리는 고품질 지표만 제공합니다. Advanced UT BOT 은 전문가용으로 설계되었으며, 안정적인 신호 로직과 안전한 계산 구조로 지연이나 잘못된 갱신을 방지합니다. 과거 신호를 다시 그리거나, 수정하거나, 삭제하지 않습니다. 모든 BUY / SELL 신호는 캔들이 마감된 후에만 생성되어 고정됩니다. 실시간 거래 중에는 리페인트가 없으며 , 캔들이 닫히는 즉시 신호가 표시됩니다. 한정 기간 할인 중 — 다음 가격은 49달러로 인상됩니다. 가격 인상 전에 지금 바로 확보하세요. 제품 개요 Advanced UT BOT ALERTS 는 UT BOT 의 핵심 로직을 기반으로 완전히 재설계된 차세대 추세 신호 시스템입니다. MT5 환경에 맞게 최적화되었으며, 다중 필터 구조, 실시간 시각화, 정밀 알림 시스템을 통합했습니다. UT Bot 지표는 원래 Yo_adriii
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
지표
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 전문가용 다중 필터 추세 탐지 시스템｜강화된 UT BOT 엔진 우리는 고품질 지표만 제공합니다. Advanced UT BOT 은 전문가용으로 설계되었으며, 안정적인 신호 로직과 안전한 계산 구조로 지연이나 잘못된 갱신을 방지합니다. 과거 신호를 다시 그리거나, 수정하거나, 삭제하지 않습니다. 모든 BUY / SELL 신호는 캔들이 마감된 후에만 생성되어 고정됩니다. 실시간 거래 중에는 리페인트가 없으며 , 캔들이 닫히는 즉시 신호가 표시됩니다. 한정 기간 할인 중 — 다음 가격은 49달러로 인상됩니다. 가격 인상 전에 지금 바로 확보하세요. 제품 개요 Advanced UT BOT ALERTS   는   UT BOT 의 핵심 로직을 기반으로 완전히 재설계된 차세대 추세 신호 시스템입니다. MT5 환경에 맞게 최적화되었으며, 다중 필터 구조, 실시간 시각화, 정밀 알림 시스템을 통합했습니다. UT Bot 지표는 원래   Yo
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
지표
Multiple Divergence Detection System for MT4 다중 지표 ‘다이버전스’ 감지 및 시각화 도구 (Regular / Hidden, 10가지 지표 소스, 경량·고효율) 핵심 가치 • 한눈에 파악 가능한 통합 표시 – 가격과 보조지표 간의 일반 다이버전스(Regular) 및 히든 다이버전스(Hidden) 를 자동으로 감지하고, 선과 라벨로 명확하게 표시합니다. • 다중 지표 공명 분석 – MACD / MACD 히스토그램 / RSI / 스토캐스틱 / CCI / 모멘텀 / OBV / VWMACD / CMF / MFI 등 주요 보조지표를 동시에 계산합니다. 최소 공명 수(showlimit)를 설정하여 약한 신호를 제거하고 강한 다이버전스에 집중할 수 있습니다. • 유연한 표시 제어 – 라인 및 피벗 표시 여부, 지표 이름 형식(전체 / 약어 / 숨김), 최신 신호만 표시 등 다양한 시각 설정이 가능합니다. • 가볍고 효율적 – 최대 탐색 바 수, 라인 수
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
유틸리티
MT4 Professional Copy Trading System MT4 Professional Copy Trading System은 펀드 매니저, 시그널 제공자, 전문 트레이더를 위해 설계된 신뢰성 높은 다중 계좌 거래 복사 시스템입니다. 마스터 계좌와 리시버 계좌 간의 거래를 실시간으로 동기화하며, 정밀한 리스크 제어, 유연한 로트 배분, 고급 보호 기능을 제공합니다. 기관급 정밀도로 설계되어 여러 브로커 간 빠르고 안정적이며 안전한 실행을 보장합니다. 개요 MT4 Professional Copy Trading System은 여러 계좌 간의 원활한 거래 복제를 가능하게 합니다. 마스터 계좌의 모든 주문 동작(진입, 수정, 청산)은 실시간으로 하나 이상의 리시버 계좌에 반영되어 모든 관리 계좌에서 일관된 성능을 유지합니다. 로컬 및 원격 복사를 모두 지원하며, 사용자 지정 가능한 필터, 심볼 매핑, 고급 자산 보호 기능을 제공합니다. 투자자 포트폴리오 관리, 시그널 배포, 또는 여
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
지표
Multiple Divergence Detection System for MT5 다중 지표 ‘다이버전스’ 감지 및 시각화 도구 (Regular / Hidden, 10가지 지표 소스, 경량·고효율) 핵심 가치 • 한눈에 파악 가능한 통합 표시 – 가격과 보조지표 간의 일반 다이버전스(Regular) 및 히든 다이버전스(Hidden) 를 자동으로 감지하고, 선과 라벨로 명확하게 표시합니다. • 다중 지표 공명 분석 – MACD / MACD 히스토그램 / RSI / 스토캐스틱 / CCI / 모멘텀 / OBV / VWMACD / CMF / MFI 등 주요 보조지표를 동시에 계산합니다. 최소 공명 수(showlimit)를 설정하여 약한 신호를 제거하고 강한 다이버전스에 집중할 수 있습니다. • 유연한 표시 제어 – 라인 및 피벗 표시 여부, 지표 이름 형식(전체 / 약어 / 숨김), 최신 신호만 표시 등 다양한 시각 설정이 가능합니다. • 가볍고 효율적 – 최대 탐색 바 수, 라인 수
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:58 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Aravind Kolanupaka
9784
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:11 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Shengzu Zhong
2382
개발자의 답변 Shengzu Zhong 2025.11.14 15:58
Thanks a lot for your feedback!
리뷰 답변