Prop Sizing EA

！！ご自身の戦略と合っているのか必ず確認してください！！

プロップファームを経験した人なら、
一度はこう思ったことがあるはずです。

  • 最大損失率に合わせてロット計算するのが面倒
  • 扱う通貨ペアが増えるほど計算するのが面倒
  • ルール違反で失格するのが怖い
  • 口座を失うたびに心が折れる

僕自身、まさにこのループに苦しんでいました。

「勝てるかどうか」よりも先に、
“どうやって生き残るか” が最大の課題だったんです。

その結果、
自分のために作り始めたのがこの ポジションサイジングEA でした。

私の経験談note：自己紹介｜FX｜プロップファーム｜はじめてのnote｜Tocchi

✅ このEAでできること

  • プロップ基準の自動ロット計算
  • 初期残高・最大損失率・一日損失率・最大負け回数を入力するだけ
  • BUY/SELLボタンでSL/TPを同時設定
  • 同時エントリー数にも対応
  • CALCボタンで最終使用可能額を即表示
  • 許容スプレッド超過時はエントリーしない安全設計

「生き残るためのロットだけを出す」
という一点に特化したEAです。

縮小化可能なパネルにし、シンプルにしました。

📈 推奨銘柄

  • メジャー通貨ペア、クロス通貨は実運用で安定動作
  • Metals/Crypto/Indicesはテスト済み（XAUUSD / BTCUSD / US30など）
    実運用での取引実績がないため、推奨はしていません。
    使用する場合は十分なテストを行った上でご判断ください。

🔧 主なパラメータ

  • Titlename
    パネルの表示タイトル
    ※プロップファーム名など

  • FixedLot
    0で自動ロット計算モード（ポジションサイジング）。
    固定ロットにしたい場合はロット数を設定。

  • InitialBalance
    プロップファームの初期残高を設定。
    0を設定で現残高を参照する。

  • MaxLossRate
    プロップファームの最大損失率(%)を設定。

  • DailyLossRate
    プロップファームの一日の損失率(%)を設定。

  • MaxLossCount
    最大連敗数を設定。

  • EntryCount
    デフォルトの同時エントリー数。
    ※自動ロット計算には含まれません

  • DefaultSL
    デフォルトのSL値(Point)を設定。

  • UseTP
    true：エントリー時にTPを設定する。
    false：エントリー時にTPを設定しない。

  • RiskReward
    リスクリワード値を設定。
    UseTP=trueの時、SL値にこの値を乗算したTPを設定します。

  • MagicNumber
    1〜2,000,000。

  • SymbolSuffix
    ブローカー固有のサフィックス対応。

  • MaxSpred
    許容スプレッド。超過時はエントリー無効。

🧪 ロット計算の設計思想

このEAは、一般的なプロップファームのルールを参考にしています。

  • 最大損失率 → 初期残高から計算
  • 一日損失率 → その日の開始残高から計算

ただし、実務上の運用を考え、
以下の“生存を優先したロジック”を採用しています。

① 使用可能残高をまず計算する

最大損失率・一日損失率を超えたら即失格。
だから最初に 「どこまで負けても許されるか」 を計算します。

A：初期残高 * (1 - 最大損失率)
B：現残高 * (1 - 一日損失率)
使用可能残高 ＝ 現残高 - max(A, B)

② 最大連続負け数を考慮する

負けることは避けられません。
だからこそ 「何回負けても生き残れるか」 を決めます。

例：10回負けても大丈夫にしたいなら
最終使用可能残高 ＝ 使用可能残高 / 10

③ SL幅に応じてロットを決める

1回の損失が最終使用可能額を超えないように、
SL幅からロットを逆算します。

これにより、
どの通貨ペアでも、どの相場でも、破綻しないロット
が自動で算出されます。

⚠️ 本来の計算との違いについて

一日損失率は本来「その日の開始残高」から計算しますが、
EAではその都度 現残高 を基準にしています。

これは厳密には正しくありません。
しかし、

  • 最大連続負け数を超えない
  • ルールを守る前提で運用する

この2点を守れば、
失格ラインを踏むことはありません。

実務的な“生存優先ロジック”として採用しています。

📌 重要な考え方

① ポジションサイジングの目的

  • 破綻回避
  • 最大ドローダウンの管理
  • 連敗時の被害を指数的に抑える
  • 残高に応じたリスク自動調整

② 一日で最大連続負け数を超えないこと

これを破ると、どんなロジックも破綻します。

③ “取り返す”ではなく“増資”の意識

ポジションサイジングでは、
以下のケースでは残高は元には戻りません。

  • 1回目 −10pips（損失）、2回目 +10pips（利益）
  • pips幅は同じ、勝ち負けの大きさは対称

だからこそ、

  • リスクリワード比で解決する
  • 相場を無視して無理に取り返そうとしない
  • 次のポジションのための“増資”と考える

この意識が非常に重要です。

④ リスクの一貫性は考慮していない

このEAは 生存最優先 の設計です。
大抵の会社にはリスクの一貫性のルールがあります。
必ず何％ルールなのか確認してください。
最大連続負けを10以上に設定していれば問題ないとは思いますが
複数同時にエントリーした場合はその限りではありません。
失格要因となるので常に注意を払いましょう。

⑤ プロップファームのルールは必ず確認する

最大損失率を 現残高 で計算する会社もあります。
必ず各社のルールを理解した上で使ってください。

❗ 注意事項

  • ロット計算に同時エントリー数は考慮されない。
  • ロット計算は1エントリーに対して計算する。
  • 通常スプレッドの0.7倍を許容スリッページとして内部設定。
  • パネルの入力欄はチャート更新などが行われたときはデフォルトのSL値になります。
    誤って前回入力値でエントリーしてしまうことがないように意図的にそうしています。
    DefaultSL=0を推奨します。

  • 本EAは、特定の投資行動を推奨するものではありません。
    利益を保証するものではなく、最終的な判断とリスク管理はご自身の責任で行ってください。
    本EAはロット計算を提供する技術ツールであり、
    売買判断そのものを行うものではありません。
    設定や市場状況により結果は変動します。

리뷰 답변