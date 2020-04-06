XBot Quantum IQ7

嘿，交易员同行——

这不仅仅是一次普通的促销活动。

Only 5% of our arsenal is public.

是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。

EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣 (/market/product/153369)

这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。

时间有限，名额有限。

一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。

错过这个机会将是一个巨大的错误。

为什么？

您在其他任何地方都找不到这款产品。

没有虚假信号

没有篡改历史

EA营销不搞噱头

我们并不要求你立即相信。

通过正版产品和7 天试用版来检验我们的承诺。





EA_Quantum_IQ7 有何特别之处？

专为富有远见的交易者打造

别再相信人为操纵的回测和空洞的承诺了。这才是真正想了解市场并以清晰的思路主导市场的人。

重新定义交易的三大核心功能：

AI Mastermind仪表盘——来自智能算法大脑的实时信号和技术见解。 实用交易面板——通过简单的拖放操作，使手动交易变得直观易用。 EA-AutoRobot – 能够精确模拟多货币对行为的自动交易系统。

边学边交易

每个功能都配有教程。你不仅仅是在使用工具，更是在掌握它。

先试后信

我们秉持透明原则。免费试用7天。

在主菜单中输入 ID_Code = DEMO-101 即可解锁完整版。

Free Use 7-Day – MT4 (/market/product/151261)

如何开始

下载免费演示版 在主菜单中，输入：ID_Code = DEMO-101 算法激活并解锁全部功能

试验概要

AI Mastermind >帮助新手在一周内预测市场 | >实时信号 + 技术支持

交易面板 >更智能的手动交易环境 | >拖放式手动交易

EA-AutoRobot >回测以找到最佳匹配对 |

使用方法和设置

• AI 主脑 → 让它旋转

• 交易面板 → 停止 oop 在 H4

• EA-AutoRobot → 回测 → 调整 → 前向测试

使用 Predator IQ7，你不仅仅是尝试使用 EA——你还能学会智能地了解市场。

优秀的评论者将获得奖励。加入 BATIK 社区，成为五星级贡献者。

来自您的蜡染盟友的一封信：

这只是我们幕后工作的一小部分。但如果你是一名真正的交易员，你就会意识到它的价值。

不要等到门关上。

不要眼睁睁看着别人抢占先机而你却犹豫不决。

加入 BATIK 社区。

做关键时刻敢于出手的交易员。

这样的机会不会来第二次。

优势

透明度——购买前先测试

教育类 – 完整教程视频

实践——注重实际经验，而非理论。

注意： CyberBot 会员在使用“ThinkBot IQ7”进行真实交易时，请结合经验和对主要货币对的模式识别来优化您的决策。GPT-5、Copilot AI、DeepSeek AI、Meta AI、Claude AI、Manus AI 和 Google AI Gemini 的基本面分析和交易心理学将为您的明智操作提供支持。---如果您遇到干扰或程序无法按预期运行，请确保您的 Metatrader 平台已按以下步骤进行设置：

IMPORTANT NOTICE: We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network. We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. | For customer satisfaction, a one-week product trial is available.

[Tutorial & Livestream & Add-On Free]

最后说明

EA AutoRobot 经过精心设计，能够识别并适应外汇和衍生品市场中大多数资产的行为特征。它真正的独特之处在于其灵活性——它独立于任何特定的货币对或时间框架运行。这为您自身的研究和优化提供了广阔的空间，使您能够探索并找到最具盈利潜力的交易组合。

我们鼓励您抽出时间 回测 通过策略测试器在不同的货币对和时间框架上进行测试，找到最适合您的设置。作为起点，我们建议 欧元/美元 H1 时间框架。

如果你一直在等待一个真正的 下一代交易系统，增强了 人工智能大师 全天候24小时为您提供私人顾问服务——现在正是行动之时。您的收益将远远超过您的投入。