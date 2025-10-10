Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer

비재페인트 | 고정확도 | 멀티 마켓 지능형 추세 지표

트레이딩에서 진짜 어려운 것은 주문이 아니라,

시장 변동 속에서 추세가 시작되는 순간을 정확히 파악하는 것입니다.

Market Slayer 는 이를 위해 만들어졌습니다.

이 지표는 데이 트레이딩을 위해 설계된 비재페인트 지능형 지표입니다.

다중 확인 및 추세 필터링을 통해 중요한 시점에서만 명확하고 신뢰할 수 있는 Buy / Sell 신호를 제공합니다.

핵심 장점

비재페인트 신호

한 번 생성된 신호는 이동하거나 사라지지 않습니다.

고정확도 추세 판단

다양한 종목에서 테스트되었으며, 특히 골드 M5 / M15에서 안정적인 성과를 보입니다.

멀티 마켓 지원

골드, 외환, 지수, 주요 암호화폐 지원.

데이 트레이딩 최적화

M5, M15에 집중하여 노이즈를 줄이고 실행력을 향상.

직관적 구조

초보자도 쉽게 이해하고 사용할 수 있습니다.

기술 로직 요약

Market Slayer 는 단일 화살표 조건이 아닙니다.

다음 요소를 통합합니다:

추세 방향 인식

모멘텀 시작 확인

시장 노이즈 필터링

적응형 민감도 조절

감정적인 진입을 피하고, 유효한 기회만 제공합니다.

추천 대상

무작위 트레이딩에서 벗어나고 싶은 트레이더

재페인트 및 지연 지표에 지친 데이 트레이더

EA 또는 반자동 전략과 함께 사용하려는 사용자

사용 권장 사항

기본 설정은 골드와 외환에 최적화되어 있습니다.

M5 또는 M15 사용을 권장합니다.

시장 특성에 따라 민감도 조절이 가능합니다.

Market Slayer 는

수익을 보장하지 않으며,

올바른 타이밍에 행동할 수 있도록 돕는 도구입니다.