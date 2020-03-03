CAN Robot Market V5

CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 2026년 세기의 골드 웨이브 정복 골드 헌터 전문가 | MQL5 마켓 검증 완료 금광을 채굴하고 XAU/USD의 격렬한 변동을 길들일 진정한 "지휘관"을 찾고 계십니까? CAN ROBOT MARKET V5 MQ5가 당신을 위해 시장을 지배하게 하십시오.

  • 다층적 파워: 일목균형표(Ichimoku Kumo)와 ADX > 30 임펄스 필터의 완벽한 조합으로 시장 추세를 정확히 식별.

  • 놀라운 실전 성능: M5 타임프레임에서 84.62%의 기록적인 승률 달성, 자산의 절대적 안정 보장.

  • 왕실급 리스크 관리: 최소 1:2.5 R:R 비율과 자동 트레일링 스톱, 본전 보전(Break-even) 메커니즘으로 CPI 변동성에서도 수익 보호.

  • 국제 표준: 마켓 검증 기준에 맞춘 정밀한 코드, 증거금 체크 및 가격 정규화 통합으로 모든 브로커에서 원활한 작동. CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 단순한 거래를 넘어 엘리트 트레이더를 위한 지속 가능한 번영.


제작자의 제품 더 보기
CAN Phantom Commander
Minh Phu Qui Le
지표
️ CAN PHANTOM COMMANDER: 시장의 포식자 (THE MARKET PREDATOR) 기관급 트렌드 생존자 (Don't Just Trade. Hunt.) 아마추어를 위한 자리는 없습니다 (NO PLACE FOR AMATEURS) 금융 시장은 제로섬 게임이며, 유동성이 유일한 화폐인 변동성의 극장입니다. 소매 트레이더의 90%는 시장 때문이 아니라 자신의 심리 때문에 청산당합니다. 당신은 "먹잇감"으로 남겠습니까, 아니면 "최상위 포식자(Apex Predator)"로 진화하겠습니까? CAN Phantom Commander 는 단순한 기술적 지표가 아닙니다. 이것은 **암호화된 생존 본능(Encoded Survival Instinct)**입니다. 글로벌 경제 위기의 베테랑 생존자인 Citta Master 의 철학에서 탄생한 이 시스템은 하나의 핵심 교리로 작동합니다: "알파(수익)는 추측에서 나오는 것이 아니라, 남들이 피를 흘릴 때 살아남는 것(SURVIVING)
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
Experts
️ CAN EA SMART GUARDIAN – 매뉴얼 트레이더를 위한 황실 근위대 감정적인 트레이딩으로 고통받는 매뉴얼 트레이더이십니까? 손실은 오래 가져가고, 이익은 너무 빨리 청산하십니까? CAN EA Smart Guardian 은 귀하의 계좌에 **'기관급 규율(Institutional Discipline)'**을 강제하는 솔루션입니다. 역할 분담: 귀하 (장군): 최종 결정권자입니다. 귀하의 분석 또는 EA의 신호를 바탕으로 BUY/SELL 버튼을 직접 누르십시오. EA (충성스러운 근위병): 귀하를 보좌합니다. 24시간 시장을 감시하며, 무엇보다 귀하의 자본을 철통같이 방어합니다. 핵심 기능: 이글 아이 시그널 (Eagle Eye Signals): MA200(추세)과 RSI(모멘텀) 알고리즘으로 고확률 진입 시점을 포착하여 알림을 보냅니다. ️ 스마트 자본 보호 (핵심 권능): 귀하가 수동으로 진입하는 즉시, 로봇이 리스크 관리를 인계받습니다. 자금
